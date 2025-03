Web uygulamaları için uygulama mağazası Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

Etkinlik yönetimi platformları, etkinlik yönetiminin çeşitli yönlerini tek bir çözümde kapsayan, etkinlik planlama sürecini kolaylaştırmak için çok çeşitli araçları entegre eder. Her ölçekteki etkinliği yönetebilme kapasitesine sahip olan bu platformlar, özellikle konferanslar, festivaller, ticari fuarlar ve profesyonel toplantılar gibi büyük ve karmaşık etkinlikler için uygundur. Etkinlik web sitelerinin oluşturulması, kayıtların ve bilet satışlarının yönetilmesi, konuk listelerinin tutulması, gündemlerin oluşturulması, çevrimiçi etkinlik tanıtımı, katılımcı katılımı ve temel performans göstergeleri (KPI'ler) hakkında kapsamlı raporlar oluşturulması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere etkinlik organizasyonunun her yönünü denetlerler. Özellikle, bu platformlar genellikle yerleşik e-posta pazarlaması, özelleştirilebilir etkinlik sayfaları ve etkinlikle ilgili anketler gibi ek özellikler sunarak her türlü etkinliğin organizasyonunda verimliliği ve iyileştirmeyi artırır.