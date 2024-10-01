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Etkinlik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Hindistan
Etkinlik yönetimi yazılımı, profesyonel kuruluşların etkinliklerini, konferanslarını, ticari fuarlarını ve toplantılarını yönetmek için kullanılır. Bu yazılım ürünleri, etkinlik planlamacıların ve organizatörlerin, mekan seçimini, pazarlamayı, ödeme işlemlerini, katılımcı kaydını ve daha fazlasını yöneten araçlarla bir etkinliğe ev sahipliği yapma sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olur.
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ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...
Quizizz
quizizz.com
Her yerde, her şeyi öğrenmek için Quizizz uygulamasını kullanın. Kendi başınıza çalışabilir veya grup sınavlarına, ödevlere ve sunumlara şahsen ve uzaktan katılabilirsiniz. Quizizz dünya çapında okullarda, evlerde ve ofislerde ayda 20 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...
Airmeet
airmeet.com
Airmeet, insanların her yerden bir araya gelmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş dünyanın ilk Etkinlik Deneyimi Bulutu'dur (EXC). 6.500'den fazla işletme, sürükleyici deneyimler ve anlamlı bağlantı yoluyla markalarını ve gelirlerini büyütmek için Airmeet'i kullanıyor. Airmeet, konferanslar, web s...
Slido
sli.do
Slido, canlı ve sanal toplantılar ve etkinlikler için en iyi Soru-Cevap ve oylama platformudur. Etkileşimli Soru-Cevap, canlı anketler ve hedef kitleniz hakkında bilgiler sunar.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter izleyici etkileşim platformudur. Kullanımı kolay, etkileşimli ve yenilikçi; Sunum yapmak hiç bu kadar stresli ve zahmetsiz olmamıştı! Hedef kitlenizi etkileyecek ve ilgisini çekecek benzersiz ve dinamik sunumlar oluşturun. Mentimeter ile öğrencileriniz, meslektaşlarınız ve müşterileriniz...
Whova
whova.com
Whova, etkinlikleri modern ve modaya uygun hale getiren, katılımcıları etkili bir şekilde çeken ve meşgul eden ve etkinlik organizatörlerinin etkinlik lojistiği yönetiminde zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi çözümüdür. Whova'nın platformu ödüllü bir etkinl...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş e...
Wrike
wrike.com
Wrike en güçlü iş yönetimi platformudur. İşbirliği yapmak, yaratmak ve her gün daha da ileri gitmek isteyen ekipler ve kuruluşlar için tasarlanan Wrike, karmaşıklığı ortadan kaldırmak, üretkenliği artırmak ve insanları en anlamlı işlerine odaklanmaya özgür kılmak için herkesi ve tüm çalışmaları tek ...
JotForm
jotform.com
20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünya...
Eventify
eventify.io
Eventify, işletmelerin sanal konferansları yönetmesine ve katılımcıları için özel bir deneyim oluşturmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir etkinlik yönetimi aracıdır. Ne tür bir konferansa veya etkinliğe ev sahipliği yapıyor olursanız olun - büyük veya küçük - bunu gerçekleştirecek araçlara sahibiz...
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage, kişisel, sanal ve hibrit etkinlik deneyimlerini baştan sona daha yüksek verimlilik ve etkiyle planlamak ve yürütmek için hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır. Bir etkinlik web sitesi tasarlamak, bilet satmak ve bir etkinliği pazarlamaktan katılımcılarla iletişim kurmaya, otu...
myQuiz
myquiz.org
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için çevrimiçi testler ve etkileşimli sunumlar oluşturun. İnternet bağlantısı olan her cihazda çalışır. 100.000'e kadar katılımcı
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...
BlipCut
blipcut.com
Discord'da tamamen ücretsiz üretken AI videoları oluşturun! Sora OpenAI gibi son teknoloji ürünü AI Video Oluşturucumuzla metninizi sorunsuz bir şekilde büyüleyici videolara dönüştürün, anlatınızı yeniden tanımlayın ve görsel deneyimleri geliştirin.
Cvent
cvent.com
Cvent, her etkinlik ve her etkinlik için hepsi bir arada etkinlik platformu sunar. Platformumuz, etkinliğin yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirirken, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri size sunar. İster yüz yüze, ister sanal veya hibri...
AhaSlides
ahaslides.com
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için ihtiyacınız olan her şey burada. Ve kullanımı çok kolay. Katılımcılarınızı canlı anketlere dahil edin. Hedef kitlenizden gelen en iyi soruları ve fikirleri kitlesel kaynaklardan toplayın. Bazı bilgi yarışmasıyla sınıfınızı heyecanlandırın. İzleyicilerinizin tüm ...
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo, sürükleyici yüz yüze, sanal ve hibrit deneyimlere güç veriyor. Bizzabo Etkinlik Deneyimi İşletim Sistemi, Etkinlik Deneyimi Liderlerinin etkinlikleri yönetmesine, izleyicileri etkileşime geçirmesine, toplulukları harekete geçirmesine ve güçlü iş sonuçları sunmasına olanak tanırken katılımcı...
Townscript
townscript.com
Hindistan'da yapılacak bir şey mi arıyorsunuz? En iyi etkinlikleri ve etkinlikleri keşfedin. Hindistan'daki Eğlence, Eğitim ve Öğrenim, Teknoloji, İş ve Ağ Kurma, Spor ve Fitness, Seyahat ve Macera, Sosyal Amaçlar, Diğerleri ve daha fazla etkinlik için biletleri keşfedin ve satın alın
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, etkinlik organizatörlerinin markalı etkinlik web siteleri oluşturmasına, bilet satmasına, ödemeleri işlemesine, katılımcıları yönetmesine, etkinlikleri çevrimiçi tanıtmasına ve çok daha fazlasına tek bir yerden yardımcı olan hepsi bir arada etkinlik pazarlama ve kayıt platformudur. İster...
Accelevents
accelevents.com
Kullanımı kolay, kurumsal düzeydeki tek etkinlik yönetimi platformunu keşfedin. Bir sonraki sanal, karma veya yüz yüze etkinliğinizde size nasıl yardımcı olabileceğimizi görün. Sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri yönetmek için tek noktadan çözüm olan Accelevents, etkinlik planlama sürecinizi kola...
Premagic
studio.premagic.com
Premagic, etkinlik pazarlamasına yönelik yapay zeka destekli bir fotoğraf dağıtım platformudur. Premagic, sosyal medya katılımını artırmak ve sponsorların etkinliklere yönelik yatırım getirisini (ROI) en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Platform, etkinlik fotoğraflarını sosyal medya platform...
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek, Web'in en büyük etkinlik bileti arama motorudur. Sevdiğiniz etkinlikleri keşfedin, tüm bilet sitelerinde arama yapın, koltuk konumlarını görün ve biletlerde en iyi fırsatları yakalayın.
Tripleseat
tripleseat.com
Restoranınızda, otelinizde veya benzersiz mekanınızda özel etkinlikler için ihtiyacınız olan her şey tek bir satış ve etkinlik platformunda. Hiçbir etkinlik aynı olmadığından, sizin kadar hızlı çalışabilecek bir etkinlik yönetimi platformuna ihtiyacınız var. Tripleseat, her büyüklükteki etkinlik içi...
Skedda
skedda.com
Skedda, aralarında IBM, Siemens, Mercedes-Benz ve Harvard Üniversitesi'nin de bulunduğu 12.000'den fazla müşteriye ve yaklaşık iki milyon kullanıcıya hizmet veren lider bir küresel masa yönetimi ve hibrit çalışma platformudur. İşyeri deneyiminin geleceğini tanımlıyor, işletmelerin hibrit iş yerinde ...
Greenvelope
greenvelope.com
Gelişmiş davetli listesi yönetimi, RSVP takibi, biletleme, bağış toplama ve daha fazlasının yanı sıra zarif iş davetiyelerini ve duyurularını kolayca oluşturun ve e-postayla gönderin. Şık ve zarif tasarımı çağdaş, dijital dağıtım ve eksiksiz etkinlik yönetimi araçlarıyla birleştirerek bir etkinlik p...
BrightTALK
brighttalk.com
Gerçek bağlantıların iş yapmanın temelinde olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, web seminerleri ve videolarla içerik pazarlamasını nasıl yapacağınızı yeniden tasarladık. Canlı video 1:1 talk şovlardan veya web kamerası panel tartışmalarından ekran paylaşımı demolarına, video hikayelerine ve klasik web s...
ON24
on24.com
ON24, işletmelerin pazara açılma stratejilerini yapay zeka çağına taşımalarına ve uygun maliyetli gelir artışı sağlamalarına yardımcı olma misyonunu üstleniyor. ON24, önde gelen akıllı etkileşim platformu aracılığıyla müşterilerin sınıfının en iyisi deneyimleri kişiselleştirme ve içerikle birleştirm...
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan özel bir şirkettir. Nisan 2007'de kurulan şirket, sınıf yanıt ve izleyici yanıt sistemlerine yönelik çevrimiçi bir hizmettir. Poll Everywhere'in ürünü, 100'den fazla ülkedeki izleyicilerin ve sınıfların cep telefonu kullanmasına olanak...
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor'da misyonumuz, bilet satışını kolay ve uygun fiyatlı hale getirerek çok çeşitli etkinlik yaratıcılarını güçlendirmektir. Esnek ve adil fiyatlandırmamız etkinlik bütçelerinin daha da ileri gitmesine yardımcı olur. Birinci sınıf müşteri hizmetleri, desteğin gece gündüz her zaman hazır ol...
Sendsteps
sendsteps.com
Sendsteps içerik, tasarım ve etkileşimle ilgilenen ilk yapay zeka sunum oluşturma aracıdır. Kullanıcıların manuel oluşturmaya göre 10 kat daha hızlı etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur. Platform, benzersiz içerik üreten ve kendini tekrar etmeyen gelişmiş bir makine öğr...
QuestionPro
questionpro.com
Ücretsiz anket yazılımı: Birkaç dakika içinde anketler ve soru formları oluşturmak için QuestionPro çevrimiçi anket yazılımı! 80'den fazla soru türü, hazır şablonlar, çoklu anket dağıtım ve veri toplama seçeneği ve güçlü anket analitiği kontrol panelleri içeren ücretsiz anket platformumuzu kullanın.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase ile deneyim her şeydir! Başlangıçta çöpçü avlarından ilham alan Goosechase, liderlerin, kuruluşların ve okulların topluluklarıyla etkileşime geçmesine, onları harekete geçirmesine ve eğitmesine olanak tanıyan etkileşimli bir deneyimler platformudur (IXP). Çevrimiçi olarak oluşturulan anca...
Paperless Post
paperlesspost.com
Düğünler, tatiller, doğum günleri ve tüm önemli anlar için kişisel tarzınızı yansıtan çevrimiçi Kart davetiyelerini, El ilanlarını ve tebrikleri özelleştirin.
Breakroom
breakroom.net
Breakroom, dijital işbirliği ve etkileşimde bir sonraki evrimdir; tüm sanal gereksinimleriniz için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir bir 3D ortamdır. Yeni iş dünyası, içinde sıkışıp kaldığınız 2 boyutlu video konferans cehennemi değil. Bağlantıyı, işbirliğini ve iletişimi güçlendiren sürükleyi...
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io, yerinde ve çevrimiçi etkinliklerde ses iletimi için akıllı uygulama çözümüdür. Şunlar için idealdir: - Simültane tercüme - Rehberli Turlar - Sessiz sahneler ve daha fazlası Herhangi bir akıllı telefon, tablet veya bilgisayarı kullanabilirsiniz. Ekstra donanıma gerek yok. WIFI ve mobil ...
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker, web seminerleri, sanal ve hibrit etkinlikler için dünyanın en özelleştirilebilir platformudur. Türünün tek örneği markalı etkinlikler oluşturmak için güçlü video teknolojisini güçlü pazarlama ve etkileşimli deneyim yetenekleriyle birleştiriyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, sür...
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...
Eventee
eventee.co
Hem mobil hem de web uygulamasının sezgisel ve güzel arayüzü sayesinde müşterilerimiz etkinlik başına %70'in üzerinde kullanıcı tabanına ulaşabilmektedir. Etkinlik özellikleri, etkinliğinizi verimli bir şekilde yönetmenize, katılımcı katılımını artırmanıza ve genel etkinlik deneyimini geliştirmenize...
EventCreate
eventcreate.com
Dakikalar içinde güzel bir etkinlik web sitesi oluşturun. Bir etkinlik web sitesi oluşturun, kayıtları toplayın, bilet satın ve etkinliğinizi çevrimiçi olarak tanıtın. Güvenilir ve emniyetli. Nike, MIT ve Refinery29 planlamacıları da dahil olmak üzere dünya çapında 1.000.000'den fazla kişi tarafında...
StreamCart
streamcart.com
StreamCart, Web Seminerlerini, Video Konferanslarını, Sanal Etkinlikleri, Yerinde Etkinlik Kaydını, Canlı Etkileşimi ve çok daha fazlasını yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada Yapay Zeka Destekli bir iletişim platformudur.
Monterosa
monterosa.co
Tek platform, sürekli hayran etkileşimi Etkileşim Bulutu'na hoş geldiniz. Dijital ürünlerinizi hızla oyunlaştırmanın ödüllü yolu.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly, çevrimiçi veya canlı iş toplantıları, konferanslar, çalıştaylar ve daha fazlası sırasında izleyicilerinizle etkileşim kurmanıza yardımcı olan etkileşimli bir sunum yazılımıdır.
EventLink
eventlink.com
EventLink, yaratıcı tasarım ve geliştirme çözümlerinden etkinlik ve program yönetimine, seyahat desteğine, depolamaya, eğitim ve öğretim tasarımına, medya entegrasyonuna ve varlık yönetimine kadar her şeyi sunar.
Azavista
azavista.com
Azavista, etkinlik planlama süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan kurumsal etkinlik organizatörlerine yönelik bir çözümdür. Verimliliğinizi artırmanıza, iletişimi ve üretkenliği geliştirmenize ve katılımı artırmanıza yardımcı olacak, takviminizdeki her etkinliğe uygun eksiksiz bir etkinlik teknoloji...
AllEvents
allevents.in
AllEvents, etkinlik organizatörlerine yardımcı olmak için kapsamlı 360° özellikler sunan, hızla genişleyen bir etkinlik yönetimi platformudur. Platform, etkinlik yaratıcılarının etkinlik sayfaları oluşturmasına, bilet satışlarını kolaylaştırmasına ve anında ödeme almasına yardımcı olur. 300.000'den ...
ElectionBuddy
electionbuddy.com
ElectionBuddy, derneklerin, birliklerin, kar amacı gütmeyen kuruluşların, dini grupların, ev sahibi derneklerinin, üniversitelerin ve K-12 okullarının oy vermelerini kolaylaştırmasına olanak tanıyan modern, bulut tabanlı bir oylama ve toplantı platformudur. Kuruluşların oylama ve seçimleri sanal ola...
EventPipe
eventpipe.com
EventPipe, etkinlik üreticileri, konut şirketleri, toplantı planlayıcıları ve kongre ve ziyaretçi büroları (CVB'ler) için etkinlik konut yönetimine modern bir yaklaşım sağlayan bir bulut yazılım şirketidir. EventPipe, etkinlik muhafazasının yaşam döngüsünün tamamını kapsayan kapsamlı bir çözümdür. K...
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad, tüketicilerin marka bağlılığını artırmak ve konuk deneyimlerinden daha fazla yatırım getirisi elde etmek için işletmelerin etkinliklerini, turlarını, sınıflarını ve aktivasyonlarını yürütmelerine ve optimize etmelerine olanak tanıyan lider deneyimsel pazarlama platformudur. Şirketlerin esne...
Booked it
booked.it
Hikayemiz 2015 yılında gece hayatı sektörünün bir araya geldiği bir topluluk olarak kurulan Licklist ile başlıyor. 2020 itibarıyla 600.000 kullanıcımız, 6 milyon £ brüt yıllık satışımız ve 6.000 gece hayatı mekanı listelenmişti. Licklist markamız her zamankinden daha güçlü. Ancak hizmetlerimizi geli...
Sansan
sansan.com
Sansan, kurumlara yönelik çok platformlu, bulut tabanlı bir iletişim yönetimi çözümüdür. Kartvizitleri merkeze alan Sansan, zahmetsizce her yerden erişilebilen eksiksiz bir iletişim veritabanı oluşturmanıza olanak tanır.
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - dünyanın en iyi başlatma yönetimi yazılımı. Kişileri, etkinlikleri, defileleri, e-posta kampanyalarını, dijital showroomları, çevrimiçi haber odalarını yönetin.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Modern etkinlik profesyonelleri için basit, güçlü ve eksiksiz yazılım çözümü.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer hepsi bir arada pazarlama otomasyon platformunuzdur! Kullanımı kolay ama inanılmaz derecede güçlü. Platformumuzda Pazarlama otomasyonu E-posta pazarlaması Etkinlik yönetimi Anketler ve değerlendirmeler Açılış sayfaları Mobil uygulamalar Mobil pazarlama için araçlar bulacaksınız
RumbleTalk
rumbletalk.com
Rumbletalk, çevrimiçi işletmelere yönelik yenilikçi bir Grup Sohbet platformudur. Çevrimiçi yayıncıların bir topluluk oluşturmalarına ve aynı sohbeti kendi web siteleri, Facebook sayfaları ve mobil siteleri üzerinden gerçekleştirerek kendi sahalarında akıcı bir şekilde etkileşime girmelerine olanak ...
Vevox
vevox.com
Vevox, çalışanların katılımına yönelik gerçek zamanlı bir oylama ve anonim Soru-Cevap platformudur. Trustpilot, G2 ve Capterra'daki kullanıcılarımız tarafından 1 numara olarak derecelendirilen Vevox, katılımcılara nerede olurlarsa olsunlar eşit söz hakkına sahip olma fırsatı sunarak sanal ve hibrit ...
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil check-in ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etme...