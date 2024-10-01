Etkinlik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Hindistan

Booked it

booked.it

Hikayemiz 2015 yılında gece hayatı sektörünün bir araya geldiği bir topluluk olarak kurulan Licklist ile başlıyor. 2020 itibarıyla 600.000 kullanıcımız, 6 milyon £ brüt yıllık satışımız ve 6.000 gece hayatı mekanı listelenmişti. Licklist markamız her zamankinden daha güçlü. Ancak hizmetlerimizi geli...