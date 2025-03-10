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Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, üretim, finans, İK ve tedarik zinciri gibi çeşitli departmanlardaki günlük iş operasyonlarını kolaylaştırır ve yönetir. Örnekler arasında Oracle Netsuite ve SAP ERP yer alır. ERP uygulaması, AP otomasyonu, finansal yönetim ve sağlık hizmetlerinde iyileştirilmiş hasta bakımı gibi faydalar sunar. ERP yazılımı bordro işlemlerini, zaman takibini ve envanter yönetimini kolaylaştırarak üretkenliğin ve verimliliğin artmasına yol açar. ERP sistemleri, departmanlardaki siloları ortadan kaldırarak tüm ekipler için temel verilere ve ölçümlere güvenli erişim sağlar. Gerçek zamanlı raporlama ve analitik kontrol panelleri, kullanıcıları departmanın performansı hakkında bilgilendirir. ERP sistemlerinin temel işlevleri genel olarak defteri kebir ve nakit yönetimi gibi muhasebe özelliklerini, işe alma ve maaş bordrosu gibi İK işlevlerini, temel satış ve müşteri yönetimi özelliklerini, satın alma iş akışlarını, envanter ve depo yönetimini, gelişmiş tedarik zinciri modüllerini, üretim modüllerini ve raporlamayı içerir. analitik. Benzersiz ihtiyaçları olan işletmeler için ERP sistemleri, işlevselliği geliştirmek ve operasyonlara ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlamak amacıyla CRM yazılımı, profesyonel hizmet otomasyon yazılımı veya proje tabanlı ERP sistemleriyle entegre edilebilir.
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AccelGrid
accelgrid.com
AccelGrid, üretim ve dağıtım işletmelerinin CRM, satın alma, envanter yönetimi, faturalama ve sipariş yönetimine kadar her şeyi tek bir yerden yönetmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir çözümdür.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı ERP yazılımı sunarak finans, envanter ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini entegre eder.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl, çok kanallı perakende işletmeleri için envanter, sipariş ve muhasebe yönetimi sağlayan bir bulut tabanlı perakende yönetim sistemidir.
Deskera
deskera.com
Deskera, KOBİ'lerin muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonu gibi işlevleri merkezi bir platformda yönetmelerini sağlar.
ECOUNT ERP
ecount.com
ECOUNT ERP, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı, özelleştirilebilir bir ERP sistemidir. Envanter, satış, satınalma ve muhasebe yönetimini entegre eder.
ERPAG
erpag.com
ERPAG, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı bir ERP çözümüdür. Satış, satın alma, muhasebe ve envanter yönetimi gibi iş süreçlerini yönetir.
Exact
exact.com
Exact, küçük ve orta ölçekli işletmeler için finans ve İK süreçlerini otomatikleştiren bulut tabanlı yazılımlar geliştirir.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy, küçük üreticiler için bulut tabanlı bir üretim planlama yazılımıdır. Üretim, CRM, satın alma ve envanter kontrolü modülleri sunar.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Microsoft Dynamics 365, bulut tabanlı bir iş çözümü olup, ERP ve CRM işlevlerini entegre ederek işletmelerin süreçlerini geliştirmesine yardımcı olur.
MYOB Australia
myob.com
MYOB Australia, işletmelerin finans yönetimini, bordro işlemlerini ve raporlama süreçlerini sadeleştirerek tüm iş akışlarını tek bir platformda yönetmelerini sağlar.
MYOB New Zealand
myob.com
MYOB Yeni Zelanda, finansal yönetim, bordro, raporlama gibi işletme süreçlerini kolaylaştıran bir uygulamadır.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite, finans, operasyonlar ve müşteri ilişkilerini yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir ERP platformudur.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex, üretim süreçlerini bağlayarak, otomatikleştirerek ve analiz ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Self-Employed, serbest çalışanların ve küçük işletmelerin finansal işlemlerini yönetmelerine yardımcı olan bir muhasebe uygulamasıdır.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce, çalışanların sahada zaman girişi yapmalarını sağlayan bulut tabanlı zaman izleme ve işgücü yönetimi uygulamasıdır.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct, geniş muhasebe yetenekleri sunan esnek bir finans platformudur. Çeşitli sektörlerde genel defter, hesap yönetimi ve raporlama gibi temel uygulamalar sağlar.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct, işletmelere muhasebe ve finans yönetimi sağlayan esnek, bulut tabanlı bir platformdur. Temel finansal süreçleri ve raporlama özellikleri sunar.
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger, çoklu varlık sistemi ve bulut tabanlı muhasebe yazılımı ile gerçek zamanlı finansal veri yönetimi sağlar.
Striven
striven.com
Striven, işletmeleri yönetmek için tüm özellikleri bir araya getiren bir yazılımdır. Muhasebe, satış, proje ve raporlama işlemlerini basit bir sistemde sunar.
weclapp
weclapp.com
weclapp, küçük ve orta ölçekli işletmeler için CRM ve ERP yazılımı sunan bulut tabanlı bir platformdur. Müşteri, proje ve fatura yönetimini kolaylaştırır.
WinWeb
winweb.com
WinWeb, dünyanın en entegre BT çözümünü geliştirdi. küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik destek altyapısı - WinWeb CLOUD. Arka ofis, üretim, web sitesi, e-ticaret ve sosyal medyayı sorunsuz bir şekilde entegre ederek entegre ve ölçeklenebilir bir BT deneyimi sunar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve maliyetleri azaltmak için çevre. Business CLOUD, WinWeb CLOUD'u gelir ve sonuç odaklı girişimciler ve yönetim için tercih edilen seçenek haline getirecek şekilde özelleştirilebilir, uygun fiyatlı ve esnektir. WinWeb Uygulamaları, iş verilerinin parçalanmasını önlemek, maliyetleri düşürmek ve geliri artırmak için mikro işletme eşdeğeri entegre bulut teknolojisidir.
Xledger
xledger.net
Xledger, finansal yönetim ve muhasebe süreçlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir ERP çözümüdür. Kullanıcılar, finansal verilere her yerden erişebilir.
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı stok yönetim yazılımıdır. Stok, satış, sipariş ve raporlama işlemlerini yönetir.
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum, ERP, MRP ve MES'i Hizmet Olarak Üretim Yazılımı (SaaS) platformuyla değiştirerek küçük ve orta ölçekli üreticilerin iş akışı optimizasyonu ve otomatik veri toplama yoluyla verimliliği artırmasına olanak tanır. Fulcrum, verimi ve kârlılığı artırmak için makine öğrenimi, otomasyon, tahmine dayalı analitik ve gelişmiş buluşsal yöntemlerden yararlanan tamamen dijital, kağıtsız bir iş akışı aracılığıyla değer sunar. Yazılımın karmaşık olması gerekmez. Kişisel yaşamınızda kullandığınız yazılımlar (Facebook, Uber, Amazon vb.) sezgiseldir ve nasıl çalıştığını anlamak için eğitim almanıza gerek yoktur. İş yazılımınız neden farklı olsun ki? Üreticilerin, günlük operasyonların stresini azaltan, işe alınması zor olan iyi çalışanlardan daha fazlasını elde eden, sıkıcı görevleri otomatikleştiren ve üretim yazılımında mevcut olandan daha verimli çalışan en son teknolojiye sahip, geleceğe yönelik yazılımlara geçiş yapmasına yardımcı oluyoruz. bugün uzay.
Workday
workday.com
Workday, insan kaynakları ve finans yönetimini bir araya getiren bulut tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, işlemleri mobil cihazlarıyla kolayca yönetebilir.
Glowsis
glowsis.com
Glowsis Technologies, tüm endüstriler için tam ERP yazılım çözümleri sağlayan Kerala'daki en iyi erp sağlayıcılarından biridir. Glow Diametric, Yeni Nesil Girişimcilerin gereksinimlerine göre yönlendirilir ve stratejik girişimleri desteklemek için gereken seçeneği, esnekliği ve uyanıklığı sağlayan küresel bir ERP çözümüdür. Glow Diametric, değişen, karmaşık bir işi büyütmek için gereken kanıtlanmış, kapsamlı finansal yönetim yeteneklerini sunar.
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr, işletmelerin fatura, envanter, sipariş gibi aktivitelerini yönetmelerine yardımcı olan açık kaynaklı bir ERP ve CRM yazılımdır.
Extensiv
extensiv.com
Exensive, yüksek hacimli e-ticaret işletmeleri için envanter yönetimi ve sipariş yönetimi çözümleri sunan bir platformdur.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM, katlanarak büyüme için FOSS fiyatlarına, şirketinizin ihtiyaç duyduğu CRM, ERP, HCM, Proje Yönetimi, Yardım masası ve diğer SaaS'ı içeren bulut tabanlı, sağlam, ölçeklenebilir, çevik, uygun fiyatlı ve tam özellikli bir FaaS çözümüdür ve gelişim. Sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak akıllı, uygun fiyatlı, çevik ve güvenli bir CRM çözümüyle dünya çapındaki KOBİ'lerin %95'ine hizmet vermeye kararlıyız. Cep dostu fiyatlarla dünya standartlarında hizmet bizim USP'mizdir ve sözlerimize uyuyoruz.
Composity
composity.com
Composity, özellikle KOBİ'ler için tasarlanmış, Satış ve Pazarlama araçlarıyla genişletilmiş bulut tabanlı bir ERP çözümüdür. Kuruluşun iç ve dış iş süreçlerinin (Muhasebe, Envanter Yönetimi, Faturalama Sistemi, Doküman Yönetimi, Kurumsal Web Sitesi ve e-Ticaret, CRM, Müşteri Tabanı Organizasyonu ve Rapor Oluşturucu) tüm yönlerini yöneten "hazır" bir yazılım çözümüdür. .
Doso ERP
dosoerp.com
Doso ERP, işletmelerin finans, insan kaynakları ve tedarik yönetimi gibi süreçlerini merkezi bir platformda entegre ederek yönetmelerine yardımcı olan kapsamlı bir yazılımdır.
SAP
sap.com
SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.
Appward
appward.com
Appward, 80'den fazla uygulama sunarak işletmelerin yönetim ve süreçlerini merkezileştirip verimliliği artırmalarına yardımcı olur.
IFS
ifs.com
IFS uygulaması, işletmelerin ERP, EAM, FSM, CRM ve HRM gibi iş süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur; gerçek zamanlı analizler ve bulut tabanlı çözümler sunar.
Certinia
certinia.com
Certinia (eski adıyla FinancialForce), hizmet tahmini ve sunumundan müşteri başarısı yönetimine ve finansal planlama ve muhasebeye kadar hizmet operasyonlarının tüm yönlerini güçlendiren ve birbirine bağlayan bir İşletme Olarak Hizmetler platformu sunar. Şirketin Profesyonel Hizmet Otomasyonu (PSA), Müşteri Başarısı ve Salesforce'un önde gelen bulut platformunda sunulan ERP çözümleri, bağlantılı hizmetler işini yürütme, zekayla teslimat yapma ve iş çevikliğine ulaşma yeteneği sağlar. Merkezi San Jose, California'da bulunan ve dünya çapında ofisleri bulunan Certinia, Haveli Investments, General Atlantic ve Salesforce Ventures tarafından desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için www.certinia.com adresini ziyaret edin.
Epicor
epicor.com
Epicor, işletmelerin finans, insan kaynakları, tedarik zinciri ve üretim süreçlerini yönetmelerini sağlayan modüler bir ERP yazılımıdır.
SYSPRO
syspro.com
SYSPRO, üretim ve dağıtım sektörlerine yönelik kapsamlı bir ERP yazılımıdır. İş süreçlerini optimize ederek verimlilik ve büyüme sağlar.
Tyler Technologies
tylertech.com
Tyler Technologies uygulaması, kamu sektöründeki kuruluşların verimli ve şeffaf bir şekilde çalışmasını sağlayan yazılım çözümleri sunar.
OpenPro
openpro.com
OpenPro, küçük işletmelerden büyük şirketlere kadar kapsamlı ERP çözümleri sunan açık kaynak yazılımıdır.
Unit4
unit4.com
Unit4, hizmet odaklı kuruluşlar için finansal işlemleri yönetmeye yardımcı olan kapsamlı bir kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımıdır.
OfficeBooks
officebooks.com
OfficeBooks, küçük ve orta ölçekli işletmeler için kullanımı kolay bir işletme yönetimi uygulaması sunar. OfficeBooks çözümü, işlevsellik ve performanstan ödün vermeden ön ve altyapı maliyetlerini en aza indiren bir hizmet olarak yazılım (SaaS) teklifidir. Ana ürünümüz, kullanıcılara satışları, kişileri, satın almayı, üretimi, iş emirlerini ve envanter kontrolünü yönetmeye yönelik araçlar sağlayan, barındırılan bir işletme yönetimi uygulaması olan OfficeBooks.com'dur. Hepsinden iyisi, buluttaki OfficeBooks ile sisteminiz her yerde kullanılabilir; ofiste, evde veya yolda.
ERPNext
erpnext.com
ERPNext, işletmelerin kaynaklarını yönetmelerine yardımcı olan açık kaynaklı bir ERP yazılımıdır. Muhasebe, satış, envanter gibi modüller sunar.
QAD
qad.com
QAD, bulutta yeni nesil üretim ve tedarik zinciri çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Çalkantılı bir dünyada başarılı olmak için, arz ve talepteki dalgalanmalarda aksamalarla karşılaşmak için, üreticiler ve tedarik zincirleri değişime hızla yanıt vermeli ve etkili müşteri hizmetleri için çevikliği, verimliliği ve esnekliği sorunsuz bir şekilde optimize etmelidir. QAD, bu uyarlanabilir işletmeleri sağlamak için uyarlanabilir uygulamalar sunar. Santa Barbara, California'da kurulan QAD, dünyanın 84 ülkesinde müşterileri var. Binlerce şirket, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Dijital Ticaret (DC), Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM), Dijital Tedarik Zinciri Planlaması (DSCP), Küresel Ticaret ve Ulaşım Yürütme (EQM), Kurumsal Kalite Yönetim Sistemi (EQMS), bağlantılı iş gücü ve süreç istihbarat dahil olmak üzere QAD Enterprise çözümlerini kullandı.
ACTouch Technologies
actouch.com
ACTouch Technologies, Hindistan Üretim eko sisteminin bir parçasıdır. ERP'mizi İmalat Sanayinde karşılaşılan sorunları temel alarak tasarladık. Asya'daki MSME'ler için Bir Numaralı Bulut Tabanlı Üretim ERP Yazılımı olmak istiyoruz. Ürünümüz İşletme Sahiplerine ve Girişimcilere Satış ve Satın Alma işlemlerini yönetmede yardımcı olur. Üretim, Garanti, Nakit yönetimi ve Mali kontroller. Bulut ERP Çözümlerimiz olan ACTouch, İnternet üzerinden mevcut olduğundan ve PC, Dizüstü Bilgisayarlar, Akıllı Telefonlar, Tabletler vb. cihazlardan erişilebildiğinden herhangi bir kurulum ve konfigürasyon uygulamasına ihtiyaç duymaz. Uygulama yılın 365 günü 7/24 mevcuttur. Yani kesinti yok, Virüs veya spam saldırısı yok, Donanım ve Yazılım yatırımı yok ve bu da MSME'lere büyük miktarda para tasarrufu sağlıyor. AcTouch ürününün öne çıkan özellikleri aşağıdaki gibidir. 1. Temel iş modülleri: Faturalar, Ödemeler, Makbuzlar, Genel muhasebe ve Envanter modülleri 2. Kullanıcı Erişim Kontrolleri: Kimin hangi menü ve kontrolleri kullanması gerektiğine karar verebilirsiniz. 3. Mali Kontroller: 4göz prensibi (Katipiniz işleme girer ve siz onaylayabilirsiniz). Mali konularda tam kontrol 4. Tek Oturum Açma: Birden fazla işletmeniz varsa bunlara tek oturum açma işlemiyle erişebilirsiniz. Ayrı oturum açmaya gerek yoktur. 5. Finans ve hisse senedi uyarılarının yer aldığı Kontrol Paneli, Yaşlanma raporları (size kimin ve ne kadar ödeme yapması gerektiği), Banka durum raporlarının yer aldığı. 6. Her Tedarikçiye veya Müşteriye özel şablonlar (Hangi şablonların kimin için olduğunu siz seçersiniz) 7. Parti düzeyinde stok takibi. 8. Çoklu para birimi işlemleri ve faturalar 9. Mobil ve Tabletlerden Erişim (Yeni özellik yakında yayınlanacaktır) 10. Hindistan GST'sine uygundur.
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold, muhasebe, envanter ve müşteri yönetimi gibi süreçleri entegre ederek işletmelerin verimliliğini artıran bir kurumsal kaynak planlama uygulamasıdır.
KEBS
kebs.ai
KEBS, profesyonel hizmet sektörünün hayatını kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir iş paketidir. Bu modern ERP, işletmelerin maliyet ve kaynak sızıntılarını azaltmalarına ve üretkenliklerini ve karlılıklarını 10 kat artırmalarına olanak tanıyacak. Boyutları ve ölçekleri ne olursa olsun kuruluşlar, günlük görevlerini kolaylaştırıp otomatikleştirebilir ve kolaylıkla kusursuz bir iş akışı oluşturabilir. Dünya çapındaki müşterilerimiz KEBS'in yaptıklarından etkilendiler - verileri tek bir doğruluk kaynağı haline getirdi - çalışanların elde tutulmasında %76 oranında artış - Projelerin bütçe dahilinde zamanında teslim edilmesini sağlamak - geliri öncekine göre 5 kata kadar artırdı - organizasyon içinde daha fazla şeffaflık getirdi - Çalışanlarını daha sorumlu hale getirdik - müşterilerini eskisinden 10 kat daha iyi memnun etti KEBS kapsamlıdır. Dolayısıyla ihtiyaç duyacağınız tek iş paketi budur.
LOU
evosus.com
LOU - Evosus tarafından desteklenmektedir - perakende, saha hizmeti ve depo/envanter yönetimi işletmelerine yönelik bulut iş yazılımıdır. Bu güçlü hepsi bir arada ERP iş yazılımı, işletmelerin kağıttan, e-tablolardan veya birden fazla uygulamadan kurtularak zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olur. Evosus ekibi 20 yıl boyunca 500'den fazla işletmenin düzene girmesine ve büyümesine yardımcı oldu. %100 bulut ve %100 mükemmel iş yazılımı oluşturmak için bu 20 yıllık en iyi uygulamaları kullandık. LOU, QuickBooks Online ile entegre olan Perakende - Hizmet - Envanter - Rota Optimizasyonu - Planlama - Raporlama ve Finansalları kapsar.
Divalto
divalto.com
Divalto, iş yönetimi için finans, envanter ve satış gibi alanları entegre eden özelleştirilebilir bir ERP çözümüdür.
Marg ERP
margcompusoft.com
Marg ERP, işletmelerin vergi uyumunu sağlamak için envanter ve muhasebe çözümleri sunan kapsamlı bir yazılımdır.
Access
theaccessgroup.com
Access, yalnızca müşterilerimize hizmet etme şeklimiz, onlara kendileri için önemli olan şeyleri daha fazlasını yapma özgürlüğü verme sözümüzü yerine getirme şeklimiz açısından değil, aynı zamanda çalışanlarımız, yatırımcılarımız ve yakınımızdaki hayır kurumları için de iş yönetimi yazılımının çehresini değiştiriyor. yaşadığımız ve çalıştığımız kalplerimiz. Access, 100.000'den fazla müşterinin iş yazılımlarının kullanım şeklini değiştirmesine yardımcı olarak her çalışana önemli olan şeyleri daha fazla yapma özgürlüğü verir.
Enterpryze
enterpryze.com
Enterpryze, KOBİ'lere yönelik Küresel bir Geliştirici, Yenilikçi ve İşletme Yönetimi Çözümleri Tedarikçisidir. İşletmenizi kârlı bir şekilde büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçlar: * Enterpryze muhasebenizi, envanterinizi, CRM'nizi, hizmet yönetiminizi ve daha fazlasını tek yerden yönetmenizi mümkün kılar * Stokları, müşterileri ve tedarikçileri tek yerden yönetin * Doğru Raporlar için Entegre ve Otomatik Muhasebe * Kurulumu Basit. Kayıt Olun ve Kullanmaya Başlayın
Fulfil.IO
fulfil.io
Fulfill, e-Ticaret ve toptan satış yapan satıcılar için tasarlanmış tek ERP'dir. Çok kanallı ticaretin artmasıyla birlikte Fulfill, muhteşem perakende deneyimleri sunmak için ticari operasyonların basitleştirilmesi gerektiği fikriyle kuruldu. Fulfill, sipariş yönetimi, envanter yönetimi, depo yönetimi, satın alma, toptan satış, üretim, finans ve müşteri hizmetlerini entegre ederek işletmelerin arka ofis operasyonlarını büyümeyi hızlandıran bir faktöre dönüştürmelerine olanak tanır; hepsi tek bir kusursuz çözümde.
WP ERP
wperp.com
WP ERP, WordPress geliştiricileri, düşünürleri, destek personeli ve pazarlamacılarından oluşan bir ekip olan weDevs'in buluşudur. Şirket, Aralık 2008'de bir Blog Platformu olarak faaliyete geçti. O zamanlar bir alt alandan WordPress eklentileri geliştiriyor, geliştirme eğitimleri ve özel PHP ile ilgili makaleler yazıyor ve daha fazlasını yazıyorduk. Mayıs 2012'de şirketimiz, yenilenen güven ve daha güçlü bir vizyonla küçük bir web geliştirme girişimi olarak yeniden faaliyete geçti. Ana odak noktamız, WordPress'i kullanarak rekabetçi bir oranda yüksek kaliteli ve ölçeklenebilir özel PHP uygulamaları sunmaktır. En son geliştirme trendleri ve en iyi uygulamalarla zenginleştirilmiş eklentiler ve temalar sunmayı amaçlıyoruz. Sadeliği ve sezgiselliği seviyoruz, bu nedenle tüm eklentilerimiz Ön Uç olacak şekilde tasarlandı. WP ERP, WordPress endüstrisinde öncü kurumsal çözümdür. 2015 yılında WP ERP üzerinde çalışmaya başladık ve 2016 yılında ilk beta sürümünü yayınladık. O zamanlar WordPress'in bir işletmenin tüm yönlerini kapsayan ve şirketlerin tek bir çözümden her şeyi kendi başlarına yönetmelerine olanak tanıyan bir eklentisi yoktu. Başından beri hedefimiz, WP ERP'yi küçük işletme sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir platformdan yönetebilecekleri tek durak çözüm haline getirmekti. Dolayısıyla WP ERP aşağıdaki şekillerde değer katar: --> Kullanıcıların çalıştırması ve sürdürmesi yeterince kolaydır, --> Sahiplere operasyonlar üzerinde kontrol sağlar, --> Kendi kendine yönetilebilir. Artık 27 ücretsiz ve 50 premium eklentiden ve 8000'den fazla aktif WP ERP kurulumundan oluşan bir aileyiz. Aynı zamanda müşteri odaklı, en kaliteli ürünleri ve içeriği planlayan, geliştiren ve besleyen 70'i aşkın üyeden oluşan bir aileyiz. Eklentilerimizi ve içeriğimizi oluştururken kullanıcı tercihlerini ve ihtiyaçlarını iyice göz önünde bulunduruyoruz. Özel bir destek ekibi kullanıcılara 7/24 yardımcı olur ve sorunlarıyla ilgilenir.
AFAS Software
afas.com
AFAS Yazılımı, işletmelerin finansal işlemlerini, muhasebe süreçlerini ve diğer iş işlevlerini yönetmelerine yardımcı olan bir işletme yönetimi yazılımıdır.
DMSi Software
dmsi.com
DMSi yazılımı, yapı malzemeleri endüstrisine yönelik iş yönetimi çözümleri sunarak, operasyonları optimize eder ve mobil erişim sağlar.
BirdDog Software
birddogsw.com
BirdDog Yazılımı, Sipariş Gerçekleştirme, CRM ve E-ticaret yazılımlarını içeren lider entegre web tabanlı yazılım paketidir. BirdDog Enterprise aynı zamanda tüm şirketinizi tek, entegre ve güçlü bir iş yönetimi yazılımı çözümünde destekleyen sektörün en iyi Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) iş yazılımıdır. BirdDog Enterprise'ı benzersiz kılan şey, tek bir platform üzerine kurulmuş olması, dolayısıyla satış, destek, nakliye ve faturalandırmanın her etkileşimde aynı bilgileri kullanmasıdır. Kurumsal, daha iyi kararları daha hızlı alabilmeniz için size hayati öneme sahip iş zekasını gerçek zamanlı olarak sağlar.
BusinessMan ERP
businessmanerp.com
BusinessMan - Business Manager Enterprise, kapsamlı bir İşletme Yönetim Sistemidir (BMS) Bulmayı beklediğiniz tüm işletme yönetimi işlevlerini ve ayrıca diğer birçok işletme yönetimi yazılımı türünde bulunmayan birçok ek özelliği kapsar. BME, size performans, esneklik ve zengin özellik seti sunmak için 25 yılı aşkın bir sürede geliştirilen ve bugün en son web teknolojilerini kullanan ödüllü BusinessMan Enterprise istemci-sunucu çözümünü temel alır. Modern bir web tarayıcısını destekleyen tüm platformlardan erişim sağlarken ihtiyaç duyduğunuzda.
reybex
reybex.com
reybex, aşağıdakiler için eksiksiz ERP çözümü: ürün yönetimi, sevkiyat işleme, depo, mobil depo yönetimi, finansal muhasebe, proje yönetimi, CRM, E-Ticaret ve Pazaryeri Arayüzleri, Çok Kanallı, Sipariş Yönetimi.
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