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Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, üretim, finans, İK ve tedarik zinciri gibi çeşitli departmanlardaki günlük iş operasyonlarını kolaylaştırır ve yönetir. Örnekler arasında Oracle Netsuite ve SAP ERP yer alır. ERP uygulaması, AP otomasyonu, finansal yönetim ve sağlık hizmetlerinde iyileştirilmiş hasta bakımı gibi faydalar sunar. ERP yazılımı bordro işlemlerini, zaman takibini ve envanter yönetimini kolaylaştırarak üretkenliğin ve verimliliğin artmasına yol açar. ERP sistemleri, departmanlardaki siloları ortadan kaldırarak tüm ekipler için temel verilere ve ölçümlere güvenli erişim sağlar. Gerçek zamanlı raporlama ve analitik kontrol panelleri, kullanıcıları departmanın performansı hakkında bilgilendirir. ERP sistemlerinin temel işlevleri genel olarak defteri kebir ve nakit yönetimi gibi muhasebe özelliklerini, işe alma ve maaş bordrosu gibi İK işlevlerini, temel satış ve müşteri yönetimi özelliklerini, satın alma iş akışlarını, envanter ve depo yönetimini, gelişmiş tedarik zinciri modüllerini, üretim modüllerini ve raporlamayı içerir. analitik. Benzersiz ihtiyaçları olan işletmeler için ERP sistemleri, işlevselliği geliştirmek ve operasyonlara ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlamak amacıyla CRM yazılımı, profesyonel hizmet otomasyon yazılımı veya proje tabanlı ERP sistemleriyle entegre edilebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkesin uyum sağlaması ve yenilik yapması için güç veren akıllı iş uygulamalarının tek portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olacağınızı öğrenin.
Deskera
deskera.com
Deskera, SMB'lerin daha az araçla daha hızlı ölçeklenmesini sağlayan ödüllü bir entegre platformdur. Marketlerden imalat tesislerine kadar yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonunu yönetmek için Dustera'yı kullanıyor.
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimi için çözümler içeriyor. Kurumsal Yönetim Bulutu ERP kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri daha iyi performans gösteren kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, orta ölçekli ve büyük işletmelere özel olarak tasarlandı. Oracle Corporation, NetSuite'i Kasım 2016'da yaklaşık 9,3 milyar ABD doları karşılığında satın aldı. Yeni oluşturulan Oracle Netsuite iş birimi, Oracle'ın küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Bulut ERP'si olarak Genel Müdür Yardımcısı Evan Goldberg tarafından yönetiliyor.
Mero ERP
meroerp.com
Bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama yazılımı sağlayıcısı. Özellikleri arasında gösterge panosuna genel bakış, ürün kataloğu yönetimi, kullanıcı yönetimi, gelir ve finansal akış yönetimi, gider yönetimi, satın alma yönetimi, satış ve satıcı yönetimi, müşteri yönetimi, çalışan ve envanter yönetimi, rapor oluşturma, rol ve izin yönetimi, mağaza yönetimi vb. yer alır. .
ERPAG
erpag.com
ERPAG, Bulut Tabanlı Bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümüdür. Otomobil, perakende, eğitim, bilgi teknolojisi ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerdeki küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygundur. Birincil özellikler arasında satış yönetimi, satın alma, imalat yönetimi, muhasebe ve finans, envanter yönetimi, raporlama ve analitik bulunmaktadır. ERPAG, kullanıcıların B2B Müşteri Portalı, Satış, Sipariş, Alma ve Teslimat dahil olmak üzere iş süreçlerini yönetmelerine olanak tanır. Diğer özellikler arasında hizmet yönetimi, nakliye yönetimi, kullanıcı erişim yönetimi, satış noktası ve barkod taraması bulunmaktadır. ERPAG, Google Mail, Google Takvimi, Google Drive, Microsoft, Magento, WooCommerce, Shopify, QuickBooks, Square, Stripe ve daha fazlası ile entegrasyon sunar. UPS, FedEx ve USP'ler dahil olmak üzere küresel olarak 40+ nakliyeciyi destekler. Üç baskıda mevcuttur: abonelik fiyatlandırmasında temel, standart ve prim. Windows, Mac ve Linux işletim sistemleriyle uyumludur. Destek e -posta, telefon üzerinden ve video eğitimleri ile sunulmaktadır.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct, dünya çapında binlerce işletmeye derin muhasebe yetenekleri sunan esnek ve ölçeklenebilir finansal platformdur. Sage Intacct, herhangi bir muhasebe departmanına veya finans ekibine genel muhasebe, borç hesapları, alacak hesapları, nakit yönetimi ve sipariş yönetimi gibi bir dizi temel muhasebe uygulaması sunar. Ayrıca yerleşik kontrol panelleri, gerçek zamanlı raporlama, zaman ve gider yönetimi, proje muhasebesi, gelir yönetimi ve birden fazla kuruluş için küresel konsolidasyonlara yönelik işlevleri de destekler. Yazılım yatay bir muhasebe sistemi olarak çok çeşitli sektörlerde kullanılabilir, ancak aynı zamanda aşağıdaki sektörlere yönelik özel özellikler de sunar: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş, Yazılım ve SaaS, Profesyonel Hizmetler, Finansal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Konaklama, Toptan Dağıtım, İnşaat ve Emlak .
Acumatica
acumatica.com
2008 yılında kurulan Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için bulut ve tarayıcı tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı geliştiren bir teknoloji sağlayıcısıdır. Şirketin genel merkezi Bellevue, WA'da (Seattle metropol bölgesi) bulunmaktadır. Acumatica Cloud ERP, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital ekonomide başarılı olmaları için sınıfının en iyisi işlevselliği sunar. İş akışları, iş yönetimi uygulamalarının tamamını kapsar ve diğer kritik yazılımlarla hızlı entegrasyon için açık API'lerle oluşturulmuştur. Tüketime dayalı lisanslama, kullanıcı başına değil, kullanılan kaynaklara göre ücretlendirilir ve geleceğe hazır platformu değer sağlar ve esneklik, verimlilik ve uzaktan işbirliği sağlar.
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl, e-ticaret, çok kanallı perakende markaları ve toptancılar için bir numaralı Perakende İşletim Sistemidir. Brightpearl, satın alma sonrası işlemleri entegre eden ve otomatikleştiren ölçeklenebilir bir işletim sistemiyle perakendecilerin günlük sıkıntılı noktalarını ortadan kaldırıyor. Devasa bir Tak ve Çalıştır entegrasyon kütüphanesi, derin açık API erişimi ve güvenilir bir iş ortağı ağı sayesinde müşteriler, hiper ölçeklenebilir e-ticareti benimseme ve korkusuzca büyüme özgürlüğüne ve esnekliğine sahip olur. Brightpearl'ın eksiksiz arka ofis çözümü, finansal yönetim, envanter ve satış siparişi yönetimi, satın alma ve tedarikçi yönetimi, CRM, sipariş karşılama, depolama ve lojistiği içerir. 26 ülkede 1.200'den fazla işletme platformumuzu kullanıyor ve yılda 10 milyondan fazla işlemi ve 3 milyar dolarlık işi yönetiyoruz. Brightpearl'ın ABD genel merkezi Austin şehir merkezindedir ve küresel genel merkezi İngiltere'nin Bristol kentindedir.
SAP
sap.com
SAP, önde gelen işletme uygulaması ve iş AI şirketidir. Yeniliklerinin gerçek iş zorluklarını doğrudan ele almak ve gerçek dünya etkileri üretmek için tasarlandığı iş ve teknolojinin kesişiminde duruyorlar. Çözümleri, dünyanın en karmaşık ve zorlu süreçlerinin omurgasıdır. SAP’nin entegre portföyü, modern organizasyonların - işgücü ve finansallardan müşterilere ve tedarik zincirlerine kadar - ilerlemeyi sağlayan birleşik bir ekosisteme birleştirir.
IFS
ifs.com
IFS, dünya çapında mal üreten ve dağıtan, varlıkları inşa eden ve bakımını yapan ve hizmet odaklı operasyonları yöneten şirketler için kurumsal yazılımlar geliştirir ve sunar. Tek platformumuzda, sektöre özel ürünlerimiz doğası gereği tek bir veri modeline bağlıdır ve gömülü dijital inovasyonu kullanır, böylece müşterilerimizin, müşterileri için gerçekten önemli olduğu durumlarda, Hizmet Anında ellerinden gelenin en iyisini yapabilmelerini sağlar. Çalışanlarımızın ve büyüyen ekosistemimizin sektör uzmanlığı ve her adımda değer sunma kararlılığı, IFS'i sektörümüzde tanınmış bir lider ve en çok tavsiye edilen tedarikçi haline getirmiştir.
ERPNext
erpnext.com
ERPNext, Hintli bir yazılım şirketi Frappe Technologies Pvt. tarafından geliştirilen ücretsiz ve açık kaynaklı bir entegre Kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımıdır. Ltd. Python tabanlı bir sunucu tarafı çerçevesi olan Frappe kullanılarak MariaDB veritabanı sistemi üzerine kurulmuştur. ERPNext, üreticiler, distribütörler ve hizmet şirketleri tarafından kullanılan genel bir ERP yazılımıdır. Muhasebe, CRM, satış, satın alma, web sitesi, e-ticaret, satış noktası, üretim, depo, proje yönetimi, envanter ve hizmetler gibi modülleri içerir. Ayrıca okullar, sağlık hizmetleri, tarım ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi alana özgü modüller vardır. ERPNext, NetSuite ve QAD'ye bir alternatiftir ve işlev olarak Odoo (eski adıyla OpenERP), Tryton ve Openbravo'ya benzer. ERPNext, Gartner tarafından Öncüler olarak ERP FrontRunners Listesine dahil edildi.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy, küçük üreticilere (10-200 çalışan) yönelik bulut tabanlı, uygun fiyatlı ve kullanıcı dostu, self servis üretim planlama yazılımıdır. Yazılım, üretim planlama, CRM, satın alma, tedarik zinciri yönetimi ve envanter kontrol modüllerinden oluşan bir pakettir. Uygulama, proje yöneticilerinin kaynakları farklı işlere tahsis etmelerine yardımcı olan bir sürükle ve bırak zamanlayıcısına sahiptir. Tedarik modülü, şirketlerin her satın alma döngüsünü ve satın alma siparişlerini düzenleyerek satın alma süreçlerini kolaylaştırmasına olanak tanır.
MYOB Australia
myob.com
İster yeni başlıyor olun ister köklü bir işletmeyi yönetiyor olun, tüm işinizi MYOB ile yönetebilirsiniz. Finans ve tedarik zincirinden çalışan ve proje yönetimine kadar tüm önemli iş akışlarınızı içeren tek bir iş yönetimi platformu MYOB, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. İşiniz nereye giderse gitsin, MYOB değişen ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde uyum sağlar. Görünürlük ve güven sağlarken daha iyi, daha bilinçli kararlar vermeniz gerekir. MYOB ile işletmenizin potansiyelini ortaya çıkarın.
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP & CRM, kuruluşunuzun faaliyetlerini (kişiler, tedarikçiler, faturalar, siparişler, stoklar, gündem…) yönetmenize yardımcı olan modern bir yazılım paketidir. Küçük, orta veya büyük şirketler, vakıflar ve serbest çalışanlar için tasarlanmış bir Açık Kaynak Yazılım paketidir (JavaScript geliştirmeleriyle PHP ile yazılmıştır). Lisansına uygun olarak özgürce kullanabilir, inceleyebilir, değiştirebilir veya dağıtabilirsiniz. Bunu bağımsız bir uygulama olarak veya İnternet'ten veya LAN'dan erişmek için bir web uygulaması olarak kullanabilirsiniz. Dolibarr'ın size yardım etmeye hazır geniş bir topluluğu, ücretsiz forumları ve ihtiyaç duyduğunuzda ticari destek sunmaya hazır tercih edilen ortakları var
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold sizin ve süreçleriniz için tasarlandı. Operasyonlarınıza göre tasarlanmış esnek bir sistemle muhasebe, üretim, envanter, sipariş, e-ticaret ve nakliye dahil tüm süreçlerinizi kolaylaştırın. Herhangi bir temel muhasebe sisteminin, Excel'in veya başka bir paketin sağladığı esneklik ve özelleştirme seçeneklerinin eksikliğiyle mücadele mi ediyorsunuz? ERP Gold Size en üst düzeyde görünürlük ve tam kontrol sağlayan güçlü bir paket oluşturmak için mevcut hesaplarınız ve envanter yönetimi yazılımınızla sorunsuz bir şekilde entegre olun. ERP Gold, birden fazla yazılımdan gelen verileri senkronize ederek kapsamlı işlevler, ekranlar, raporlar oluşturur ve kritik süreçleri otomatikleştirir.
Realsoft
realsoft.ae
RealSoft, Orta Doğu'da 4000'den fazla proje uygulayan, 19 yılı aşkın geçmişi ve çok yönlülüğü ile BAE'de birinci sınıf bir ERP ticaret yazılımıdır. ERP yazılımı, ticari sektöre (ayakkabı, lojistik, tedarik zinciri, giyim, inşaat malzemeleri, otomobil ve yedek parça, tekstil, toptan satış, perakende satış vb.) yönelik KDV özellikli, yapay zeka destekli, tamamen dijitalleştirilmiş ve mükemmel şekilde hazırlanmış bir ERP uygulamasıdır. .).
Freespace ERP
freespaceerp.com
Freespace, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kolaylıkla çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Satış ve satın almalardan finans ve operasyonlara kadar işiniz bulut uygulaması tarafından halledilir.
Workcube
workcube.com
Workcube Catalyst, günümüz dünyasında kurumsal yazılımların en büyük, en yeni ve nihai adresidir. Workcube Catalyst, işinizi daha iyi yönetmenize ve organize etmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış iş modellerine ve yaratıcı yaklaşımlara sahiptir. Workcube Catalyst, bulut ortamındaki en kapsamlı kurumsal yönetim yazılımı fonksiyonlarını size sunar. Workcube Catalyst bütünsel bir bakış açısıyla geliştirildi. ERP, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi, Proje Yönetimi, Fiziksel Varlık Yönetimi, İçerik Yönetimi, B2B, B2C Yönetim fonksiyonları ile İşbirliği ve İletişim araçlarının tüm fonksiyonlarını entegre ve tek bir şekilde bulabilirsiniz. Bugün ihtiyacınız olanla başlayıp, işletmenizin gelişen ihtiyaçları doğrultusunda yeni işlevler ve modüller eklemeye devam edersiniz. Workcube Catalyst %100 internet tabanlıdır ve bulut mimarisi üzerinde çalışır. Workcube Catalyst'i ister kullanıcı bazlı aylık abonelik ücreti ile isterseniz de sunucunuz için sınırsız kullanıcılı on-premise lisanslama ile kullanabilirsiniz. Çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler herhangi bir program yüklemeye gerek kalmadan bilgisayar, tablet veya akıllı telefon ile sisteme güvenli bir şekilde erişim sağlıyor. İşlerini yapıyorlar, iletişim kuruyorlar ve birbirleriyle işbirliği yapıyorlar. Aylarca hatta yıllarca süren geleneksel ERP uygulamalarından farklı olarak kısa bir eğitim, Workcube Catalyst'in şirketinizde çalışması için yeterlidir. Workcube Catalyst, Workcube Catalyst içerisinde yer alan araç setleri sayesinde yazılımınızı üçüncü taraflara bağımlı kalmadan kullanabilmenizi sağlar. Workcube Catalyst, web servisleri ve entegrasyon araçlarıyla diğer uygulamalarla güvenli bir şekilde veri alışverişi yapar. Doğrudan entegre edilebilecek lojistik şirketleri, bankalar ve e-devlet uygulamaları var. Açık yapı, Workcube Catalyst'in MS Exchange, Google, Office Live, Facebook, Twitter, Alibaba, Amazon, eBay gibi birçok popüler uygulamayı entegre etmesine olanak tanır.
Doso ERP
dosoerp.com
DosoERP, bir kuruluş içindeki çeşitli departmanlardaki iş süreçlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış kapsamlı bir kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılım çözümüdür. Birden fazla işlevi birleştiren ve şirketlerin kaynaklarını, operasyonlarını ve bilgilerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan güçlü bir araçtır. DosoERP, iş operasyonlarının farklı yönlerini karşılayan çok çeşitli modüller ve özellikler sunar. Bu modüller genellikle şunları içerir: * Finansal Yönetim: DosoERP, muhasebe süreçlerini, finansal raporlamayı, bütçelemeyi ve nakit akışı yönetimini yönetmek için araçlar sağlar. İşletmelerin giderleri verimli bir şekilde takip etmesine, fatura oluşturmasına, maaş bordrosunu yönetmesine ve diğer mali görevleri yerine getirmesine olanak tanır. * Depo ve Fatura Yönetimi: Bu modül şirketlerin satın alma, envanter ve lojistik operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olur. İşletmelerin mal ve hizmet akışını izlemesine ve kontrol etmesine, envanter seviyelerini optimize etmesine ve tedarik zinciri sürecini kolaylaştırmasına olanak tanır. * İnsan Kaynakları Yönetimi: DosoERP ile kuruluşlar, çalışanların işe alımı, katılım takibi, performans yönetimi ve bordro işlemleri gibi çeşitli İK işlevlerini yönetebilir. İK süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olur ve iş mevzuatına uygunluğu sağlar. * Taşıma: Bu modül, planlama ve programlamadan takip ve faturalandırmaya kadar taşıma sürecini optimize etmek için taşımayı planlayıp takip ederek lojistik verimliliğini artırır, böylece maliyetleri azaltır. * Gümrükleme: Gümrükleme sistemi, çeşitli özellikleriyle gümrüklemedeki hataları ve gecikmeleri azaltır, ithalat ve ihracat işlemlerini kolaylaştırır. * Analiz ve Raporlama: DosoERP, güçlü raporlama ve analiz yetenekleri sunarak işletmelerin operasyonlarına ilişkin değerli bilgiler elde etmesine olanak tanır. Karar vericilerin performansı izlemesine, eğilimleri belirlemesine ve bilinçli stratejik kararlar almasına yardımcı olmak için özelleştirilebilir gösterge tabloları, veri görselleştirme araçları ve raporlama özellikleri sunar. DosoERP, kullanıcı dostu arayüzü, ölçeklenebilirliği ve esnekliği ile ünlüdür. Belirli iş ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilebilir ve kesintisiz veri alışverişi için diğer yazılım uygulamalarıyla entegre edilebilir. Ayrıca DosoERP genellikle bulut tabanlı olup internet bağlantısı olan her yerden kolay erişim sağlar ve ekipler arasında gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırır. Genel olarak DosoERP, kuruluşlara operasyonlarını kolaylaştırma, üretkenliği artırma, karar alma sürecini geliştirme ve çeşitli departmanlarda daha fazla verimlilik elde etme gücü vererek sonuçta iş performansının ve büyümenin artmasına yol açar. Daha Az Göster
AccelGrid
accelgrid.com
AccelGrid, üretim ve dağıtım işletmelerinin CRM, satın alma, envanter yönetimi, faturalama ve sipariş yönetimine kadar her şeyi tek bir yerden yönetmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir çözümdür.
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount Inc., 1999 yılından bu yana piyasadaki en uygun fiyatlı ve özelleştirilebilir bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümlerinden birini sunmaya devam ediyor. Ecount ERP, tamamen entegre, sağlam bir veri yönetimi sistemi sağlayarak dünya çapında 20.000'den fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye yardımcı oldu. Ecount ERP kullanıcıları, imalat, dağıtım, hizmet tabanlı, toptan satış, inşaat ve daha fazlasını içeren çeşitli endüstriler için optimize edilmiş standartlaştırılmış bir programdan yararlanır. Kullanıcılar standartlaştırılmış ve ölçeklenebilir bir ERP programı kullanarak hiçbir ek ücret ödemeden özellik yeniliklerinden ve yükseltmelerden yararlanabilirler. Ayrıca programı barındırmak için pahalı ekipman ve sunucular satın almanıza gerek yok; kullanıcılar Ecount ERP'ye bilgisayarlarından, tabletlerinden ve akıllı telefonlarından istedikleri zaman erişebilirler. Ecount ERP kullanan işletme sahipleri ve yöneticiler, envanter, satış, satın alma, depo, İK ve muhasebe yönetimini iyileştirmeye yönelik araçlardan yararlanacak. Entegre modüllerin ve sipariş portallarının kullanımı sayesinde yöneticiler ve karar vericiler dünyanın her yerinden gerçek zamanlı bilgiye sahip olabilir. Aylık yalnızca 55 ABD Doları karşılığında Ecount ERP, iş akışlarında verimlilik arayan işletme sahiplerine tam entegre, bulut tabanlı bir ERP çözümü sunar. Her abonelik, sınırsız sayıda kullanıcıya erişim, sanal eğitim ve hiçbir ek ücret ödemeden uzaktan destek içerir.
Exact
exact.com
Exact, küçük ve orta ölçekli şirketler ve onların muhasebecileri için bulut yazılımı geliştirir. Ürünler, Finans ve İK gibi alanlardaki iş süreçlerini otomatikleştirir ve toptan dağıtım, üretim, proje ve inşaat için özel ERP çözümleri sağlar. Bu, zamandan tasarruf sağlar ve içgörü sağlar. Müşterilerin verimli çalışmasına, bilinçli kararlar almasına ve büyümeye devam etmesine olanak tanır. Başta Hollanda, Belçika ve Almanya olmak üzere 675.000'den fazla şirket halihazırda Exacts yazılımına güveniyor. Exact, 1984 yılında halen merkez ofisimizin bulunduğu Hollanda'nın Delft şehrinde kuruldu. Her gün 2.000'den fazla iddialı profesyonel inovasyon üzerinde çalışıyor. Birbirine, çevreye ve topluma saygı duyarak sorumlu bir iş yürütmek onun için merkezi bir öneme sahiptir.
MYOB New Zealand
myob.com
İster yeni başlıyor olun ister köklü bir işletmeyi yönetiyor olun, tüm işinizi MYOB ile yönetebilirsiniz. Finans ve tedarik zincirinden çalışan ve proje yönetimine kadar tüm önemli iş akışlarınızı içeren tek bir iş yönetimi platformu MYOB, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. İşiniz nereye giderse gitsin, MYOB değişen ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde uyum sağlar. Görünürlük ve güven sağlarken daha iyi, daha bilinçli kararlar vermeniz gerekir. MYOB ile işletmenizin potansiyelini ortaya çıkarın.
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex, üreticilere iş dönüşümünü desteklemek için üretim katından en üst kata kadar işlerinin her yönünü bağlama, otomatikleştirme, izleme ve analiz etme yeteneği verir. Bulutta yerleşik Plex Akıllı Üretim Platformu, insanları, sistemleri, makineleri ve tedarik zincirlerini birbirine bağlamak için MES, ERP, tedarik zinciri yönetimi, Endüstriyel IoT ve analitiği içerir ve sürekli değişen bir ortamda hassasiyet, verimlilik ve çeviklikle liderlik etmelerine olanak tanır. pazar.
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Sağlam bir başlangıç yap. QuickBooks serbest meslek sahibi, kendi başlarına ve küçük işletmelere ilerlemek için ihtiyaç duydukları özellikleri verir.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (eski adıyla QuickBooks Time, TSheets Time Tracker), çalışanlarınızın ceplerinde zaten aldıkları cihazlarla şantiyeden içeri ve çıkış yapmalarını sağlayan bulut tabanlı bir zaman izleme ve zamanlama uygulamasıdır.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct, dünya çapında binlerce işletmeye derin muhasebe yetenekleri sunan esnek ve ölçeklenebilir finansal platformdur. Sage Intacct, herhangi bir muhasebe departmanına veya finans ekibine genel muhasebe, borç hesapları, alacak hesapları, nakit yönetimi ve sipariş yönetimi gibi bir dizi temel muhasebe uygulaması sunar. Aynı zamanda yerleşik gösterge tabloları, gerçek zamanlı raporlama, zaman ve gider yönetimi, proje muhasebesi, gelir yönetimi ve birden fazla kuruluş için küresel konsolidasyonlara yönelik işlevleri de destekler. Yazılım yatay bir muhasebe sistemi olarak çok çeşitli sektörlerde kullanılabilir, ancak aynı zamanda aşağıdaki sektörlere yönelik özel özellikler de sunar: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş, Yazılım ve SaaS, Profesyonel Hizmetler, Finansal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Konaklama, Toptan Dağıtım, İnşaat ve Emlak .
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger, kritik finansal verilere gerçek zamanlı görünürlük sağlar. Bulutta yerel muhasebe yazılımımız ve API'lerimiz kuruluşların dağıtılmış operasyonlarını ve varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur. Buna tam özellikli bir genel muhasebe defteri, alacak hesapları, borç hesapları, envanter yönetimi, kripto varlık yönetimi ve daha fazlası dahildir.
Striven
striven.com
İşiniz en iyi şekilde. Striven, gelirinizi artırmak, verimli çalışmak ve operasyonlarınızı geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren, hepsi bir arada bir iş yönetimi yazılımıdır. Striven eksiksiz bir yazılım çözümüdür; muhasebe, satış, projeler, yönetim ve raporlama için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel özellikleri tek bir basit sistemde birleştirdik. Basitleştirin, Birleştirin, Geliştirin. Striven ile bir daha asla ayrı ve bağlantısız yazılım uygulamalarına ihtiyacınız olmayacak. Son olarak, işinizin tamamını istediğiniz yerden, istediğiniz cihazdan yönetebilirsiniz.
weclapp
weclapp.com
weclapp, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış, bulut tabanlı lider bir CRM ve ERP yazılımı sağlayıcısıdır. Tam entegre Sistem, tüm müşterilerinizi, projelerinizi, faturalarınızı, siparişlerinizi, makalelerinizi, biletlerinizi ve çok daha fazlasını kolayca yönetmek için kullanılabilir. weclapp harika bir kullanıcı arayüzü sunar ve sezgisel olarak kullanılabilir. Onunla çalışmak kolaydır ve hiç de karmaşık değildir. Tüm şirketinizi yönetebileceğiniz tek yazılım!
WinWeb
winweb.com
WinWeb, dünyanın en entegre BT çözümünü geliştirdi. küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik destek altyapısı - WinWeb CLOUD. Arka ofis, üretim, web sitesi, e-ticaret ve sosyal medyayı sorunsuz bir şekilde entegre ederek entegre ve ölçeklenebilir bir BT deneyimi sunar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve maliyetleri azaltmak için çevre. Business CLOUD, WinWeb CLOUD'u gelir ve sonuç odaklı girişimciler ve yönetim için tercih edilen seçenek haline getirecek şekilde özelleştirilebilir, uygun fiyatlı ve esnektir. WinWeb Uygulamaları, iş verilerinin parçalanmasını önlemek, maliyetleri düşürmek ve geliri artırmak için mikro işletme eşdeğeri entegre bulut teknolojisidir.
Xledger
xledger.net
Xledger, 60 ülkede 10.000'den fazla şirket tarafından kullanılan, piyasadaki en otomatik finansal ERP çözümüdür. Xledger %100 bulut tabanlıdır ve iş süreçlerini iyileştirmek için en iyi uygulamalardan ve otomasyondan yararlanmak isteyen iddialı kuruluşlar için tasarlanmıştır. Xledger otomasyon, ölçeklenebilirlik ve iş içgörüsü konularında fark yaratıyor. Xledger'ın kurucuları, her müşterinin ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilen ve en iyi uygulamalara dayalı, kullanıma hazır bir çözüm sağlayarak iş yönetimini basitleştirmek ve karmaşıklığı azaltmak için yola çıktı. Xledger, özelleştirmeden ziyade yapılandırmayı temel alır; bu, her müşterinin sorunsuz bir şekilde sistemin en son sürümüne yükseltildiği anlamına gelir. Xledger temel muhasebe (GL, AP, AR), ödeme işlemleri (çek basımı, ACH, banka havalesi), nakit yönetimi, faturalama ve faturalandırma, zaman çizelgesi, gider raporları, bütçeleme ve tahmin, gelir tanıma, sabit kıymet muhasebesi, envanter yönetimi sağlar , satın alma, bağışçı yönetimi, proje muhasebesi, fon muhasebesi, CRM, bordro, doküman yönetimi ve finansal raporlama yetenekleri. Kullanıcılar GL analizine, ayrıntılı inceleme yeteneğine, gerçek zamanlı bilgi raporlamasına, grafiklere, gösterge tablolarına, KPI'lara ve çeşitli iş zekası ve analitik araçlara erişebilir.
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış bulut tabanlı bir envanter yönetimi yazılımıdır. Kullanıcıların envanteri, satışları, satın almaları, tedarikçileri, müşterileri ve daha fazlasını yönetmesine olanak tanır. Barkod tarama, sipariş yönetimi ve çoklu konum desteği gibi özelliklerle ZapInventory, işletmelerin operasyonlarını düzene koymalarına ve genel verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayrıca kullanıcıların veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olmak için gerçek zamanlı bilgiler ve raporlar sağlar. ZapInventory ayrıca çeşitli e-ticaret platformları ve muhasebe yazılımlarıyla da entegre olarak farklı tür ve büyüklükteki işletmeler için çok yönlü bir çözüm haline gelir.
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum, ERP, MRP ve MES'i Hizmet Olarak Üretim Yazılımı (SaaS) platformuyla değiştirerek küçük ve orta ölçekli üreticilerin iş akışı optimizasyonu ve otomatik veri toplama yoluyla verimliliği artırmasına olanak tanır. Fulcrum, verimi ve kârlılığı artırmak için makine öğrenimi, otomasyon, tahmine dayalı analitik ve gelişmiş buluşsal yöntemlerden yararlanan tamamen dijital, kağıtsız bir iş akışı aracılığıyla değer sunar. Yazılımın karmaşık olması gerekmez. Kişisel yaşamınızda kullandığınız yazılımlar (Facebook, Uber, Amazon vb.) sezgiseldir ve nasıl çalıştığını anlamak için eğitim almanıza gerek yoktur. İş yazılımınız neden farklı olsun ki? Üreticilerin, günlük operasyonların stresini azaltan, işe alınması zor olan iyi çalışanlardan daha fazlasını elde eden, sıkıcı görevleri otomatikleştiren ve üretim yazılımında mevcut olandan daha verimli çalışan en son teknolojiye sahip, geleceğe yönelik yazılımlara geçiş yapmasına yardımcı oluyoruz. bugün uzay.
Glowsis
glowsis.com
Glowsis Technologies, tüm endüstriler için tam ERP yazılım çözümleri sağlayan Kerala'daki en iyi erp sağlayıcılarından biridir. Glow Diametric, Yeni Nesil Girişimcilerin gereksinimlerine göre yönlendirilir ve stratejik girişimleri desteklemek için gereken seçeneği, esnekliği ve uyanıklığı sağlayan küresel bir ERP çözümüdür. Glow Diametric, değişen, karmaşık bir işi büyütmek için gereken kanıtlanmış, kapsamlı finansal yönetim yeteneklerini sunar.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, çok kanallı gerçekleştirmenin geleceğini yaratmaya odaklanmış vizyon sahibi bir teknoloji lideridir. 1.500'den fazla bağlı 3PL'den oluşan rakipsiz ağımız ve entegre, bulutta yerel depo, sipariş ve envanter yönetimi platformları paketimiz aracılığıyla, modern tüccarların ve markaların, zahmetli platform geçişleri olmadan üstün esneklik ve ölçekle talepleri her yerde karşılamalarına olanak sağlıyoruz.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM, katlanarak büyüme için FOSS fiyatlarına, şirketinizin ihtiyaç duyduğu CRM, ERP, HCM, Proje Yönetimi, Yardım masası ve diğer SaaS'ı içeren bulut tabanlı, sağlam, ölçeklenebilir, çevik, uygun fiyatlı ve tam özellikli bir FaaS çözümüdür ve gelişim. Sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak akıllı, uygun fiyatlı, çevik ve güvenli bir CRM çözümüyle dünya çapındaki KOBİ'lerin %95'ine hizmet vermeye kararlıyız. Cep dostu fiyatlarla dünya standartlarında hizmet bizim USP'mizdir ve sözlerimize uyuyoruz.
Composity
composity.com
Composity, özellikle KOBİ'ler için tasarlanmış, Satış ve Pazarlama araçlarıyla genişletilmiş bulut tabanlı bir ERP çözümüdür. Kuruluşun iç ve dış iş süreçlerinin (Muhasebe, Envanter Yönetimi, Faturalama Sistemi, Doküman Yönetimi, Kurumsal Web Sitesi ve e-Ticaret, CRM, Müşteri Tabanı Organizasyonu ve Rapor Oluşturucu) tüm yönlerini yöneten "hazır" bir yazılım çözümüdür. .
Appward
appward.com
Yazılım şirketleri işinizi anlamıyor. Bir gruptan pahalı ve zaman alıcı uygulama gerektiren katı bir çözüm elde edersiniz. Diğerinden bağlantısız uygulamalardan oluşan bir karmakarışıklık elde edersiniz. Acınızı hissediyorlar. Appward, ERP, CRM, proje yönetimi, iletişim, çalışan yönetimi, operasyonlar, kalite, üretim ve tedarik zinciri de dahil olmak üzere kuruluşunuzdaki her işlevi yönetmenize ve geliştirmenize yardımcı olan son derece hızlı özel bir çalışma alanında 80'den fazla uygulamadan oluşan akıllı bir set sunar.
Certinia
certinia.com
Certinia (eski adıyla FinancialForce), hizmet tahmini ve sunumundan müşteri başarısı yönetimine ve finansal planlama ve muhasebeye kadar hizmet operasyonlarının tüm yönlerini güçlendiren ve birbirine bağlayan bir İşletme Olarak Hizmetler platformu sunar. Şirketin Profesyonel Hizmet Otomasyonu (PSA), Müşteri Başarısı ve Salesforce'un önde gelen bulut platformunda sunulan ERP çözümleri, bağlantılı hizmetler işini yürütme, zekayla teslimat yapma ve iş çevikliğine ulaşma yeteneği sağlar. Merkezi San Jose, California'da bulunan ve dünya çapında ofisleri bulunan Certinia, Haveli Investments, General Atlantic ve Salesforce Ventures tarafından desteklenmektedir. Daha fazla bilgi için www.certinia.com adresini ziyaret edin.
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özgü yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içi ve SaaS Cloud ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) olarak mevcuttur. Epicor, sektöre özgü ERP çözümleri olarak işletme yönetimi platformları sunmaktadır. Epicor Software Corporation, yeni teknolojileri ERP sistemine dahil etmek için yenilik yapıyor. Örneğin Epicor, Makineleri Sensörler ve PLC'lerle (programlanabilir mantık denetleyicileri), Epicor ERP (ve MRP) sistemi ile sorunsuz bir şekilde entegre eden gelişmiş MES'de (üretim yürütme yazılımı) sensörler ve PLC'ler (programlanabilir mantık denetleyicileri) ile bağlamak için Nesnelerin İnterneti'ni (IIot) kullanır. . Epicor, e -ticaret, perakendeciler için yazılım da dahil olmak üzere gelişmiş çok kanallar sağlar.
SYSPRO
syspro.com
SYSPRO, önemli üretim ve dağıtım endüstrilerinde uzmanlaşmış, lider, küresel bir Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılım sağlayıcısıdır. 40 yılı aşkın bir süredir SYSPRO'nun uzman ekibi benzersiz sektör ihtiyaçlarını karşılamaya ve müşterilerin kolayca adapte olup büyümelerine olanak sağlamaya devam etti. Çözüm ölçeklenebilir ve bulutta, şirket içinde veya her ikisinde de dağıtılabilir ve müşterilere seçenek ve esneklik sağlamak için web üzerinden herhangi bir cihazdan erişilebilir. SYSPRO, ortakların ve müşterilerin başarısına odaklanmaya devam ediyor. Gelişen çözümlerimiz, iş ortaklarının ve müşterilerin dijital bir geleceği güvence altına almalarını sağlayacak gelişen teknolojiden yararlanmak için sektör trendleriyle uyumludur. Altı kıtada 60'tan fazla ülkede 15.000'den fazla lisanslı şirketle SYSPRO, güvenilir bir danışman olarak yolun her adımında rehberlik ve destek sunar.
Tyler Technologies
tylertech.com
Tyler Technologies (NYSE:TYL), kamu sektörüne entegre yazılım ve teknoloji hizmetleri sunmaktadır. Tyler'ın uçtan uca çözümleri yerel, eyalet ve federal hükümet kurumlarının bölge sakinleri ve birbirleriyle verimli ve şeffaf bir şekilde çalışmalarını sağlar. Tyler'ın çözümleri, verileri ve süreçleri farklı sistemler arasında birbirine bağlayarak müşterilerin eyleme dönüştürülebilir içgörüler elde etme biçimini toplulukları için fırsatlara ve çözümlere dönüştürüyor. Tyler'ın 50 eyaletin tamamında, Kanada'da, Karayipler'de, Avustralya'da ve diğer uluslararası bölgelerdeki müşterileri ile yaklaşık 13.000 lokasyonda 40.000'den fazla başarılı kurulumu bulunmaktadır. Tyler, Government Technology'nin GovTech 100 listesi de dahil olmak üzere büyüme ve yenilikçilik açısından birçok kez tanınmıştır. Merkezi Plano, Teksas'ta bulunan bir S&P 500 şirketi olan Tyler Technologies hakkında daha fazla bilgiye tylertech.com adresinden ulaşılabilir.
OpenPro
openpro.com
OpenPro, lisanslı açık kaynaklı ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımında liderdir. OpenPro'nun ERP yazılım çözümleri, küçük işletmelerden kurumsal şirketlere kadar esnek, ölçeklenebilir ve tam özellikli bir yönetim sistemi sunar. Sistemin modüler tasarımı müşterilere en üst düzeyde esneklik sağlar. OpenPro, uygun maliyetli bir küçük işletme hesap sistemi olarak hizmet verebilir ve üretim için tam özellikli muhasebe yazılımına sahiptir. OpenPro, e-ticaret yazılımı için gereken en güncel yeteneklere sahiptir ve aynı zamanda kanıtlanmış bir tedarik zinciri yazılım sağlayıcısıdır. Son 10 yılda OpenPro yazılımı, açık mimari kullanılarak (her türlü donanım ve SQL veritabanında çalışır) açık kaynak PHP'de yazılmıştır. OpenPro'nun belge görüntüleme gibi gelişmiş özellikleriyle; yeşil kağıtsız iş akışları; entegre barkodlama; entegre telefon sistemleri; XML işlemlerine OCR okuma; ve çoklu dil ve para birimi özellikleriyle müşterilerimize işletim verimliliğinde milyonlarca dolar tasarruf ettik. Yazılım, Hizmet Olarak Yazılım (SAAS), ASP olarak dağıtılabilir veya sunucunuzda çalıştırılabilir. OpenPro, ERP yazılım çözümünden daha fazla değer ve daha fazla özellik arayan her şirket için iş yazılımı çözümleri sunar.
Unit4
unit4.com
Unit4, profesyonel hizmetler, eğitim, kamu hizmetleri ve kar amacı gütmeyen sektörlere özel bir odaklanarak, hizmet kuruluşlarındaki kişiler için kurumsal yazılım ve ERP uygulamaları ve ilgili profesyonel hizmetler tasarlayan ve sunan bir yazılım şirketidir. Avrupa, Kuzey Amerika, Asya-Pasifik Bölgesi ve Afrika'daki 23 ülkede iştirak ve ofisleri bulunmaktadır. Şirket, Unit4 ERP, Unit4 Financials, Unit4 FP & A ve Unit4 Yetenek Yönetimi dahil olmak üzere People Experience Suite ile bilinir. 2015 yılında Unit4, Microsoft Azure Cloud'da kendi kendini süren iş uygulamaları oluşturmak için Microsoft ile bir ortaklık duyurdu. Unit4'ün yazılımı, Aralık 2024'te şirket içi sona erdirme desteği ile bulut veya şirket içi kurulumlarda mevcuttur. 2020'de şirket, Ortaklara Ünite4 yazılımını uygulamada yardımcı olmak için küresel bir kanal ortak programı başlattı. Unit4'ün yeni nesil kurumsal kaynak planlaması (ERP) çözümleri, dünyanın orta pazar organizasyonlarının çoğunu güçlendirerek, gerçek zamanlı bilgileri paylaşmak için finans, tedarik, proje yönetimi, İK ve FP&A yeteneklerini bir araya getiriyor ve kuruluşların daha etkili hale gelmesi için daha büyük bilgiler sunuyor.
OfficeBooks
officebooks.com
OfficeBooks, küçük ve orta ölçekli işletmeler için kullanımı kolay bir işletme yönetimi uygulaması sunar. OfficeBooks çözümü, işlevsellik ve performanstan ödün vermeden ön ve altyapı maliyetlerini en aza indiren bir hizmet olarak yazılım (SaaS) teklifidir. Ana ürünümüz, kullanıcılara satışları, kişileri, satın almayı, üretimi, iş emirlerini ve envanter kontrolünü yönetmeye yönelik araçlar sağlayan, barındırılan bir işletme yönetimi uygulaması olan OfficeBooks.com'dur. Hepsinden iyisi, buluttaki OfficeBooks ile sisteminiz her yerde kullanılabilir; ofiste, evde veya yolda.
QAD
qad.com
QAD, bulutta yeni nesil üretim ve tedarik zinciri çözümlerinin lider sağlayıcısıdır. Çalkantılı bir dünyada başarılı olmak için, arz ve talepteki dalgalanmalarda aksamalarla karşılaşmak için, üreticiler ve tedarik zincirleri değişime hızla yanıt vermeli ve etkili müşteri hizmetleri için çevikliği, verimliliği ve esnekliği sorunsuz bir şekilde optimize etmelidir. QAD, bu uyarlanabilir işletmeleri sağlamak için uyarlanabilir uygulamalar sunar. Santa Barbara, California'da kurulan QAD, dünyanın 84 ülkesinde müşterileri var. Binlerce şirket, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Dijital Ticaret (DC), Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM), Dijital Tedarik Zinciri Planlaması (DSCP), Küresel Ticaret ve Ulaşım Yürütme (GTTE), Kurumsal Kalite Yönetim Sistemi dahil olmak üzere QAD Enterprise Çözümlerini konuşlandırdı (EQM'ler), bağlı işgücü ve süreç zekası.
ACTouch Technologies
actouch.com
ACTouch Technologies, Hindistan Üretim eko sisteminin bir parçasıdır. ERP'mizi İmalat Sanayinde karşılaşılan sorunları temel alarak tasarladık. Asya'daki MSME'ler için Bir Numaralı Bulut Tabanlı Üretim ERP Yazılımı olmak istiyoruz. Ürünümüz İşletme Sahiplerine ve Girişimcilere Satış ve Satın Alma işlemlerini yönetmede yardımcı olur. Üretim, Garanti, Nakit yönetimi ve Mali kontroller. Bulut ERP Çözümlerimiz olan ACTouch, İnternet üzerinden mevcut olduğundan ve PC, Dizüstü Bilgisayarlar, Akıllı Telefonlar, Tabletler vb. cihazlardan erişilebildiğinden herhangi bir kurulum ve konfigürasyon uygulamasına ihtiyaç duymaz. Uygulama yılın 365 günü 7/24 mevcuttur. Yani kesinti yok, Virüs veya spam saldırısı yok, Donanım ve Yazılım yatırımı yok ve bu da MSME'lere büyük miktarda para tasarrufu sağlıyor. AcTouch ürününün öne çıkan özellikleri aşağıdaki gibidir. 1. Temel iş modülleri: Faturalar, Ödemeler, Makbuzlar, Genel muhasebe ve Envanter modülleri 2. Kullanıcı Erişim Kontrolleri: Kimin hangi menü ve kontrolleri kullanması gerektiğine karar verebilirsiniz. 3. Mali Kontroller: 4göz prensibi (Katipiniz işleme girer ve siz onaylayabilirsiniz). Mali konularda tam kontrol 4. Tek Oturum Açma: Birden fazla işletmeniz varsa bunlara tek oturum açma işlemiyle erişebilirsiniz. Ayrı oturum açmaya gerek yoktur. 5. Finans ve hisse senedi uyarılarının yer aldığı Kontrol Paneli, Yaşlanma raporları (size kimin ve ne kadar ödeme yapması gerektiği), Banka durum raporlarının yer aldığı. 6. Her Tedarikçiye veya Müşteriye özel şablonlar (Hangi şablonların kimin için olduğunu siz seçersiniz) 7. Parti düzeyinde stok takibi. 8. Çoklu para birimi işlemleri ve faturalar 9. Mobil ve Tabletlerden Erişim (Yeni özellik yakında yayınlanacaktır) 10. Hindistan GST'sine uygundur.
KEBS
kebs.ai
KEBS, profesyonel hizmet sektörünün hayatını kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir iş paketidir. Bu modern ERP, işletmelerin maliyet ve kaynak sızıntılarını azaltmalarına ve üretkenliklerini ve karlılıklarını 10 kat artırmalarına olanak tanıyacak. Boyutları ve ölçekleri ne olursa olsun kuruluşlar, günlük görevlerini kolaylaştırıp otomatikleştirebilir ve kolaylıkla kusursuz bir iş akışı oluşturabilir. Dünya çapındaki müşterilerimiz KEBS'in yaptıklarından etkilendiler - verileri tek bir doğruluk kaynağı haline getirdi - çalışanların elde tutulmasında %76 oranında artış - Projelerin bütçe dahilinde zamanında teslim edilmesini sağlamak - geliri öncekine göre 5 kata kadar artırdı - organizasyon içinde daha fazla şeffaflık getirdi - Çalışanlarını daha sorumlu hale getirdik - müşterilerini eskisinden 10 kat daha iyi memnun etti KEBS kapsamlıdır. Dolayısıyla ihtiyaç duyacağınız tek iş paketi budur.
LOU
evosus.com
LOU - Evosus tarafından desteklenmektedir - perakende, saha hizmeti ve depo/envanter yönetimi işletmelerine yönelik bulut iş yazılımıdır. Bu güçlü hepsi bir arada ERP iş yazılımı, işletmelerin kağıttan, e-tablolardan veya birden fazla uygulamadan kurtularak zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olur. Evosus ekibi 20 yıl boyunca 500'den fazla işletmenin düzene girmesine ve büyümesine yardımcı oldu. %100 bulut ve %100 mükemmel iş yazılımı oluşturmak için bu 20 yıllık en iyi uygulamaları kullandık. LOU, QuickBooks Online ile entegre olan Perakende - Hizmet - Envanter - Rota Optimizasyonu - Planlama - Raporlama ve Finansalları kapsar.
Divalto
divalto.com
Divalto infinity, bir işletmenin yönetimi için gerekli tüm uygulama alanlarını ve işlevleri benzersiz bir ortamda entegre eden eksiksiz ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Divalto infinity işletmenizin her seviyesinde yer alır. Maliyetleri azaltır (örn. stok optimizasyonu, hazırlık, planlama) ve marjlarınız hakkında detaylı analizler sağlar. İşletmenizin ölçeği ne olursa olsun, Divalto Infinity hepsi bir arada yönetim çözümüdür!
Marg ERP
margcompusoft.com
1 Milyondan fazla memnun kullanıcısı, 800'den fazla satış ve destek merkezi ile Marg ERP, GST'ye uyum sürecini kolaylaştırmada gerçek bir lider olmuştur. MARG ERP Ltd., tüm işletmelerin GST uyumlu hale gelmesi için mükemmel özelleştirilmiş envanter ve muhasebe çözümleri sağlama konusunda uzmanlığa sahiptir. Marg ERP, GST alanında lider bir yazılım uygulaması sağlayıcısıdır ve işletmelerin GST'ye daha sorunsuz geçiş yapmasına yardımcı olan önemli bir oyuncu olmuştur. İşletmeleri optimize etmek ve onlara bu GST dönüşüm yolculuğunda yardımcı olmak için envanter ve muhasebe yazılımı çözümü sunuyoruz. Marg, sürekli değişen iş ortamına her zaman değer ve sürdürülebilirlik katmanın önemine inanmıştır ve hem KOBİ'lere hem de MSME'lere hizmet vermede önemli bir oyuncudur. Marg ERP, işletmelerin GST'ye daha sorunsuz geçiş yapmasına yardımcı olan devam yazılımı, bordro yazılımı, izin yönetimi vb. gibi zengin özelliklere sahip kapsamlı Bordro Yazılımı "HRxpert" sağlar.
Access
theaccessgroup.com
Access, yalnızca müşterilerimize hizmet etme şeklimiz, onlara kendileri için önemli olan şeyleri daha fazlasını yapma özgürlüğü verme sözümüzü yerine getirme şeklimiz açısından değil, aynı zamanda çalışanlarımız, yatırımcılarımız ve yakınımızdaki hayır kurumları için de iş yönetimi yazılımının çehresini değiştiriyor. yaşadığımız ve çalıştığımız kalplerimiz. Access, 100.000'den fazla müşterinin iş yazılımlarının kullanım şeklini değiştirmesine yardımcı olarak her çalışana önemli olan şeyleri daha fazla yapma özgürlüğü verir.
Enterpryze
enterpryze.com
Enterpryze, KOBİ'lere yönelik Küresel bir Geliştirici, Yenilikçi ve İşletme Yönetimi Çözümleri Tedarikçisidir. İşletmenizi kârlı bir şekilde büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçlar: * Enterpryze muhasebenizi, envanterinizi, CRM'nizi, hizmet yönetiminizi ve daha fazlasını tek yerden yönetmenizi mümkün kılar * Stokları, müşterileri ve tedarikçileri tek yerden yönetin * Doğru Raporlar için Entegre ve Otomatik Muhasebe * Kurulumu Basit. Kayıt Olun ve Kullanmaya Başlayın
Fulfil.IO
fulfil.io
Fulfill, e-Ticaret ve toptan satış yapan satıcılar için tasarlanmış tek ERP'dir. Çok kanallı ticaretin artmasıyla birlikte Fulfill, muhteşem perakende deneyimleri sunmak için ticari operasyonların basitleştirilmesi gerektiği fikriyle kuruldu. Fulfill, sipariş yönetimi, envanter yönetimi, depo yönetimi, satın alma, toptan satış, üretim, finans ve müşteri hizmetlerini entegre ederek işletmelerin arka ofis operasyonlarını büyümeyi hızlandıran bir faktöre dönüştürmelerine olanak tanır; hepsi tek bir kusursuz çözümde.
WP ERP
wperp.com
WP ERP, WordPress geliştiricileri, düşünürleri, destek personeli ve pazarlamacılarından oluşan bir ekip olan weDevs'in buluşudur. Şirket, Aralık 2008'de bir Blog Platformu olarak faaliyete geçti. O zamanlar bir alt alandan WordPress eklentileri geliştiriyor, geliştirme eğitimleri ve özel PHP ile ilgili makaleler yazıyor ve daha fazlasını yazıyorduk. Mayıs 2012'de şirketimiz, yenilenen güven ve daha güçlü bir vizyonla küçük bir web geliştirme girişimi olarak yeniden faaliyete geçti. Ana odak noktamız, WordPress'i kullanarak rekabetçi bir oranda yüksek kaliteli ve ölçeklenebilir özel PHP uygulamaları sunmaktır. En son geliştirme trendleri ve en iyi uygulamalarla zenginleştirilmiş eklentiler ve temalar sunmayı amaçlıyoruz. Sadeliği ve sezgiselliği seviyoruz, bu nedenle tüm eklentilerimiz Ön Uç olacak şekilde tasarlandı. WP ERP, WordPress endüstrisinde öncü kurumsal çözümdür. 2015 yılında WP ERP üzerinde çalışmaya başladık ve 2016 yılında ilk beta sürümünü yayınladık. O zamanlar WordPress'in bir işletmenin tüm yönlerini kapsayan ve şirketlerin tek bir çözümden her şeyi kendi başlarına yönetmelerine olanak tanıyan bir eklentisi yoktu. Başından beri hedefimiz, WP ERP'yi küçük işletme sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir platformdan yönetebilecekleri tek durak çözüm haline getirmekti. Dolayısıyla WP ERP aşağıdaki şekillerde değer katar: --> Kullanıcıların çalıştırması ve sürdürmesi yeterince kolaydır, --> Sahiplere operasyonlar üzerinde kontrol sağlar, --> Kendi kendine yönetilebilir. Artık 27 ücretsiz ve 50 premium eklentiden ve 8000'den fazla aktif WP ERP kurulumundan oluşan bir aileyiz. Aynı zamanda müşteri odaklı, en kaliteli ürünleri ve içeriği planlayan, geliştiren ve besleyen 70'i aşkın üyeden oluşan bir aileyiz. Eklentilerimizi ve içeriğimizi oluştururken kullanıcı tercihlerini ve ihtiyaçlarını iyice göz önünde bulunduruyoruz. Özel bir destek ekibi kullanıcılara 7/24 yardımcı olur ve sorunlarıyla ilgilenir.
AFAS Software
afas.com
AFAS Software, işletmelere yönelik yazılım ürünleri geliştiren Hollandalı bir aile şirketidir. Uygulamamızla idari işleri mümkün olduğu kadar azaltmaya veya elimizden geldiğince biraz daha az sıkıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğuna inanıyoruz ve 12.000 müşterimizi mutlu etmeyi hedefliyoruz. Kârımızın önemli bir kısmı doğrudan başkalarının hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak istediğimiz AFAS Vakfı'na gidiyor. İnsanların yaşamları üzerinde büyük etkisi olan ve başkalarına da katılma konusunda ilham veren projelere inanıyoruz. Kısaca AFAS Vakfı, sürdürülebilirliği, kaliteyi, saygıyı ve şeffaflığı yakalamaya çalışmaktadır.
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