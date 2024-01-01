Etkinlik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bahreyn

MeetMoji

meetmoji.com

MeetMoji, izleyici katılımını ve toplantı prodüksiyonunu tek bir uygulamada birleştirir. Herhangi bir şeyi sunmanıza ve garip geçişler veya beceriksizlikler olmadan herkesin ilgisini çekmenize olanak tanır. MeetMoji, ekran paylaşımını, yüz yüze veya her ikisini aynı anda destekleyen herhangi bir çev...