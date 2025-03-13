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Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, üretim, finans, İK ve tedarik zinciri gibi çeşitli departmanlardaki günlük iş operasyonlarını kolaylaştırır ve yönetir. Örnekler arasında Oracle Netsuite ve SAP ERP yer alır. ERP uygulaması, AP otomasyonu, finansal yönetim ve sağlık hizmetlerinde iyileştirilmiş hasta bakımı gibi faydalar sunar. ERP yazılımı bordro işlemlerini, zaman takibini ve envanter yönetimini kolaylaştırarak üretkenliğin ve verimliliğin artmasına yol açar. ERP sistemleri, departmanlardaki siloları ortadan kaldırarak tüm ekipler için temel verilere ve ölçümlere güvenli erişim sağlar. Gerçek zamanlı raporlama ve analitik kontrol panelleri, kullanıcıları departmanın performansı hakkında bilgilendirir. ERP sistemlerinin temel işlevleri genel olarak defteri kebir ve nakit yönetimi gibi muhasebe özelliklerini, işe alma ve maaş bordrosu gibi İK işlevlerini, temel satış ve müşteri yönetimi özelliklerini, satın alma iş akışlarını, envanter ve depo yönetimini, gelişmiş tedarik zinciri modüllerini, üretim modüllerini ve raporlamayı içerir. analitik. Benzersiz ihtiyaçları olan işletmeler için ERP sistemleri, işlevselliği geliştirmek ve operasyonlara ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlamak amacıyla CRM yazılımı, profesyonel hizmet otomasyon yazılımı veya proje tabanlı ERP sistemleriyle entegre edilebilir.
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Workday
workday.com
Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365, bulut tabanlı bir iş çözümü olup, ERP ve CRM işlevlerini entegre ederek işletmelerin süreçlerini geliştirmesine yardımcı olur.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce, çalışanların sahada zaman girişi yapmalarını sağlayan bulut tabanlı zaman izleme ve işgücü yönetimi uygulamasıdır.
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Self-Employed, serbest çalışanların ve küçük işletmelerin finansal işlemlerini yönetmelerine yardımcı olan bir muhasebe uygulamasıdır.
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite, satın alma, satış, envanter ve finans yönetimini merkezi bir platformda sağlayan bulut tabanlı işletme yönetim yazılımıdır.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite, finans, operasyonlar ve müşteri ilişkilerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir ERP platformudur.
Deskera
deskera.com
Deskera, KOBİ'lerin muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonu gibi işlevleri merkezi bir platformda yönetmelerini sağlar.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct, geniş muhasebe yetenekleri sunan esnek bir finans platformudur. Çeşitli sektörlerde genel defter, hesap yönetimi ve raporlama gibi temel uygulamalar sağlar.
ECOUNT ERP
ecount.com
ECOUNT ERP, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı, özelleştirilebilir bir ERP sistemidir. Envanter, satış, satınalma ve muhasebe yönetimini entegre eder.
SAP
sap.com
SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.
ERPNext
erpnext.com
ERPNext, işletmelerin kaynaklarını yönetmelerine yardımcı olan açık kaynaklı bir ERP yazılımıdır. Muhasebe, satış, envanter gibi modüller sunar.
Marg ERP
margcompusoft.com
Marg ERP, işletmelerin vergi uyumunu sağlamak için envanter ve muhasebe çözümleri sunan kapsamlı bir yazılımdır.
Extensiv
extensiv.com
Exensive, yüksek hacimli e-ticaret işletmeleri için envanter yönetimi ve sipariş yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr, işletmelerin fatura, envanter, sipariş gibi aktivitelerini yönetmelerine yardımcı olan açık kaynaklı bir ERP ve CRM yazılımdır.
ERPAG
erpag.com
ERPAG, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı bir ERP çözümüdür. Satış, satın alma, muhasebe ve envanter yönetimi gibi iş süreçlerini yönetir.
Epicor
epicor.com
Epicor, işletmelerin finans, insan kaynakları, tedarik zinciri ve üretim süreçlerini yönetmelerini sağlayan modüler bir ERP yazılımıdır.
weclapp
weclapp.com
weclapp, küçük ve orta ölçekli işletmeler için CRM ve ERP yazılımı sunan bulut tabanlı bir platformdur. Müşteri, proje ve fatura yönetimini kolaylaştırır.
Mero ERP
meroerp.com
Mero ERP, bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama yazılımıdır. İşletme yönetimi, finans, envanter ve müşteri ilişkilerini entegre şekilde yönetir.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı ERP yazılımı sunarak finans, envanter ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini entegre eder.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy, küçük üreticiler için bulut tabanlı bir üretim planlama yazılımıdır. Üretim, CRM, satın alma ve envanter kontrolü modülleri sunar.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl, çok kanallı perakende işletmeleri için envanter, sipariş ve muhasebe yönetimi sağlayan bir bulut tabanlı perakende yönetim sistemidir.
Striven
striven.com
Striven, işletmeleri yönetmek için tüm özellikleri bir araya getiren bir yazılımdır. Muhasebe, satış, proje ve raporlama işlemlerini basit bir sistemde sunar.
LOGIC ERP
logicerp.com
Logic ERP, çeşitli sektörlerde iş süreçlerini optimize eden bulut tabanlı bir kurumsal kaynak planlama yazılımıdır. Envanter, sipariş, satın alma ve depo yönetimi sağlar.
MYOB Australia
myob.com
MYOB Australia, işletmelerin finans yönetimini, bordro işlemlerini ve raporlama süreçlerini sadeleştirerek tüm iş akışlarını tek bir platformda yönetmelerini sağlar.
Exact
exact.com
Exact, küçük ve orta ölçekli işletmeler için finans ve İK süreçlerini otomatikleştiren bulut tabanlı yazılımlar geliştirir.
Daftra
daftra.com
Daftra, işletmenizi çevrimiçi olarak yönetmenizi sağlayan entegre bir portal olup, güvenli bulut hizmetleri sunar.
Access
theaccessgroup.com
Access, 100.000'den fazla müşteriye, iş yazılımlarını dönüştürerek çalışanların önemli işlere odaklanmalarını sağlar.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct, işletmelere muhasebe ve finans yönetimi sağlayan esnek, bulut tabanlı bir platformdur. Temel finansal süreçleri ve raporlama özellikleri sunar.
Veepan ERP
veepan.com
Veepan, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı ERP yazılımı. Fatura, envanter, muhasebe ve satış yönetimi gibi hizmetler sunar.
OpenPro
openpro.com
OpenPro, küçük işletmelerden büyük şirketlere kadar kapsamlı ERP çözümleri sunan açık kaynak yazılımıdır.
INNERGY
innergy.com
INNERGY, özel ahşap atölyeleri için tüm iş süreçlerini yöneten bir ERP çözümüdür. Verileri tek bir sistemde birleştirir ve ofisten veya sahadan erişim sağlar.
Doso ERP
dosoerp.com
Doso ERP, işletmelerin finans, insan kaynakları ve tedarik yönetimi gibi süreçlerini merkezi bir platformda entegre ederek yönetmelerine yardımcı olan kapsamlı bir yazılımdır.
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum, küçük ve orta ölçekli üreticiler için verimliliği artıran, otomatik veri toplama ve iş akışı optimizasyonu sağlayan bir SaaS üretim yazılımıdır.
Inventory365
inventory365.co
Envanter365, işletmelere envanter yönetimini kolaylaştıran, otomatik stok izleme ve raporlama özellikleri sunan bir yazılımdır.
Viindoo
viindoo.com
Viindoo, işletmelerin yönetim süreçlerini kolaylaştıran, entegre ve esnek bir bulut tabanlı ERP yazılımıdır.
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı stok yönetim yazılımıdır. Stok, satış, sipariş ve raporlama işlemlerini yönetir.
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold, muhasebe, envanter ve müşteri yönetimi gibi süreçleri entegre ederek işletmelerin verimliliğini artıran bir kurumsal kaynak planlama uygulamasıdır.
WinWeb
winweb.com
WinWeb uygulaması, küçük ve orta ölçekli işletmeler için entegre IT desteği sağlayarak maliyetleri düşürmeyi ve verimliliği artırmayı hedefler.
Workcube
workcube.com
Workcube, işletmelerin ERP, CRM, insan kaynakları ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini entegre bir platformda yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Shipedge
shipedge.com
Shipedge, e-ticaret operasyonlarını otomatikleştiren modüler bir bulut tabanlı platformdur. Sipariş ve depo yönetimi işlevselliği sunar.
DMSi Software
dmsi.com
DMSi yazılımı, yapı malzemeleri endüstrisine yönelik iş yönetimi çözümleri sunarak, operasyonları optimize eder ve mobil erişim sağlar.
Unit4
unit4.com
Unit4, hizmet odaklı kuruluşlar için finansal işlemleri yönetmeye yardımcı olan kapsamlı bir kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımıdır.
UdyogMART ERP
udyogmart.com
UdyogMART ERP, iş süreçlerini yönetmek için finans, envanter, tedarik zinciri ve insan kaynakları gibi fonksiyonları entegre eden bir ERP çözümüdür.
Freespace ERP
freespaceerp.com
Freespace ERP, küçük ve orta ölçekli işletmeler için finansal, envanter ve insan kaynakları yönetimini entegre eden bir bulut uygulamasıdır.
KEBS
kebs.ai
KEBS, profesyonel hizmet endüstrisi için tasarlanmış bir ERP uygulamasıdır. İş süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artırır ve maliyetleri düşürür.
IFS
ifs.com
IFS uygulaması, işletmelerin ERP, EAM, FSM, CRM ve HRM gibi iş süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur; gerçek zamanlı analizler ve bulut tabanlı çözümler sunar.
Divalto
divalto.com
Divalto, iş yönetimi için finans, envanter ve satış gibi alanları entegre eden özelleştirilebilir bir ERP çözümüdür.
Glowsis
glowsis.com
Glowsis, tüm sektörler için tam ERP yazılım çözümleri sunan bir uygulamadır ve finansal yönetim yetenekleri sağlar.
TECHO
techoerp.in
Techo, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için muhasebe, envanter ve müşteri yönetimi gibi modüller sunan bulut tabanlı bir ERP yazılımıdır.
Kladana
kladana.com
Kladana, e-ticaret işletmeleri için envanter, sipariş ve üretim yönetimi yapan bir ERP yazılımıdır.
Infawork
infawork.com
Infawork, işletmelerin muhasebe, insan kaynakları, sipariş, üretim ve envanter yönetimi gibi işlemlerini entegre bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayan yazılımdır.
Hisaab
hisaab.pk
Hisaab, işletmelerin finansal ve operasyonel süreçlerini yönetmelerini sağlayan, çevrimiçi bir ERP ve muhasebe uygulamasıdır.
Fraction ERP
fractionerp.com
Fraksiyon ERP, küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik, iş süreçlerini merkezi olarak yönetmeyi sağlayan bir bulut ERP sistemidir.
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy, B2B ticaret ihtiyaçları için bulut tabanlı bir platformdur. Tedarikçiler ve üreticilerle işlemleri yönetmeyi, süreçleri optimize etmeyi sağlar.
Selly Erp
sellyerp.com
İtalya merkezli KOBİ'ler için bulut tabanlı ERP uygulamasıdır. Müşteri, satış, faaliyet, fatura, satın alma ve envanter yönetiminde yardımcı olur.
Realsoft
realsoft.ae
RealSoft, UAE'de 19 yıllık tecrübeye sahip bir ERP yazılımıdır. İşletmelere süreçlerini yönetme, verimlilik artırma ve karar alma imkanı sunar.
AFAS Software
afas.com
AFAS Yazılımı, işletmelerin finansal işlemlerini, muhasebe süreçlerini ve diğer iş işlevlerini yönetmelerine yardımcı olan bir işletme yönetimi yazılımıdır.
Tyler Technologies
tylertech.com
Tyler Technologies uygulaması, kamu sektöründeki kuruluşların verimli ve şeffaf bir şekilde çalışmasını sağlayan yazılım çözümleri sunar.
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