Etkinlik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransa

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla, etkinlik organizatörlerinin markalı etkinlik web siteleri oluşturmasına, bilet satmasına, ödemeleri işlemesine, katılımcıları yönetmesine, etkinlikleri çevrimiçi tanıtmasına ve çok daha fazlasına tek bir yerden yardımcı olan hepsi bir arada etkinlik pazarlama ve kayıt platformudur. İster...