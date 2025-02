ERP Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Sint Maarten

ECOUNT ERP

ecount.com

Ecount Inc., 1999 yılından bu yana piyasadaki en uygun fiyatlı ve özelleştirilebilir bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümlerinden birini sunmaya devam ediyor. Ecount ERP, tamamen entegre, sağlam bir veri yönetimi sistemi sağlayarak dünya çapında 20.000'den fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye yardımcı oldu. Ecount ERP kullanıcıları, imalat, dağıtım, hizmet tabanlı, toptan satış, inşaat ve daha fazlasını içeren çeşitli endüstriler için optimize edilmiş standartlaştırılmış bir programdan yararlanır. Kullanıcılar standartlaştırılmış ve ölçeklenebilir bir ERP programı kullanarak hiçbir ek ücret ödemeden özellik yeniliklerinden ve yükseltmelerden yararlanabilirler. Ayrıca programı barındırmak için pahalı ekipman ve sunucular satın almanıza gerek yok; kullanıcılar Ecount ERP'ye bilgisayarlarından, tabletlerinden ve akıllı telefonlarından istedikleri zaman erişebilirler. Ecount ERP kullanan işletme sahipleri ve yöneticiler, envanter, satış, satın alma, depo, İK ve muhasebe yönetimini iyileştirmeye yönelik araçlardan yararlanacak. Entegre modüllerin ve sipariş portallarının kullanımı sayesinde yöneticiler ve karar vericiler dünyanın her yerinden gerçek zamanlı bilgiye sahip olabilir. Aylık yalnızca 55 ABD Doları karşılığında Ecount ERP, iş akışlarında verimlilik arayan işletme sahiplerine tam entegre, bulut tabanlı bir ERP çözümü sunar. Her abonelik, sınırsız sayıda kullanıcıya erişim, sanal eğitim ve hiçbir ek ücret ödemeden uzaktan destek içerir.