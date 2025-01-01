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Etkinlik Yönetim Platformları
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Etkinlik Yönetim Platformları - En Popüler Uygulamalar

Etkinlik yönetimi platformları, etkinlik yönetiminin çeşitli yönlerini tek bir çözümde kapsayan, etkinlik planlama sürecini kolaylaştırmak için çok çeşitli araçları entegre eder. Her ölçekteki etkinliği yönetebilme kapasitesine sahip olan bu platformlar, özellikle konferanslar, festivaller, ticari fuarlar ve profesyonel toplantılar gibi büyük ve karmaşık etkinlikler için uygundur. Etkinlik web sitelerinin oluşturulması, kayıtların ve bilet satışlarının yönetilmesi, konuk listelerinin tutulması, gündemlerin oluşturulması, çevrimiçi etkinlik tanıtımı, katılımcı katılımı ve temel performans göstergeleri (KPI'ler) hakkında kapsamlı raporlar oluşturulması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere etkinlik organizasyonunun her yönünü denetlerler. Özellikle, bu platformlar genellikle yerleşik e-posta pazarlaması, özelleştirilebilir etkinlik sayfaları ve etkinlikle ilgili anketler gibi ek özellikler sunarak her türlü etkinliğin organizasyonunda verimliliği ve iyileştirmeyi artırır.

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Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

Whova

Whova

whova.com

Whova, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcılar için güncel bilgiler, ağ oluşturma ve geri bildirim imkanı sunar.

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite, kullanıcıların etkinlikleri keşfetmesine, yaratmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir etkinlik yönetimi ve biletleme uygulamasıdır.

Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent, etkinlik planlaması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikler için araçlar sunar.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Airmeet, uzaktan katılımcıları bir araya getiren sanal etkinlik platformudur. Konferanslar ve buluşmalarda etkileşimli deneyimler sunar.

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Zoho Backstage, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir etkinlik planlama yazılımıdır.

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Bizzabo, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanması, yönetilmesi ve analiz edilmesi için kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

Ticket Tailor, etkinlik biletlerini kolayca satmak için kullanıcı dostu bir platform sunan, bağımsız organizatörlere yönelik bir biletleme uygulamasıdır.

PheedLoop

PheedLoop

pheedloop.com

PheedLoop, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlik yönetimi için kapsamlı bir platformdur; katılımcı yönetimi, içerik oluşturma ve etkileşim özellikleri sunar.

eMarketeer

eMarketeer

emarketeer.com

eMarketeer, pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlama, etkinlik yönetimi, anketler, iniş sayfaları ve mobil pazarlama gibi araçlar sunan çok yönlü bir platformdur.

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Etkinlik Çiftliği, etkinlik davetleri, katılımcı kaydı ve mobil kontrol kolaylığı sağlayan etkinlik yönetim yazılımıdır.

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Swapcard, etkinlik yönetimi ve katılımcı eşleştirmesi için yapay zeka ile güçlendirilmiş bir platformdur.

Eventzilla

Eventzilla

eventzilla.net

Eventzilla, etkinlik organizatörlerine web siteleri oluşturma, bilet satışı yapma ve katılımcı yönetimi gibi işlemleri tek platformda sunan bir etkinlik yönetim uygulamasıdır.

Glue Up

Glue Up

glueup.com

Glue Up, etkinlikler, üyelikler ve dijital araçlar ile toplulukları yönetmek için hepsi bir arada bir CRM platformudur.

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

BigMarker, sanal ve hibrit etkinlikler ile web seminerleri düzenlemek için özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı etkileşimi ve pazarlama entegrasyonları sağlar.

EventMobi

EventMobi

eventmobi.com

EventMobi, etkinlik organizatörlerine sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri planlama ve yürütme konusunda yardımcı olan bir yönetim platformudur.

Planning Pod

Planning Pod

planningpod.com

Planlama Pod, etkinliklerin planlanması ve yönetimi için kapsamlı bir yazılımdır; organizatörlere lojistik ve katılımcı yönetiminde yardımcı olur.

Eventene

Eventene

eventene.com

Eventene, etkinliklerinizi oluşturmak, organize etmek ve yönetmek için tek bir platform sunan kapsamlı bir etkinlik yönetim sistemidir.

Attendease

Attendease

attendease.com

Attendease, etkinliklerin planlanması, katılımcı yönetimi ve analizi için kapsamlı bir platformdur; yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikleri destekler.

Accelevents

Accelevents

accelevents.com

Accelevents, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinliklerin yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir platformdur.

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Goldcast, B2B pazarlama etkinlikleri için kullanıcı dostu bir yönetim platformudur. Sanal ve yüz yüze etkinlikleri kolayca düzenleme olanağı sunar.

webMOBI

webMOBI

webmobi.com

webMOBI, etkinlik yönetimi için yapay zeka destekli bir yazılımdır. Etkinlik uygulamaları, kayıt, canlı oylama ve katılımcı etkileşimi gibi hizmetler sunar.

EventX

EventX

eventx.io

EventX, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanmasını, yönetimini ve analizini kolaylaştıran kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.

Webex Events

Webex Events

socio.events

Webex Events, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için bir platformdur. Etkinlik uygulamaları, kayıt, kontrol ve canlı yayın gibi özellikler sunar.

WebinarNinja

WebinarNinja

webinarninja.com

WebinarNinja, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde web seminerleri oluşturmasını, barındırmasını ve paylaşmasını sağlayan bir platformdur.

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Hubilo, sanal ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Katılımcı etkileşimini artırma ve etkinlik verimliliğini sağlamayı hedefler.

POSH

POSH

posh.vip

POSH, etkinlik organizatörlerine canlı deneyimleri yönetmek için çeşitli araçlar sunan bir uygulamadır.

Eventmix

Eventmix

eventmix.live

Eventmix, organizasyonların kendi web sitelerinde sanal ve hibrit etkinlikler düzenlemesine olanak tanıyan kullanımı kolay bir platformdur.

Eventtia

Eventtia

eventtia.com

Eventtia, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri destekleyen kapsamlı bir platformdur.

Swoogo

Swoogo

swoogo.events

Swoogo, etkinliklerin planlaması ve yönetimi için kullanıcı dostu bir platformdur. Kayıt, programlama ve veri raporlaması gibi süreçleri kolaylaştırır.

Zuddl

Zuddl

zuddl.com

Zuddl, sanal, yüz yüze ve hibrit etkinliklerin yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılar etkinlikleri kolayca planlayabilir ve katılımcı deneyimlerini geliştirebilir.

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

ViewStub, hibrit etkinlikler için bilet satış, katılım kaydı, canlı ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sunan bir platformdur.

Cadence

Cadence

eventcadence.com

Cadence, etkinlik planlama ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Hem sanal hem de fiziksel etkinliklerde etkinlikleri organize eder ve yürütür.

Brightly

Brightly

brightlysoftware.com

Brightly Event Manager™, bulut tabanlı bir etkinlik planlama platformudur. Takımların etkinlikleri düzenlemelerine ve takip etmelerine yardımcı olur.

Expo Pass

Expo Pass

expopass.com

Expo Pass, etkinlik organizatörlerinin kayıt, check-in ve katılım izleme süreçlerini kolaylaştıran bir yönetim platformudur.

AllEvents

AllEvents

allevents.in

AllEvents, etkinlik oluşturma, bilet satışı ve tanıtımını sağlayan bir etkinlik yönetim platformudur.

EventCreate

EventCreate

eventcreate.com

EventCreate, etkinlik web siteleri oluşturmayı, kayıt ve bilet satışını kolaylaştıran bir etkinlik yönetim platformudur.

Trybooking

Trybooking

trybooking.com

Trybooking, etkinlik yönetimi, bilet satışları ve kayıt işlemleri için çevrimiçi bir platformdur. Kullanıcı dostu yapısıyla etkinlik organizatörlerine kolaylık sağlar.

Eventmaker

Eventmaker

eventmaker.com

Eventmaker, etkinlik planlaması ve yönetimi için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Kullanıcıların etkinlikleri verimli bir biçimde organize etmelerine yardımcı olur.

run.events

run.events

run.events

Run.events, profesyonel etkinlik organizatıcıları için bulut tabanlı etkinlik yönetim yazılımıdır; kayıt, pazarlama ve katılımcı etkileşimini kolaylaştırır.

Fourwaves

Fourwaves

fourwaves.com

Fourwaves, araştırmacılar ve etkinlik organizatörleri için bilimsel etkinlikleri yönetmeye yönelik kapsamlı bir platformdur.

Azavista

Azavista

azavista.com

Azavista, etkinlik yöneticilerinin planlama süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış, kapsamlı bir etkinlik yönetimi platformudur.

Notified

Notified

notified.com

Notified uygulaması, etkinliklerin tüm yaşam döngüsünü yönetmeyi sağlayan kapsamlı bir etkinlik teknolojisi ve hizmetler sunar.

Canapii

Canapii

canapii.com

Canapii, yüz yüze, hibrit ve sanal etkinlikler için etkinlik yönetimi sağlayan bir platformdur. Biletleme, check-in ve analitik sunar.

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

EventTitans, etkinliklerin planlanması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Canlı, hibrit ve sanal etkinlikleri destekler.

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

HeySummit, çevrimiçi etkinliklerin (web seminerleri, konferanslar, atölyeler) yönetimi için kapsamlı bir platformdur.

Worksup

Worksup

worksup.com

Worksup, katılımcılar için kullanıcı dostu, organizatörler için hızlı kurulum sunan bir etkinlik yönetim platformudur. Canlı yayın, soru-cevap ve iş ağı kurma fırsatları sağlar.

Edenkit

Edenkit

edenkit.com

Edenkit, etkinlik web sayfası, mobil uygulama ve pazarlama kampanyası oluşturmayı sağlayarak içerik üzerinden dijital varlık oluşturmayı kolaylaştırır.

RainFocus

RainFocus

rainfocus.com

RainFocus, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; kayıt, içerik yönetimi ve katılımcı etkileşimini tek bir panelden sağlar.

InEvent

InEvent

inevent.com

InEvent, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini sağlayan, katılımcı etkileşimini artıran özelleştirilebilir bir platformdur.

Brushfire

Brushfire

brushfire.com

Brushfire, biletleme, kayıt ve sanal etkinlik yönetimi sunan bir platformdur. Etkinlik organizatörleri ve katılımcılar için kolay kullanım sağlar.

AnyRoad

AnyRoad

anyroad.com

AnyRoad, markaların etkinliklerini, turlarını ve derslerini yönetip optimize etmelerine olanak tanıyan bir deneyim pazarlama platformudur.

CrowdPass

CrowdPass

crowdpass.co

CrowdPass, etkinliklerde katılımcı yönetimini kolaylaştıran bir check-in uygulamasıdır. Çok günlük geçişler, kurşun alma özellikleri ve analitik sunar.

eventPower

eventPower

eventpower.com

EventPower, etkinlik üreticilerine çevrimiçi ve yerinde kayıt çözümleri sunan bir etkinlik yönetim platformudur.

KonfHub

KonfHub

konfhub.com

KonfHub, etkinlikleri planlamak ve yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılara katılımcı yönetimi, iletişim ve etkinlik bilgileri merkezi sağlar.

Momice

Momice

momice.com

Momice, etkinlik profesyonellerinin etkinlik web sitelerini, kayıtlarını ve etkileşim süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.

inwink

inwink

inwink.com

inwink, şirketlerin markalarını tanıtmalarına ve hedef kitleleriyle etkileşimde bulunmalarına olanak tanıyan BtoB pazarlama SaaS platformudur.

Cadmium

Cadmium

gocadmium.com

Cadmium, canlı, karma ve sanal etkinliklerin üretimini basitleştiren, çevrimiçi öğrenmeyi artıran esnek bir platformdur.

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