Etkinlik Yönetim Platformları - En Popüler Uygulamalar - Tayland

KonfHub

konfhub.com

KonfHub ile Tanışın: İlgi Çekici ve Etkili Etkinlikler için Tek Noktadan Platform Birden fazla platformla hokkabazlık yapmaktan ve etkinliklerinizi etkili bir şekilde yönetmek için uğraşmaktan yoruldunuz mu? Etkinlik düzenleme sürecinizi baştan sona kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada etkinlik yönetimi çözümü olan KonfHub'dan başka bir yere bakmayın. Çok çeşitli güçlü özellik ve avantajlarla KonfHub, başarılı ve unutulmaz etkinlikler oluşturmak için başvuracağınız platformdur. İşte KonfHub'un sunduğu bazı şaşırtıcı özelliklere bir bakış: Otomatik Yönlendirme Yarışması: Otomatik yönlendirme yarışmamızla etkinlik kayıtlarınızı zahmetsizce artırın. KonfHub, katılımcıları arkadaşlarını ve meslektaşlarını davet etmeye teşvik eden, etkinliğinizin erişimini genişleten ve kayıtları artıran bir yönlendirme programı oluşturmanıza olanak tanır. Sınırsız E-posta Kampanyaları ve Sınırlı SMS ve WhatsApp Mesajları: Hedefli e-posta kampanyaları aracılığıyla katılımcılarınızla bağlantıda kalın. KonfHub ile hedef kitlenizin ilgisini canlı tutmak ve bilgilendirmek için sınırsız e-posta kampanyası gönderebilirsiniz. Ayrıca önemli güncellemeler ve hatırlatmalar için SMS ve WhatsApp mesajları da gönderebilirsiniz. Canlı Sınav Platformu: Canlı sınav platformumuzla etkinliğinizdeki etkileşimli deneyimi yükseltin. KonfHub platformunda izleyicilerinizle etkileşime geçin, bilgilerini test edin ve bir heyecan ve rekabet ortamı yaratın. Check-in Uygulaması ve Sponsor Uygulaması: Kayıt masasına yönelik check-in uygulamamızla kayıt sürecini basitleştirin. Katılımcı girişlerini verimli bir şekilde yönetin, yaka kartları yazdırın ve etkinlik boyunca sorunsuz bir akışı sürdürün. Ek olarak, sponsor uygulamamız stant/sponsor yönetim araçları sunarak sponsorların potansiyel müşterileri yakalayarak kusursuz bir deneyim yaşamasını sağlar. Otomatik Katılım Sertifikaları: Katılımcılarınızı otomatik katılım sertifikalarıyla ödüllendirin. KonfHub, katılımcılar geri bildirim gönderdiğinde otomatik olarak sertifikalar oluşturarak etkinliğinize profesyonel bir dokunuş sağlarken zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar. Onay Esaslı Kayıtlar, Gizli Biletler ve Yükleme: Etkinliğinizin kayıt süreci üzerinde tam kontrole sahip olun. KonfHub, kayıtları onaylamanıza, özel erişim için biletleri gizlemenize ve konuşmacı, sponsor ve gönüllü kayıtlarını kolayca yüklemenize olanak tanıyarak etkinlik yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. Kapsamlı Etkinlik Web Sayfası: Bir web geliştiricisine veya özel web sitelerine gerek yok! KonfHub, etkinliğinizin tüm önemli ayrıntılarını gösteren kapsamlı bir etkinlik web sayfası sunar. KonfHub platformunda web sayfasını markanız, etkinlik gündeminiz, konuşmacı biyografileriniz ve daha fazlasıyla özelleştirin. Yerleştirilebilir Widget'lar/Düğmeler ve API Entegrasyonu: Yerleştirilebilir widget'larımız ve düğmelerimiz sayesinde KonfHub'u mevcut web sitenize veya uygulamanıza sorunsuz bir şekilde entegre edin. Katılımcılarınız için kusursuz bir deneyim oluşturmak ve sistemlerinizle sorunsuz veri senkronizasyonu sağlamak için API'mizden yararlanın. Üstün Düşük Maliyetli Etkinlik Yönetim Platformu KonfHub olarak, başarılı etkinlikler düzenlemenin bütçeyi zorlamaması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle sektördeki en düşük fiyatlandırma platformlarından birini sunuyoruz. Rekabetçi fiyatlarımızla, etkinliğinizin bütçesini en üst düzeye çıkarırken, platformumuzun sunduğu tüm olağanüstü özelliklerden ve avantajlardan da yararlanabilirsiniz. KonfHub ile yalnızca özelliklerle dolu kapsamlı bir etkinlik yönetimi platformuna erişim elde etmekle kalmaz, aynı zamanda önemli ölçüde maliyet tasarrufunun da keyfini çıkarırsınız. Şeffaf fiyatlandırmamız, yatırımınızdan maksimum değeri almanızı sağlayarak etkinliğinizin diğer yönlerine daha fazla kaynak ayırmanıza olanak tanır. Ve Daha Fazlası! KonfHub, etkinlik organizatörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak gelişmektedir. Etkinlik planlama deneyiminizi daha da iyi hale getirecek yenilikçi özellikler ve işlevler sunmaya çalışıyoruz. Etkinlik yönetimi zorluklarına elveda deyin ve nihai etkinlik yönetimi çözümünüz KonfHub'a merhaba deyin. Bugün kaydolun ve etkinlikleri düzenleme biçiminizde devrim yapın. KonfHub ile bir sonraki etkinliğinizi oluşturun