Etkinlik Yönetim Platformları - En Popüler Uygulamalar - Tunus

Expo'da Expo Pass etkinlik teknolojisi platformuyla her türlü etkinliği her türlü kolaylaştırıyoruz. Geleceğe yönelik teknolojilerimiz, organizatörlere hem yüz yüze hem de sanal olarak her türlü etkinliği planlamak, takip etmek ve ev sahipliği yapmak için gerekli araçları sağlar. Sezgisel ürünlerimiz, organizatörlerin işe koyulabilmesi için tasarlandı. Bu hiçbir zaman ulaşamayacağımız anlamına gelmiyor. İlk günden itibaren her müşteriyi özel bir Etkinlik Başarı Yöneticisiyle eşleştiriyoruz. Bu aslında bizim şunu söyleme şeklimiz: “Bunu anladığını biliyoruz. Ama bir şeye ihtiyacın olursa her zaman buradayız." Olayların teknolojiden daha fazlası olduğunu anlıyoruz. Olaylar insanlarla ilgilidir. Milyonlarca insanın bağlantı kurmasına, konuşmasına, gülmesine ve düşünmesine yardımcı olduk… Dilediğiniz zaman merhaba deyin. Mevcut Özellikler: Etkinlik Kaydı Expo Pass Sanal Deneyim Giriş Kartı Yazdırma Etkinlik Uygulaması Katılım Takibi Potansiyel Müşteri Alma