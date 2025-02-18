Etkinlik Yönetim Platformları - En Popüler Uygulamalar - Turks ve Caicos Adaları

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Etkinlik yönetimi platformları, etkinlik yönetiminin çeşitli yönlerini tek bir çözümde kapsayan, etkinlik planlama sürecini kolaylaştırmak için çok çeşitli araçları entegre eder. Her ölçekteki etkinliği yönetebilme kapasitesine sahip olan bu platformlar, özellikle konferanslar, festivaller, ticari fuarlar ve profesyonel toplantılar gibi büyük ve karmaşık etkinlikler için uygundur. Etkinlik web sitelerinin oluşturulması, kayıtların ve bilet satışlarının yönetilmesi, konuk listelerinin tutulması, gündemlerin oluşturulması, çevrimiçi etkinlik tanıtımı, katılımcı katılımı ve temel performans göstergeleri (KPI'ler) hakkında kapsamlı raporlar oluşturulması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere etkinlik organizasyonunun her yönünü denetlerler. Özellikle, bu platformlar genellikle yerleşik e-posta pazarlaması, özelleştirilebilir etkinlik sayfaları ve etkinlikle ilgili anketler gibi ek özellikler sunarak her türlü etkinliğin organizasyonunda verimliliği ve iyileştirmeyi artırır.
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Whova
whova.com
Whova, etkinlikleri modern ve modaya uygun hale getiren, katılımcıları etkili bir şekilde çeken ve meşgul eden ve etkinlik organizatörlerinin etkinlik lojistiği yönetiminde zamandan tasarruf etmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi çözümüdür. Whova'nın platformu ödüllü bir etkinlik uygulamasından, etkili çevrimiçi kayıttan, güçlü etkinlik pazarlamasından ve zaman kazandıran etkinlik yönetimi araçlarından oluşur. Whova, üst üste 5 yıl boyunca Etkinlik Teknolojisi Ödülü'nü kazandı. Whova'nın müşterileri arasında American Express, US Bank, PwC, Microsoft, Hilton, Lego, IKEA, L'Oreal, American Marketing Association, Harvard Üniversitesi, NASA ve 100'den fazla ülkeden sayısız kuruluş bulunmaktadır. Whova, dernek etkinlikleri, eğitim etkinlikleri, hükümet etkinlikleri, kurumsal etkinlikler, ticari fuarlar, fuarlar ve topluluk toplantıları dahil olmak üzere 50.000'den fazla kişisel ve sanal/karma konferansa destek vermiştir.
Eventcube
eventcube.io
Eventcube, etkinlik organizatörlerine, tamamen özelleştirilebilen ve her noktada beyaz etiketlenebilen güzel etkinlik yönetimi teknolojisi aracılığıyla anlamlı sanal, kişisel ve hibrit etkinlikler oluşturma yetkisi verir. Eventcube ile hem Yayın hem de Mekan özelliklerimizi kullanarak aynı anda ağ odalarına ve izleyiciler arasında özel birebir görüşmelere ev sahipliği yaparken markalı bir yayın sahnesi oluşturabilirsiniz. Sanal konferansların sosyal yönünü geri getiriyoruz. Bunu, izleyicilerinize kalabalıklarıyla bağlantı kurabilecekleri ve uzun süreli ilişkiler kurabilecekleri alanlar sunarak yapıyoruz; geleneksel yüz yüze etkinliklerin bir benzeri, sosyal ağ dokunuşuyla. Eventcube, lansmanından bu yana dünya çapında 100.000'den fazla etkinliğe destek verdi ve amaca yönelik organizasyonlar ve festivallerin yanı sıra TedX, TikTok, TK Maxx ve Red Bull gibi önde gelen markalara hizmet verdi. Cloud & SaaS Awards 2021 tarafından Biletleme veya Etkinlik Yönetimi için En İyi SaaS Ürünü olarak tanındık ve yakın zamanda Eventcube, UK Business Tech Awards 2021 tarafından Yılın Teknoloji Şirketi (Küçük) kategorisinde kısa listeye alındı.
Notified
notified.com
Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam döngüsünü yönetin. Notified, etkinlik planlamacıların, pazarlamacıların ve iletişim profesyonellerinin tek bir platformdan sürükleyici deneyimler oluşturmasına, etkileşimi artırmasına, karlı içgörüler elde etmesine ve yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. - Şahsen etkinlikler: bildiri çağrılarından gündem oluşturmaya kadar kayıt ve arka uç süreçlerinizi kolaylaştırın ve otomatikleştirin. - Sanal etkinlikler: Markalaştırılabilir lobiler, güçlü katılım araçları ve yerleşik web yayını çözümüyle sürükleyici bir dijital deneyim sunun. - Hibrit etkinlikler: uçtan uca etkinlik teknolojisi, mobil uygulama ve yerinde prodüksiyon hizmetleriyle paylaşılan deneyimi yeni boyutlara taşıyın Sürükleyici Marka Deneyimleri Yaratın - Zaman ve Mekan Boyunca Sürükleyin ve katılımcılarınızı benzersiz, seçilmiş deneyimlerle şaşırtın ve memnun edin. Hikayenizi aktaran ve markanızı yansıtan bir dijital deneyim tasarlayın. - Tutarlı ve özelleştirilmiş marka deneyimi - duyarlı ve 3D - Esnek içerik ve programlama - canlı, eşzamanlı ve isteğe bağlı - Kişisel ve dijital kanalların kusursuz karışımı - 500 ila 200.000'den fazla katılımcı arasında ölçeklenebilir Etkileşimi New Heights'a Taşıyın Etkileşimi artırın ve Etkinliğin canlı gününün ötesine, zaman ve mekana uzanan anlamlı bağlantılar kurun. Topluluğunuzu etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında programlamayla güçlendirin. - Yapay zeka destekli eşleştirme ile katılımcıları diğer katılımcılarla ve sponsorlarla bağlayın - Diğer katılımcılarla 1:1 veya grup halinde görüntülü sohbet edin - Sosyal merkezler kullanarak sosyal kanallardaki konuşmaları izleyin - Güçlü bir etkinlik uygulamasıyla katılımcılarınız nerede olursa olsun katılımcı katılımını en üst düzeye çıkarın - Sürüş yapın oyunlaştırma ve rozetlerle anlamlı etkileşim Eyleme Geçirilebilir İçgörüler Kazanın ve Yatırım Getirisini En Üst Düzeye Çıkarın Birleştirilmiş etkinlik verileri için tek bir kaynaktan iş sonuçlarına yön vermek için ihtiyaç duyduğunuz öngörüleri elde edin. Verileriniz güçlü katılımcı deneyimleri sunmaya yönelik bir tasarım aracıdır. Güçlü analiz ve raporlama portalı, pazarlama teknolojisi yığınınızla bütünleşir ve size hedef kitleniz hakkında gerçek zamanlı ölçümler ve bilgiler sağlar. Karmaşık Etkinlik Yönetimi Artık Basitleştirildi Arka uç süreçlerinizi kolaylaştıran ve otomatikleştiren bir platformla etkinlik işbirliğinizi güçlendirin ve ekibinizi ölçeklendirin. Sanal veya kişi merkezli etkinlik teknolojisi çözümlerinin doğasında olan mükerrer çabalara gerek yoktur. - Katılımcıları kaydedin - Konuşmacıları, katılımcıları ve sponsorları yönetin - İçerik sunun ve düzenleyin - Topluluğunuzla etkileşime geçin
inwink
inwink.com
inwink, şirketlerin markalarını sergilemelerine ve hedef kitleleriyle etkileşime geçmelerine olanak tanıyan BtoB pazarlama SaaS platformudur: - kişisel, çevrimiçi ve hibrit etkinlikler; - özel web sitelerinde her zaman çevrimiçi topluluklar; - müşteri tarafından sıkı bir şekilde bölümlendirilmiş merkezi, yüksek güvenlikli veriler. - Etkinliğinize veya topluluğunuza özel yerel bir mobil uygulama. 2015'ten bu yana etkinlik yönetimi teknolojisinde öncü olan inwink, bugün 180'den fazla işletme, işletme ve kuruluş tarafından benimsenen kapsamlı, 360° BtoB pazarlama çözümüdür. Inwink platformu, işlevsel gücü ve esnekliği, ölçeklenebilirliği ve güvenliğiyle geniş çapta tanınmaktadır. Daha fazlası www.inwink.com/en/ adresinde
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium canlı, hibrit ve sanal etkinliklerin üretimini basitleştirir ve insanların, fikirlerin ve bilginin kimyasını yakalamak için tasarlanmış tek ve esnek bir platformla çevrimiçi öğrenmenin değerini en üst düzeye çıkarır. Şirketin yazılım ürünleri, dünya çapında 900'den fazla içerik odaklı kuruluş tarafından gelir elde etmek, müşteriyi elde tutmayı artırmak ve etkinlikleri ile eğitim girişimleri için operasyonel maliyetleri düşürmek amacıyla güvenilmektedir. Daha fazla bilgi için https://gocadmium.com adresini ziyaret edin.
Attendease
attendease.com
Kurumsal Etkinlikler ve Toplantı Planlama Yönetimi için Son Teknoloji Yazılım. Attendease, planlamacılar ve toplantı organizatörleri için en üst düzey etkinlik yönetimi çözümüdür. Platformumuz, yüz yüze hizmetten hibrit ve sanal ortama kadar, etkinliğinizin yaşam tarzının her yönünü kapsar. Web sitesi oluşturucumuz, e-posta pazarlamamız ve katılımcı kaydımızla sorunsuz bir şekilde tanıtım yapın. Konuşmacılar ve katılımcılardan planlama ve biletlemeye kadar etkinlik ayrıntılarının kontrolünü elinize alın. Herkesin etkinlikleri zahmetsizce oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan Attendease, süreci kolaylaştırarak dakikalar içinde başarıyı garanti eder. Attendease, aşağıdakileri arayan kuruluşlar için mükemmel bir seçimdir: ✔ Sürpriz ücretler olmadan makul ve öngörülebilir teknoloji maliyetleri ✔ Sonuçları yönlendirmek için katılımcıları çekmek, bilgilendirmek ve etkileşime geçmek için basitleştirilmiş katılımcı iletişimi ✔ Tüm katılımcı yolculuğu boyunca tutarlı, markalı deneyimler sunma ✔ Katılımcıların etkinlik gündemlerinde gezinme ve kişiselleştirme olanağı ✔ Ayrılmaları dönüştüren ve azaltan kayıt deneyimlerini artırma ✔ Eyleme dönüştürülebilir katılımcı ve etkinlik verilerine ihtiyaç duyduğunuz zaman ve yerde erişme ✔ Geniş ölçekte birden fazla etkinliği yürütme becerisine sahip olma ✔ 2023'te 5 yıldızlı müşteri hizmetleri Attendease Tripleseat ailesine katıldı. Tripleseat konaklama sektörünün 1 numaralı misafir ve etkinlik yönetimi yazılımıdır. Önde gelen mekan rehberi EventUp ile birlikte konaklama ve etkinlik sektörüne hizmet ediyor ve büyümesine yardımcı oluyoruz. Tripleseat'in profilini burada görüntüleyin: https://www.g2.com/products/tripleseat-tripleseat/reviews
Eventene
eventene.com
Eventene, tüm Etkinliklerinizi tek bir platformda oluşturmaya, organize etmeye ve yürütmeye yönelik hepsi bir arada Etkinlik Yönetim Sistemidir. Etkinlikleriniz ister yüz yüze, ister sanal, ister hibrit olsun, Eventene mevcut en modern, esnek ve ölçeklenebilir çözümü sunar.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia, büyük şirketlerin benzersiz şekilde ilgi çekici kişisel, hibrit ve sanal etkinlikler oluşturmasına yardımcı olan hepsi bir arada etkinlik yönetimi platformudur. Eventtia'nın özelleştirilebilir özellikleri ve API entegrasyonları, dünya lideri şirketlerin katılımcıları verimli bir şekilde yönetmesine, ilgi çekici e-posta ve SMS kampanyaları oluşturmasına ve değerli veriler oluşturmasına olanak tanır. Eventtia bugüne kadar Pernod Ricard, Dior, Toyota, Richemont grubu ve Pierre Fabre grubu gibi 7.200'den fazla müşteriye dünya çapında 30.000'den fazla etkinlik oluşturma ve organize etme yetkisi verdi.
Edenkit
edenkit.com
Edenkit size şu konularda yardımcı olur: - dakikalar içinde bir etkinlik web sayfası, mobil uygulama, kayıt ve topluluk pazarlama kampanyası başlatarak anında dijital bir varlık oluşturun - tamamı içeriğinize dayalı - sadık ilişkiler kurun, konuşmacıları, sponsorları ve katılımcıları kendi hikayelerini kendileriyle anlatma konusunda güçlendirin -yönetilen profiller ve kişiselleştirilmiş sosyal medya içeriği - ilgili kitlelere ulaşın, konuşmacılar, sponsorlar ve katılımcılar için özel sosyal medya içeriğiyle katılımcıların ilgisini çekin. Gizli ücretler olmadan basit ve net fiyatlandırmaya sahipken, gizli endişeler olmadan etkinliğinizi düzenlemeye odaklanmanıza olanak tanır maliyetler
Cvent
cvent.com
Cvent, her etkinlik ve her etkinlik için hepsi bir arada etkinlik platformu sunar. Platformumuz, etkinliğin yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirirken, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri size sunar. İster yüz yüze, ister sanal veya hibrit olsun, tedarikçileri bulmak, katılımcıların ilgisini çekmek, sponsor değerini en üst düzeye çıkarmak ve önemli etkinlik verilerini yakalamak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren tek bir platforma sahip olacaksınız. Etkinlik pazarlama ve yönetim teknolojisinde küresel bir lider olan Cvent, her tür, boyut ve karmaşıklıktaki etkinliklerinizi desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.
Canapii
canapii.com
Canapii'nin ödüllü etkinlik yönetimi platformu, her boyuttaki kuruluşun benzersiz ve ilgi çekici yüz yüze, hibrit ve sanal etkinlikler sunması için tasarlanmıştır. Çevrimiçi bilet alımından yerinde check-in işlemine ve etkinlik sonrası analizlere kadar dijital araçlarımız ve çözümlerimiz, tüm etkinlik organizasyonunuzu tek bir yerden düzenlemenize olanak tanır. Canapii, ortak değerlere sahip, tutkulu etkinlik profesyonellerinden oluşan küresel bir ekip tarafından oluşturulmuştur. Dünyanın her yerindeki müşterilerimiz ve ekip arkadaşlarımız arasında yenilikçi etkinlik deneyimleri, kalıcı ilişkiler ve anlamlı bağlantılar yaratmayı önemsiyoruz.
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi'nin uçtan uca etkinlik yönetimi platformu, etkinlik organizatörlerinin ilgi çekici sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlik deneyimlerini planlamasını, tanıtmasını, para kazanmasını ve sunmasını kolaylaştırır. Web sitesi, kayıt ve ödüllü etkinlik uygulamasından Sanal Alan ve tam olarak yönetilen çevrimiçi etkinlik prodüksiyonuna kadar EventMobi platformu, 2009'dan bu yana 72 ülkede 10.000'den fazla etkinlik planlayıcısı tarafından kullanılıyor. İster bir etkinlik, ister yüzlerce etkinlik düzenleyin, etkinliğimiz yönetim platformu iş akışınızı kolaylaştırır, böylece teknolojiyi yönetmeye daha az, katılımcılarınız için ilgi çekici etkinlik deneyimleri oluşturmaya daha fazla zaman harcarsınız.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop gerçek bir uçtan uca yerinde, sanal ve hibrit etkinlik yönetimi ve etkileşim platformudur. PheedLoop, yerel akış, sanal sergi salonları, rozet basımı, kayıt, senkronize konuşmacı/katılımcı portalları ve anında mobil uygulamalardan yerinde check-in, kat planları, otomatik anketler, yerel video ağı ve katılımcı/sponsor para kazanmaya kadar her şeyi destekler sistemler. PheedLoop, en üst düzey kolaylaştırılmış etkinlik yönetim sistemidir ve on binlerce katılımcıya kadar her tür ve boyuttaki etkinlikler tarafından kullanılır. PheedLoop öncelikle Shopify, IBM ve Kanada Hükümeti dahil olmak üzere kurumsal, dernek, akademik ve kamu müşterilerine hizmet vermektedir.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus, önemli ölçüde daha iyi etkinlikler ve konferanslar için benzeri görülmemiş miktarda veriyi yakalamak, analiz etmek ve kullanmak üzere sıfırdan oluşturulmuş yeni nesil bir etkinlik pazarlama platformudur. Gerçek bir SaaS platformu olan RainFocus, etkinlik kaydını, içerik yönetimini, katılımcı aktivasyonunu ve saha deneyimlerini tek bir kontrol panelinden basitleştirir. Zamandan tasarruf edin, etkileşimi artırın ve her etkinlik için etkinlik değerini en üst düzeye çıkarın.
EventX
eventx.io
“Herkes İçin, Her Yerde, Her Zaman Etkinlikler.” Etkinlikler anlamlı bağlantıların ve bilgi paylaşımının gerçekleştiği yerdir. Etkinlikleri basit ve etkili kılmak için buradayız. EventX, ödüllü bir sanal etkinlik SaaS platformu ve hepsi bir arada akıllı etkinlik yönetimi çözümü sağlayıcısıdır. Amazon, Apple, HKTDC, Alibaba, Reed ve çok daha fazlası dahil olmak üzere Asya ve Çin'deki şirketler, organizatörler ve önde gelen ticari kuruluşlar için hem sanal hem de hibrit etkinlik çözümleri sunuyoruz. İnteraktif sergi salonu, dinamik katılımcı stantları, çevrimiçi kayıt formları, web seminerleri ve etkileşimli konferans aşamaları gibi özelliklerimizle, izleyici kitlesini Asya Pasifik bölgelerine genişletmek isteyen kuruluşların başvuracağı hizmet biziz. EventX daha önce EventXtra olarak biliniyordu.
AllEvents
allevents.in
AllEvents, etkinlik organizatörlerine yardımcı olmak için kapsamlı 360° özellikler sunan, hızla genişleyen bir etkinlik yönetimi platformudur. Platform, etkinlik yaratıcılarının etkinlik sayfaları oluşturmasına, bilet satışlarını kolaylaştırmasına ve anında ödeme almasına yardımcı olur. 300.000'den fazla etkinlik profesyonelinin güvendiği AllEvents, tüm etkinlik türlerine uyarlanabilir ve etkinliğin geniş bir kitleye tanıtılmasına olanak tanır. 12 yılı aşkın sektör deneyimiyle AllEvents, çeşitli etkinlikleri keşfetmek için ona güvenen 20 milyondan fazla aylık etkinlik arayan kişinin tercih ettiği platform haline geldi.
Swoogo
swoogo.events
Sadeliğe, işlevselliğe ve gerçek Kendin Yap ruhuna önem veren Swoogo, insanları her yerden bir araya getirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir etkinlik yönetimi platformudur. Swoogo'nun süper gücü, kayıt ve oturum planlamadan etkinlik sonrası veri raporlarına kadar her tür etkinliğin organizasyonel yönlerini kolaylaştırıyor. Swoogo, etkinlik pazarlamacılarının yerleşik kayıt, e-posta otomasyonu, sponsor portalı ve konuşmacı kaynakları içeren bir web sitesini sezgisel olarak oluşturmasına yardımcı olur. Pazarda büyüyen bir güç olan Swoogo, etkinliklerdeki bir sonraki büyük gelişmedir.
Cooltix
cooltix.hu
Büyümeniz için biletleme - biletlerinizi her zamankinden daha kolay, en düşük ücretlerle satın! - Etkinliğiniz için benzersiz, kişiselleştirilmiş sayfa - Etkinliklerinizi yönetebileceğiniz kullanımı kolay platform - Satış performansınızı takip etmek için raporlama ve analiz aracı - Günlük gelirinizi alın - ve çok daha fazlası.
Planning Pod
planningpod.com
Etkinlik planlayıcıları ve mekanlar için 1 numaralı hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımı. +20.000 profesyonellerinin ayda 62+ saatten nasıl tasarruf ettiğini ve eksiksiz çevrimiçi etkinlik yönetimi yazılımımızla süreçleri ve iletişimleri nasıl kolaylaştırdığını görün
Momice
momice.com
Momice, etkinlik profesyonellerine etkinlik yazılımı ve bilgisi sunar. Momice yazılımı, etkinlik profesyonellerinin tüm canlı, çevrimiçi ve hibrit etkinliklerinin etkinlik web sitesini, kaydını, etkinlik postalarını, biletlemeyi, izleyici etkileşimini, yerinde kayıt ve etkinlik değerlendirmesini (anket) optimize etmelerini sağlar. Momice ile çalışmak zamandan tasarruf etmenizi sağlar ve tüm bunları manuel olarak yaptığınızda ortaya çıkan hatalardan kaçınmanıza olanak tanır. Kökleri etkinlik sektöründe olan Momice, son 10 yılda çok fazla deneyim kazandı. Bu bilgi web seminerlerinde, teknik incelemelerde, tek çağrı cihazlarında, infografiklerde ve canlı eğitim kurslarında paylaşılır. Momice özellikleri şunları içerir: - Posta (davetiyeler, onaylar, hatırlatmalar) - Kayıt (atölyeler, ekstra konuklar, davetli listeleri) - Web sitesi (özel tasarım, şablonlar, beyaz etiket) - Etkileşim (sohbet, anketler, izleyici soruları) - Biletler (biletleme, e-biletler, pazarlama) - Check-in ve yaka kartları (temassız) check-in, yaka kartı basımı) - İstatistikler (anket, izleyici verileri, sonuçlar)
Azavista
azavista.com
Azavista, etkinlik planlama süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan kurumsal etkinlik organizatörlerine yönelik bir çözümdür. Verimliliğinizi artırmanıza, iletişimi ve üretkenliği geliştirmenize ve katılımı artırmanıza yardımcı olacak, takviminizdeki her etkinliğe uygun eksiksiz bir etkinlik teknolojisi çözümleri seti sunuyoruz. Kullanıcılar, geniş bir modül ve işlevsellik seti aracılığıyla birden fazla etkinliği ayarlayabilir, CRM ve pazarlama otomasyon sistemlerinizle entegre olabilir, kayıtları, proje yönetimini ve çok daha fazlasını tek bir arayüzden yönetebilir. Ayrıca, geliştirme ekibinizin yardımı olmadan birkaç dakika içinde oluşturulup özelleştirilebilen bir check-in uygulaması ve katılımcı etkinliği uygulaması da sunuyoruz. Esnek, yenilikçi ve kullanımı kolay, eksiksiz bir platform oluşturduk. Yeni ve değişen trendlere ve pazar ihtiyaçlarına kolayca uyarlanabilir, bu da planlamacıların etkinlik beklentilerine her zaman ulaşabilecekleri anlamına gelir. 2011 yılında kuruluşumuzdan bu yana binlerce etkinlik planlayıcısı daha verimli ve üretken olmak için platformumuzu kullandı ve bu da onların daha iyi etkinlikler oluşturmasına olanak sağladı.
webMOBI
webmobi.com
webMOBI, katılımcı CRM'sine sahip yeni nesil yapay zeka destekli hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır. Etkinlik uygulamaları, web sitesi, kayıt, canlı anketler, anket, canlı haritalar, çoklu etkinlik uygulamaları, potansiyel müşteri yaratma hizmetleri ve katılımcı katılımı sunar. webMOBI; etkinlikler, festivaller, işletmeler ve üniversite kampüsleri için inanılmaz derecede daha zarif, basitleştirilmiş ve özelleştirilebilir mobil uygulamaları deneyimlemenize yardımcı olur. Son teknoloji ürünü yazılımımız, kurumsal etkinlikler, konferanslar, ticari fuarlar, dahili/harici toplantılar ve daha fazlası için dünya çapında 100 marka tarafından güvenilmektedir. Etkinlik planlayıcılarının yalnızca En İyi Etkinlik Uygulama Oluşturucumuz -webMOBI ile katılımcılarıyla kolaylıkla etkileşim kurabilecekleri oyunlaştırmamıza ve daha zengin özelliklere sahip platformumuza göz atın.
KonfHub
konfhub.com
KonfHub ile Tanışın: İlgi Çekici ve Etkili Etkinlikler için Tek Noktadan Platform Birden fazla platformla hokkabazlık yapmaktan ve etkinliklerinizi etkili bir şekilde yönetmek için uğraşmaktan yoruldunuz mu? Etkinlik düzenleme sürecinizi baştan sona kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada etkinlik yönetimi çözümü olan KonfHub'dan başka bir yere bakmayın. Çok çeşitli güçlü özellik ve avantajlarla KonfHub, başarılı ve unutulmaz etkinlikler oluşturmak için başvuracağınız platformdur. İşte KonfHub'un sunduğu bazı şaşırtıcı özelliklere bir bakış: Otomatik Yönlendirme Yarışması: Otomatik yönlendirme yarışmamızla etkinlik kayıtlarınızı zahmetsizce artırın. KonfHub, katılımcıları arkadaşlarını ve meslektaşlarını davet etmeye teşvik eden, etkinliğinizin erişimini genişleten ve kayıtları artıran bir yönlendirme programı oluşturmanıza olanak tanır. Sınırsız E-posta Kampanyaları ve Sınırlı SMS ve WhatsApp Mesajları: Hedefli e-posta kampanyaları aracılığıyla katılımcılarınızla bağlantıda kalın. KonfHub ile hedef kitlenizin ilgisini canlı tutmak ve bilgilendirmek için sınırsız e-posta kampanyası gönderebilirsiniz. Ayrıca önemli güncellemeler ve hatırlatmalar için SMS ve WhatsApp mesajları da gönderebilirsiniz. Canlı Sınav Platformu: Canlı sınav platformumuzla etkinliğinizdeki etkileşimli deneyimi yükseltin. KonfHub platformunda izleyicilerinizle etkileşime geçin, bilgilerini test edin ve bir heyecan ve rekabet ortamı yaratın. Check-in Uygulaması ve Sponsor Uygulaması: Kayıt masasına yönelik check-in uygulamamızla kayıt sürecini basitleştirin. Katılımcı girişlerini verimli bir şekilde yönetin, yaka kartları yazdırın ve etkinlik boyunca sorunsuz bir akışı sürdürün. Ek olarak, sponsor uygulamamız stant/sponsor yönetim araçları sunarak sponsorların potansiyel müşterileri yakalayarak kusursuz bir deneyim yaşamasını sağlar. Otomatik Katılım Sertifikaları: Katılımcılarınızı otomatik katılım sertifikalarıyla ödüllendirin. KonfHub, katılımcılar geri bildirim gönderdiğinde otomatik olarak sertifikalar oluşturarak etkinliğinize profesyonel bir dokunuş sağlarken zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar. Onay Esaslı Kayıtlar, Gizli Biletler ve Yükleme: Etkinliğinizin kayıt süreci üzerinde tam kontrole sahip olun. KonfHub, kayıtları onaylamanıza, özel erişim için biletleri gizlemenize ve konuşmacı, sponsor ve gönüllü kayıtlarını kolayca yüklemenize olanak tanıyarak etkinlik yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. Kapsamlı Etkinlik Web Sayfası: Bir web geliştiricisine veya özel web sitelerine gerek yok! KonfHub, etkinliğinizin tüm önemli ayrıntılarını gösteren kapsamlı bir etkinlik web sayfası sunar. KonfHub platformunda web sayfasını markanız, etkinlik gündeminiz, konuşmacı biyografileriniz ve daha fazlasıyla özelleştirin. Yerleştirilebilir Widget'lar/Düğmeler ve API Entegrasyonu: Yerleştirilebilir widget'larımız ve düğmelerimiz sayesinde KonfHub'u mevcut web sitenize veya uygulamanıza sorunsuz bir şekilde entegre edin. Katılımcılarınız için kusursuz bir deneyim oluşturmak ve sistemlerinizle sorunsuz veri senkronizasyonu sağlamak için API'mizden yararlanın. Üstün Düşük Maliyetli Etkinlik Yönetim Platformu KonfHub olarak, başarılı etkinlikler düzenlemenin bütçeyi zorlamaması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle sektördeki en düşük fiyatlandırma platformlarından birini sunuyoruz. Rekabetçi fiyatlarımızla, etkinliğinizin bütçesini en üst düzeye çıkarırken, platformumuzun sunduğu tüm olağanüstü özelliklerden ve avantajlardan da yararlanabilirsiniz. KonfHub ile yalnızca özelliklerle dolu kapsamlı bir etkinlik yönetimi platformuna erişim elde etmekle kalmaz, aynı zamanda önemli ölçüde maliyet tasarrufunun da keyfini çıkarırsınız. Şeffaf fiyatlandırmamız, yatırımınızdan maksimum değeri almanızı sağlayarak etkinliğinizin diğer yönlerine daha fazla kaynak ayırmanıza olanak tanır. Ve Daha Fazlası! KonfHub, etkinlik organizatörlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak gelişmektedir. Etkinlik planlama deneyiminizi daha da iyi hale getirecek yenilikçi özellikler ve işlevler sunmaya çalışıyoruz. Etkinlik yönetimi zorluklarına elveda deyin ve nihai etkinlik yönetimi çözümünüz KonfHub'a merhaba deyin. Bugün kaydolun ve etkinlikleri düzenleme biçiminizde devrim yapın. KonfHub ile bir sonraki etkinliğinizi oluşturun
Expo Pass
expopass.com
Expo'da Expo Pass etkinlik teknolojisi platformuyla her türlü etkinliği her türlü kolaylaştırıyoruz. Geleceğe yönelik teknolojilerimiz, organizatörlere hem yüz yüze hem de sanal olarak her türlü etkinliği planlamak, takip etmek ve ev sahipliği yapmak için gerekli araçları sağlar. Sezgisel ürünlerimiz, organizatörlerin işe koyulabilmesi için tasarlandı. Bu hiçbir zaman ulaşamayacağımız anlamına gelmiyor. İlk günden itibaren her müşteriyi özel bir Etkinlik Başarı Yöneticisiyle eşleştiriyoruz. Bu aslında bizim şunu söyleme şeklimiz: “Bunu anladığını biliyoruz. Ama bir şeye ihtiyacın olursa her zaman buradayız." Olayların teknolojiden daha fazlası olduğunu anlıyoruz. Olaylar insanlarla ilgilidir. Milyonlarca insanın bağlantı kurmasına, konuşmasına, gülmesine ve düşünmesine yardımcı olduk… Dilediğiniz zaman merhaba deyin. Mevcut Özellikler: Etkinlik Kaydı Expo Pass Sanal Deneyim Giriş Kartı Yazdırma Etkinlik Uygulaması Katılım Takibi Potansiyel Müşteri Alma
Eventmix
eventmix.live
Eventmix, organizatörlerin etkinlikleri kendi web sitelerinden dakikalar içinde yürütmelerine olanak tanıyan, kullanımı kolay bir sanal ve hibrit etkinlik platformudur. Eventmix, yalnızca etkinliklerinizi kolaylıkla yürütmek ve para kazanmak için değil, aynı zamanda tamamen özelleştirilebilir özel ağ ve etkileşim alanları aracılığıyla hedef kitlenizin ilgisini canlı tutmak için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves, araştırmacılar ve etkinlik organizatörleri için bir konferans yönetimi çözümüdür. Fourwaves ile sanal poster oturumlarından küresel konferanslara kadar her türlü bilimsel etkinliği kolayca yönetebilirsiniz. Bazı özellikler şunlardır: - Etkinlik web sitesi oluşturucu - Kayıtlar ve ödeme araçları - Özet yönetimi - Hakem değerlendirmesi araçları - Hibrit/sanal web uygulaması - Sanal poster oturumları - Sezgisel organizatör paneli Hızlı bir şekilde her etkinlik için hepsi bir arada bir çözüm elde edin ve Fourwaves ile yolun her adımında profesyonel müşteri desteği.
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly'den Event Manager™, ekiplerin organizasyonun etkinliklerini planlamasına, organize etmesine ve tanıtmasına yardımcı olan, hepsi bir arada, bulut tabanlı bir tesis planlama platformudur ve ekiplerin süreci baştan sona merkezileştirmek ve otomatikleştirmek için doğru araçlara sahip olmasını sağlar. sona ermek. Bütçeye ayrılan paranın kıt olduğu ve maliyet kurtarma programlarının bir okulun kârlılığı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabileceği bir dünyada, Etkinlik Yöneticisi etkinlikle ilgili gelirin takip edilmesini ve izlenmesini kolaylaştırır. Etkinlik Yöneticisi, talep başlatma aşamasından maliyet kurtarma analizine kadar etkinlik organizasyonunun kontrolünü ele alarak olumlu bir topluluk ve katılımcı deneyimi sağlar.
Cadence
eventcadence.com
Cadence, hayalinizdeki şahsen veya sanal etkinliği planlamak, yürütmek ve deneyimlemek için hepsi bir arada bir platformdur. Çarpıcı görüntüler, özel renkler ve benzersiz logolarla marka kimliğiniz platformumuzun bir uzantısı haline gelecektir. İster sanal bir şirket konferansı ister müzik festivali olsun, kalıcı etki bırakan etkinlikler geliştirmeye çalışıyoruz.
POSH
posh.vip
Etkinlik pazarlaması artık çok kolay.POSH, etkinlik organizatörlerine her türlü canlı deneyimi yönetmeleri için bir dizi araç sağlar.
run.events
run.events
run.events, profesyonel etkinlik ve konferans organizatörlerine yönelik, yapay zeka destekli küresel bir SaaS kurumsal yönetim yazılımıdır. Çözüm, kurulumu ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmış olup, günümüzün tüm platformlarında mevcut olan güçlü bir mobil uygulama çözümü ile kurumsal yönetim yeteneklerini ve etkinlik yönetimi bileşenlerini içeren bulut tabanlı bir etkinlik yönetimi platformudur. Platform, müşterilerin değerli kişisel deneyimler yaratmasına, etkili topluluklar oluşturmasına ve markalarını genişletmesine olanak tanırken etkinlik kaynağı bulma, kayıt, etkinlik pazarlaması, seyahat yönetimi, potansiyel müşteri taraması ve ROI raporları için hizmetler sağlar. run.events'in iş alanınızı yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz tek yazılım çözümü olacağını varsaymak doğru olur.
eventPower
eventpower.com
eventPower, Etkinlik Yapımcılarına güçlü, özel bir çevrimiçi ve yerinde kayıt çözümü sağlar. Sistem, kendin yap hizmeti veya özel tam hizmet çözümü olarak sunulmaktadır.
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass, etkinlikleri güvenli, akıllı ve verimli tutan ilk uçtan uca etkinlik yönetimi çözümüdür.
Delegia
delegia.se
Delegia Event, e-posta ve SMS yoluyla davet yapma, sayımlar, ödeme işlemleri ve daha fazlası ile etkinliğinizi kayıttan izlemeye kadar yönetmenize yardımcı olan bir etkinlik sistemidir.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker, B2B organizasyonlarına en kapsamlı hepsi bir arada Etkinlik Yönetimi Yazılımlarından (EMS) birini ve katılımı ölçeklendirmeye adanmış uzmanlardan oluşan bir ekip sağlar. Platformumuz, katılımcıların yalnızca etkinliklerinizin öncesinde, sırasında ve sonrasında değil, yıl boyunca birçok anlamlı yolla bağlantı kurması ve etkileşimde bulunması için fırsatlar yaratır. İster kurumsal etkinlikleri, ticari fuarları veya topluluk toplantılarını yönetiyor olun, katılımı en üst düzeye çıkarırken birden fazla etkinliğinizin organizasyonunu kolaylaştırmanıza yardımcı oluyoruz. **Önemli Rakamlar** - 3 milyondan fazla kullanıcı - 2022'de platformda yönetilen 2.300 etkinlik - 500'den fazla müşteri - 60 Personel - 14 yıllık deneyim
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad, tüketicilerin marka bağlılığını artırmak, daha fazla gelir elde etmek ve her deneyimde yatırım getirisini artırmak için markaların etkinliklerini, turlarını, aktivasyonlarını ve sınıflarını işletmesine ve optimize etmesine olanak tanıyan lider deneyimsel pazarlama platformudur. AnyRoad, şirketlerin deneyimsel operasyonlarını esnek, yapılandırılabilir bir platformla kolaylaştırmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanır ve iş büyümesini hızlandırmak için gereken güçlü bilgileri sağlar. Anheuser-Busch, Diageo, Westfield, Just Egg ve Sierra Nevada gibi önde gelen markaların tümü, operasyonlarını optimize etme ve deneyimsel pazarlama programlarının etkisini kanıtlama konusunda AnyRoad'a güveniyor.
Eventeny
eventeny.com
Etkileşimli ölçeklenebilir haritalama, sözleşme e-İmzalama, uçtan uca bilet/gişe yönetimi, sanatçı/satıcı/katılımcı uygulama iş akışları, gönüllü vardiya takibi, sponsorluk anlaşmaları ve teslimatlar için CRM, kişiselleştirilmiş planlama için çözümler sunan hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımı ve çok daha fazlası!
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
Zuddl
zuddl.com
ZUDDL, B2B etkinlik pazarlamacıları ve konferans organizatörlerinin şahsen, sanal ve hibrit etkinlikleri yürütmesi için tercih edilen etkinlik yönetim platformudur. Zuddl, her kullanım durumunu mükemmel bir şekilde karşılamak için sıfırdan inşa edilmiştir. Bir etkinliği uçtan uca çalıştırmak için 8-10 farklı araç ve platform kullanmak yerine, bir platformdan yüz yüze, sanal ve hibrid etkinlik programlarınızı ve web seminerlerinizi yönetmek için Zuddl kullanın. Neden Zuddl: * Esnekliğe odaklanın Marka, özelleştirilebilirlik ve iş akışları üzerinde sonsuz kontrol ile etkinliğinizi hayata geçirin - kayıt ve biletten katılımcı mobil uygulamasına kadar. İhtiyaçlarınızı ayarlayamayacağınız hiçbir şey yok. * Daha fazla ortak, daha az satıcı Etkinliğinizi doğru yapmak, bir etkinlik platformuna abonelikten daha fazlasını gerektirir. Bunu anlıyoruz. Ve fiyatlandırma, destek ve ürün yol haritamızda yansıtıyor. * Sonuç odaklı Kullanıma hazır gelir panoları, yapılandırılabilir uyarılar ve Marketo, HubSpot, SFDC vb. İle entegrasyonlar, raporlamayı süper basit hale getirir. Zuddl, Stack Commerce, Rocket Lane, ServiceNow, Storyblok, Mindtickle, Cloudsmith, Expansansify, Ortaklık Liderleri, Birleşmiş Milletler, Namic, HBA, Nasscom, Google, Microsoft, Kellogg’un etkinliklerini birleştirmelerine yardımcı olmak için güvenilir.
Trybooking
trybooking.com
TryBooking, etkinlikleri kolaylaştıran çevrimiçi bir etkinlik biletleme, rezervasyon ve kayıt platformudur. 150.000'den fazla etkinlik organizatörünün güvendiği, özel etkinliklerden büyük festivallere kadar her türlü etkinliği/kaydı kolaylıkla yönetmenize yardımcı oluyoruz. TryBooking'in Size 3 Vaadi: - Düşük bilet ücretleri ve Ücretsiz Etkinlikler için %100 Ücretsiz - Ücretsiz yerel destek, yolun her adımında yanınızda olacağız - Sözleşme veya aboneliklerde kilitlenme yok. Etkinlikler Şunlar Sayesinde Kolaylaştı: - Bilet oluşturmak ve satmak için kullanıcı dostu biletleme sistemi - Her etkinlik için tamamen özelleştirilebilir sayfalarımızda markanızı sergileyin - Bir düğme tıklamasıyla erişilebilen satış raporları ve analizler dizisi - Her etkinlik için uyarlanabilir akıllı formlar oluşturun herhangi bir izleyici - Koltuk ve masa rezervasyonu işlevi - Ücretsiz mobil tarama uygulaması ve Gişe işlevi - Bağış toplama desteği ve üyelik özellikleri - Üçüncü taraf pazarlama yok, gizliliğinize değer veriyoruz - API dostu - Xero ve Stripe ile entegrasyon
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor'da misyonumuz, bilet satışını kolay ve uygun fiyatlı hale getirerek çok çeşitli etkinlik yaratıcılarını güçlendirmektir. Esnek ve adil fiyatlandırmamız etkinlik bütçelerinin daha da ileri gitmesine yardımcı olur. Birinci sınıf müşteri hizmetleri, desteğin gece gündüz her zaman hazır olduğu anlamına gelir. Ve müşteri odaklı bir zihniyete sahip basit bir platform oluşturmaktan gurur duyuyoruz. Kullanıcılar, kullandıkça öde veya tasarruf etmek için önden kredi satın al arasında seçim yapabilir. Ayrıca hayır kurumlarına, B Corps'a ve PTA'lara %20 indirim veriyoruz. Bir etkinlik ücretsizse, biz de öyleyiz. Bir gişe açıldıktan sonra etkinlikler tamamen özelleştirilebilir ve çok çeşitli özellikler sunuyoruz. Yeni başlayanlar için oturma planlarını, popüler araçlarla entegrasyonu ve ücretsiz bir check-in uygulamasını düşünün. Ekibimiz küçük ama güçlü, geri bildirimlerle hareket ediyor ve basitliğe odaklanıyor. Birleşik Krallık'ın tek yüzen kukla tiyatrosundan, Beyonce temalı dipsiz brunchlara ve ABD genelinde biletleri tükenen Noel Baba mağaralarına kadar her şekil ve boyuttaki etkinlikler için her ay 1 milyondan fazla bilet kesiyoruz. Aynı zamanda dünyanın en büyük bağımsız biletleme platformuyuz. Cevap verecek yatırımcı yok veya gerçekçi olmayan büyüme hedefleri yok. Bu, Ticket Tailor ile satılan her etkinlik biletinin olumlu bir etki yaratabilmesi için bilinçli olarak büyümemizi sağlar. Karbon nötrüz (tüm emisyon geçmişimizi telafi ettik), satılan her bilet için iklim sorunlarına bağış yapıyoruz ve 2021'de insanları ve gezegeni ön planda tutan küresel bir işletmeler topluluğuna katılarak sertifikalı bir B Corp olduk.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage, kişisel, sanal ve hibrit etkinlik deneyimlerini baştan sona daha yüksek verimlilik ve etkiyle planlamak ve yürütmek için hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır. Bir etkinlik web sitesi tasarlamak, bilet satmak ve bir etkinliği pazarlamaktan katılımcılarla iletişim kurmaya, oturumlar sunmaya ve bir etkinliğin performansını analiz etmeye kadar Zoho Backstage, etkinliğinizi büyütmek ve başarısını hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Show Less n etkinlik web sitesi, bilet satışı ve bir etkinliğin pazarlanması, katılımcılarla iletişim kurmak, oturumlar sunmak ve bir etkinliğin performansını analiz etmek için Zoho Backstage, etkinliğinizi büyütmek ve başarısını hızlandırmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tamamen entegre, yapay zeka destekli bir iş gücü katılım yönetimi ve analiz çözümü sunar. RingCentral İletişim Merkezi, RingCentral MVP çözümüyle sıkı bir şekilde entegre olup, müşterilere kurumsal düzeyde ses altyapısının ve işlevler arası kesintisiz işbirliğine olanak tanıyan entegre tümleşik iletişimin avantajlarını sunar.
Swapcard
swapcard.com
2013 yılında kurulan Swapcard, etkili kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler yürüten yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir etkinlik ve eşleştirme platformudur. Yapay zeka, B2B eşleştirmeyi kolaylaştırmak, kullanıcıları profillerine, ilgi alanlarına ve özel etkinlik yolculuklarına göre en alakalı kişilerle buluşturmak için kullanılıyor. Yatırımın geri dönüşünü izlemeye yönelik canlı katılımcı kontrol panelleri, gerçek zamanlı etkinlik programları, izleyici etkileşimi özellikleri ve görüntülü arama seçenekleriyle Swapcard, her türlü etkinlik için değerli kullanıcı deneyimleri sunar. Swapcard, yakın zamanda Yazılım ve Teknoloji Ödülleri'nde En İyi Sanal ve Hibrit Etkinlik Katılımı ve Bağlantı Platformu 2020 ödülüne layık görüldü. Daha fazla bilgi edinmek için swapcard.com adresini ziyaret edin.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit ile tutkunuz ön plana çıkıyor. Sanal, hibrit ve yüz yüze etkinliklerinize hayat veren hepsi bir arada platforma merhaba deyin. Hedef kitlenizi büyütmenin ve tutkunuzdan para kazanmanın zamanı geldi. Büyük, küçük ve aradaki her şey için etkinlikler. Tek seferlik bir web seminerine, aylık şömine başı sohbetine veya çok günlü/çok konuşmacılı bir fanteziye mi ev sahipliği yapıyorsunuz? Tüm etkinlikler HeySummit'te kendine yer buluyor. Güçlü hepsi bir arada platformumuz her boyutta, sıklıkta ve karmaşıklıkta toplantıları destekler.
Explara
explara.com
Explara, yaratıcı girişimcilerin ve küçük işletmelerin etkinliklerden, çevrimiçi satıştan, topluluktan ve kitlesel fonlamadan para kazanmalarına yardımcı olur.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, etkinlik organizatörlerinin markalı etkinlik web siteleri oluşturmasına, bilet satmasına, ödemeleri işlemesine, katılımcıları yönetmesine, etkinlikleri çevrimiçi tanıtmasına ve çok daha fazlasına tek bir yerden yardımcı olan hepsi bir arada etkinlik pazarlama ve kayıt platformudur. İster yüz yüze, ister hibrit veya sanal bir etkinlik olsun, platform, etkinlik planlama sürecini kolaylaştırmak için eksiksiz bir çözüm paketi sunar. Eventzilla aşağıdakiler için en iyi şekilde çalışır: - Konferanslar - Üye Etkinlikleri - Eğitim Etkinlikleri - Bağış Toplama Etkinlikleri - Ticari Fuarlar - Kullanıcı veya Ortak Etkinlikleri - Road Showlar - Spor Etkinlikleri - Mezun Etkinlikleri ve daha fazlası Önemli özellikler: - Özel markalı etkinlik web siteleri - Çoklu kayıt türleri - Etkinlik gündemi birden fazla iz içeren oluşturucu - Koşullu mantıkla özel kayıt formu - Yaka kartı tasarımları - Web seminerleri, canlı yayınlar veya herhangi bir sanal etkinlik barındırın ve yönetin - Harici platformlarla kolay entegrasyon - Otomatik bekleme listeleri ve onaylar - İndirim kodlarını ve grup indirimlerini ayarlayın - Özet yönetimi ( Gönderim, İnceleme ve Onay) - Yaka kartlarının yazdırılması (Özelleştirilebilir) - Otel konaklamaları - Katılımcı ağ uygulaması - Kiosk Self Servis Giriş (Hem iOS hem de Android cihazlarda kullanılabilir)
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep ediyor. 2006 yılında faaliyete geçen ve merkezi San Francisco'da bulunan Eventbrite, ilk uluslararası ofisini 2012 yılında Birleşik Krallık'ta açtı. Şirketin şu anda Londra'da yerel ofisleri var. Nashville, Londra, Cork, Amsterdam, Dublin, Berlin, Melbourne, Mendoza, Madrid ve São Paulo. Şirket, EB kodu sembolü altında 20 Eylül 2018'de New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açıldı.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil check-in ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etmelerine olanak tanıyarak, etkinliğin etkinliğini ölçmeyi, satış hattını hızlandırmayı ve yatırım getirisini kanıtlamayı mümkün kılar.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo, sürükleyici yüz yüze, sanal ve hibrit deneyimlere güç veriyor. Bizzabo Etkinlik Deneyimi İşletim Sistemi, Etkinlik Deneyimi Liderlerinin etkinlikleri yönetmesine, izleyicileri etkileşime geçirmesine, toplulukları harekete geçirmesine ve güçlü iş sonuçları sunmasına olanak tanırken katılımcı verilerini gizli ve güvenli tutmasına olanak tanıyan, veri açısından zengin bir açık platformdur. Forrester Wave™: B2B Pazarlama Etkinliği Yönetimi Çözümleri, 2023 1. Çeyrek Raporunda Lider olarak, etkinliklerine güç verme konusunda Fortune 100 kuruluşları gibi dünya lideri markalar bize güveniyor. Bizzabo, 2011 yılında Boaz Katz, Alon Alroy ve Eran Ben-Shushan tarafından kuruldu ve genel merkezi New York ve Tel Aviv'de bulunuyor.
BigMarker
bigmarker.com
Bigmarker, web seminerleri, sanal ve hibrid etkinlikler için dünyanın en özelleştirilebilir platformudur. Güçlü video teknolojisini, eşsiz markalı etkinlikler oluşturmak için sağlam pazarlama ve etkileşimli deneyim yetenekleriyle birleştirir. Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, sürükleyici ve etkileşimli sanal, hibrit ve web semineri etkinlikleri yaratmak için Bigmarker'ın hepsi bir arada platform kullanıyor. Bigmarker ayrıca şirketlerin güçlü etkileşimli video deneyimlerini pazarlama, satış ve öğrenme yığınlarına entegre etmelerini sağlayan entegrasyonlar, API'ler ve beyaz etiket hizmetleri sunar. Hayalinizdeki çevrimiçi etkinliği birlikte oluşturalım. 2010 yılında kurulan Bigmarker'ın merkezi Chicago'da bulunuyor ve dünyadaki binlerce şirket ve kuruluş için sanal etkinlikler.
Webex Events
socio.events
Webex Events (eski adıyla Socio), sürükleyici, sezgisel ve kapsayıcı sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri destekleyen uçtan uca bir etkinlik yönetimi platformudur. Etkinlik uygulamaları, esnek kayıt, check-in ve yaka kartı yazdırma, müşteri adayı alma ve canlı yayın teknolojisiyle çıtayı yükseltin. Webex Events, esnekliği kullanım kolaylığıyla birleştirerek organizatörlerin, etkinlik veya organizasyon türü ne olursa olsun hedeflerini destekleyen ilgi çekici etkinliklere ev sahipliği yapabilmelerini sağlar. Daha fazlasını sosyo.events'te öğrenin
Brushfire
brushfire.com
Brushfire, Biletleme, Kayıt, Sanal Etkinlikler ve Etkinlik Uygulamaları için çözümler sunan bir Etkinlik Yönetim Platformudur. 2003 yılında kurulan Brushfire, son 20 yılda dünya çapında binlerce kuruluşta çevrimiçi biletleme ve kayıt işlemlerinin desteklenmesine yardımcı oldu. Ödüllü hizmet ve destekle desteklenen Brushfire, bir sonraki etkinliğinizde zamandan ve paradan tasarruf etmeniz için ihtiyaç duyduğunuz araçları sağlar. Brushfire çözümleri büyüme için üretilmiştir. Sorularınız mı var? (866) 825-8252 numaralı telefondan ekibimizle konuşun.
Accelevents
accelevents.com
Kullanımı kolay, kurumsal düzeydeki tek etkinlik yönetimi platformunu keşfedin. Bir sonraki sanal, karma veya yüz yüze etkinliğinizde size nasıl yardımcı olabileceğimizi görün. Sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri yönetmek için tek noktadan çözüm olan Accelevents, etkinlik planlama sürecinizi kolaylaştırmak için kurumsal düzeydeki yetenekleri kullanım kolaylığıyla benzersiz bir şekilde birleştirir. Dünya çapında 12.500 kuruluşun güvendiği platformumuz, 7/24 müşteri desteği, gelişmiş veri güvenliği ve çok çeşitli özelliklerle etkinlik stratejinizi hayata geçiriyor. Accelevents ile etkinlik planlayıcıları şunları yapabilir: - Dakikalar içinde bir etkinlik web sitesi oluşturabilir. - Konuşmacıları ve oturumları otomatik olarak entegre eden bir etkinlik gündemini zahmetsizce oluşturun. - Kayıt ve biletleme sürecini benzersiz etkinlik ihtiyaçlarına göre uyarlayın. - Kredi kartları ve faturalandırma da dahil olmak üzere çok çeşitli ödeme yöntemleri sunun. - Yardımlı ve kendi kendine check-in seçeneklerini dağıtın. - Profesyonel rozetleri kolaylıkla tasarlayın ve yazdırın. - Katılımcıların potansiyel müşterileri yakalamasına ve nitelendirmesine yardımcı olun. - Kolay etkinlik uygulamalarıyla katılımcıların ve etkinlik personelinin yoğun programını destekleyin. - Kurum içi yayın stüdyomuzu veya tercih edilen bir A/V sağlayıcısını kullanarak canlı içerik yayınlayın. - Katılımcıları ve sponsorları geniş ölçekte yönetin. - Yapay zeka odaklı ağ oluşturma, oyunlaştırma ve daha fazlasıyla katılımcı etkileşimini artırın. - Kapsamlı analizler aracılığıyla etkinlik performansına ilişkin ayrıntılı bilgiler edinin.
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja, web seminerlerini endişelenmeden oluşturmanıza, barındırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır. Bugün başlayın ve ilk web seminerinizi 10 saniyede oluşturun.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsiz barındırma yoluyla pazarlamayı dönüştüren özel bir B2B etkinlik platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve MailChimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyimler yaratmak, olay içeriğini yeniden tasarlamak ve niyet verilerinden yararlanmak için Goldcast'ten yararlanıyor. Gerçek kitle katılımı, marka geliştirme ve gelir artışı için etkinliklerinizi Goldcast ile yükseltmek; Temel etkinliklerin ötesine geçerek web seminerlerinden ve ürün demolarından liderlik panellerine ve yüz yüze yemeklerine kadar gelir sürüşüne geçin.
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşturmaya yönelik beyaz etiketli bir çözümle güçlendiriyor. Hepsi 7/24 özel müşteri hizmetleriyle destekleniyor ve %100 insandan oluşuyor. InEvent entegre platformu konaklama ve konaklama, seyahat ve lojistik, web yayıncılığı, canlı katılım, sorunsuz kayıt, dinamik ağ oluşturma, güçlü pazarlama otomasyonu, özel web siteleri ve mobil uygulamalar, gerçek zamanlı analizler, yüksek güçlü işaretçiler ve 100'den fazla diğer özelliği içerir. etkileşimli ve sürükleyici deneyimlere güç katın. Dünya çapında 2 milyondan fazla katılımcı ve 60 milyonun üzerinde yayın dakikası ile 50.000'den fazla etkinliğe ve web seminerine başarıyla hizmet verdik. İster bir web seminerine, ister sanal uygulamalı toplantıya, ister bir ay sürecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olun, esnek çözümümüz ideal etkinliğinizin hayata geçmesine yardımcı olacaktır.
Sweap
sweap.io
Sweap, etkinlikleri şirketinizin en etkili pazarlama kanalı haline getirecek bir Etkinlik Verimliliği Platformudur. Bentely veya Scandic Hotels gibi en iyi etkinlik ekiplerinden bazıları, otomatik misafir yönetimi, etkinlik iletişimi ve sanal etkinlik platformu aracılığıyla daha fazla kayıt sağlamak ve zamandan tasarruf etmek için yazılımımızı kullanıyor. Sweap, yıllık 500 kayda kadar ücretsiz bir plan sunuyor, böylece bugün başlayabilirsiniz.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans, canlı, hibrit ve 3D/2D sanal deneyimsel dahil her boyuttaki etkinlik için sağlam ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Etkinlik otomasyonu için oluşturulmuş, 150'den fazla özelliğe ve özelleştirmeye sahip, sponsor merkezli bir platformdur. Platformumuz, etkinlik öncesi aşamadan etkinlik sonrasına kadar her adımda yönetimi basitleştirir ve tüm süreci otomatikleştirerek yönetici maliyetinizden ve zamanından neredeyse %50 tasarruf sağlar. Misyonumuz, her şeyden önce ve en önemlisi, sizin için daha iyi iş sonuçları sağlayacak şekilde etkileşimi artırmaktır. EventTitans, biletleme, kolaylaştırılmış katılımcı/sponsor/konuşmacı kişisel kayıt süreci, oyunlaştırma, misafir girişleri/girişleri ve katılımcı katılımından önemli gerçek zamanlı kayıtları yakalamaya kadar tüm önemli işlevleri kolaylaştıran hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi platformudur. olay analitiği. Dahili CRM'miz, kişileri içe veya dışa aktarmanıza, siparişleri takip etmenize, toplu e-postalar göndermenize, anketleri kaydetmenize ve çok daha fazlasına yardımcı olur. Proaktif ve tam zamanlı müşteri başarı ekibimizle eşleştirilen derin marka deneyiminizle etkileşim, platformumuzda gerçekleştirilen her etkinliğin her zaman mükemmel olmasını sağlar. Süreçlerinizi kolaylaştırmanıza, katılımcı katılımını artırmanıza ve etkinliklerinizin genel başarısını yükseltmenize yardımcı olabilecek özel etkinlik kontrol paneli geliştirmemiz ve özellik özelleştirmelerimiz hakkında bize danışın. Ekibimiz, özel ihtiyaçlarınızı karşılayan ve etkinliğinizin potansiyelini en üst düzeye çıkaran özel bir çözüm oluşturmanıza yardımcı olmaya hazırdır.
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