Etkinlik Yönetim Platformları - En Popüler Uygulamalar

Etkinlik yönetimi platformları, etkinlik yönetiminin çeşitli yönlerini tek bir çözümde kapsayan, etkinlik planlama sürecini kolaylaştırmak için çok çeşitli araçları entegre eder. Her ölçekteki etkinliği yönetebilme kapasitesine sahip olan bu platformlar, özellikle konferanslar, festivaller, ticari fuarlar ve profesyonel toplantılar gibi büyük ve karmaşık etkinlikler için uygundur. Etkinlik web sitelerinin oluşturulması, kayıtların ve bilet satışlarının yönetilmesi, konuk listelerinin tutulması, gündemlerin oluşturulması, çevrimiçi etkinlik tanıtımı, katılımcı katılımı ve temel performans göstergeleri (KPI'ler) hakkında kapsamlı raporlar oluşturulması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere etkinlik organizasyonunun her yönünü denetlerler. Özellikle, bu platformlar genellikle yerleşik e-posta pazarlaması, özelleştirilebilir etkinlik sayfaları ve etkinlikle ilgili anketler gibi ek özellikler sunarak her türlü etkinliğin organizasyonunda verimliliği ve iyileştirmeyi artırır.
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Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, kullanıcıların etkinlikleri keşfetmesine, yaratmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir etkinlik yönetimi ve biletleme uygulamasıdır.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'un üzerinde dijital kanal ile müşteri etkileşimi sunan bir çözümdür.
Whova
whova.com
Whova, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur. Katılımcılar için güncel bilgiler, ağ oluşturma ve geri bildirim imkanı sunar.
Cvent
cvent.com
Cvent, etkinlik planlaması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikler için araçlar sunar.
Airmeet
airmeet.com
Airmeet, uzaktan katılımcıları bir araya getiren sanal etkinlik platformudur. Konferanslar ve buluşmalarda etkileşimli deneyimler sunar.
Zoho Backstage
zoho.com
Zoho Backstage, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir etkinlik planlama yazılımıdır.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer, pazarlama otomasyonu, e-posta pazarlama, etkinlik yönetimi, anketler, iniş sayfaları ve mobil pazarlama gibi araçlar sunan çok yönlü bir platformdur.
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlik yönetimi için kapsamlı bir platformdur; katılımcı yönetimi, içerik oluşturma ve etkileşim özellikleri sunar.
Swapcard
swapcard.com
Swapcard, etkinlik yönetimi ve katılımcı eşleştirmesi için yapay zeka ile güçlendirilmiş bir platformdur.
webMOBI
webmobi.com
webMOBI, etkinlik yönetimi için yapay zeka destekli bir yazılımdır. Etkinlik uygulamaları, kayıt, canlı oylama ve katılımcı etkileşimi gibi hizmetler sunar.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor, etkinlik biletlerini kolayca satmak için kullanıcı dostu bir platform sunan, bağımsız organizatörlere yönelik bir biletleme uygulamasıdır.
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde web seminerleri oluşturmasını, barındırmasını ve paylaşmasını sağlayan bir platformdur.
Glue Up
glueup.com
Glue Up, etkinlikler, üyelikler ve dijital araçlar ile toplulukları yönetmek için hepsi bir arada bir CRM platformudur.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanması, yönetilmesi ve analiz edilmesi için kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.
Accelevents
accelevents.com
Accelevents, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinliklerin yönetimini kolaylaştıran kapsamlı bir platformdur.
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker, sanal ve hibrit etkinlikler ile web seminerleri düzenlemek için özelleştirilebilir bir platformdur. Katılımcı etkileşimi ve pazarlama entegrasyonları sağlar.
POSH
posh.vip
POSH, etkinlik organizatörlerine canlı deneyimleri yönetmek için çeşitli araçlar sunan bir uygulamadır.
Planning Pod
planningpod.com
Planlama Pod, etkinliklerin planlanması ve yönetimi için kapsamlı bir yazılımdır; organizatörlere lojistik ve katılımcı yönetiminde yardımcı olur.
EventX
eventx.io
EventX, sanal ve hibrit etkinliklerin planlanmasını, yönetimini ve analizini kolaylaştıran kapsamlı bir etkinlik yönetim platformudur.
Hubilo
hubilo.com
Hubilo, sanal ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Katılımcı etkileşimini artırma ve etkinlik verimliliğini sağlamayı hedefler.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves, araştırmacılar ve etkinlik organizatörleri için bilimsel etkinlikleri yönetmeye yönelik kapsamlı bir platformdur.
Event Farm
eventfarm.com
Etkinlik Çiftliği, etkinlik davetleri, katılımcı kaydı ve mobil kontrol kolaylığı sağlayan etkinlik yönetim yazılımıdır.
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi, etkinlik organizatörlerine sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri planlama ve yürütme konusunda yardımcı olan bir yönetim platformudur.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, B2B pazarlama etkinlikleri için kullanıcı dostu bir yönetim platformudur. Sanal ve yüz yüze etkinlikleri kolayca düzenleme olanağı sunar.
Webex Events
socio.events
Webex Events, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri yönetmek için bir platformdur. Etkinlik uygulamaları, kayıt, kontrol ve canlı yayın gibi özellikler sunar.
Eventene
eventene.com
Eventene, etkinliklerinizi oluşturmak, organize etmek ve yönetmek için tek bir platform sunan kapsamlı bir etkinlik yönetim sistemidir.
Attendease
attendease.com
Attendease, etkinliklerin planlanması, katılımcı yönetimi ve analizi için kapsamlı bir platformdur; yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikleri destekler.
Expo Pass
expopass.com
Expo Pass, etkinlik organizatörlerinin kayıt, check-in ve katılım izleme süreçlerini kolaylaştıran bir yönetim platformudur.
AllEvents
allevents.in
AllEvents, etkinlik oluşturma, bilet satışı ve tanıtımını sağlayan bir etkinlik yönetim platformudur.
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly Event Manager™, bulut tabanlı bir etkinlik planlama platformudur. Takımların etkinlikleri düzenlemelerine ve takip etmelerine yardımcı olur.
EventCreate
eventcreate.com
EventCreate, etkinlik web siteleri oluşturmayı, kayıt ve bilet satışını kolaylaştıran bir etkinlik yönetim platformudur.
run.events
run.events
Run.events, profesyonel etkinlik organizatıcıları için bulut tabanlı etkinlik yönetim yazılımıdır; kayıt, pazarlama ve katılımcı etkileşimini kolaylaştırır.
Worksup
worksup.com
Worksup, katılımcılar için kullanıcı dostu, organizatörler için hızlı kurulum sunan bir etkinlik yönetim platformudur. Canlı yayın, soru-cevap ve iş ağı kurma fırsatları sağlar.
Notified
notified.com
Notified uygulaması, etkinliklerin tüm yaşam döngüsünü yönetmeyi sağlayan kapsamlı bir etkinlik teknolojisi ve hizmetler sunar.
inwink
inwink.com
inwink, şirketlerin markalarını tanıtmalarına ve hedef kitleleriyle etkileşimde bulunmalarına olanak tanıyan BtoB pazarlama SaaS platformudur.
Cooltix
cooltix.hu
Cooltix, etkinliklerinizi yönetmeyi kolaylaştıran, bilet satın alma ve satma işlemleri için kullanıcı dostu bir platformdur.
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad, markaların etkinliklerini, turlarını ve derslerini yönetip optimize etmelerine olanak tanıyan bir deneyim pazarlama platformudur.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, etkinlik organizatörlerine web siteleri oluşturma, bilet satışı yapma ve katılımcı yönetimi gibi işlemleri tek platformda sunan bir etkinlik yönetim uygulamasıdır.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia, etkinlik yönetimini kolaylaştıran, sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikleri destekleyen kapsamlı bir platformdur.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix, organizasyonların kendi web sitelerinde sanal ve hibrit etkinlikler düzenlemesine olanak tanıyan kullanımı kolay bir platformdur.
ViewStub
viewstub.com
ViewStub, hibrit etkinlikler için bilet satış, katılım kaydı, canlı ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sunan bir platformdur.
Zuddl
zuddl.com
Zuddl, sanal, yüz yüze ve hibrit etkinliklerin yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılar etkinlikleri kolayca planlayabilir ve katılımcı deneyimlerini geliştirebilir.
Swoogo
swoogo.events
Swoogo, etkinliklerin planlaması ve yönetimi için kullanıcı dostu bir platformdur. Kayıt, programlama ve veri raporlaması gibi süreçleri kolaylaştırır.
Trybooking
trybooking.com
Trybooking, etkinlik yönetimi, bilet satışları ve kayıt işlemleri için çevrimiçi bir platformdur. Kullanıcı dostu yapısıyla etkinlik organizatörlerine kolaylık sağlar.
HeySummit
heysummit.com
HeySummit, çevrimiçi etkinliklerin (web seminerleri, konferanslar, atölyeler) yönetimi için kapsamlı bir platformdur.
Cadence
eventcadence.com
Cadence, etkinlik planlama ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Hem sanal hem de fiziksel etkinliklerde etkinlikleri organize eder ve yürütür.
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker, etkinlik planlaması ve yönetimi için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır. Kullanıcıların etkinlikleri verimli bir biçimde organize etmelerine yardımcı olur.
Eventeny
eventeny.com
Eventeny, etkinlik planlama ve yönetimi için kapsamlı bir yazılımdır. Biletleme, katılımcı yönetimi, analitik ve pazarlama araçları sunar.
Azavista
azavista.com
Azavista, etkinlik yöneticilerinin planlama süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış, kapsamlı bir etkinlik yönetimi platformudur.
Edenkit
edenkit.com
Edenkit, etkinlik web sayfası, mobil uygulama ve pazarlama kampanyası oluşturmayı sağlayarak içerik üzerinden dijital varlık oluşturmayı kolaylaştırır.
Canapii
canapii.com
Canapii, yüz yüze, hibrit ve sanal etkinlikler için etkinlik yönetimi sağlayan bir platformdur. Biletleme, check-in ve analitik sunar.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans, etkinliklerin planlanması ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Canlı, hibrit ve sanal etkinlikleri destekler.
InEvent
inevent.com
InEvent, sanal ve hibrit etkinliklerin yönetimini sağlayan, katılımcı etkileşimini artıran özelleştirilebilir bir platformdur.
KonfHub
konfhub.com
KonfHub, etkinlikleri planlamak ve yönetmek için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcılara katılımcı yönetimi, iletişim ve etkinlik bilgileri merkezi sağlar.
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus, etkinlik yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; kayıt, içerik yönetimi ve katılımcı etkileşimini tek bir panelden sağlar.
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings, etkinliklerin yönetimi ve bilet satışını kolaylaştıran bir uygulamadır. Organizasyon, kayıt ve ödeme süreçlerini destekler.
Brushfire
brushfire.com
Brushfire, biletleme, kayıt ve sanal etkinlik yönetimi sunan bir platformdur. Etkinlik organizatörleri ve katılımcılar için kolay kullanım sağlar.
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass, etkinliklerde katılımcı yönetimini kolaylaştıran bir check-in uygulamasıdır. Çok günlük geçişler, kurşun alma özellikleri ve analitik sunar.
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