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Etkinlik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Etiyopya

Etkinlik yönetimi yazılımı, profesyonel kuruluşların etkinliklerini, konferanslarını, ticari fuarlarını ve toplantılarını yönetmek için kullanılır. Bu yazılım ürünleri, etkinlik planlamacıların ve organizatörlerin, mekan seçimini, pazarlamayı, ödeme işlemlerini, katılımcı kaydını ve daha fazlasını yöneten araçlarla bir etkinliğe ev sahipliği yapma sürecini kolaylaştırmasına yardımcı olur.

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Slido

Slido

sli.do

Slido, canlı ve sanal toplantılar ve etkinlikler için en iyi Soru-Cevap ve oylama platformudur. Etkileşimli Soru-Cevap, canlı anketler ve hedef kitleniz hakkında bilgiler sunar.

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Her yerde, her şeyi öğrenmek için Quizizz uygulamasını kullanın. Kendi başınıza çalışabilir veya grup sınavlarına, ödevlere ve sunumlara şahsen ve uzaktan katılabilirsiniz. Quizizz dünya çapında okullarda, evlerde ve ofislerde ayda 20 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet, insanların her yerden bir araya gelmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş dünyanın ilk Etkinlik Deneyimi Bulutu'dur (EXC). 6.500'den fazla işletme, sürükleyici deneyimler ve anlamlı bağlantı yoluyla markalarını ve gelirlerini büyütmek için Airmeet'i kullanıyor. Airmeet, konferanslar, web s...

Sansan

Sansan

sansan.com

Sansan, kurumlara yönelik çok platformlu, bulut tabanlı bir iletişim yönetimi çözümüdür. Kartvizitleri merkeze alan Sansan, zahmetsizce her yerden erişilebilen eksiksiz bir iletişim veritabanı oluşturmanıza olanak tanır.

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events (eski adıyla Socio), sürükleyici, sezgisel ve kapsayıcı sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri destekleyen uçtan uca bir etkinlik yönetimi platformudur. Etkinlik uygulamaları, esnek kayıt, check-in ve yaka kartı yazdırma, müşteri adayı alma ve canlı yayın teknolojisiyle çıtayı yükseltin....

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep...

Whova

Whova

whova.com

Whova, etkinlikleri modern ve modaya uygun hale getiren, katılımcıları etkili bir şekilde çeken ve meşgul eden ve etkinlik organizatörlerinin etkinlik lojistiği yönetiminde zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi çözümüdür. Whova'nın platformu ödüllü bir etkinl...

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş e...

JotForm

JotForm

jotform.com

20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünya...

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter izleyici etkileşim platformudur. Kullanımı kolay, etkileşimli ve yenilikçi; Sunum yapmak hiç bu kadar stresli ve zahmetsiz olmamıştı! Hedef kitlenizi etkileyecek ve ilgisini çekecek benzersiz ve dinamik sunumlar oluşturun. Mentimeter ile öğrencileriniz, meslektaşlarınız ve müşterilerinizl...

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike en güçlü iş yönetimi platformudur. İşbirliği yapmak, yaratmak ve her gün daha da ileri gitmek isteyen ekipler ve kuruluşlar için tasarlanan Wrike, karmaşıklığı ortadan kaldırmak, üretkenliği artırmak ve insanları en anlamlı işlerine odaklanmaya özgür kılmak için herkesi ve tüm çalışmaları tek ...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.

SeatGeek

SeatGeek

seatgeek.com

SeatGeek, Web'in en büyük etkinlik bileti arama motorudur. Sevdiğiniz etkinlikleri keşfedin, tüm bilet sitelerinde arama yapın, koltuk konumlarını görün ve biletlerde en iyi fırsatları yakalayın.

Tripleseat

Tripleseat

tripleseat.com

Restoranınızda, otelinizde veya benzersiz mekanınızda özel etkinlikler için ihtiyacınız olan her şey tek bir satış ve etkinlik platformunda. Hiçbir etkinlik aynı olmadığından, sizin kadar hızlı çalışabilecek bir etkinlik yönetimi platformuna ihtiyacınız var. Tripleseat, her büyüklükteki etkinlik içi...

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent, her etkinlik ve her etkinlik için hepsi bir arada etkinlik platformu sunar. Platformumuz, etkinliğin yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirirken, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri size sunar. İster yüz yüze, ister sanal veya hibri...

Skedda

Skedda

skedda.com

Skedda, aralarında IBM, Siemens, Mercedes-Benz ve Harvard Üniversitesi'nin de bulunduğu 12.000'den fazla müşteriye ve yaklaşık iki milyon kullanıcıya hizmet veren lider bir küresel masa yönetimi ve hibrit çalışma platformudur. İşyeri deneyiminin geleceğini tanımlıyor, işletmelerin hibrit iş yerinde ...

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Zoho Backstage, kişisel, sanal ve hibrit etkinlik deneyimlerini baştan sona daha yüksek verimlilik ve etkiyle planlamak ve yürütmek için hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır. Bir etkinlik web sitesi tasarlamak, bilet satmak ve bir etkinliği pazarlamaktan katılımcılarla iletişim kurmaya, otu...

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için ihtiyacınız olan her şey burada. Ve kullanımı çok kolay. Katılımcılarınızı canlı anketlere dahil edin. Hedef kitlenizden gelen en iyi soruları ve fikirleri kitlesel kaynaklardan toplayın. Bazı bilgi yarışmasıyla sınıfınızı heyecanlandırın. İzleyicilerinizin tüm ...

Greenvelope

Greenvelope

greenvelope.com

Gelişmiş davetli listesi yönetimi, RSVP takibi, biletleme, bağış toplama ve daha fazlasının yanı sıra zarif iş davetiyelerini ve duyurularını kolayca oluşturun ve e-postayla gönderin. Şık ve zarif tasarımı çağdaş, dijital dağıtım ve eksiksiz etkinlik yönetimi araçlarıyla birleştirerek bir etkinlik p...

BlipCut

BlipCut

blipcut.com

Discord'da tamamen ücretsiz üretken AI videoları oluşturun! Sora OpenAI gibi son teknoloji ürünü AI Video Oluşturucumuzla metninizi sorunsuz bir şekilde büyüleyici videolara dönüştürün, anlatınızı yeniden tanımlayın ve görsel deneyimleri geliştirin.

ON24

ON24

on24.com

ON24, işletmelerin pazara açılma stratejilerini yapay zeka çağına taşımalarına ve uygun maliyetli gelir artışı sağlamalarına yardımcı olma misyonunu üstleniyor. ON24, önde gelen akıllı etkileşim platformu aracılığıyla müşterilerin sınıfının en iyisi deneyimleri kişiselleştirme ve içerikle birleştirm...

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Gerçek bağlantıların iş yapmanın temelinde olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, web seminerleri ve videolarla içerik pazarlamasını nasıl yapacağınızı yeniden tasarladık. Canlı video 1:1 talk şovlardan veya web kamerası panel tartışmalarından ekran paylaşımı demolarına, video hikayelerine ve klasik web s...

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Poll Everywhere, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan özel bir şirkettir. Nisan 2007'de kurulan şirket, sınıf yanıt ve izleyici yanıt sistemlerine yönelik çevrimiçi bir hizmettir. Poll Everywhere'in ürünü, 100'den fazla ülkedeki izleyicilerin ve sınıfların cep telefonu kullanmasına olanak...

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

Magnetiq - dünyanın en iyi başlatma yönetimi yazılımı. Kişileri, etkinlikleri, defileleri, e-posta kampanyalarını, dijital showroomları, çevrimiçi haber odalarını yönetin.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo, sürükleyici yüz yüze, sanal ve hibrit deneyimlere güç veriyor. Bizzabo Etkinlik Deneyimi İşletim Sistemi, Etkinlik Deneyimi Liderlerinin etkinlikleri yönetmesine, izleyicileri etkileşime geçirmesine, toplulukları harekete geçirmesine ve güçlü iş sonuçları sunmasına olanak tanırken katılımcı...

Aisle Planner

Aisle Planner

aisleplanner.com

Modern etkinlik profesyonelleri için basit, güçlü ve eksiksiz yazılım çözümü.

QuestionPro

QuestionPro

questionpro.com

Ücretsiz anket yazılımı: Birkaç dakika içinde anketler ve soru formları oluşturmak için QuestionPro çevrimiçi anket yazılımı! 80'den fazla soru türü, hazır şablonlar, çoklu anket dağıtım ve veri toplama seçeneği ve güçlü anket analitiği kontrol panelleri içeren ücretsiz anket platformumuzu kullanın.

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor'da misyonumuz, bilet satışını kolay ve uygun fiyatlı hale getirerek çok çeşitli etkinlik yaratıcılarını güçlendirmektir. Esnek ve adil fiyatlandırmamız etkinlik bütçelerinin daha da ileri gitmesine yardımcı olur. Birinci sınıf müşteri hizmetleri, desteğin gece gündüz her zaman hazır ol...

Sendsteps

Sendsteps

sendsteps.com

Sendsteps içerik, tasarım ve etkileşimle ilgilenen ilk yapay zeka sunum oluşturma aracıdır. Kullanıcıların manuel oluşturmaya göre 10 kat daha hızlı etkileşimli sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur. Platform, benzersiz içerik üreten ve kendini tekrar etmeyen gelişmiş bir makine öğr...

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer hepsi bir arada pazarlama otomasyon platformunuzdur! Kullanımı kolay ama inanılmaz derecede güçlü. Platformumuzda Pazarlama otomasyonu E-posta pazarlaması Etkinlik yönetimi Anketler ve değerlendirmeler Açılış sayfaları Mobil uygulamalar Mobil pazarlama için araçlar bulacaksınız

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için çevrimiçi testler ve etkileşimli sunumlar oluşturun. İnternet bağlantısı olan her cihazda çalışır. 100.000'e kadar katılımcı

Echo360

Echo360

echo360.com

Öğrenme, İlham Verme. Video kaydı ve akışı, video içeriği yönetimi, izleyici etkileşimi, içerik oluşturma ve değerlendirmeler için en kapsamlı çözümle her öğrencinin katılımını her yerde sağlayın. Şimdi İlham Alın FARKLI ZORLUKLAR, AYNI HEDEFLER. İster eğitimde, ister iş dünyasında, ister kamu sekt...

Evite

Evite

evite.com

Evite insanları bir araya getirmeyi kolaylaştırıyor! Ücretsiz RSVP takibi ve kartlarla e-posta veya metin yoluyla çevrimiçi davetiyeler gönderin. Harika hediye ve parti fikirleri de alın!

Vevox

Vevox

vevox.com

Hibrit sınıflar, iş yeri eğitimleri ve sınıfları kapsayıcı hale getirmek için Vevox'un 1 numaralı canlı oylama ve Soru-Cevap uygulaması aracılığıyla çevrimiçi hedef kitlenizin ilgisini çekin. Bugün ücretsiz kaydolun.

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

TicketSource, birinci sınıf müşteri hizmetleriyle ücretsiz, kullanımı kolay, güvenilir bir çevrimiçi etkinlik biletleme platformu sunarak biletlerinizi çevrimiçi olarak güvenle satmanıza olanak tanır. Diğer işaretleme sağlayıcılarının aksine, sözleşmelerimiz, gizli ücretlerimiz veya karmaşık erişim ...

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil check-in ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etme...

LiveVoice

LiveVoice

livevoice.io

LiveVoice.io, yerinde ve çevrimiçi etkinliklerde ses iletimi için akıllı uygulama çözümüdür. Şunlar için idealdir: - Simültane tercüme - Rehberli Turlar - Sessiz sahneler ve daha fazlası Herhangi bir akıllı telefon, tablet veya bilgisayarı kullanabilirsiniz. Ekstra donanıma gerek yok. WIFI ve mobil ...

RumbleTalk

RumbleTalk

rumbletalk.com

Rumbletalk, çevrimiçi işletmelere yönelik yenilikçi bir Grup Sohbet platformudur. Çevrimiçi yayıncıların bir topluluk oluşturmalarına ve aynı sohbeti kendi web siteleri, Facebook sayfaları ve mobil siteleri üzerinden gerçekleştirerek kendi sahalarında akıcı bir şekilde etkileşime girmelerine olanak ...

Eventify

Eventify

eventify.io

Eventify, işletmelerin sanal konferansları yönetmesine ve katılımcıları için özel bir deneyim oluşturmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir etkinlik yönetimi aracıdır. Ne tür bir konferansa veya etkinliğe ev sahipliği yapıyor olursanız olun - büyük veya küçük - bunu gerçekleştirecek araçlara sahibiz...

Paperless Post

Paperless Post

paperlesspost.com

Düğünler, tatiller, doğum günleri ve tüm önemli anlar için kişisel tarzınızı yansıtan çevrimiçi Kart davetiyelerini, El ilanlarını ve tebrikleri özelleştirin.

Liveform

Liveform

livestorm.co

Livestorm, toplantıları, web seminerlerini ve sanal etkinlikleri baştan sona yöneten ilk video etkileşim platformudur. Livestorm ile geleneksel video konferans silolarının engelini kaldırın ve toplantılarınız ve etkinlikleriniz için uçtan uca bir video etkileşim platformu kullanın. E-posta şablonlar...

Breakroom

Breakroom

breakroom.net

Breakroom, dijital işbirliği ve etkileşimde bir sonraki evrimdir; tüm sanal gereksinimleriniz için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir bir 3D ortamdır. Yeni iş dünyası, içinde sıkışıp kaldığınız 2 boyutlu video konferans cehennemi değil. Bağlantıyı, işbirliğini ve iletişimi güçlendiren sürükleyi...

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Goosechase ile deneyim her şeydir! Başlangıçta çöpçü avlarından ilham alan Goosechase, liderlerin, kuruluşların ve okulların topluluklarıyla etkileşime geçmesine, onları harekete geçirmesine ve eğitmesine olanak tanıyan etkileşimli bir deneyimler platformudur (IXP). Çevrimiçi olarak oluşturulan anca...

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker, web seminerleri, sanal ve hibrit etkinlikler için dünyanın en özelleştirilebilir platformudur. Türünün tek örneği markalı etkinlikler oluşturmak için güçlü video teknolojisini güçlü pazarlama ve etkileşimli deneyim yetenekleriyle birleştiriyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, sür...

Virbela

Virbela

virbela.com

Virbela, uzaktan çalışma, öğrenme ve etkinlikler için ilgi çekici sanal dünyalar inşa ediyor. Davranış psikologlarından oluşan bir ekip tarafından 2012 yılında kurulan Virbela'nın misyonu, kuruluşların ve insanların uzaktan öncelikli bir gelecekte gelişmesine yardımcı olmaktır. Virbela, son derece s...

Townscript

Townscript

townscript.com

Hindistan'da yapılacak bir şey mi arıyorsunuz? En iyi etkinlikleri ve etkinlikleri keşfedin. Hindistan'daki Eğlence, Eğitim ve Öğrenim, Teknoloji, İş ve Ağ Kurma, Spor ve Fitness, Seyahat ve Macera, Sosyal Amaçlar, Diğerleri ve daha fazla etkinlik için biletleri keşfedin ve satın alın

StreamAlive

StreamAlive

streamalive.com

Etkileşimli araçlar ve gerçek zamanlı ölçümlerle canlı izleyici katılımını artırın. Yüz yüze oturumlar, karma oturumlar, Zoom, MS Teams, YouTube Live vb. ile çalışır. StreamAlive, sunum yapanların her türlü canlı oturumda izleyicileriyle etkileşime geçmesine yardımcı olur. StreamAlive SaaS ürünü, y...

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla, etkinlik organizatörlerinin markalı etkinlik web siteleri oluşturmasına, bilet satmasına, ödemeleri işlemesine, katılımcıları yönetmesine, etkinlikleri çevrimiçi tanıtmasına ve çok daha fazlasına tek bir yerden yardımcı olan hepsi bir arada etkinlik pazarlama ve kayıt platformudur. İster...

Run The World

Run The World

runtheworld.today

Run The World, sanal konferanslara, konuşmalara ve mutlu saatlere ev sahipliği yapmanıza yardımcı olur. Öğretmek, ağ oluşturmak ve topluluk oluşturmak için ilgi çekici çevrimiçi etkinlikler oluşturun. Ücretsiz başlayın!

ticketmatic

ticketmatic

ticketmatic.com

Ticketmatic, geliştiricilerin güçlü ve güvenilir etkinlik biletlemesini tam olarak istedikleri şekilde kolayca ayarlamalarına olanak tanır. Bunu başarmak için Ticketmatic, eksiksiz API'ye, güçlü tasarım araçlarına, sağlam mimariye ve güçlü teknik desteğe sahip, kanıtlanmış ve zengin özelliklere sahi...

Ticket Generator

Ticket Generator

ticket-generator.com

Ticket Generator, etkinlik organizatörlerinin tek kullanımlık etkinlik biletleri oluşturmasını ve bunları bir akıllı telefon uygulaması kullanarak doğrulamasını kolaylaştıran çevrimiçi bir yazılım aracıdır. Araç hızlı, kullanımı kolay ve uygun maliyetlidir. Etkinlik organizatörleri, Ticket Generator...

QuizModeOn

QuizModeOn

quizmodeon.com

Quizmodeon, size canlı çok oyunculu yarışmalar yapma gücü veren bir web platformudur. - Uygulama indirmeye gerek yoktur, tüm mobil ve masaüstü cihazlardan kolaylıkla ulaşılabilir. - Markanızı vurgulamak ve özel göstermek için özel markalama özelliği. - Sınav için oyunlaştırılmış senaryolar katılımcı...

Remo

Remo

remo.co

Remo, canlı, yüz yüze etkinliklerle rekabet edebilecek etkileşimli toplantılara ve etkinliklere olanak tanıyan bir dijital deneyim platformudur. Remo, farklı masalar, zeminler ve binaların yardımıyla insanlara özgürce hareket etme ve spontane "koridor konuşmaları" başlatma olanağı veren, olayların ö...

Joi

Joi

joi.events

Etkinlikleri planlarken e-tabloları ve belgeleri manuel olarak güncellemek için saatler mi harcıyorsunuz? Cevabınız evet ise Joi'ye ihtiyacınız var. Joi, e-tablo sıkıntısını ortadan kaldırabilen tek etkinlik planlama yazılımıdır. Joi'nin benzersiz mimarisi, normalde saatler sürecek görevleri dakikal...

Agorify

Agorify

agorify.com

Agorify, yüksek kaliteli, verimli etkinlik yönetimi çözümlerinin erişilebilir ve uygun maliyetli olması gerektiğine olan inancımızla hareket ederek, etkinlik teknolojisini demokratikleştirmenin ön saflarında yer almaktadır. Platformumuz bu taahhüdün bir yansımasıdır ve her boyuttaki ve bütçedeki etk...

Brella

Brella

brella.io

Brella, kişisel, hibrit ve sanal etkinlikler için lider etkinlik platformudur. Dünyanın önde gelen konferansları ve sergileri, etkinliklerini ilgili içerik, kaliteli ağ oluşturma ve yenilikçi gelir yaratma fırsatlarıyla güçlendirmek için Brella'ya güveniyor. Brella'nın trend konuları, alıcı amaçları...

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