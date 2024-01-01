Etkinlik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Danimarka

Eventene

eventene.com

Eventene, tüm Etkinliklerinizi tek bir platformda oluşturmaya, organize etmeye ve yürütmeye yönelik hepsi bir arada Etkinlik Yönetim Sistemidir. Etkinlikleriniz ister yüz yüze, ister sanal, ister hibrit olsun, Eventene mevcut en modern, esnek ve ölçeklenebilir çözümü sunar.