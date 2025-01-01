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ERP Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Nepal
Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, üretim, finans, İK ve tedarik zinciri gibi çeşitli departmanlardaki günlük iş operasyonlarını kolaylaştırır ve yönetir. Örnekler arasında Oracle Netsuite ve SAP ERP yer alır. ERP uygulaması, AP otomasyonu, finansal yönetim ve sağlık hizmetlerinde iyileştirilmiş hasta bakımı gibi faydalar sunar. ERP yazılımı bordro işlemlerini, zaman takibini ve envanter yönetimini kolaylaştırarak üretkenliğin ve verimliliğin artmasına yol açar. ERP sistemleri, departmanlardaki siloları ortadan kaldırarak tüm ekipler için temel verilere ve ölçümlere güvenli erişim sağlar. Gerçek zamanlı raporlama ve analitik kontrol panelleri, kullanıcıları departmanın performansı hakkında bilgilendirir. ERP sistemlerinin temel işlevleri genel olarak defteri kebir ve nakit yönetimi gibi muhasebe özelliklerini, işe alma ve maaş bordrosu gibi İK işlevlerini, temel satış ve müşteri yönetimi özelliklerini, satın alma iş akışlarını, envanter ve depo yönetimini, gelişmiş tedarik zinciri modüllerini, üretim modüllerini ve raporlamayı içerir. analitik. Benzersiz ihtiyaçları olan işletmeler için ERP sistemleri, işlevselliği geliştirmek ve operasyonlara ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlamak amacıyla CRM yazılımı, profesyonel hizmet otomasyon yazılımı veya proje tabanlı ERP sistemleriyle entegre edilebilir.
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Workforce (eski adıyla QuickBooks Time, TSheets Time Tracker), çalışanlarınızın ceplerinde bulunan cihazlarla iş sahasına giriş ve çıkış yapmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir zaman izleme ve planlama uygulamasıdır.
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Sağlam bir başlangıç yapın. QuickBooks Serbest Meslek Sahibi, kendi kendine başlayanlara ve küçük işletmelere ilerlemek için ihtiyaç duydukları özellikleri sağlar.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, Kaliforniya'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, ort...
Deskera
deskera.com
Dustera, SMB'lerin daha az araçla daha hızlı ölçeklendirilmesini sağlayan ödüllü bir entegre platformdur. Marketlerden imalat tesislerine kadar yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonunu yönetmek için Deskera'yı kullanıyor.
BizSuite
bizsuite.com.ng
BizSuite basitlik, işlevsellik ve özelleştirmeye odaklanan bir bulut işletme yönetimi yazılımıdır. Satın almalarınız, satışlarınız, envanteriniz, finansmanınız ve maliyetleriniz üzerinde tam kontrol. Tüm günlük iş faaliyetlerinizi tek bir yerden yönetin. Her türlü işletme ve perakende satış için mük...
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct, dünya çapında binlerce işletmeye derin muhasebe yetenekleri sunan esnek ve ölçeklenebilir finansal platformdur. Sage Intacct, herhangi bir muhasebe departmanına veya finans ekibine genel muhasebe, borç hesapları, alacak hesapları, nakit yönetimi ve sipariş yönetimi gibi bir dizi temel ...
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount Inc., 1999 yılından bu yana piyasadaki en uygun fiyatlı ve özelleştirilebilir bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümlerinden birini sunmaya devam ediyor. Ecount ERP, tamamen entegre, sağlam bir veri yönetimi sistemi sağlayarak dünya çapında 20.000'den fazla küçük ve orta ölçekli i...
SAP
sap.com
SAP, lider kurumsal uygulama ve iş yapay zeka şirketidir. İş dünyası ile teknolojinin kesiştiği noktada yer alan bu şirketler, inovasyonlarının gerçek iş zorluklarını doğrudan ele alacak ve gerçek dünyada etkiler yaratacak şekilde tasarlandığını gösteriyor. Çözümleri dünyanın en karmaşık ve zorlu s...
Acumatica
acumatica.com
2008 yılında kurulan Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için bulut ve tarayıcı tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı geliştiren bir teknoloji sağlayıcısıdır. Şirketin genel merkezi Bellevue, WA'da (Seattle metropol bölgesi) bulunmaktadır. Acumatica Cloud ERP, küçük ve ...
ERPNext
erpnext.com
ERPNext, Hintli bir yazılım şirketi Frappe Technologies Pvt. tarafından geliştirilen ücretsiz ve açık kaynaklı bir entegre Kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımıdır. Ltd. Python tabanlı bir sunucu tarafı çerçevesi olan Frappe kullanılarak MariaDB veritabanı sistemi üzerine kurulmuştur. ERPNext, ür...
Dolibarr
dolibarr.org
Dolibarr ERP & CRM, kuruluşunuzun faaliyetlerini (kişiler, tedarikçiler, faturalar, siparişler, stoklar, gündem…) yönetmenize yardımcı olan modern bir yazılım paketidir. Küçük, orta veya büyük şirketler, vakıflar ve serbest çalışanlar için tasarlanmış bir Açık Kaynak Yazılım paketidir (JavaScript g...
weclapp
weclapp.com
weclapp, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış, bulut tabanlı lider bir CRM ve ERP yazılımı sağlayıcısıdır. Tam entegre Sistem, tüm müşterilerinizi, projelerinizi, faturalarınızı, siparişlerinizi, makalelerinizi, biletlerinizi ve çok daha fazlasını kolayca yönetmek için kullanılabilir. w...
Marg ERP
margcompusoft.com
1 Milyondan fazla memnun kullanıcısı, 800'den fazla satış ve destek merkezi ile Marg ERP, GST'ye uyum sürecini kolaylaştırmada gerçek bir lider olmuştur. MARG ERP Ltd., tüm işletmelerin GST uyumlu hale gelmesi için mükemmel özelleştirilmiş envanter ve muhasebe çözümleri sağlama konusunda uzmanlığa ...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, çok kanallı gerçekleştirmenin geleceğini yaratmaya odaklanmış vizyon sahibi bir teknoloji lideridir. 1.500'den fazla bağlı 3PL'den oluşan rakipsiz ağımız ve entegre, bulutta yerel depo, sipariş ve envanter yönetimi platformları paketimiz aracılığıyla, modern tüccarların ve markaların, zahm...
MYOB Australia
myob.com
İster yeni başlıyor olun ister köklü bir işletmeyi yönetiyor olun, tüm işinizi MYOB ile yönetebilirsiniz. Finans ve tedarik zincirinden çalışan ve proje yönetimine kadar tüm önemli iş akışlarınızı içeren tek bir iş yönetimi platformu MYOB, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. İşiniz nerey...
MRPeasy
mrpeasy.com
MRPeasy, küçük üreticilere (10-200 çalışan) yönelik bulut tabanlı, uygun fiyatlı ve kullanıcı dostu, self servis üretim planlama yazılımıdır. Yazılım, üretim planlama, CRM, satın alma, tedarik zinciri yönetimi ve envanter kontrol modüllerinden oluşan bir pakettir. Uygulama, proje yöneticilerinin ka...
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct, dünya çapında binlerce işletmeye derin muhasebe yetenekleri sunan esnek ve ölçeklenebilir finansal platformdur. Sage Intacct, herhangi bir muhasebe departmanına veya finans ekibine genel muhasebe, borç hesapları, alacak hesapları, nakit yönetimi ve sipariş yönetimi gibi bir dizi temel...
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl, e-ticaret, çok kanallı perakende markaları ve toptancılar için bir numaralı Perakende İşletim Sistemidir. Brightpearl, satın alma sonrası işlemleri entegre eden ve otomatikleştiren ölçeklenebilir bir işletim sistemiyle perakendecilerin günlük sıkıntılı noktalarını ortadan kaldırıyor. De...
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde v...
ERPAG
erpag.com
ERPAG, bulut tabanlı bir kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümüdür. Otomobil, perakende, eğitim, bilgi teknolojisi ve daha fazlasını içeren çeşitli sektörlerdeki küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygundur. Birincil özellikler arasında satış yönetimi, satın alma, üretim yönetimi, muhasebe ve finan...
Striven
striven.com
İşiniz en iyi şekilde. Striven, gelirinizi artırmak, verimli çalışmak ve operasyonlarınızı geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren, hepsi bir arada bir iş yönetimi yazılımıdır. Striven eksiksiz bir yazılım çözümüdür; muhasebe, satış, projeler, yönetim ve raporlama için ihtiyaç duyduğunuz t...
Exact
exact.com
Exact, küçük ve orta ölçekli şirketler ve onların muhasebecileri için bulut yazılımı geliştirir. Ürünler, Finans ve İK gibi alanlardaki iş süreçlerini otomatikleştirir ve toptan dağıtım, üretim, proje ve inşaat için özel ERP çözümleri sağlar. Bu, zamandan tasarruf sağlar ve içgörü sağlar. Müşteriler...
LOGIC ERP
logicerp.com
Bugüne kadar binlerce müşteriye entegre ERP Yazılımı, Perakende ve POS Yazılımı sağlama konusundaki uzmanlığımız, onların iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oldu. LOGIC tarafından geliştirilen ERP çözümleri, önümüzdeki dönemde müşterilerin ticari büyümesine yardımcı olacak esneklik ve ölçeklenebil...
Mero ERP
meroerp.com
Bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama yazılımı sağlayıcısı. Özellikleri arasında gösterge panosuna genel bakış, ürün kataloğu yönetimi, kullanıcı yönetimi, gelir ve finansal akış yönetimi, gider yönetimi, satın alma yönetimi, satış ve satıcı yönetimi, müşteri yönetimi, çalışan ve envanter yönetimi,...
Veepan ERP
veepan.com
Veepan her işletmeye yönelik Bulut tabanlı bir ERP Yazılımıdır. Kasım 2018'de Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde kuruldu. Veepan'ın Hizmetleri şunları içerir: 1) Faturalandırma Yazılımı 2) Envanter Yönetimi 3) Muhasebe 4) GST Dosyalama Desteği 5) Satışları ve Satın Almaları Yönetin 6) İşletme Giderle...
Access
theaccessgroup.com
Access, yalnızca müşterilerimize hizmet etme şeklimiz, onlara kendileri için önemli olan şeyleri daha fazlasını yapma özgürlüğü verme sözümüzü yerine getirme şeklimiz açısından değil, aynı zamanda çalışanlarımız, yatırımcılarımız ve yakınımızdaki hayır kurumları için de iş yönetimi yazılımının çehre...
Daftra
daftra.com
Daftra, işletmenizi veya şirketinizi çevrimiçi olarak yönetmenizi sağlayan ilk entegre ve güvenli portaldır. Daftra bulut hizmetleri, güvenli sunucularımız çeşitli ülkelerde bulunduğundan ve herhangi bir yerden veya cihazdan şirketinizin güvenli verilerine mümkün olan en hızlı şekilde erişmek için p...
MYOB New Zealand
myob.com
İster yeni başlıyor olun ister köklü bir işletmeyi yönetiyor olun, tüm işinizi MYOB ile yönetebilirsiniz. Finans ve tedarik zincirinden çalışan ve proje yönetimine kadar tüm önemli iş akışlarınızı içeren tek bir iş yönetimi platformu MYOB, zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. İşiniz nerey...
OpenPro
openpro.com
OpenPro, lisanslı açık kaynaklı ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımında liderdir. OpenPro'nun ERP yazılım çözümleri, küçük işletmelerden kurumsal şirketlere kadar esnek, ölçeklenebilir ve tam özellikli bir yönetim sistemi sunar. Sistemin modüler tasarımı müşterilere en üst düzeyde esneklik sağla...
Doso ERP
dosoerp.com
DosoERP, bir kuruluş içindeki çeşitli departmanlardaki iş süreçlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış kapsamlı bir kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılım çözümüdür. Birden fazla işlevi birleştiren ve şirketlerin kaynaklarını, operasyonlarını ve bilgilerini etkili bir şekilde yönetm...
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex, üreticilere iş dönüşümünü desteklemek için üretim katından en üst kata kadar işlerinin her yönünü bağlama, otomatikleştirme, izleme ve analiz etme yeteneği verir. Bulutta yerleşik Plex Akıllı Üretim Platformu, insanları, sistemleri, makineleri ve tedarik zincirlerini birbirine bağlamak için ME...
ZapInventory
zapinventory.com
ZapInventory, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış bulut tabanlı bir envanter yönetimi yazılımıdır. Kullanıcıların envanteri, satışları, satın almaları, tedarikçileri, müşterileri ve daha fazlasını yönetmesine olanak tanır. Barkod tarama, sipariş yönetimi ve çoklu konum desteği gibi öze...
Workcube
workcube.com
Workcube Catalyst, günümüz dünyasında kurumsal yazılımların en büyük, en yeni ve nihai adresidir. Workcube Catalyst, işinizi daha iyi yönetmenize ve organize etmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış iş modellerine ve yaratıcı yaklaşımlara sahiptir. Workcube Catalyst, bulut ortamındaki en...
Inventory365
inventory365.co
Inventory365, her ölçekteki işletmenin envanter operasyonlarını kolaylaştırmasına yardımcı olan son teknoloji ürünü bir envanter yönetimi yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü özellikleriyle Inventory365, şirketlerin stok seviyelerini takip etmesini, stok hareketlerini izlemesini, satın alma...
Viindoo
viindoo.com
Viindoo, işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan, bulut platformu üzerinde kapsamlı, senkronize ve bağlantılı Kurumsal Yönetim Yazılımı (Viindoo Çözümü) sağlar. Viindoo ürünü, en karmaşık işletmelerin bile ihtiyaçlarını karşılayacak esnekliğe ve tam fonksiyon entegrasyonuna sahiptir. Talepleriniz...
Shipedge
shipedge.com
Harekete geçme, karmaşık e -ticaret operasyonlarını otomatikleştirmek için modüler ve ölçeklenebilir bir çözümdür. Garip tamamen web tabanlıdır ve ana modülleri e-ticaret operasyonlarını otomatikleştirmek için sipariş yönetimi ve depo yönetim sistemleridir. Şirketlerin bir veya birden fazla depoyu (...
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum, ERP, MRP ve MES'i Hizmet Olarak Üretim Yazılımı (SaaS) platformuyla değiştirerek küçük ve orta ölçekli üreticilerin iş akışı optimizasyonu ve otomatik veri toplama yoluyla verimliliği artırmasına olanak tanır. Fulcrum, verimi ve kârlılığı artırmak için makine öğrenimi, otomasyon, tahmine da...
WinWeb
winweb.com
WinWeb, dünyanın en entegre BT çözümünü geliştirdi. küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik destek altyapısı - WinWeb CLOUD. Arka ofis, üretim, web sitesi, e-ticaret ve sosyal medyayı sorunsuz bir şekilde entegre ederek entegre ve ölçeklenebilir bir BT deneyimi sunar. Verimliliği en üst düzeye çı...
DMSi Software
dmsi.com
DMSi, özel iş yönetimi yazılımımız aracılığıyla yapı malzemeleri endüstrisine yeni teknoloji ve yeni fikirler getiriyor. Dünyanın en büyük, en kritik sektörlerinden birinde devrim yapıyoruz. Neyse ki, biz meydan okumayı seviyoruz. Yazılımımız hakkında eğitim almak, müşteri iş sorunlarını araştırmak...
KEBS
kebs.ai
KEBS, profesyonel hizmet sektörünün hayatını kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir iş paketidir. Bu modern ERP, işletmelerin maliyet ve kaynak sızıntılarını azaltmalarına ve üretkenliklerini ve karlılıklarını 10 kat artırmalarına olanak tanıyacak. Kuruluşlar, büyüklükleri ve ölçekleri ne olursa olsu...
Unit4
unit4.com
Unit4, profesyonel hizmetler, eğitim, kamu hizmetleri ve kar amacı gütmeyen sektörlere özel olarak odaklanarak, hizmet kuruluşlarındaki kişiler için kurumsal yazılım, ERP uygulamaları ve ilgili profesyonel hizmetleri tasarlayan ve sunan bir yazılım şirketidir. Avrupa, Kuzey Amerika, Asya-Pasifik böl...
Xledger
xledger.net
Xledger, 60 ülkede 10.000'den fazla şirket tarafından kullanılan, piyasadaki en otomatik finansal ERP çözümüdür. Xledger %100 bulut tabanlıdır ve iş süreçlerini iyileştirmek için en iyi uygulamalardan ve otomasyondan yararlanmak isteyen iddialı kuruluşlar için tasarlanmıştır. Xledger otomasyon, ölç...
UdyogMART ERP
udyogmart.com
ERP çözümü, operasyonları kolaylaştırmak ve bilinçli kararlar vermeniz için ayrıntılı raporlar sağlamak açısından çok önemlidir. Birçok kişi ERP'nin bir öğe olduğuna inanmaktadır. Sonuç olarak ERP muhasebe yazılımı, muhasebe yönetimi yaklaşımının tamamını gerçekleştiren mutlak bir çözümdür. Muhasebe...
INNERGY
innergy.com
INNERGY, özel ahşap işleme atölyelerinin tüm iş sürecini yönlendiren bir ERP çözümüdür. Platformumuz, kuruluşunuza yayılmış çeşitli veri adalarını ofisten veya sahadan erişilebilen tek bir sistemde birleştirir. Verileri kolayca paylaşmayan ayrık elektronik tabloların veya niş uygulamaların günleri a...
Freespace ERP
freespaceerp.com
Freespace, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kolaylıkla çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Satış ve satın almalardan finans ve operasyonlara kadar işiniz bulut uygulaması tarafından halledilir.
Divalto
divalto.com
Divalto infinity, bir işletmenin yönetimi için gerekli tüm uygulama alanlarını ve işlevleri benzersiz bir ortamda entegre eden eksiksiz ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Divalto infinity işletmenizin her seviyesinde yer alır. Maliyetleri azaltır (örn. stok optimizasyonu, hazırlık, planlama) ve ma...
Glowsis
glowsis.com
Glowsis Technologies, tüm endüstriler için tam ERP yazılım çözümleri sağlayan Kerala'daki en iyi erp sağlayıcılarından biridir. Glow Diametric, Yeni Nesil Girişimcilerin gereksinimlerine göre yönlendirilir ve stratejik girişimleri desteklemek için gereken seçeneği, esnekliği ve uyanıklığı sağlayan ...
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger, kritik finansal verilere gerçek zamanlı görünürlük sağlar. Bulutta yerel muhasebe yazılımımız ve API'lerimiz kuruluşların dağıtılmış operasyonlarını ve varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur. Buna tam özellikli bir genel muhasebe defteri, alacak hesapları, borç hesapları, envanter yön...
TECHO
techoerp.in
Techo ERP kurumsal kaynak planlama yazılımıdır. Bu ürün imalat, perakende ve profesyonel hizmetler gibi sektörlerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelere hitap etmektedir. Ürün, muhasebe, envanter yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi için modüller içerir. Techo ERP, rol tabanlı k...
Kladana
kladana.com
E-ticaret işletmeleri için SaaS tabanlı envanter yönetimi yazılım çözümleri sağlayıcısı. Sunulan çözümler arasında sipariş yönetimi, stok yönetimi, iade yönetimi, sipariş karşılamanın optimizasyonu, iş akışı otomasyonu, malzeme listelerinin oluşturulması ve hammadde ve bitmiş ürünlerin muhasebeleşti...
Hisaab
hisaab.pk
Hisaab, en son muhasebe, finans ve defter tutma araçları ve kullanımı kolay gösterge paneli arayüzü ile donatılmış, 7/24 çevrimiçi Web Tabanlı bir ERP çözümüdür.
Fraction ERP
fractionerp.com
Fraction ERP, aynı anda kontrol ve büyüme isteyen küçük ve orta ölçekli üreticiler için tasarlanmış bir bulut ERP sistemidir. Benzersiz bir ekibimiz var; deneyimli üretim uzmanları ve yazılım geliştirme mühendisleri.
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy, B2B ticari ihtiyaçlarına yönelik Kapsamlı Bulut tabanlı bir platformdur. D2C markaları için arka uç ticari operasyonların etkinleştirilmesi. Konsept, tüm B2B paydaşlarını ortak bir bulut platformuna getirerek B2B Ticaretini yapmaktır: Otomatik | Verimli | Uyumlu. Cloud Platform, markaları...
Selly Erp
sellyerp.com
İtalya merkezli KOBİ'ler için bulut tabanlı ERP. Kullanıcılara müşterileri, satışları, etkinlikleri, faturalamayı, satın alma ve depoyu yönetme konusunda yardımcı olur.
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold sizin ve süreçleriniz için tasarlandı. Operasyonlarınıza göre tasarlanmış esnek bir sistemle muhasebe, üretim, envanter, sipariş, e-ticaret ve nakliye dahil tüm süreçlerinizi kolaylaştırın. Herhangi bir temel muhasebe sisteminin, Excel'in veya başka bir paketin sağladığı esneklik ve özelle...
IFS
ifs.com
IFS, dünya çapında mal üreten ve dağıtan, varlıkları inşa eden ve bakımını yapan ve hizmet odaklı operasyonları yöneten şirketler için kurumsal yazılımlar geliştirir ve sunar. Tek platformumuzda, sektöre özel ürünlerimiz doğası gereği tek bir veri modeline bağlıdır ve gömülü dijital inovasyonu kulla...