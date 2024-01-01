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Etkinlik Yönetim Platformları - En Popüler Uygulamalar - Avustralya
Etkinlik yönetimi platformları, etkinlik yönetiminin çeşitli yönlerini tek bir çözümde kapsayan, etkinlik planlama sürecini kolaylaştırmak için çok çeşitli araçları entegre eder. Her ölçekteki etkinliği yönetebilme kapasitesine sahip olan bu platformlar, özellikle konferanslar, festivaller, ticari fuarlar ve profesyonel toplantılar gibi büyük ve karmaşık etkinlikler için uygundur. Etkinlik web sitelerinin oluşturulması, kayıtların ve bilet satışlarının yönetilmesi, konuk listelerinin tutulması, gündemlerin oluşturulması, çevrimiçi etkinlik tanıtımı, katılımcı katılımı ve temel performans göstergeleri (KPI'ler) hakkında kapsamlı raporlar oluşturulması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere etkinlik organizasyonunun her yönünü denetlerler. Özellikle, bu platformlar genellikle yerleşik e-posta pazarlaması, özelleştirilebilir etkinlik sayfaları ve etkinlikle ilgili anketler gibi ek özellikler sunarak her türlü etkinliğin organizasyonunda verimliliği ve iyileştirmeyi artırır.
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Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep...
Whova
whova.com
Şahsen, Hibrit ve Sanal Etkinlikler için Hepsi Bir Arada Etkinlik Yönetimi Yazılımı
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Airmeet
airmeet.com
Sanal zirveler, çevrimiçi konferanslar ve karma etkinlikler için başvuracağınız platformu keşfedin. Özel bir deneyim yaşamak için tasarlandı. Ücretsiz deneyin!
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...
Zoho Backstage
zoho.com
Etkinliklerinizi daha akıllı, daha iyi yürütün. Zoho Backstage, etkinlik organizatörlerine konferansları, buluşmaları ve ürün lansmanlarını daha verimli ve etkili bir şekilde planlama ve yürütme yetkisi veren bir etkinlik yönetimi yazılımıdır.
Cvent
cvent.com
Cvent, her etkinlik ve her etkinlik için hepsi bir arada etkinlik platformu sunar. Platformumuz, etkinliğin yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirirken, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri size sunar. İster yüz yüze, ister sanal veya hibri...
Trybooking
trybooking.com
Avustralya'nın favori etkinlik rezervasyon sistemiyle çevrimiçi bilet satın. Küçük toplantılardan büyük festivallere kadar tüm etkinlik bileti ihtiyaçlarınız için etkinlik rezervasyon sistemimiz yanınızdadır.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo dünyanın en sevilen etkinlik yazılımıdır. Platformumuz her organizatöre, pazarlamacıya, sergiciye ve katılımcıya etkinliklerin gücünü açığa çıkarma gücü verir.
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer hepsi bir arada pazarlama otomasyon platformunuzdur! Kullanımı kolay ama inanılmaz derecede güçlü. Platformumuzda Pazarlama otomasyonu E-posta pazarlaması Etkinlik yönetimi Anketler ve değerlendirmeler Açılış sayfaları Mobil uygulamalar Mobil pazarlamaya yönelik araçlar bulacaksınız
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor, her şekil ve boyuttaki etkinlikler için basit, ücretsiz bir etkinlik biletleme çözümüdür. Ücretsiz kaydolun, ilk etkinliğinizi canlı yayınlayın ve çevrimiçi bilet satışı yapın.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil giriş ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etmeler...
BigMarker
bigmarker.com
Hedef kitlenizin seveceği web seminerleri düzenleyin. İndirme veya sorun yaşamadan kolay, özelleştirilebilir web semineri yazılımına hazırsanız evinize hoş geldiniz.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, tek bir yerden özel kayıt formları oluşturmanıza, e-posta davetiyeleri göndermenize ve iptalleri yönetmenize olanak tanır. Etkinliğe katılanlar çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve güvenli çevrimiçi ödeme yapabilirler.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...
Swapcard
swapcard.com
Başınızı ağrıtmadan daha akıllı sergiler ve konferanslar yürütün Swapcard, etkinliklerinizde daha yüksek gelir elde etmek için oluşturulmuş, kullanımı kolay bir kayıt ve katılım etkinliği platformudur.
Eventene
eventene.com
Eventene, tüm Etkinliklerinizi tek bir platformda oluşturmaya, organize etmeye ve yürütmeye yönelik hepsi bir arada Etkinlik Yönetim Sistemidir. Etkinlikleriniz ister yüz yüze, ister sanal, ister hibrit olsun, Eventene mevcut en modern, esnek ve ölçeklenebilir çözümü sunar.
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
Zuddl
zuddl.com
Etkinlikler ve Web Seminerleri için Birleşik Platform. Olağanüstü katılımcı deneyimleri ve içgörüler için birden fazla aracı birleştirerek etkinlik iş akışlarınızı basitleştirin.
HeySummit
heysummit.com
Hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve etkinliğe dayalı pazarlama yoluyla topluluğunuzu büyütmek için güzel sanal etkinlikler, konferanslar, kurslar ve daha fazlasını oluşturun.
Eventmix
eventmix.live
Eventmix, organizatörlerin etkinlikleri kendi web sitelerinden dakikalar içinde yürütmelerine olanak tanıyan, kullanımı kolay bir sanal ve hibrit etkinlik platformudur. Eventmix, yalnızca etkinliklerinizi kolaylıkla yürütmek ve para kazanmak için değil, aynı zamanda tamamen özelleştirilebilir özel a...
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop gerçek bir uçtan uca yerinde, sanal ve hibrit etkinlik yönetimi ve etkileşim platformudur. PheedLoop, yerel akış, sanal sergi salonları, rozet basımı, kayıt, senkronize konuşmacı/katılımcı portalları ve anında mobil uygulamalardan yerinde check-in, kat planları, otomatik anketler, yerel vi...
Swoogo
swoogo.events
Sadeliğe, işlevselliğe ve gerçek Kendin Yap ruhuna önem veren Swoogo, insanları her yerden bir araya getirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir etkinlik yönetimi platformudur. Swoogo'nun süper gücü, kayıt ve oturum planlamadan etkinlik sonrası veri raporlarına kadar her tür etkinliğin organizasyone...
Webex Events
socio.events
Webex Events (eski adıyla Socio), sürükleyici, sezgisel ve kapsayıcı sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri destekleyen uçtan uca bir etkinlik yönetimi platformudur. Etkinlik uygulamaları, esnek kayıt, check-in ve yaka kartı yazdırma, müşteri adayı alma ve canlı yayın teknolojisiyle çıtayı yükseltin....
Worksup
worksup.com
20 yılı aşkın süredir konferanslar ve iş etkinlikleri düzenliyoruz. Etkinlik sektörünün farklı zorluklarıyla karşı karşıya kaldığımız bir noktada, hem katılımcılar için kullanımı kolay hem de organizatörler için kurulumu hızlı bir etkinlik platformu oluşturmaya karar verdik. Artık uzmanlığımız, basi...
Accelevents
accelevents.com
Kullanımı kolay, kurumsal düzeydeki tek etkinlik yönetimi platformunu keşfedin. Bir sonraki sanal, karma veya yüz yüze etkinliğinizde size nasıl yardımcı olabileceğimizi görün. Sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri yönetmek için tek noktadan çözüm olan Accelevents, etkinlik planlama sürecinizi kola...
Eventeny
eventeny.com
Bunun için bir etkinlik yönetim sisteminiz var! Şahsen, hibrit ve çevrimiçi etkinliklerinize dahil olan her şeyi tek bir yerden kolayca yönetin!
Cadence
eventcadence.com
Cadence, hayalinizdeki şahsen veya sanal etkinliği planlamak, yürütmek ve deneyimlemek için hepsi bir arada bir platformdur. Çarpıcı görüntüler, özel renkler ve benzersiz logolarla marka kimliğiniz platformumuzun bir uzantısı haline gelecektir. İster sanal bir şirket konferansı ister müzik festivali...
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly'den Event Manager™, ekiplerin organizasyonun etkinliklerini planlamasına, organize etmesine ve tanıtmasına yardımcı olan, hepsi bir arada, bulut tabanlı bir tesis planlama platformudur ve ekiplerin süreci baştan sona merkezileştirmek ve otomatikleştirmek için doğru araçlara sahip olmasını s...
Expo Pass
expopass.com
Expo'da Expo Pass etkinlik teknolojisi platformuyla her türlü etkinliği her türlü kolaylaştırıyoruz. Geleceğe yönelik teknolojilerimiz, organizatörlere hem yüz yüze hem de sanal olarak her türlü etkinliği planlamak, takip etmek ve ev sahipliği yapmak için gerekli araçları sağlar. Sezgisel ürünlerimi...
EventX
eventx.io
“Herkes İçin, Her Yerde, Her Zaman Etkinlikler.” Etkinlikler anlamlı bağlantıların ve bilgi paylaşımının gerçekleştiği yerdir. Etkinlikleri basit ve etkili kılmak için buradayız. EventX, ödüllü bir sanal etkinlik SaaS platformu ve hepsi bir arada akıllı etkinlik yönetimi çözümü sağlayıcısıdır. Amazo...
AllEvents
allevents.in
AllEvents, etkinlik organizatörlerine yardımcı olmak için kapsamlı 360° özellikler sunan, hızla genişleyen bir etkinlik yönetimi platformudur. Platform, etkinlik yaratıcılarının etkinlik sayfaları oluşturmasına, bilet satışlarını kolaylaştırmasına ve anında ödeme almasına yardımcı olur. 300.000'den ...
ViewStub
viewstub.com
ViewStub, etkinlikler ve deneyimler için anahtar teslimi bir hibrit etkinlik platformu ve yazılımıdır. Etkinlik biletleme ve kayıt, canlı video ve isteğe bağlı akış, pazarlama ve tanıtım için her şeyi kapsayan bir çözüm sunuyoruz. Müşteriler, ViewStub'un beyaz etiket yazılımıyla doğrudan kendi web s...
Glue Up
glueup.com
Glue Up, tek bir yerden etkinlikler, üyelikler ve diğer dijital araçlar aracılığıyla topluluğunuzu oluşturmanıza ve büyütmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir CRM platformudur. Glue Up'ın hepsi bir arada platformu en iyi CRM, etkinlik yönetimi, üyelik yönetimi, e-posta pazarlaması, proje yönetimi...
EventCreate
eventcreate.com
Dakikalar içinde güzel bir etkinlik web sitesi oluşturun. Bir etkinlik web sitesi oluşturun, kayıtları toplayın, bilet satın ve etkinliğinizi çevrimiçi olarak tanıtın. Güvenilir ve güvenli. Nike, MIT ve Refinery29 planlamacıları da dahil olmak üzere dünya çapında 1.000.000'den fazla kişi tarafından ...
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans, canlı, hibrit ve 3D/2D sanal deneyimsel dahil olmak üzere her boyuttaki etkinlik için sağlam ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Etkinlik otomasyonu için oluşturulmuş, 150'den fazla özelliğe ve özelleştirmeye sahip, sponsor merkezli bir platformdur. Platformumuz, etkinlik öncesi aşamada...
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker, B2B organizasyonlarına en kapsamlı hepsi bir arada Etkinlik Yönetimi Yazılımlarından (EMS) birini ve katılımı ölçeklendirmeye adanmış uzmanlardan oluşan bir ekip sağlar. Platformumuz, katılımcıların yalnızca etkinliklerinizin öncesinde, sırasında ve sonrasında değil, yıl boyunca birçok a...
run.events
run.events
run.events, profesyonel etkinlik ve konferans organizatörlerine yönelik, yapay zeka destekli küresel bir SaaS kurumsal yönetim yazılımıdır. Çözüm, kurulumu ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmış olup, günümüzün tüm platformlarında mevcut olan güçlü bir mobil uygulama çözümü ile kurumsal yönet...
KonfHub
konfhub.com
KonfHub ile Tanışın: İlgi Çekici ve Etkili Etkinlikler için Tek Noktadan Platform Birden fazla platformla hokkabazlık yapmaktan ve etkinliklerinizi etkili bir şekilde yönetmek için uğraşmaktan yoruldunuz mu? Etkinlik düzenleme sürecinizi baştan sona kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada et...
Azavista
azavista.com
Azavista, etkinlik planlama süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan kurumsal etkinlik organizatörlerine yönelik bir çözümdür. Verimliliğinizi artırmanıza, iletişimi ve üretkenliği geliştirmenize ve katılımı artırmanıza yardımcı olacak, takviminizdeki her etkinliğe uygun eksiksiz bir etkinlik teknoloji...
Planning Pod
planningpod.com
Etkinlik planlayıcıları ve mekanlar için 1 numaralı hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımı. +20.000 profesyonellerinin ayda 62+ saatten nasıl tasarruf ettiğini ve eksiksiz çevrimiçi etkinlik yönetimi yazılımımızla süreçleri ve iletişimleri nasıl kolaylaştırdığını görün
inwink
inwink.com
inwink, şirketlerin markalarını sergilemelerine ve hedef kitleleriyle etkileşime geçmelerine olanak tanıyan BtoB pazarlama SaaS platformudur: - kişisel, çevrimiçi ve hibrit etkinlikler; - özel web sitelerinde her zaman çevrimiçi topluluklar; - müşteri tarafından sıkı bir şekilde bölümlendirilmiş mer...
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium canlı, hibrit ve sanal etkinliklerin üretimini basitleştirir ve insanların, fikirlerin ve bilginin kimyasını yakalamak için tasarlanmış tek ve esnek bir platformla çevrimiçi öğrenmenin değerini en üst düzeye çıkarır. Şirketin yazılım ürünleri, dünya çapında 900'den fazla içerik odaklı kurulu...
Eventtia
eventtia.com
Eventtia, büyük şirketlerin benzersiz şekilde ilgi çekici kişisel, hibrit ve sanal etkinlikler oluşturmasına yardımcı olan hepsi bir arada etkinlik yönetimi platformudur. Eventtia'nın özelleştirilebilir özellikleri ve API entegrasyonları, dünya lideri şirketlerin katılımcıları verimli bir şekilde yö...
Canapii
canapii.com
Canapii'nin ödüllü etkinlik yönetimi platformu, her boyuttaki kuruluşun benzersiz ve ilgi çekici yüz yüze, hibrit ve sanal etkinlikler sunması için tasarlanmıştır. Çevrimiçi bilet alımından yerinde check-in işlemine ve etkinlik sonrası analizlere kadar dijital araçlarımız ve çözümlerimiz, tüm etkinl...
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi'nin uçtan uca etkinlik yönetimi platformu, etkinlik organizatörlerinin ilgi çekici sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlik deneyimlerini planlamasını, tanıtmasını, para kazanmasını ve sunmasını kolaylaştırır. Web sitesi, kayıt ve ödüllü etkinlik uygulamasından Sanal Alan ve tam olarak yönetilen...
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşt...
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja, web seminerlerini endişelenmeden oluşturmanıza, barındırmanıza ve paylaşmanıza olanak tanır. Bugün başlayın ve ilk web seminerinizi 10 saniyede oluşturun.
AnyRoad
anyroad.com
Etkinliklerini ve deneyimlerini yürütmek ve optimize etmek, marka sadakatini artırmak ve daha fazla yatırım getirisi sağlamak için lider deneyimsel pazarlama platformu.
Explara
explara.com
Explara, yaratıcı girişimcilerin ve küçük işletmelerin etkinliklerden, çevrimiçi satıştan, topluluktan ve kitlesel fonlamadan para kazanmalarına yardımcı olur.
Delegia
delegia.se
Delegia Event, e-posta ve SMS yoluyla davet yapma, sayımlar, ödeme işlemleri ve daha fazlası ile etkinliğinizi kayıttan izlemeye kadar yönetmenize yardımcı olan bir etkinlik sistemidir.
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass, etkinlikleri güvenli, akıllı ve verimli tutan ilk uçtan uca etkinlik yönetimi çözümüdür.
eventPower
eventpower.com
eventPower, Etkinlik Yapımcılarına güçlü, özel bir çevrimiçi ve yerinde kayıt çözümü sağlar. Sistem, kendin yap hizmeti veya özel tam hizmet çözümü olarak sunulmaktadır.
POSH
posh.vip
Etkinlik pazarlaması artık çok kolay.POSH, etkinlik organizatörlerine her türlü canlı deneyimi yönetmeleri için bir dizi araç sağlar.
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves, araştırmacılar ve etkinlik organizatörleri için bir konferans yönetimi çözümüdür. Fourwaves ile sanal poster oturumlarından küresel konferanslara kadar her türlü bilimsel etkinliği kolayca yönetebilirsiniz. Bazı özellikler şunlardır: - Etkinlik web sitesi oluşturucu - Kayıtlar ve ödeme ar...
webMOBI
webmobi.com
webMOBI, katılımcı CRM'sine sahip yeni nesil yapay zeka destekli hepsi bir arada etkinlik yönetimi yazılımıdır. Etkinlik uygulamaları, web sitesi, kayıt, canlı anketler, anket, canlı haritalar, çoklu etkinlik uygulamaları, potansiyel müşteri yaratma hizmetleri ve katılımcı katılımı sunar. webMOBI; e...
Momice
momice.com
Momice, etkinlik profesyonellerine etkinlik yazılımı ve bilgi sunar. Momice yazılımı, etkinlik profesyonellerinin tüm canlı, çevrimiçi ve hibrit etkinliklerinin etkinlik web sitesini, kaydını, etkinlik postalarını, biletlemeyi, izleyici etkileşimini, yerinde kayıt ve etkinlik değerlendirmesini (anke...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam dön...
Attendease
attendease.com
Kurumsal Etkinlikler ve Toplantı Planlama Yönetimi için Son Teknoloji Yazılım. Attendease, planlamacılar ve toplantı organizatörleri için en üst düzey etkinlik yönetimi çözümüdür. Platformumuz, yüz yüze hizmetten hibrit ve sanal ortama kadar, etkinliğinizin yaşam tarzının her yönünü kapsar. Web site...