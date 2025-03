Etkinlik Yönetim Platformları - En Popüler Uygulamalar - Özbekistan

Expo Pass

Expo'da Expo Pass etkinlik teknolojisi platformu ile her türlü etkinliği her türlü kolaylaştırıyoruz. Gelecekteki düşünen teknolojilerimiz, organizatörlere hem yüz yüze hem de sanal olan her türlü etkinliği planlamak, izlemek ve barındırmak için araçlar vermektedir. Ve sezgisel ürünlerimiz, organizatörlerin koşmaya başlayabilmeleri için tasarlanmıştır. Bu, ulaşılamayacağımız anlamına gelmez. İlk günden itibaren, her müşteriyi özel bir etkinlik başarı yöneticisiyle eşleştiririz. Bu gerçekten sadece bizim yolumuz, “Bunu aldığını biliyoruz. Ama bir şeye ihtiyacınız olursa hep buradayız. ” Olayların sadece teknolojiden daha fazlası olduğunu görüyoruz. Etkinlikler insanlarla ilgilidir. Ve milyonlarca insanın bağlanmasına, konuşmasına, gülmesine ve düşünmesine yardımcı olduk… her zaman merhaba deyin. Mevcut Özellikler: Etkinlik Kayıt Expo Pass Sanal Deneyimi Rozet Baskı Etkinlik Uygulamasında Kontrol Etkinlik Uygulama İzleme Kurşun Alma