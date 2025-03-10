WP ERP

wperp.com

WP ERP, WordPress geliştiricileri, düşünürleri, destek personeli ve pazarlamacılarından oluşan bir ekip olan weDevs'in buluşudur. Şirket, Aralık 2008'de bir Blog Platformu olarak faaliyete geçti. O zamanlar bir alt alandan WordPress eklentileri geliştiriyor, geliştirme eğitimleri ve özel PHP ile ilgili makaleler yazıyor ve daha fazlasını yazıyorduk. Mayıs 2012'de şirketimiz, yenilenen güven ve daha güçlü bir vizyonla küçük bir web geliştirme girişimi olarak yeniden faaliyete geçti. Ana odak noktamız, WordPress'i kullanarak rekabetçi bir oranda yüksek kaliteli ve ölçeklenebilir özel PHP uygulamaları sunmaktır. En son geliştirme trendleri ve en iyi uygulamalarla zenginleştirilmiş eklentiler ve temalar sunmayı amaçlıyoruz. Sadeliği ve sezgiselliği seviyoruz, bu nedenle tüm eklentilerimiz Ön Uç olacak şekilde tasarlandı. WP ERP, WordPress endüstrisinde öncü kurumsal çözümdür. 2015 yılında WP ERP üzerinde çalışmaya başladık ve 2016 yılında ilk beta sürümünü yayınladık. O zamanlar WordPress'in bir işletmenin tüm yönlerini kapsayan ve şirketlerin tek bir çözümden her şeyi kendi başlarına yönetmelerine olanak tanıyan bir eklentisi yoktu. Başından beri hedefimiz, WP ERP'yi küçük işletme sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir platformdan yönetebilecekleri tek durak çözüm haline getirmekti. Dolayısıyla WP ERP aşağıdaki şekillerde değer katar: --> Kullanıcıların çalıştırması ve sürdürmesi yeterince kolaydır, --> Sahiplere operasyonlar üzerinde kontrol sağlar, --> Kendi kendine yönetilebilir. Artık 27 ücretsiz ve 50 premium eklentiden ve 8000'den fazla aktif WP ERP kurulumundan oluşan bir aileyiz. Aynı zamanda müşteri odaklı, en kaliteli ürünleri ve içeriği planlayan, geliştiren ve besleyen 70'i aşkın üyeden oluşan bir aileyiz. Eklentilerimizi ve içeriğimizi oluştururken kullanıcı tercihlerini ve ihtiyaçlarını iyice göz önünde bulunduruyoruz. Özel bir destek ekibi kullanıcılara 7/24 yardımcı olur ve sorunlarıyla ilgilenir.