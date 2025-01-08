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ERP Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, üretim, finans, İK ve tedarik zinciri gibi çeşitli departmanlardaki günlük iş operasyonlarını kolaylaştırır ve yönetir. Örnekler arasında Oracle Netsuite ve SAP ERP yer alır. ERP uygulaması, AP otomasyonu, finansal yönetim ve sağlık hizmetlerinde iyileştirilmiş hasta bakımı gibi faydalar sunar. ERP yazılımı bordro işlemlerini, zaman takibini ve envanter yönetimini kolaylaştırarak üretkenliğin ve verimliliğin artmasına yol açar. ERP sistemleri, departmanlardaki siloları ortadan kaldırarak tüm ekipler için temel verilere ve ölçümlere güvenli erişim sağlar. Gerçek zamanlı raporlama ve analitik kontrol panelleri, kullanıcıları departmanın performansı hakkında bilgilendirir. ERP sistemlerinin temel işlevleri genel olarak defteri kebir ve nakit yönetimi gibi muhasebe özelliklerini, işe alma ve maaş bordrosu gibi İK işlevlerini, temel satış ve müşteri yönetimi özelliklerini, satın alma iş akışlarını, envanter ve depo yönetimini, gelişmiş tedarik zinciri modüllerini, üretim modüllerini ve raporlamayı içerir. analitik. Benzersiz ihtiyaçları olan işletmeler için ERP sistemleri, işlevselliği geliştirmek ve operasyonlara ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlamak amacıyla CRM yazılımı, profesyonel hizmet otomasyon yazılımı veya proje tabanlı ERP sistemleriyle entegre edilebilir.
Yeni Uygulama Gönder
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (eski adıyla QuickBooks Time, TSheets Time Tracker), çalışanlarınızın ceplerinde bulunan cihazlarla iş sahasına giriş ve çıkış yapmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir zaman izleme ve planlama uygulamasıdır.
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Sağlam bir başlangıç yapın. QuickBooks Serbest Meslek Sahibi, kendi kendine başlayanlara ve küçük işletmelere ilerlemek için ihtiyaç duydukları özellikleri sağlar.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, orta ölçekli ve büyük işletmelere özel olarak tasarlandı. Oracle Corporation, NetSuite'i Kasım 2016'da yaklaşık 9,3 milyar ABD doları karşılığında satın aldı. Yeni oluşturulan Oracle Netsuite iş birimi, Oracle'ın küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik Bulut ERP'si olarak Genel Müdür Yardımcısı Evan Goldberg tarafından yönetiliyor.
Deskera
deskera.com
Dustera, SMB'lerin daha az araçla daha hızlı ölçeklendirilmesini sağlayan ödüllü bir entegre platformdur. Marketlerden imalat tesislerine kadar yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonunu yönetmek için Deskera'yı kullanıyor.
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite basitlik, işlevsellik ve özelleştirmeye odaklanan bir bulut işletme yönetimi yazılımıdır. Satın almalarınız, satışlarınız, envanteriniz, finansmanınız ve maliyetleriniz üzerinde tam kontrol. Tüm günlük iş faaliyetlerinizi tek bir yerden yönetin. Her türlü işletme ve perakende satış için mükemmel şekilde uygundur.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct, dünya çapında binlerce işletmeye derin muhasebe yetenekleri sunan esnek ve ölçeklenebilir finansal platformdur. Sage Intacct, herhangi bir muhasebe departmanına veya finans ekibine genel muhasebe, borç hesapları, alacak hesapları, nakit yönetimi ve sipariş yönetimi gibi bir dizi temel muhasebe uygulaması sunar. Ayrıca yerleşik kontrol panelleri, gerçek zamanlı raporlama, zaman ve gider yönetimi, proje muhasebesi, gelir yönetimi ve birden fazla kuruluş için küresel konsolidasyonlara yönelik işlevleri de destekler. Yazılım yatay bir muhasebe sistemi olarak çok çeşitli sektörlerde kullanılabilir, ancak aynı zamanda aşağıdaki sektörlere yönelik özel özellikler de sunar: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş, Yazılım ve SaaS, Profesyonel Hizmetler, Finansal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Konaklama, Toptan Dağıtım, İnşaat ve Emlak .
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount Inc., 1999 yılından bu yana piyasadaki en uygun fiyatlı ve özelleştirilebilir bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümlerinden birini sunmaya devam ediyor. Ecount ERP, tamamen entegre, sağlam bir veri yönetimi sistemi sağlayarak dünya çapında 20.000'den fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye yardımcı oldu. Ecount ERP kullanıcıları, imalat, dağıtım, hizmet tabanlı, toptan satış, inşaat ve daha fazlasını içeren çeşitli endüstriler için optimize edilmiş standartlaştırılmış bir programdan yararlanır. Kullanıcılar standartlaştırılmış ve ölçeklenebilir bir ERP programı kullanarak hiçbir ek ücret ödemeden özellik yeniliklerinden ve yükseltmelerden yararlanabilirler. Ayrıca programı barındırmak için pahalı ekipman ve sunucular satın almanıza gerek yok; kullanıcılar Ecount ERP'ye bilgisayarlarından, tabletlerinden ve akıllı telefonlarından istedikleri zaman erişebilirler. Ecount ERP kullanan işletme sahipleri ve yöneticiler, envanter, satış, satın alma, depo, İK ve muhasebe yönetimini iyileştirmeye yönelik araçlardan yararlanacak. Entegre modüllerin ve sipariş portallarının kullanımı sayesinde yöneticiler ve karar vericiler dünyanın her yerinden gerçek zamanlı bilgiye sahip olabilir. Aylık yalnızca 55 ABD Doları karşılığında Ecount ERP, iş akışlarında verimlilik arayan işletme sahiplerine tam entegre, bulut tabanlı bir ERP çözümü sunar. Her abonelik, sınırsız sayıda kullanıcıya erişim, sanal eğitim ve hiçbir ek ücret ödemeden uzaktan destek içerir.
SAP
sap.com
SAP, lider kurumsal uygulama ve iş yapay zeka şirketidir. İş dünyası ve teknolojinin kesiştiği noktada yer alan bu şirketler, inovasyonlarının gerçek iş zorluklarını doğrudan ele alacak ve gerçek dünyada etkiler yaratacak şekilde tasarlandığını gösteriyor. Çözümleri dünyanın en karmaşık ve zorlu süreçlerinin omurgasını oluşturuyor. SAP'nin entegre portföyü, iş gücü ve finanstan müşterilere ve tedarik zincirlerine kadar modern kuruluşların unsurlarını ilerlemeyi sağlayan birleşik bir ekosistemde birleştirir.
Acumatica
acumatica.com
2008 yılında kurulan Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için bulut ve tarayıcı tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı geliştiren bir teknoloji sağlayıcısıdır. Şirketin genel merkezi Bellevue, WA'da (Seattle metropol bölgesi) bulunmaktadır. Acumatica Cloud ERP, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital ekonomide başarılı olmaları için sınıfının en iyisi işlevselliği sunar. İş akışları, iş yönetimi uygulamalarının tamamını kapsar ve diğer kritik yazılımlarla hızlı entegrasyon için açık API'lerle oluşturulmuştur. Tüketime dayalı lisanslama, kullanıcı başına değil, kullanılan kaynaklara göre ücretlendirilir ve geleceğe hazır platformu değer sağlar ve esneklik, verimlilik ve uzaktan işbirliği sağlar.
ERPNext
erpnext.com
ERPNext, Hintli bir yazılım şirketi Frappe Technologies Pvt. tarafından geliştirilen ücretsiz ve açık kaynaklı bir entegre Kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımıdır. Ltd. Python tabanlı bir sunucu tarafı çerçevesi olan Frappe kullanılarak MariaDB veritabanı sistemi üzerine kurulmuştur. ERPNext, üreticiler, distribütörler ve hizmet şirketleri tarafından kullanılan genel bir ERP yazılımıdır. Muhasebe, CRM, satış, satın alma, web sitesi, e-ticaret, satış noktası, üretim, depo, proje yönetimi, envanter ve hizmetler gibi modülleri içerir. Ayrıca okullar, sağlık hizmetleri, tarım ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi alana özgü modüller vardır. ERPNext, NetSuite ve QAD'ye bir alternatiftir ve işlev olarak Odoo (eski adıyla OpenERP), Tryton ve Openbravo'ya benzer. ERPNext, Gartner tarafından Öncüler olarak ERP FrontRunners Listesine dahil edildi.
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP & CRM, kuruluşunuzun faaliyetlerini (kişiler, tedarikçiler, faturalar, siparişler, stoklar, gündem…) yönetmenize yardımcı olan modern bir yazılım paketidir. Küçük, orta veya büyük şirketler, vakıflar ve serbest çalışanlar için tasarlanmış bir Açık Kaynak Yazılım paketidir (JavaScript geliştirmeleriyle PHP ile yazılmıştır). Lisansına uygun olarak özgürce kullanabilir, inceleyebilir, değiştirebilir veya dağıtabilirsiniz. Bunu bağımsız bir uygulama olarak veya İnternet'ten veya LAN'dan erişmek için bir web uygulaması olarak kullanabilirsiniz. Dolibarr'ın size yardım etmeye hazır geniş bir topluluğu, ücretsiz forumları ve ihtiyaç duyduğunuzda ticari destek sunmaya hazır tercih edilen ortakları var
weclapp
weclapp.com
weclapp, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış, bulut tabanlı lider bir CRM ve ERP yazılımı sağlayıcısıdır. Tam entegre Sistem, tüm müşterilerinizi, projelerinizi, faturalarınızı, siparişlerinizi, makalelerinizi, biletlerinizi ve çok daha fazlasını kolayca yönetmek için kullanılabilir. weclapp harika bir kullanıcı arayüzü sunar ve sezgisel olarak kullanılabilir. Onunla çalışmak kolaydır ve hiç de karmaşık değildir. Tüm şirketinizi yönetebileceğiniz tek yazılım!
Marg ERP
margcompusoft.com
1 Milyondan fazla memnun kullanıcısı, 800'den fazla satış ve destek merkezi ile Marg ERP, GST'ye uyum sürecini kolaylaştırmada gerçek bir lider olmuştur. MARG ERP Ltd., tüm işletmelerin GST uyumlu hale gelmesi için mükemmel özelleştirilmiş envanter ve muhasebe çözümleri sağlama konusunda uzmanlığa sahiptir. Marg ERP, GST alanında lider bir yazılım uygulaması sağlayıcısıdır ve işletmelerin GST'ye daha sorunsuz geçiş yapmasına yardımcı olan önemli bir oyuncu olmuştur. İşletmeleri optimize etmek ve onlara bu GST dönüşüm yolculuğunda yardımcı olmak için envanter ve muhasebe yazılımı çözümü sunuyoruz. Marg, sürekli değişen iş ortamına her zaman değer ve sürdürülebilirlik katmanın önemine inanmıştır ve hem KOBİ'lere hem de MSME'lere hizmet vermede önemli bir oyuncudur. Marg ERP, işletmelerin GST'ye daha sorunsuz geçiş yapmasına yardımcı olan devam yazılımı, bordro yazılımı, izin yönetimi vb. gibi zengin özelliklere sahip kapsamlı Bordro Yazılımı "HRxpert" sağlar.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, çok kanallı gerçekleştirmenin geleceğini yaratmaya odaklanmış vizyon sahibi bir teknoloji lideridir. 1.500'den fazla bağlı 3PL'den oluşan rakipsiz ağımız ve entegre, bulutta yerel depo, sipariş ve envanter yönetimi platformları paketimiz aracılığıyla, modern tüccarların ve markaların, zahmetli platform geçişleri olmadan üstün esneklik ve ölçekle talepleri her yerde karşılamalarına olanak sağlıyoruz.
MYOB Australia
myob.com
İster yeni başlıyor olun ister köklü bir işletmeyi yönetiyor olun, tüm işinizi MYOB ile yönetebilirsiniz. Finans ve tedarik zincirinden çalışan ve proje yönetimine kadar tüm önemli iş akışlarınızı içeren tek bir iş yönetimi platformu MYOB, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. İşiniz nereye giderse gitsin, MYOB değişen ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde uyum sağlar. Görünürlük ve güven sağlarken daha iyi, daha bilinçli kararlar vermeniz gerekir. MYOB ile işletmenizin potansiyelini ortaya çıkarın.
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy, küçük üreticilere (10-200 çalışan) yönelik bulut tabanlı, uygun fiyatlı ve kullanıcı dostu, self servis üretim planlama yazılımıdır. Yazılım, üretim planlama, CRM, satın alma, tedarik zinciri yönetimi ve envanter kontrol modüllerinden oluşan bir pakettir. Uygulama, proje yöneticilerinin kaynakları farklı işlere tahsis etmelerine yardımcı olan bir sürükle ve bırak zamanlayıcısına sahiptir. Tedarik modülü, şirketlerin her satın alma döngüsünü ve satın alma siparişlerini düzenleyerek satın alma süreçlerini kolaylaştırmasına olanak tanır.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct, dünya çapında binlerce işletmeye derin muhasebe yetenekleri sunan esnek ve ölçeklenebilir finansal platformdur. Sage Intacct, herhangi bir muhasebe departmanına veya finans ekibine genel muhasebe, borç hesapları, alacak hesapları, nakit yönetimi ve sipariş yönetimi gibi bir dizi temel muhasebe uygulaması sunar. Aynı zamanda yerleşik gösterge tabloları, gerçek zamanlı raporlama, zaman ve gider yönetimi, proje muhasebesi, gelir yönetimi ve birden fazla kuruluş için küresel konsolidasyonlara yönelik işlevleri de destekler. Yazılım yatay bir muhasebe sistemi olarak çok çeşitli sektörlerde kullanılabilir, ancak aynı zamanda aşağıdaki sektörlere yönelik özel özellikler de sunar: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş, Yazılım ve SaaS, Profesyonel Hizmetler, Finansal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Konaklama, Toptan Dağıtım, İnşaat ve Emlak .
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl, e-ticaret, çok kanallı perakende markaları ve toptancılar için bir numaralı Perakende İşletim Sistemidir. Brightpearl, satın alma sonrası işlemleri entegre eden ve otomatikleştiren ölçeklenebilir bir işletim sistemiyle perakendecilerin günlük sıkıntılı noktalarını ortadan kaldırıyor. Devasa bir Tak ve Çalıştır entegrasyon kütüphanesi, derin açık API erişimi ve güvenilir bir iş ortağı ağı sayesinde müşteriler, hiper ölçeklenebilir e-ticareti benimseme ve korkusuzca büyüme özgürlüğüne ve esnekliğine sahip olur. Brightpearl'ın eksiksiz arka ofis çözümü, finansal yönetim, envanter ve satış siparişi yönetimi, satın alma ve tedarikçi yönetimi, CRM, sipariş karşılama, depolama ve lojistiği içerir. 26 ülkede 1.200'den fazla işletme platformumuzu kullanıyor ve yılda 10 milyondan fazla işlemi ve 3 milyar dolarlık işi yönetiyoruz. Brightpearl'ın ABD genel merkezi Austin şehir merkezindedir ve küresel genel merkezi İngiltere'nin Bristol kentindedir.
ERPAG
erpag.com
ERPAG, bulut tabanlı bir kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümüdür. Otomobil, perakende, eğitim, bilgi teknolojisi ve daha fazlasını içeren çeşitli sektörlerdeki küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygundur. Birincil özellikler arasında satış yönetimi, satın alma, üretim yönetimi, muhasebe ve finans, envanter yönetimi, raporlama ve analitik yer alır. ERPAG, kullanıcıların b2b müşteri portalı, satış, sipariş verme, teslim alma ve teslimat dahil olmak üzere iş süreçlerini yönetmelerine olanak tanır. Diğer özellikler arasında servis yönetimi, nakliye yönetimi, kullanıcı erişim yönetimi, satış noktası ve barkod tarama yer alır. ERPAG, Google Mail, Google Takvim, Google Drive, Microsoft, Magento, WooCommerce, Shopify, QuickBooks, Square, Stripe ve daha fazlasıyla entegrasyon sunar. UPS, FedEx ve USPS dahil olmak üzere dünya çapında 40'tan fazla göndericiyi desteklemektedir. Üç sürümü mevcuttur: Abonelik fiyatlandırmasında Temel, Standart ve Premium. Windows, Mac ve Linux işletim sistemleriyle uyumludur. Destek e-posta yoluyla, telefonla ve video eğitimleriyle sunulur.
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde ve SaaS bulut ERP (kurumsal kaynak planlaması) olarak mevcuttur. Epicor, İş Yönetim Platformlarını sektöre özel ERP çözümleri olarak sunmaktadır. Epicor Software Corporation, daha yeni teknolojileri ERP sistemine dahil etmek için yenilikler yapıyor. Örneğin Epicor, Epicor ERP (ve MRP) sistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olan Gelişmiş MES'inde (üretim yürütme yazılımı) üretim alanındaki makineleri sensörlere ve PLC'lere (programlanabilir mantık kontrolörleri) bağlamak için Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'ni (IIoT) kullanıyor . Epicor, perakendecilere yönelik e-Ticaret yazılımı da dahil olmak üzere gelişmiş çok kanallı yazılımlar sağlar.
Striven
striven.com
İşiniz en iyi şekilde. Striven, gelirinizi artırmak, verimli çalışmak ve operasyonlarınızı geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren, hepsi bir arada bir iş yönetimi yazılımıdır. Striven eksiksiz bir yazılım çözümüdür; muhasebe, satış, projeler, yönetim ve raporlama için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel özellikleri tek bir basit sistemde birleştirdik. Basitleştirin, Birleştirin, Geliştirin. Striven ile bir daha asla ayrı ve bağlantısız yazılım uygulamalarına ihtiyacınız olmayacak. Son olarak, işinizin tamamını istediğiniz yerden, istediğiniz cihazdan yönetebilirsiniz.
Exact
exact.com
Exact, küçük ve orta ölçekli şirketler ve onların muhasebecileri için bulut yazılımı geliştirir. Ürünler, Finans ve İK gibi alanlardaki iş süreçlerini otomatikleştirir ve toptan dağıtım, üretim, proje ve inşaat için özel ERP çözümleri sağlar. Bu, zamandan tasarruf sağlar ve içgörü sağlar. Müşterilerin verimli çalışmasına, bilinçli kararlar almasına ve büyümeye devam etmesine olanak tanır. Başta Hollanda, Belçika ve Almanya olmak üzere 675.000'den fazla şirket halihazırda Exacts yazılımına güveniyor. Exact, 1984 yılında halen merkez ofisimizin bulunduğu Hollanda'nın Delft şehrinde kuruldu. Her gün 2.000'den fazla iddialı profesyonel inovasyon üzerinde çalışıyor. Birbirine, çevreye ve topluma saygı duyarak sorumlu bir iş yürütmek onun için merkezi bir öneme sahiptir.
Mero ERP
meroerp.com
Bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama yazılımı sağlayıcısı. Özellikleri arasında gösterge panosuna genel bakış, ürün kataloğu yönetimi, kullanıcı yönetimi, gelir ve finansal akış yönetimi, gider yönetimi, satın alma yönetimi, satış ve satıcı yönetimi, müşteri yönetimi, çalışan ve envanter yönetimi, rapor oluşturma, rol ve izin yönetimi, mağaza yönetimi vb. yer alır. .
LOGIC ERP
logicerp.com
Bugüne kadar binlerce müşteriye entegre ERP Yazılımı, Perakende ve POS Yazılımı sağlama konusundaki uzmanlığımız, onların iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oldu. LOGIC tarafından geliştirilen ERP çözümleri, önümüzdeki dönemde müşterilerin ticari büyümesine yardımcı olacak esneklik ve ölçeklenebilirlik ile karakterize edilir. Belirli ihtiyaçlar ve sektörler için tasarlanan uygun maliyetli çözümler, orta ve büyük ölçekli ticari girişimlerin sorunları çözmesine, iş performanslarını gözden geçirmesine ve pazarlarda başarılı olmak için stratejik kararlar almasına yardımcı olur. Çeşitli yazılım yelpazemiz, bir işletmedeki farklı yanlar ve alanlar için geliştirilmiştir. Portföyümüz, tüm çözümlere uyan genel tek çözüm yerine, bir dizi LOGIC Çözümü altında kapsamlı bir şekilde sunulan Sektöre özel, Dikeye özel ve Modüle özel ERP Yazılım uygulamalarını içerir. Merkezi Mohali, Pencap'ta bulunan şirketin Hindistan'ın her metropol şehrinde kendi operasyonel tesisi, şubeleri ve ilgili ortakları bulunmaktadır. Son derece becerikli ve kalifiye profesyonellerden oluşan bir filoyla donatılmış olarak, mağazalar ve genel merkez arasındaki boşluğu dolduran ERP'ler ve Dikey Özel Yazılım ve Uygulamalar biçiminde en iyi çözümleri sağlamada öncüyüz, böylece gerçek mağazalara erişimi kolaylaştırıyoruz. çeşitli aşamalarda zaman verileri ve bilgileri. LOGIC Mantra'yı haklı çıkaran çözümler ve hizmetler, İlham Veren Piyasalara ve Hedeflenen İşletmelere odaklanmıştır. Yirmi yılı aşkın süredir, bir şirket olarak, müşterilerimiz için eşit düzeyde iş çözümleri sunarak sektördeki en iyilerin gücünü elde ettik. Siz değerli müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın güvenini kazanmanın gururunu yaşıyor, başarı ve başarıların sevincini LOGIC ERP'ye bağlı tüm camiayla paylaşıyoruz.
Veepan ERP
veepan.com
Veepan her işletmeye yönelik Bulut tabanlı bir ERP Yazılımıdır. Kasım 2018'de Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde kuruldu. Veepan'ın Hizmetleri şunları içerir: 1) Faturalandırma Yazılımı 2) Envanter Yönetimi 3) Muhasebe 4) GST Dosyalama Desteği 5) Satışları ve Satın Almaları Yönetin 6) İşletme Giderlerini Yönetin 7) Ödemeleri Takip Edin 8) Müşterileri ve Satıcıları Yönetin 9) Özelleştirmeler. Ayrıca Veepan ayrıca şunları sağlar: 1) Dijital Pazarlama 2) Web Sitesi Oluşturma 3) İşletme Danışmanlığı
Access
theaccessgroup.com
Access, yalnızca müşterilerimize hizmet etme şeklimiz, onlara kendileri için önemli olan şeyleri daha fazlasını yapma özgürlüğü verme sözümüzü yerine getirme şeklimiz açısından değil, aynı zamanda çalışanlarımız, yatırımcılarımız ve yakınımızdaki hayır kurumları için de iş yönetimi yazılımının çehresini değiştiriyor. yaşadığımız ve çalıştığımız kalplerimiz. Access, 100.000'den fazla müşterinin iş yazılımlarının kullanım şeklini değiştirmesine yardımcı olarak her çalışana önemli olan şeyleri daha fazla yapma özgürlüğü verir.
Daftra
daftra.com
Daftra, işletmenizi veya şirketinizi çevrimiçi olarak yönetmenizi sağlayan ilk entegre ve güvenli portaldır. Daftra bulut hizmetleri, güvenli sunucularımız çeşitli ülkelerde bulunduğundan ve herhangi bir yerden veya cihazdan şirketinizin güvenli verilerine mümkün olan en hızlı şekilde erişmek için paralel olarak çalıştığından, ağ üzerinde %99,9'luk bir varlık sağlayarak günün her saati çalışır.Daftra oluşturuldu İzam Web Çözümleri tarafından; 7 yılı aşkın bir süredir kurumsal yönetim alanında faaliyet gösteren ve önde gelen SaaS sağlayıcısı olan bir şirket, Arap ve dış pazar için çeşitli iş yönetimi çözümleri kurmuş olup, Amerika Birleşik Devletleri ve Mısır'da genel merkezleri bulunmaktadır. Izam'ın tüm deneyiminden Daftra, bu tür hizmetlerden büyük ölçüde yoksun olan Arap pazarında iş yönetimi için eksiksiz ve entegre bir çözüm olarak ortaya çıktı. İşinizin niteliği ne olursa olsun, Daftra'nın, basit faturalandırma hizmetlerinden karmaşık finansal hesaplamalara, envantere, ekiplere, müşteri yönetimine ve takibe kadar işinizin ve sektörünüzün ihtiyaçlarına uyacak şekilde tam donanımlı ve özelleştirilebilir olduğunu göreceksiniz. Daftra'nın tüm özellikleri, iş operasyonlarınızı kolaylaştırmak ve zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır; böylece işletme yönetimi ve muhasebe konusunda önceden deneyimi olmayan herhangi bir kullanıcı, işlerini bir profesyonel gibi yönetmek için Daftra'yı kullanabilir. Daftra, tamamen Arap ve yabancı ülkelerin sistemlerini, para birimlerini ve vergi ayarlarını desteklemeye kendini adamıştır. Çözümümüz vizyonumuzun gerçekleşmesidir; Arap bölgesindeki şirketler için iş yönetimini kolaylaştırmak, onlara işlerini kendi başlarına yönetmenin karmaşıklıklarına katlanmadan tutkularını sürdürme fırsatı vermek.
MYOB New Zealand
myob.com
İster yeni başlıyor olun ister köklü bir işletmeyi yönetiyor olun, tüm işinizi MYOB ile yönetebilirsiniz. Finans ve tedarik zincirinden çalışan ve proje yönetimine kadar tüm önemli iş akışlarınızı içeren tek bir iş yönetimi platformu MYOB, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. İşiniz nereye giderse gitsin, MYOB değişen ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde uyum sağlar. Görünürlük ve güven sağlarken daha iyi, daha bilinçli kararlar vermeniz gerekir. MYOB ile işletmenizin potansiyelini ortaya çıkarın.
INNERGY
innergy.com
INNERGY, özel ahşap işleme atölyelerinin tüm iş sürecini yönlendiren bir ERP çözümüdür. Platformumuz, kuruluşunuza yayılmış çeşitli veri adalarını ofisten veya sahadan erişilebilen tek bir sistemde birleştirir. Verileri kolayca paylaşmayan ayrık elektronik tabloların veya niş uygulamaların günleri artık geride kaldı!
OpenPro
openpro.com
OpenPro, lisanslı açık kaynaklı ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımında liderdir. OpenPro'nun ERP yazılım çözümleri, küçük işletmelerden kurumsal şirketlere kadar esnek, ölçeklenebilir ve tam özellikli bir yönetim sistemi sunar. Sistemin modüler tasarımı müşterilere en üst düzeyde esneklik sağlar. OpenPro, uygun maliyetli bir küçük işletme hesap sistemi olarak hizmet verebilir ve üretim için tam özellikli muhasebe yazılımına sahiptir. OpenPro, e-ticaret yazılımı için gereken en güncel yeteneklere sahiptir ve aynı zamanda kanıtlanmış bir tedarik zinciri yazılım sağlayıcısıdır. Son 10 yılda OpenPro yazılımı, açık mimari kullanılarak (her türlü donanım ve SQL veritabanında çalışır) açık kaynak PHP'de yazılmıştır. OpenPro'nun belge görüntüleme gibi gelişmiş özellikleriyle; yeşil kağıtsız iş akışları; entegre barkodlama; entegre telefon sistemleri; XML işlemlerine OCR okuma; ve çoklu dil ve para birimi özellikleriyle müşterilerimize işletim verimliliğinde milyonlarca dolar tasarruf ettik. Yazılım, Hizmet Olarak Yazılım (SAAS), ASP olarak dağıtılabilir veya sunucunuzda çalıştırılabilir. OpenPro, ERP yazılım çözümünden daha fazla değer ve daha fazla özellik arayan her şirket için iş yazılımı çözümleri sunar.
Doso ERP
dosoerp.com
DosoERP, bir kuruluş içindeki çeşitli departmanlardaki iş süreçlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış kapsamlı bir kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılım çözümüdür. Birden fazla işlevi birleştiren ve şirketlerin kaynaklarını, operasyonlarını ve bilgilerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan güçlü bir araçtır. DosoERP, iş operasyonlarının farklı yönlerini karşılayan çok çeşitli modüller ve özellikler sunar. Bu modüller genellikle şunları içerir: * Finansal Yönetim: DosoERP, muhasebe süreçlerini, finansal raporlamayı, bütçelemeyi ve nakit akışı yönetimini yönetmek için araçlar sağlar. İşletmelerin giderleri verimli bir şekilde takip etmesine, fatura oluşturmasına, maaş bordrosunu yönetmesine ve diğer mali görevleri yerine getirmesine olanak tanır. * Depo ve Fatura Yönetimi: Bu modül şirketlerin satın alma, envanter ve lojistik operasyonlarını yönetmelerine yardımcı olur. İşletmelerin mal ve hizmet akışını izlemesine ve kontrol etmesine, envanter seviyelerini optimize etmesine ve tedarik zinciri sürecini kolaylaştırmasına olanak tanır. * İnsan Kaynakları Yönetimi: DosoERP ile kuruluşlar, çalışanların işe alımı, katılım takibi, performans yönetimi ve bordro işlemleri gibi çeşitli İK işlevlerini yönetebilir. İK süreçlerini kolaylaştırmaya yardımcı olur ve iş mevzuatına uygunluğu sağlar. * Taşıma: Bu modül, planlama ve programlamadan takip ve faturalandırmaya kadar taşıma sürecini optimize etmek için taşımayı planlayıp takip ederek lojistik verimliliğini artırır, böylece maliyetleri azaltır. * Gümrükleme: Gümrükleme sistemi, çeşitli özellikleriyle gümrüklemedeki hataları ve gecikmeleri azaltır, ithalat ve ihracat işlemlerini kolaylaştırır. * Analiz ve Raporlama: DosoERP, güçlü raporlama ve analiz yetenekleri sunarak işletmelerin operasyonlarına ilişkin değerli bilgiler elde etmesine olanak tanır. Karar vericilerin performansı izlemesine, eğilimleri belirlemesine ve bilinçli stratejik kararlar almasına yardımcı olmak için özelleştirilebilir gösterge tabloları, veri görselleştirme araçları ve raporlama özellikleri sunar. DosoERP, kullanıcı dostu arayüzü, ölçeklenebilirliği ve esnekliği ile ünlüdür. Belirli iş ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilebilir ve kesintisiz veri alışverişi için diğer yazılım uygulamalarıyla entegre edilebilir. Ayrıca DosoERP genellikle bulut tabanlı olup internet bağlantısı olan her yerden kolay erişim sağlar ve ekipler arasında gerçek zamanlı işbirliğini kolaylaştırır. Genel olarak DosoERP, kuruluşlara operasyonlarını kolaylaştırma, üretkenliği artırma, karar alma sürecini geliştirme ve çeşitli departmanlarda daha fazla verimlilik elde etme gücü vererek sonuçta iş performansının ve büyümenin artmasına yol açar. Daha Az Göster
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex, üreticilere iş dönüşümünü desteklemek için üretim katından en üst kata kadar işlerinin her yönünü bağlama, otomatikleştirme, izleme ve analiz etme yeteneği verir. Bulutta yerleşik Plex Akıllı Üretim Platformu, insanları, sistemleri, makineleri ve tedarik zincirlerini birbirine bağlamak için MES, ERP, tedarik zinciri yönetimi, Endüstriyel IoT ve analitiği içerir ve sürekli değişen bir ortamda hassasiyet, verimlilik ve çeviklikle liderlik etmelerine olanak tanır. pazar.
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış bulut tabanlı bir envanter yönetimi yazılımıdır. Kullanıcıların envanteri, satışları, satın almaları, tedarikçileri, müşterileri ve daha fazlasını yönetmesine olanak tanır. Barkod tarama, sipariş yönetimi ve çoklu konum desteği gibi özelliklerle ZapInventory, işletmelerin operasyonlarını düzene koymalarına ve genel verimliliklerini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayrıca kullanıcıların veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olmak için gerçek zamanlı bilgiler ve raporlar sağlar. ZapInventory ayrıca çeşitli e-ticaret platformları ve muhasebe yazılımlarıyla da entegre olarak farklı tür ve büyüklükteki işletmeler için çok yönlü bir çözüm haline gelir.
Workcube
workcube.com
Workcube Catalyst, günümüz dünyasında kurumsal yazılımların en büyük, en yeni ve nihai adresidir. Workcube Catalyst, işinizi daha iyi yönetmenize ve organize etmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış iş modellerine ve yaratıcı yaklaşımlara sahiptir. Workcube Catalyst, bulut ortamındaki en kapsamlı kurumsal yönetim yazılımı fonksiyonlarını size sunar. Workcube Catalyst bütünsel bir bakış açısıyla geliştirildi. ERP, CRM, İnsan Kaynakları Yönetimi, Proje Yönetimi, Fiziksel Varlık Yönetimi, İçerik Yönetimi, B2B, B2C Yönetim fonksiyonları ile İşbirliği ve İletişim araçlarının tüm fonksiyonlarını entegre ve tek bir şekilde bulabilirsiniz. Bugün ihtiyacınız olanla başlayıp, işletmenizin gelişen ihtiyaçları doğrultusunda yeni işlevler ve modüller eklemeye devam edersiniz. Workcube Catalyst %100 internet tabanlıdır ve bulut mimarisi üzerinde çalışır. Workcube Catalyst'i ister kullanıcı bazlı aylık abonelik ücreti ile isterseniz de sunucunuz için sınırsız kullanıcılı on-premise lisanslama ile kullanabilirsiniz. Çalışanlar, iş ortakları ve müşteriler herhangi bir program yüklemeye gerek kalmadan bilgisayar, tablet veya akıllı telefon ile sisteme güvenli bir şekilde erişim sağlıyor. İşlerini yapıyorlar, iletişim kuruyorlar ve birbirleriyle işbirliği yapıyorlar. Aylarca hatta yıllarca süren geleneksel ERP uygulamalarından farklı olarak kısa bir eğitim, Workcube Catalyst'in şirketinizde çalışması için yeterlidir. Workcube Catalyst, Workcube Catalyst içerisinde yer alan araç setleri sayesinde yazılımınızı üçüncü taraflara bağımlı kalmadan kullanabilmenizi sağlar. Workcube Catalyst, web servisleri ve entegrasyon araçlarıyla diğer uygulamalarla güvenli bir şekilde veri alışverişi yapar. Doğrudan entegre edilebilecek lojistik şirketleri, bankalar ve e-devlet uygulamaları var. Açık yapı, Workcube Catalyst'in MS Exchange, Google, Office Live, Facebook, Twitter, Alibaba, Amazon, eBay gibi birçok popüler uygulamayı entegre etmesine olanak tanır.
Inventory365
inventory365.co
Inventory365, her ölçekteki işletmenin envanter operasyonlarını kolaylaştırmasına yardımcı olan son teknoloji ürünü bir envanter yönetimi yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü özellikleriyle Inventory365, şirketlerin stok seviyelerini takip etmesini, stok hareketlerini izlemesini, satın alma ve sipariş gerçekleştirmeyi otomatikleştirmesini kolaylaştırır. İster bir e-ticaret mağazası, ister fiziksel bir perakende mağazası veya bir depo işletiyor olun, Inventory365 envanterinizi takip etmenize ve kârlılığınızı en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilir. Yazılım, verilere dayalı kararlar vermenize ve envanter yönetimi stratejinizi optimize etmenize olanak tanıyan, gerçek zamanlı envanter takibi, otomatik stok uyarıları ve özelleştirilebilir raporlama araçları gibi bir dizi gelişmiş özellik sunar. Inventory365 ile manuel envanter takibinin sıkıntılarına ve verimsizliklerine elveda diyebilir ve tam otomatik envanter yönetimi sisteminin avantajlarından yararlanabilirsiniz.
Viindoo
viindoo.com
Viindoo, işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan, bulut platformu üzerinde kapsamlı, senkronize ve bağlantılı Kurumsal Yönetim Yazılımı (Viindoo Çözümü) sağlar. Viindoo ürünü, en karmaşık işletmelerin bile ihtiyaçlarını karşılayacak esnekliğe ve tam fonksiyon entegrasyonuna sahiptir. Talepleriniz arttıkça daha fazla uygulama yükleyin. Sadece teknolojiyi sağlamakla kalmıyor, modern işletme yönetimi deneyimini de yazılıma entegre ederek işletmedeki tüm operasyon süreçlerine uygulayabiliyoruz. Viindoo Muhasebe Yazılımı, Viindoo İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı, Viindoo Satış Yazılımı, Viindoo E-Ofis Sistemi, Viindoo MRP Yazılımı, Viindoo SCM Yazılımı, Viindoo Dijital Pazarlama Yazılımı ve Viindoo Web Sitesi Yönetimi gibi tüm Viindoo Uygulamaları birbiriyle entegredir.
Shipedge
shipedge.com
Harekete geçme, karmaşık e -ticaret operasyonlarını otomatikleştirmek için modüler ve ölçeklenebilir bir çözümdür. Garip tamamen web tabanlıdır ve ana modülleri e-ticaret operasyonlarını otomatikleştirmek için sipariş yönetimi ve depo yönetim sistemleridir. Şirketlerin bir veya birden fazla depoyu (yerine getirme ağları) yöneten verimli sipariş yerine getirme yaratmalarına yardımcı oluyoruz. Diğer modüller arasında iade ve borsalar, çoklu taşıyıcı nakliye, tedarik yönetimi, çok kanallı entegrasyonlar, sipariş yönlendirme, 3PL faturalandırma, mobil WMS uygulamaları ve çok daha fazlası bulunur. ShipEdge'in Sipariş Yönetimi Çözümü (OMS), olası tüm envanter kaynaklarını birçok çevrimiçi satış kanalına bağlar. ShipEdge, dağıtım merkezleriniz arasında çapraz rıhtım transferlerini yönetmek de dahil olmak üzere, mağaza nakliye veya toplama, yerine getirme merkezleri veya ortak depolar arasında karar vererek en iyi envanter konumuna sipariş verir. Diğer modüller arasında tedarikçi yönetimi, envanter tahmini bulunur. Müşteri deneyiminizi geliştirirken ShipEdge, envanter ve nakliye maliyetlerini azaltır. ShipEdge’in Kapsamlı Depo Yönetim Sistemi (WMS), çok kiracılı operasyonları çalıştıran e-ticaret yerine getirme merkezleri için tasarlanmıştır. Barkodlama teknolojisi, akıllı telefon mobil uygulamaları, proje yönetimi, ambalaj algoritmaları, kapsamlı iadeler ve değişimler, nakliye oranı dükkanları, lot/seri#/son kullanma kontrolü ve çok daha fazlasını içerir. ShipEdge, hataları ortadan kaldırmak, alan kullanımını optimize etmek ve işçilik maliyetlerini azaltmak için operasyonları kolaylaştırmak ve basitleştirmek için en yeni web ve kablosuz teknolojileri kullanır. ShipEdge, karmaşık e -ticaret operasyonlarını basitleştirmek ve otomatikleştirmek için en kapsamlı OMS ve WMS çözümüdür.
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum, ERP, MRP ve MES'i Hizmet Olarak Üretim Yazılımı (SaaS) platformuyla değiştirerek küçük ve orta ölçekli üreticilerin iş akışı optimizasyonu ve otomatik veri toplama yoluyla verimliliği artırmasına olanak tanır. Fulcrum, verimi ve kârlılığı artırmak için makine öğrenimi, otomasyon, tahmine dayalı analitik ve gelişmiş buluşsal yöntemlerden yararlanan tamamen dijital, kağıtsız bir iş akışı aracılığıyla değer sunar. Yazılımın karmaşık olması gerekmez. Kişisel yaşamınızda kullandığınız yazılımlar (Facebook, Uber, Amazon vb.) sezgiseldir ve nasıl çalıştığını anlamak için eğitim almanıza gerek yoktur. İş yazılımınız neden farklı olsun ki? Üreticilerin, günlük operasyonların stresini azaltan, işe alınması zor olan iyi çalışanlardan daha fazlasını elde eden, sıkıcı görevleri otomatikleştiren ve üretim yazılımında mevcut olandan daha verimli çalışan en son teknolojiye sahip, geleceğe yönelik yazılımlara geçiş yapmasına yardımcı oluyoruz. bugün uzay.
WinWeb
winweb.com
WinWeb, dünyanın en entegre BT çözümünü geliştirdi. küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik destek altyapısı - WinWeb CLOUD. Arka ofis, üretim, web sitesi, e-ticaret ve sosyal medyayı sorunsuz bir şekilde entegre ederek entegre ve ölçeklenebilir bir BT deneyimi sunar. Verimliliği en üst düzeye çıkarmak ve maliyetleri azaltmak için çevre. Business CLOUD, WinWeb CLOUD'u gelir ve sonuç odaklı girişimciler ve yönetim için tercih edilen seçenek haline getirecek şekilde özelleştirilebilir, uygun fiyatlı ve esnektir. WinWeb Uygulamaları, iş verilerinin parçalanmasını önlemek, maliyetleri düşürmek ve geliri artırmak için mikro işletme eşdeğeri entegre bulut teknolojisidir.
DMSi Software
dmsi.com
DMSi, özel iş yönetimi yazılımımız aracılığıyla yapı malzemeleri endüstrisine yeni teknoloji ve yeni fikirler getiriyor. Dünyanın en büyük, en kritik sektörlerinden birinde devrim yapıyoruz. Neyse ki, biz meydan okumayı seviyoruz. Yazılımımız hakkında eğitim almak, müşteri iş sorunlarını araştırmak ve çözmek ve tedarik zincirlerini özel çözümlerle optimize etmek isteyen kişiler için pozisyonlarımız var. Yenilikçi teknolojileri keşfeden ve insan arayüzleri yaratan yazılım mühendisleri, tasarımcılar, sistem mühendisleri, analistler, ürün sahipleri ve ürün yöneticileri için pozisyonlarımız var. Satış, pazarlama, insan kaynakları ve muhasebe alanlarında şirketimizi uğultu yapan, markamızın ve ekibimizin gelişmesine yardımcı olan pozisyonlarımız var. Bizi harekete geçiren şey, kurumsal bilgisayar yazılımı alanının sunduğu sınırsız olanakları seven, parlak, nazik ve meraklı insanlarla çevrelenmemizdir.
KEBS
kebs.ai
KEBS, profesyonel hizmet sektörünün hayatını kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir iş paketidir. Bu modern ERP, işletmelerin maliyet ve kaynak sızıntılarını azaltmalarına ve üretkenliklerini ve karlılıklarını 10 kat artırmalarına olanak tanıyacak. Boyutları ve ölçekleri ne olursa olsun kuruluşlar, günlük görevlerini kolaylaştırıp otomatikleştirebilir ve kolaylıkla kusursuz bir iş akışı oluşturabilir. Dünya çapındaki müşterilerimiz KEBS'in yaptıklarından etkilendiler - verileri tek bir doğruluk kaynağı haline getirdi - çalışanların elde tutulmasında %76 oranında artış - Projelerin bütçe dahilinde zamanında teslim edilmesini sağlamak - geliri öncekine göre 5 kata kadar artırdı - organizasyon içinde daha fazla şeffaflık getirdi - Çalışanlarını daha sorumlu hale getirdik - müşterilerini eskisinden 10 kat daha iyi memnun etti KEBS kapsamlıdır. Dolayısıyla ihtiyaç duyacağınız tek iş paketi budur.
Unit4
unit4.com
Unit4, profesyonel hizmetler, eğitim, kamu hizmetleri ve kar amacı gütmeyen sektörlere özel olarak odaklanarak, hizmet kuruluşlarındaki kişiler için kurumsal yazılım, ERP uygulamaları ve ilgili profesyonel hizmetleri tasarlayan ve sunan bir yazılım şirketidir. Avrupa, Kuzey Amerika, Asya-Pasifik bölgesi ve Afrika'da 23 ülkede yan kuruluşları ve ofisleri bulunmaktadır. Şirket en çok Unit4 ERP, Unit4 Financials, Unit4 FP&A ve Unit4 Talent Management'ı içeren Kişi Deneyimi Paketi ile tanınır. Unit4, 2015 yılında Microsoft Azure bulutu üzerinde kendi kendini yöneten iş uygulamaları oluşturmak için Microsoft ile bir ortaklık yaptığını duyurdu. Unit4'ün yazılımı, bulut veya şirket içi kurulumlarda mevcuttur ve şirket içi desteği Aralık 2024'te sona erecektir. 2020'de şirket, iş ortaklarına Unit4 yazılımını uygulamada yardımcı olmak için bir Küresel Kanal Ortağı Programı başlattı. Unit4'ün yeni nesil kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümleri, gerçek zamanlı bilgileri paylaşmak ve yardımcı olacak daha fazla içgörü sunmak için Finans, Tedarik, Proje Yönetimi, İK ve FP&A yeteneklerini bir araya getirerek dünyanın birçok orta ölçekli kuruluşuna güç veriyor. Organizasyonlar daha etkili hale gelir.
Xledger
xledger.net
Xledger, 60 ülkede 10.000'den fazla şirket tarafından kullanılan, piyasadaki en otomatik finansal ERP çözümüdür. Xledger %100 bulut tabanlıdır ve iş süreçlerini iyileştirmek için en iyi uygulamalardan ve otomasyondan yararlanmak isteyen iddialı kuruluşlar için tasarlanmıştır. Xledger otomasyon, ölçeklenebilirlik ve iş içgörüsü konularında fark yaratıyor. Xledger'ın kurucuları, her müşterinin ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilen ve en iyi uygulamalara dayalı, kullanıma hazır bir çözüm sağlayarak iş yönetimini basitleştirmek ve karmaşıklığı azaltmak için yola çıktı. Xledger, özelleştirmeden ziyade yapılandırmayı temel alır; bu, her müşterinin sorunsuz bir şekilde sistemin en son sürümüne yükseltildiği anlamına gelir. Xledger temel muhasebe (GL, AP, AR), ödeme işlemleri (çek basımı, ACH, banka havalesi), nakit yönetimi, faturalama ve faturalandırma, zaman çizelgesi, gider raporları, bütçeleme ve tahmin, gelir tanıma, sabit kıymet muhasebesi, envanter yönetimi sağlar , satın alma, bağışçı yönetimi, proje muhasebesi, fon muhasebesi, CRM, bordro, doküman yönetimi ve finansal raporlama yetenekleri. Kullanıcılar GL analizine, ayrıntılı inceleme yeteneğine, gerçek zamanlı bilgi raporlamasına, grafiklere, gösterge tablolarına, KPI'lara ve çeşitli iş zekası ve analitik araçlara erişebilir.
UdyogMART ERP
udyogmart.com
ERP çözümü, operasyonları kolaylaştırmak ve bilinçli kararlar vermeniz için ayrıntılı raporlar sağlamak açısından çok önemlidir. Birçok kişi ERP'nin bir öğe olduğuna inanmaktadır. Sonuç olarak ERP muhasebe yazılımı, muhasebe yönetimi yaklaşımının tamamını gerçekleştiren mutlak bir çözümdür. Muhasebe bilgisayar yazılımı ERP, işletmeler için ticaret prosedürünü çok basit hale getiren muhasebe ve finansı basitleştiren bir dizi özellik ve araçla oluşturulmuştur. ERP çözümü, bir şirketin her bir bölümünde kullanılan farklı teknolojileri birbirine bağlayarak, şirkete maliyetli olan yinelenen ve uyumsuz teknolojileri ortadan kaldırır. ERP muhasebe yazılımının, günümüz ERP'sinin sınırlarını sınırsız hale getiren, özel üçüncü taraf ürünleriyle entegre olabilecek bir kayıt sistemi olarak düşünülmesi gerekir.
Freespace ERP
freespaceerp.com
Freespace, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kolaylıkla çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Satış ve satın almalardan finans ve operasyonlara kadar işiniz bulut uygulaması tarafından halledilir.
Divalto
divalto.com
Divalto infinity, bir işletmenin yönetimi için gerekli tüm uygulama alanlarını ve işlevleri benzersiz bir ortamda entegre eden eksiksiz ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Divalto infinity işletmenizin her seviyesinde yer alır. Maliyetleri azaltır (örn. stok optimizasyonu, hazırlık, planlama) ve marjlarınız hakkında detaylı analizler sağlar. İşletmenizin ölçeği ne olursa olsun, Divalto Infinity hepsi bir arada yönetim çözümüdür!
Glowsis
glowsis.com
Glowsis Technologies, tüm endüstriler için tam ERP yazılım çözümleri sağlayan Kerala'daki en iyi erp sağlayıcılarından biridir. Glow Diametric, Yeni Nesil Girişimcilerin gereksinimlerine göre yönlendirilir ve stratejik girişimleri desteklemek için gereken seçeneği, esnekliği ve uyanıklığı sağlayan küresel bir ERP çözümüdür. Glow Diametric, değişen, karmaşık bir işi büyütmek için gereken kanıtlanmış, kapsamlı finansal yönetim yeteneklerini sunar.
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger, kritik finansal verilere gerçek zamanlı görünürlük sağlar. Bulutta yerel muhasebe yazılımımız ve API'lerimiz kuruluşların dağıtılmış operasyonlarını ve varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur. Buna tam özellikli bir genel muhasebe defteri, alacak hesapları, borç hesapları, envanter yönetimi, kripto varlık yönetimi ve daha fazlası dahildir.
TECHO
techoerp.in
Techo ERP kurumsal kaynak planlama yazılımıdır. Bu ürün imalat, perakende ve profesyonel hizmetler gibi sektörlerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelere hitap etmektedir. Ürün, muhasebe, envanter yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi için modüller içerir. Techo ERP, rol tabanlı kontrol panelleri, özelleştirilebilir raporlama ve iş akışı otomasyonu sağlar. Yazılımın yapılandırılabilir onay süreçleri ve denetim izleri vardır. Techo ERP, API'ler aracılığıyla bordro sistemleri, e-ticaret platformları ve ödeme ağ geçitleri gibi popüler üçüncü taraf uygulamalarıyla entegre olur. Techo ERP, bulut tabanlı platforma erişmek için internet bağlantısı ve web tarayıcısı gerektirir. Satıcı telefon, e-posta ve sohbet yoluyla 7/24 destek sağlar. Uygulama hizmetleri mevcuttur. Techo ERP mevzuata uygunluk standartlarını karşılar.
Kladana
kladana.com
E-ticaret işletmeleri için SaaS tabanlı envanter yönetimi yazılım çözümleri sağlayıcısı. Sunulan çözümler arasında sipariş yönetimi, stok yönetimi, iade yönetimi, sipariş karşılamanın optimizasyonu, iş akışı otomasyonu, malzeme listelerinin oluşturulması ve hammadde ve bitmiş ürünlerin muhasebeleştirilmesi yer almaktadır.
Hisaab
hisaab.pk
Hisaab, en son muhasebe, finans ve defter tutma araçları ve kullanımı kolay gösterge paneli arayüzü ile donatılmış, 7/24 çevrimiçi Web Tabanlı bir ERP çözümüdür.
Fraction ERP
fractionerp.com
Fraction ERP, aynı anda kontrol ve büyüme isteyen küçük ve orta ölçekli üreticiler için tasarlanmış bir bulut ERP sistemidir. Benzersiz bir ekibimiz var; deneyimli üretim uzmanları ve yazılım geliştirme mühendisleri.
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy, B2B ticari ihtiyaçlarına yönelik Kapsamlı Bulut tabanlı bir platformdur. D2C markaları için arka uç ticari operasyonların etkinleştirilmesi. Konsept, tüm B2B paydaşlarını ortak bir bulut platformuna getirerek B2B Ticaretini yapmaktır: Otomatik | Verimli | Uyumlu. Cloud Platform, markaların aşağıdaki konuları ele alma biçimini değiştiriyor: * Kaynak Tedarik Tedarikçileri, Hizmet Sağlayıcıları ve Üreticileri * Yukarıdaki taraflarla işlemleri yönetmek * Değer zincirini Akıllı bir şekilde kontrol etmek * İç ve dış ticari süreçlerin optimize edilmesi
Selly Erp
sellyerp.com
İtalya merkezli KOBİ'ler için bulut tabanlı ERP. Kullanıcılara müşterileri, satışları, etkinlikleri, faturalamayı, satın alma ve depoyu yönetme konusunda yardımcı olur.
Realsoft
realsoft.ae
RealSoft, Orta Doğu'da 4000'den fazla proje uygulayan, 19 yılı aşkın geçmişi ve çok yönlülüğü ile BAE'de birinci sınıf bir ERP ticaret yazılımıdır. ERP yazılımı, ticari sektöre (ayakkabı, lojistik, tedarik zinciri, giyim, inşaat malzemeleri, otomobil ve yedek parça, tekstil, toptan satış, perakende satış vb.) yönelik KDV özellikli, yapay zeka destekli, tamamen dijitalleştirilmiş ve mükemmel şekilde hazırlanmış bir ERP uygulamasıdır. .).
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold sizin ve süreçleriniz için tasarlandı. Operasyonlarınıza göre tasarlanmış esnek bir sistemle muhasebe, üretim, envanter, sipariş, e-ticaret ve nakliye dahil tüm süreçlerinizi kolaylaştırın. Herhangi bir temel muhasebe sisteminin, Excel'in veya başka bir paketin sağladığı esneklik ve özelleştirme seçeneklerinin eksikliğiyle mücadele mi ediyorsunuz? ERP Gold Size en üst düzeyde görünürlük ve tam kontrol sağlayan güçlü bir paket oluşturmak için mevcut hesaplarınız ve envanter yönetimi yazılımınızla sorunsuz bir şekilde entegre olun. ERP Gold, birden fazla yazılımdan gelen verileri senkronize ederek kapsamlı işlevler, ekranlar, raporlar oluşturur ve kritik süreçleri otomatikleştirir.