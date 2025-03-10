Etkinlik Yönetim Platformları - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Etkinlik yönetimi platformları, etkinlik yönetiminin çeşitli yönlerini tek bir çözümde kapsayan, etkinlik planlama sürecini kolaylaştırmak için çok çeşitli araçları entegre eder. Her ölçekteki etkinliği yönetebilme kapasitesine sahip olan bu platformlar, özellikle konferanslar, festivaller, ticari fuarlar ve profesyonel toplantılar gibi büyük ve karmaşık etkinlikler için uygundur. Etkinlik web sitelerinin oluşturulması, kayıtların ve bilet satışlarının yönetilmesi, konuk listelerinin tutulması, gündemlerin oluşturulması, çevrimiçi etkinlik tanıtımı, katılımcı katılımı ve temel performans göstergeleri (KPI'ler) hakkında kapsamlı raporlar oluşturulması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere etkinlik organizasyonunun her yönünü denetlerler. Özellikle, bu platformlar genellikle yerleşik e-posta pazarlaması, özelleştirilebilir etkinlik sayfaları ve etkinlikle ilgili anketler gibi ek özellikler sunarak her türlü etkinliğin organizasyonunda verimliliği ve iyileştirmeyi artırır.
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EventMobi
eventmobi.com
EventMobi, etkinlik organizatörlerine sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri planlama ve yürütme konusunda yardımcı olan bir yönetim platformudur.
inwink
inwink.com
inwink, şirketlerin markalarını sergilemelerine ve hedef kitleleriyle etkileşime geçmelerine olanak tanıyan BtoB pazarlama SaaS platformudur: - kişisel, çevrimiçi ve hibrit etkinlikler; - özel web sitelerinde her zaman çevrimiçi topluluklar; - müşteri tarafından sıkı bir şekilde bölümlendirilmiş merkezi, yüksek güvenlikli veriler. - Etkinliğinize veya topluluğunuza özel yerel bir mobil uygulama. 2015'ten bu yana etkinlik yönetimi teknolojisinde öncü olan inwink, bugün 180'den fazla işletme, işletme ve kuruluş tarafından benimsenen kapsamlı, 360° BtoB pazarlama çözümüdür. Inwink platformu, işlevsel gücü ve esnekliği, ölçeklenebilirliği ve güvenliğiyle geniş çapta tanınmaktadır. Daha fazlası www.inwink.com/en/ adresinde
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium canlı, hibrit ve sanal etkinliklerin üretimini basitleştirir ve insanların, fikirlerin ve bilginin kimyasını yakalamak için tasarlanmış tek ve esnek bir platformla çevrimiçi öğrenmenin değerini en üst düzeye çıkarır. Şirketin yazılım ürünleri, dünya çapında 900'den fazla içerik odaklı kuruluş tarafından gelir elde etmek, müşteriyi elde tutmayı artırmak ve etkinlikleri ile eğitim girişimleri için operasyonel maliyetleri düşürmek amacıyla güvenilmektedir. Daha fazla bilgi için https://gocadmium.com adresini ziyaret edin.
Attendease
attendease.com
Attendease, etkinliklerin planlanması, katılımcı yönetimi ve analizi için kapsamlı bir platformdur; yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikleri destekler.
Eventene
eventene.com
Eventene, tüm etkinliklerinizi tek bir platformda oluşturmak, düzenlemek ve çalıştırmak için hepsi bir arada bir etkinlik yönetim sistemidir. Etkinlikleriniz yüz yüze, sanal veya hibrid olsun, Eventene sağlar ... daha fazlasını en modern, esnek ve ölçeklenebilir çözümü göster.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri destekleyen kapsamlı bir platformdur.
Edenkit
edenkit.com
Edenkit size şu konularda yardımcı olur: - dakikalar içinde bir etkinlik web sayfası, mobil uygulama, kayıt ve topluluk pazarlama kampanyası başlatarak anında dijital bir varlık oluşturun - tamamı içeriğinize dayalı - sadık ilişkiler kurun, konuşmacıları, sponsorları ve katılımcıları kendi hikayelerini kendileriyle anlatma konusunda güçlendirin -yönetilen profiller ve kişiselleştirilmiş sosyal medya içeriği - ilgili kitlelere ulaşın, konuşmacılar, sponsorlar ve katılımcılar için özel sosyal medya içeriğiyle katılımcıların ilgisini çekin. Gizli ücretler olmadan basit ve net fiyatlandırmaya sahipken, gizli endişeler olmadan etkinliğinizi düzenlemeye odaklanmanıza olanak tanır maliyetler
Eventcube
eventcube.io
Eventcube, etkinlik organizatörlerine, tamamen özelleştirilebilen ve her noktada beyaz etiketlenebilen güzel etkinlik yönetimi teknolojisi aracılığıyla anlamlı sanal, kişisel ve hibrit etkinlikler oluşturma yetkisi verir. Eventcube ile hem Yayın hem de Mekan özelliklerimizi kullanarak aynı anda ağ odalarına ve izleyiciler arasında özel birebir görüşmelere ev sahipliği yaparken markalı bir yayın sahnesi oluşturabilirsiniz. Sanal konferansların sosyal yönünü geri getiriyoruz. Bunu, izleyicilerinize kalabalıklarıyla bağlantı kurabilecekleri ve uzun süreli ilişkiler kurabilecekleri alanlar sunarak yapıyoruz; geleneksel yüz yüze etkinliklerin bir benzeri, sosyal ağ dokunuşuyla. Eventcube, lansmanından bu yana dünya çapında 100.000'den fazla etkinliğe destek verdi ve amaca yönelik organizasyonlar ve festivallerin yanı sıra TedX, TikTok, TK Maxx ve Red Bull gibi önde gelen markalara hizmet verdi. Cloud & SaaS Awards 2021 tarafından Biletleme veya Etkinlik Yönetimi için En İyi SaaS Ürünü olarak tanındık ve yakın zamanda Eventcube, UK Business Tech Awards 2021 tarafından Yılın Teknoloji Şirketi (Küçük) kategorisinde kısa listeye alındı.
Canapii
canapii.com
Canapii'nin ödüllü etkinlik yönetimi platformu, her boyuttaki kuruluşun benzersiz ve ilgi çekici yüz yüze, hibrit ve sanal etkinlikler sunması için tasarlanmıştır. Çevrimiçi bilet alımından yerinde check-in işlemine ve etkinlik sonrası analizlere kadar dijital araçlarımız ve çözümlerimiz, tüm etkinlik organizasyonunuzu tek bir yerden düzenlemenize olanak tanır. Canapii, ortak değerlere sahip, tutkulu etkinlik profesyonellerinden oluşan küresel bir ekip tarafından oluşturulmuştur. Dünyanın her yerindeki müşterilerimiz ve ekip arkadaşlarımız arasında yenilikçi etkinlik deneyimleri, kalıcı ilişkiler ve anlamlı bağlantılar yaratmayı önemsiyoruz.
Notified
notified.com
Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam döngüsünü yönetin. Notified, etkinlik planlamacıların, pazarlamacıların ve iletişim profesyonellerinin tek bir platformdan sürükleyici deneyimler oluşturmasına, etkileşimi artırmasına, karlı içgörüler elde etmesine ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. - Şahsen etkinlikler: bildiri çağrılarından gündem oluşturmaya kadar kayıt ve arka uç süreçlerinizi kolaylaştırın ve otomatikleştirin. - Sanal etkinlikler: Markalaştırılabilir lobiler, güçlü katılım araçları ve yerleşik web yayını çözümüyle sürükleyici bir dijital deneyim sunun. - Hibrit etkinlikler: uçtan uca etkinlik teknolojisi, mobil uygulama ve yerinde prodüksiyon hizmetleriyle paylaşılan deneyimi yeni boyutlara taşıyın Sürükleyici Marka Deneyimleri Yaratın - Zaman ve Mekan Boyunca Sürükleyin ve katılımcılarınızı benzersiz, seçilmiş deneyimlerle şaşırtın ve memnun edin. Hikayenizi aktaran ve markanızı yansıtan bir dijital deneyim tasarlayın. - Tutarlı ve özelleştirilmiş marka deneyimi - duyarlı ve 3D - Esnek içerik ve programlama - canlı, eşzamanlı ve isteğe bağlı - Kişisel ve dijital kanalların kusursuz karışımı - 500 ila 200.000'den fazla katılımcı arasında ölçeklenebilir Etkileşimi New Heights'a Taşıyın Etkileşimi artırın ve Etkinliğin canlı gününün ötesine, zaman ve mekana uzanan anlamlı bağlantılar kurun. Topluluğunuzu etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında programlamayla güçlendirin. - Yapay zeka destekli eşleştirme ile katılımcıları diğer katılımcılarla ve sponsorlarla bağlayın - Diğer katılımcılarla 1:1 veya grup halinde görüntülü sohbet edin - Sosyal merkezler kullanarak sosyal kanallardaki konuşmaları izleyin - Güçlü bir etkinlik uygulamasıyla katılımcılarınız nerede olursa olsun katılımcı katılımını en üst düzeye çıkarın - Sürüş yapın oyunlaştırma ve rozetlerle anlamlı etkileşim Eyleme Geçirilebilir İçgörüler Kazanın ve Yatırım Getirisini En Üst Düzeye Çıkarın Birleştirilmiş etkinlik verileri için tek bir kaynaktan iş sonuçlarına yön vermek için ihtiyaç duyduğunuz öngörüleri elde edin. Verileriniz güçlü katılımcı deneyimleri sunmaya yönelik bir tasarım aracıdır. Güçlü analiz ve raporlama portalı, pazarlama teknolojisi yığınınızla bütünleşir ve size hedef kitleniz hakkında gerçek zamanlı ölçümler ve bilgiler sağlar. Karmaşık Etkinlik Yönetimi Artık Basitleştirildi Arka uç süreçlerinizi kolaylaştıran ve otomatikleştiren bir platformla etkinlik işbirliğinizi güçlendirin ve ekibinizi ölçeklendirin. Sanal veya kişi merkezli etkinlik teknolojisi çözümlerinin doğasında olan mükerrer çabalara gerek yoktur. - Katılımcıları kaydedin - Konuşmacıları, katılımcıları ve sponsorları yönetin - İçerik sunun ve düzenleyin - Topluluğunuzla etkileşime geçin
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlik yönetimi için kapsamlı bir platformdur; katılımcı yönetimi, içerik oluşturma ve etkileşim özellikleri sunar.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus, önemli ölçüde daha iyi etkinlikler ve konferanslar için benzeri görülmemiş miktarda veriyi yakalamak, analiz etmek ve kullanmak üzere sıfırdan oluşturulmuş yeni nesil bir etkinlik pazarlama platformudur. Gerçek bir SaaS platformu olan RainFocus, etkinlik kaydını, içerik yönetimini, katılımcı aktivasyonunu ve saha deneyimlerini tek bir kontrol panelinden basitleştirir. Zamandan tasarruf edin, etkileşimi artırın ve her etkinlik için etkinlik değerini en üst düzeye çıkarın.
EventX
eventx.io
EventX, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanmasını, yönetimini ve analizini kolaylaştıran kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.
AllEvents
allevents.in
AllEvents, etkinlik oluşturma, bilet satışı ve tanıtımını sağlayan bir etkinlik yönetim platformudur.
Swoogo
swoogo.events
Swoogo, etkinliklerin planlaması ve yönetimi için kullanıcı dostu bir platformdur. Kayıt, programlama ve veri raporlaması gibi süreçleri kolaylaştırır.
Cvent
cvent.com
Cvent, etkinlik planlaması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikler için araçlar sunar.
Webex Events
socio.events
Webex Events (eski adıyla Socio), sürükleyici, sezgisel ve kapsayıcı sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri destekleyen uçtan uca bir etkinlik yönetimi platformudur. Etkinlik uygulamaları, esnek kayıt, check-in ve yaka kartı yazdırma, müşteri adayı alma ve canlı yayın teknolojisiyle çıtayı yükseltin. Webex Events, esnekliği kullanım kolaylığıyla birleştirerek organizatörlerin, etkinlik veya organizasyon türü ne olursa olsun hedeflerini destekleyen ilgi çekici etkinliklere ev sahipliği yapabilmelerini sağlar. Daha fazlasını sosyo.events'te öğrenin
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves, araştırmacılar ve etkinlik organizatörleri için bilimsel etkinlikleri yönetmeye yönelik kapsamlı bir platformdur.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker, etkinlik planlaması ve yönetimi için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Kullanıcıların etkinlikleri verimli bir biçimde organize etmelerine yardımcı olur.
Delegia
delegia.se
Delegia Event, e-posta ve SMS yoluyla davet yapma, sayımlar, ödeme işlemleri ve daha fazlası ile etkinliğinizi kayıttan izlemeye kadar yönetmenize yardımcı olan bir etkinlik sistemidir.
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass, etkinlikleri güvenli, akıllı ve verimli tutan ilk uçtan uca etkinlik yönetimi çözümüdür.
eventPower
eventpower.com
eventPower, Etkinlik Yapımcılarına güçlü, özel bir çevrimiçi ve yerinde kayıt çözümü sağlar. Sistem, kendin yap hizmeti veya özel tam hizmet çözümü olarak sunulmaktadır.
run.events
run.events
Run.events, profesyonel etkinlik organizatıcıları için bulut tabanlı etkinlik yönetim yazılımıdır; kayıt, pazarlama ve katılımcı etkileşimini kolaylaştırır.
POSH
posh.vip
Etkinlik pazarlaması artık çok kolay.POSH, etkinlik organizatörlerine her türlü canlı deneyimi yönetmeleri için bir dizi araç sağlar.
Cadence
eventcadence.com
Cadence, etkinlik planlama ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Hem sanal hem de fiziksel etkinliklerde etkinlikleri organize eder ve yürütür.
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly'den Event Manager™, ekiplerin organizasyonun etkinliklerini planlamasına, organize etmesine ve tanıtmasına yardımcı olan, hepsi bir arada, bulut tabanlı bir tesis planlama platformudur ve ekiplerin süreci baştan sona merkezileştirmek ve otomatikleştirmek için doğru araçlara sahip olmasını sağlar. sona ermek. Bütçeye ayrılan paranın kıt olduğu ve maliyet kurtarma programlarının bir okulun kârlılığı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceği bir dünyada, Etkinlik Yöneticisi etkinlikle ilgili gelirin takip edilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır. Etkinlik Yöneticisi, talep başlatma aşamasından maliyet kurtarma analizine kadar etkinlik organizasyonunun kontrolünü ele alarak olumlu bir topluluk ve katılımcı deneyimi sağlar.
Cooltix
cooltix.hu
Büyümeniz için biletleme - biletlerinizi her zamankinden daha kolay, en düşük ücretlerle satın! - Etkinliğiniz için benzersiz, kişiselleştirilmiş sayfa - Etkinliklerinizi yönetebileceğiniz kullanımı kolay platform - Satış performansınızı takip etmek için raporlama ve analiz aracı - Günlük gelirinizi alın - ve çok daha fazlası.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix, organizatörlerin etkinlikleri kendi web sitelerinden dakikalar içinde yürütmelerine olanak tanıyan, kullanımı kolay bir sanal ve hibrit etkinlik platformudur. Eventmix, yalnızca etkinliklerinizi kolaylıkla yürütmek ve para kazanmak için değil, aynı zamanda tamamen özelleştirilebilir özel ağ ve etkileşim alanları aracılığıyla hedef kitlenizin ilgisini canlı tutmak için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar.
Expo Pass
expopass.com
Expo Pass, etkinlik organizatörlerinin kayıt, check-in ve katılım izleme süreçlerini kolaylaştıran bir yönetim platformudur.
KonfHub
konfhub.com
KonfHub ile Tanışın: İlgi Çekici ve Etkili Etkinlikler için Tek Noktadan Platform Birden fazla platformla hokkabazlık yapmaktan ve etkinliklerinizi etkili bir şekilde yönetmek için uğraşmaktan yoruldunuz mu? Etkinlik düzenleme sürecinizi baştan sona kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada etkinlik yönetimi çözümü olan KonfHub'dan başka bir yere bakmayın. Çok çeşitli güçlü özellik ve avantajlarla KonfHub, başarılı ve unutulmaz etkinlikler oluşturmak için başvuracağınız platformdur. İşte KonfHub'un sunduğu bazı şaşırtıcı özelliklere bir bakış: Otomatik Yönlendirme Yarışması: Otomatik yönlendirme yarışmamızla etkinlik kayıtlarınızı zahmetsizce artırın. KonfHub, katılımcıları arkadaşlarını ve meslektaşlarını davet etmeye teşvik eden, etkinliğinizin erişimini genişleten ve kayıtları artıran bir yönlendirme programı oluşturmanıza olanak tanır. Sınırsız E-posta Kampanyaları ve Sınırlı SMS ve WhatsApp Mesajları: Hedefli e-posta kampanyaları aracılığıyla katılımcılarınızla bağlantıda kalın. KonfHub ile hedef kitlenizin ilgisini canlı tutmak ve bilgilendirmek için sınırsız e-posta kampanyası gönderebilirsiniz. Ayrıca önemli güncellemeler ve hatırlatmalar için SMS ve WhatsApp mesajları da gönderebilirsiniz. Canlı Sınav Platformu: Canlı sınav platformumuzla etkinliğinizdeki etkileşimli deneyimi yükseltin. KonfHub platformunda izleyicilerinizle etkileşime geçin, bilgilerini test edin ve bir heyecan ve rekabet ortamı yaratın. Check-in Uygulaması ve Sponsor Uygulaması: Kayıt masasına yönelik check-in uygulamamızla kayıt sürecini basitleştirin. Katılımcı girişlerini verimli bir şekilde yönetin, yaka kartları yazdırın ve etkinlik boyunca sorunsuz bir akışı sürdürün. Ek olarak, sponsor uygulamamız stant/sponsor yönetim araçları sunarak sponsorların potansiyel müşterileri yakalayarak kusursuz bir deneyim yaşamasını sağlar. Otomatik Katılım Sertifikaları: Katılımcılarınızı otomatik katılım sertifikalarıyla ödüllendirin. KonfHub, katılımcılar geri bildirim gönderdiğinde otomatik olarak sertifikalar oluşturarak etkinliğinize profesyonel bir dokunuş sağlarken zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar. Onay Esaslı Kayıtlar, Gizli Biletler ve Yükleme: Etkinliğinizin kayıt süreci üzerinde tam kontrole sahip olun. KonfHub, kayıtları onaylamanıza, özel erişim için biletleri gizlemenize ve konuşmacı, sponsor ve gönüllü kayıtlarını kolayca yüklemenize olanak tanıyarak etkinlik yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. Kapsamlı Etkinlik Web Sayfası: Bir web geliştiricisine veya özel web sitelerine gerek yok! KonfHub, etkinliğinizin tüm önemli ayrıntılarını gösteren kapsamlı bir etkinlik web sayfası sunar. KonfHub platformunda web sayfasını markanız, etkinlik gündeminiz, konuşmacı biyografileriniz ve daha fazlasıyla özelleştirin. Yerleştirilebilir Widget'lar/Düğmeler ve API Entegrasyonu: Yerleştirilebilir widget'larımız ve düğmelerimiz sayesinde KonfHub'u mevcut web sitenize veya uygulamanıza sorunsuz bir şekilde entegre edin. Katılımcılarınız için kusursuz bir deneyim oluşturmak ve sistemlerinizle sorunsuz veri senkronizasyonu sağlamak için API'mizden yararlanın. Üstün Düşük Maliyetli Etkinlik Yönetim Platformu KonfHub olarak, başarılı etkinlikler düzenlemenin bütçeyi zorlamaması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle sektördeki en düşük fiyatlandırma platformlarından birini sunuyoruz. Rekabetçi fiyatlarımızla, etkinliğinizin bütçesini en üst düzeye çıkarırken, platformumuzun sunduğu tüm olağanüstü özelliklerden ve avantajlardan da yararlanabilirsiniz. KonfHub ile yalnızca özelliklerle dolu kapsamlı bir etkinlik yönetimi platformuna erişim elde etmekle kalmaz, aynı zamanda önemli ölçüde maliyet tasarrufunun da keyfini çıkarırsınız. Şeffaf fiyatlandırmamız, yatırımınızdan maksimum değeri almanızı sağlayarak etkinliğinizin diğer yönlerine daha fazla kaynak ayırmanıza olanak tanır. Ve Daha Fazlası! KonfHub, etkinlik organizatörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak gelişmektedir. Etkinlik planlama deneyiminizi daha da iyi hale getirecek yenilikçi özellikler ve işlevler sunmaya çalışıyoruz. Etkinlik yönetimi zorluklarına elveda deyin ve nihai etkinlik yönetimi çözümünüz KonfHub'a merhaba deyin. Bugün kaydolun ve etkinlikleri düzenleme biçiminizde devrim yapın. KonfHub ile bir sonraki etkinliğinizi oluşturun
webMOBI
webmobi.com
Webmobi, bir katılımcı CRM ile yeni nesil AI ile çalışan bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır. Etkinlik uygulamaları, web sitesi, kayıt, canlı anketler, anket, canlı haritalar, çok etkinlik uygulamaları, olası satış hizmetleri ve katılımcı katılımı sunar. Webmobi, etkinlikler, festivaller, işletmeler ve üniversite kampüsleri için inanılmaz daha zarif, basitleştirilmiş ve özelleştirilebilir mobil uygulamalar yaşamanıza yardımcı olur. En son yazılımlarımız, kurumsal etkinlikler, konferanslar, fuarlar, iç/dış toplantılar ve daha fazlası için dünya çapında 100 marka tarafından güvenilir. Oyunlaştırmamıza ve etkinlik planlamacılarının katılımcılarını sadece en iyi etkinlik uygulaması oluşturucu -webmobi ile rahatlatabilecekleri daha zengin özelliklere bakınız.
Azavista
azavista.com
Azavista, etkinlik planlama süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan kurumsal etkinlik organizatörlerine yönelik bir çözümdür. Verimliliğinizi artırmanıza, iletişimi ve üretkenliği geliştirmenize ve katılımı artırmanıza yardımcı olacak, takviminizdeki her etkinliğe uygun eksiksiz bir etkinlik teknolojisi çözümleri seti sunuyoruz. Kullanıcılar, geniş bir modül ve işlevsellik seti aracılığıyla birden fazla etkinliği ayarlayabilir, CRM ve pazarlama otomasyon sistemlerinizle entegre olabilir, kayıtları, proje yönetimini ve çok daha fazlasını tek bir arayüzden yönetebilir. Ayrıca, geliştirme ekibinizin yardımı olmadan birkaç dakika içinde oluşturulup özelleştirilebilen bir check-in uygulaması ve katılımcı etkinliği uygulaması da sunuyoruz. Esnek, yenilikçi ve kullanımı kolay, eksiksiz bir platform oluşturduk. Yeni ve değişen trendlere ve pazar ihtiyaçlarına kolayca uyarlanabilir, bu da planlamacıların etkinlik beklentilerine her zaman ulaşabilecekleri anlamına gelir. 2011 yılında kuruluşumuzdan bu yana binlerce etkinlik planlayıcısı daha verimli ve üretken olmak için platformumuzu kullandı ve bu da onların daha iyi etkinlikler oluşturmasına olanak sağladı.
Momice
momice.com
Momice, etkinlik profesyonellerine etkinlik yazılımı ve bilgisi sunar. Momice yazılımı, etkinlik profesyonellerinin tüm canlı, çevrimiçi ve hibrit etkinliklerinin etkinlik web sitesini, kaydını, etkinlik postalarını, biletlemeyi, izleyici etkileşimini, yerinde kayıt ve etkinlik değerlendirmesini (anket) optimize etmelerini sağlar. Momice ile çalışmak zamandan tasarruf etmenizi sağlar ve tüm bunları manuel olarak yaptığınızda ortaya çıkan hatalardan kaçınmanıza olanak tanır. Kökleri etkinlik sektöründe olan Momice, son 10 yılda çok fazla deneyim kazandı. Bu bilgi web seminerlerinde, teknik incelemelerde, tek çağrı cihazlarında, infografiklerde ve canlı eğitim kurslarında paylaşılır. Momice özellikleri şunları içerir: - Posta (davetiyeler, onaylar, hatırlatmalar) - Kayıt (atölyeler, ekstra konuklar, davetli listeleri) - Web sitesi (özel tasarım, şablonlar, beyaz etiket) - Etkileşim (sohbet, anketler, izleyici soruları) - Biletler (biletleme, e-biletler, pazarlama) - Check-in ve yaka kartları (temassız) check-in, yaka kartı basımı) - İstatistikler (anket, izleyici verileri, sonuçlar)
Planning Pod
planningpod.com
Planlama Pod, etkinliklerin planlanması ve yönetimi için kapsamlı bir yazılımdır; organizatörlere lojistik ve katılımcı yönetiminde yardımcı olur.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad, tüketicilerin marka bağlılığını artırmak, daha fazla gelir elde etmek ve her deneyimde yatırım getirisini artırmak için markaların etkinliklerini, turlarını, aktivasyonlarını ve sınıflarını işletmesine ve optimize etmesine olanak tanıyan lider deneyimsel pazarlama platformudur. AnyRoad, şirketlerin deneyimsel operasyonlarını esnek, yapılandırılabilir bir platformla kolaylaştırmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanır ve iş büyümesini hızlandırmak için gereken güçlü bilgileri sağlar. Anheuser-Busch, Diageo, Westfield, Just Egg ve Sierra Nevada gibi önde gelen markaların tümü, operasyonlarını optimize etme ve deneyimsel pazarlama programlarının etkisini kanıtlama konusunda AnyRoad'a güveniyor.
Eventeny
eventeny.com
Etkileşimli ölçeklenebilir haritalama, sözleşme e-İmzalama, uçtan uca bilet/gişe yönetimi, sanatçı/satıcı/katılımcı uygulama iş akışları, gönüllü vardiya takibi, sponsorluk anlaşmaları ve teslimatlar için CRM, kişiselleştirilmiş planlama için çözümler sunan hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımı ve çok daha fazlası!
Hubilo
hubilo.com
Hubilo, sanal ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Katılımcı etkileşimini artırma ve etkinlik verimliliğini sağlamayı hedefler.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl, sanal, yüz yüze ve hibrit etkinliklerin yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılar etkinlikleri kolayca planlayabilir ve katılımcı deneyimlerini geliştirebilir.
Trybooking
trybooking.com
Trybooking, etkinlik yönetimi, bilet satışları ve kayıt işlemleri için çevrimiçi bir platformdur. Kullanıcı dostu yapısıyla etkinlik organizatörlerine kolaylık sağlar.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor, etkinlik biletlerini kolayca satmak için kullanıcı dostu bir platform sunan, bağımsız organizatörlere yönelik bir biletleme uygulamasıdır.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir etkinlik planlama yazılımıdır.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.
Whova
whova.com
Whova, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcılar için güncel bilgiler, ağ oluşturma ve geri bildirim imkanı sunar.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit, çevrimiçi etkinliklerin (web seminerleri, konferanslar, atölyeler) yönetimi için kapsamlı bir platformdur.
Explara
explara.com
Explara, yaratıcı girişimcilerin ve küçük işletmelerin etkinliklerden, çevrimiçi satıştan, topluluktan ve kitlesel fonlamadan para kazanmalarına yardımcı olur.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, etkinlik organizatörlerine web siteleri oluşturma, bilet satışı yapma ve katılımcı yönetimi gibi işlemleri tek platformda sunan bir etkinlik yönetim uygulamasıdır.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, kullanıcıların etkinlikleri keşfetmesine, yaratmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir etkinlik yönetimi ve biletleme uygulamasıdır.
Event Farm
eventfarm.com
Etkinlik Çiftliği, etkinlik davetleri, katılımcı kaydı ve mobil kontrol kolaylığı sağlayan etkinlik yönetim yazılımıdır.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanması, yönetilmesi ve analiz edilmesi için kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker, sanal ve hibrit etkinlikler ile web seminerleri düzenlemek için özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı etkileşimi ve pazarlama entegrasyonları sağlar.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet, uzaktan katılımcıları bir araya getiren sanal etkinlik platformudur. Konferanslar ve buluşmalarda etkileşimli deneyimler sunar.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, etkinlik yönetimi ve katılımcı eşleştirmesi için yapay zeka ile güçlendirilmiş bir platformdur.
Brushfire
brushfire.com
Brushfire, Biletleme, Kayıt, Sanal Etkinlikler ve Etkinlik Uygulamaları için çözümler sunan bir Etkinlik Yönetim Platformudur. 2003 yılında kurulan Brushfire, son 20 yılda dünya çapında binlerce kuruluşta çevrimiçi biletleme ve kayıt işlemlerinin desteklenmesine yardımcı oldu. Ödüllü hizmet ve destekle desteklenen Brushfire, bir sonraki etkinliğinizde zamandan ve paradan tasarruf etmeniz için ihtiyaç duyduğunuz araçları sağlar. Brushfire çözümleri büyüme için üretilmiştir. Sorularınız mı var? (866) 825-8252 numaralı telefondan ekibimizle konuşun.
Accelevents
accelevents.com
Accelevents, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinliklerin yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir platformdur.
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde web seminerleri oluşturmasını, barındırmasını ve paylaşmasını sağlayan bir platformdur.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, B2B pazarlama etkinlikleri için kullanıcı dostu bir yönetim platformudur. Sanal ve yüz yüze etkinlikleri kolayca düzenleme olanağı sunar.
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşturmaya yönelik beyaz etiketli bir çözümle güçlendiriyor. Hepsi 7/24 özel müşteri hizmetleriyle destekleniyor ve %100 insandan oluşuyor. InEvent entegre platformu konaklama ve konaklama, seyahat ve lojistik, web yayıncılığı, canlı katılım, sorunsuz kayıt, dinamik ağ oluşturma, güçlü pazarlama otomasyonu, özel web siteleri ve mobil uygulamalar, gerçek zamanlı analizler, yüksek güçlü işaretçiler ve 100'den fazla diğer özelliği içerir. etkileşimli ve sürükleyici deneyimlere güç katın. Dünya çapında 2 milyondan fazla katılımcı ve 60 milyonun üzerinde yayın dakikası ile 50.000'den fazla etkinliğe ve web seminerine başarıyla hizmet verdik. İster bir web seminerine, ister sanal uygulamalı toplantıya, ister bir ay sürecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olun, esnek çözümümüz ideal etkinliğinizin hayata geçmesine yardımcı olacaktır.
Sweap
sweap.io
Sweap, etkinlikleri şirketinizin en etkili pazarlama kanalı haline getirecek bir Etkinlik Verimliliği Platformudur. Bentely veya Scandic Hotels gibi en iyi etkinlik ekiplerinden bazıları, otomatik misafir yönetimi, etkinlik iletişimi ve sanal etkinlik platformu aracılığıyla daha fazla kayıt sağlamak ve zamandan tasarruf etmek için yazılımımızı kullanıyor. Sweap, yıllık 500 kayda kadar ücretsiz bir plan sunuyor, böylece bugün başlayabilirsiniz.
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