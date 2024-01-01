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ERP Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Ermenistan
Kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri, üretim, finans, İK ve tedarik zinciri gibi çeşitli departmanlardaki günlük iş operasyonlarını kolaylaştırır ve yönetir. Örnekler arasında Oracle Netsuite ve SAP ERP yer alır. ERP uygulaması, AP otomasyonu, finansal yönetim ve sağlık hizmetlerinde iyileştirilmiş hasta bakımı gibi faydalar sunar. ERP yazılımı bordro işlemlerini, zaman takibini ve envanter yönetimini kolaylaştırarak üretkenliğin ve verimliliğin artmasına yol açar. ERP sistemleri, departmanlardaki siloları ortadan kaldırarak tüm ekipler için temel verilere ve ölçümlere güvenli erişim sağlar. Gerçek zamanlı raporlama ve analitik kontrol panelleri, kullanıcıları departmanın performansı hakkında bilgilendirir. ERP sistemlerinin temel işlevleri genel olarak defteri kebir ve nakit yönetimi gibi muhasebe özelliklerini, işe alma ve maaş bordrosu gibi İK işlevlerini, temel satış ve müşteri yönetimi özelliklerini, satın alma iş akışlarını, envanter ve depo yönetimini, gelişmiş tedarik zinciri modüllerini, üretim modüllerini ve raporlamayı içerir. analitik. Benzersiz ihtiyaçları olan işletmeler için ERP sistemleri, işlevselliği geliştirmek ve operasyonlara ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlamak amacıyla CRM yazılımı, profesyonel hizmet otomasyon yazılımı veya proje tabanlı ERP sistemleriyle entegre edilebilir.
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Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker (eski adıyla TSheets Time Tracker), çalışanlarınızın ceplerinde bulunan cihazlarla iş sahasına giriş ve çıkış yapmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir zaman izleme ve planlama uygulamasıdır.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc., 1998 yılında kurulan ve merkezi San Mateo, California'da bulunan ve işletme finansmanını, operasyonları ve müşteri ilişkilerini yönetmek için yazılım ve hizmetler sağlayan bir Amerikan bulut bilişim şirketiydi. Yazılım ve hizmetleri, ERP, CRM, PSA ve e-ticaret modülleriyle küçük, orta...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Sağlam bir başlangıç yapın. QuickBooks Serbest Meslek Sahibi, kendi kendine başlayanlara ve küçük işletmelere ilerlemek için ihtiyaç duydukları özellikleri sağlar.
Deskera
deskera.com
İşletmenizi Yönetmek için Muhasebe, Envanter, Bordro ve CRM İçeren Küçük İşletme Yazılımı
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount, 20 yıldır sektörde lider konumda olan bulut tabanlı bir ERP'dir. Bu sistem her zaman ve her yerde sınırsız erişime izin verir. Dünya çapında şu anda Ecount kullanan 60.000'e kadar benzersiz şirket var, her şirketin birden fazla kullanıcısı olduğunu hayal edin, kullanıcı sayısı kolayca bir mi...
Sage Accounting
sage.com
Sage İş Bulutu. Muhasebe, finans ve bordro. Küçük işletmeler. muhasebe simgesi. Muhasebe. Küçük işletmeler için yerel bulut muhasebe yazılımı.
Acumatica
acumatica.com
2008 yılında kurulan Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için bulut ve tarayıcı tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı geliştiren bir teknoloji sağlayıcısıdır. Şirketin genel merkezi Bellevue, WA'da (Seattle metropol bölgesi) bulunmaktadır.
weclapp
weclapp.com
CRM, ürün yönetimi ve finansal muhasebe ile Bulut ERP weclapp ekiplere yönelik ERP platformudur. İster CRM, ürün yönetimi veya muhasebe olsun: weclapp ile ekipler tüm önemli iş süreçlerini tek bir yazılımda ortaklaşa kontrol eder.
Dolibarr
dolibarr.org
Profesyonel veya temel bir faaliyeti (kobi, serbest çalışanlar veya büyük şirketler) yönetmek için web tabanlı ERP ve CRM Açık Kaynak yazılımı: teklif veya ticari teklifler, faturalar, ürünler, kişiler, gündem, siparişler, satın almalar, stoklar, e-postalar, CMS, POS
Sage Intacct
intacct.com
Her büyüklükteki şirketin muhasebe ve finansal yönetim yazılımı için AICPA'nın ilk ve tek tercih edilen sağlayıcısı ile yatırım getirisini artırın ve kuruluşunuzu dönüştürün.
MYOB Australia
myob.com
MYOB ile İyi Meşgul Olun. Günlük görevlerinizi otomatikleştiren tek bir sistem ve · Güncel kaynaklarla işinizi nelerin etkilediğinden haberdar olun.
MRPeasy
mrpeasy.com
Basit ama güçlü bulut tabanlı Üretim ERP/MRP yazılımı. Üretimin, stokun, müşterilerin, satın almaların, finansın ve ekibin kusursuz yönetimi.
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl, siparişlerinizi, envanterinizi, finansal bilgilerinizi, POS'unuzu ve CRM'nizi tek bir yerde toplayan çok kanallı perakende yönetim sistemidir.
Exact
exact.com
İşletmelerin fiyat teklifi oluşturmasına, çalışanlara görev atamasına, fatura oluşturmasına ve gelir tahmini yapmasına yardımcı olan proje planlama çözümü.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, günümüzün çok yüksek tüketici beklentilerini aşan daha esnek ve güvenilir sipariş karşılama ağları oluşturmak için markaları ve 3PL'leri birbirine bağlıyor.
MYOB New Zealand
myob.com
MYOB ile İyi Meşgul Olun. Günlük görevlerinizi otomatikleştiren tek bir sistem ve · Güncel kaynaklarla işinizi nelerin etkilediğinden haberdar olun.
ERPAG
erpag.com
Bulut tabanlı bir MRP sistemi mi arıyorsunuz? Tüm iş süreçlerini tek bir bulut tabanlı ERP ve MRP yazılımı altında bağlayın ve kolaylaştırın. Şimdi dene!
Striven
striven.com
Striven, kuruluşunuzun başarı için ihtiyaç duyduğu her şeyi içeren, hepsi bir arada bir iş yönetimi yazılım paketidir.
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex, üreticilere iş dönüşümünü desteklemek için üretim katından en üst kata kadar işlerinin her yönünü bağlama, otomatikleştirme, izleme ve analiz etme yeteneği verir. Bulutta yerleşik Plex Akıllı Üretim Platformu, insanları, sistemleri, makineleri ve tedarik zincirlerini birbirine bağlamak için ME...
ZapInventory
zapinventory.com
E-Ticaret, muhasebe ve CRM entegrasyonlarına sahip güçlü envanter yönetimi yazılımı. ZapERP tüm işletmenizi tek yerden yönetmenize olanak tanır.
ERPNext
erpnext.com
ERPNext, Hintli bir yazılım şirketi Frappe Technologies Pvt. tarafından geliştirilen ücretsiz ve açık kaynaklı bir entegre Kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımıdır. Ltd. Python tabanlı bir sunucu tarafı çerçevesi olan Frappe kullanılarak MariaDB veritabanı sistemi üzerine kurulmuştur. ERPNext, ür...
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde v...
Xledger
xledger.net
Xledger'ın yeni nesil bulut tabanlı ERP sistemi, AP, AR ve kasiyer süreçlerinin otomasyonu yoluyla muhasebe süreçlerini kolaylaştırır. Otomasyona ve akıllı veri yakalamaya odaklanılması, gerçek zamanlı raporlamaya, olağanüstü yönetim gözetimine ve daha hızlı karar almaya olanak sağlar. Xledger gerçe...
LOGIC ERP
logicerp.com
Bugüne kadar binlerce müşteriye entegre ERP Yazılımı, Perakende ve POS Yazılımı sağlama konusundaki uzmanlığımız, onların iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oldu. LOGIC tarafından geliştirilen ERP çözümleri, önümüzdeki dönemde müşterilerin ticari büyümesine yardımcı olacak esneklik ve ölçeklenebil...
Viindoo
viindoo.com
Viindoo, işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan, bulut platformu üzerinde kapsamlı, senkronize ve bağlantılı Kurumsal Yönetim Yazılımı (Viindoo Çözümü) sağlar. Viindoo ürünü, en karmaşık işletmelerin bile ihtiyaçlarını karşılayacak esnekliğe ve tam fonksiyon entegrasyonuna sahiptir. Talepleriniz...
Fulcrum
fulcrumpro.com
Fulcrum, daha iyi kararları daha hızlı alabilmeniz için mağazanızı canlı verilerle bağlayan bulut üretim yazılımıdır.
WinWeb
winweb.com
WinWeb, KOBİ'ler için hepsi bir arada SaaS platformu sağlar. CRM, satış kanalı, Muhasebe, yardım masası, stok kontrolü, ePOS + çok daha fazlası gibi modülleri içeren özel bir ERP platformu. WinWeb öncelikle toptan satış, hizmet ve perakende sektörlerine odaklanmaktadır. Uygulama başına 49$/pm'den ve...
Mero ERP
meroerp.com
Bulut tabanlı kurumsal kaynak planlama yazılımı sağlayıcısı. Özellikleri arasında gösterge panosuna genel bakış, ürün kataloğu yönetimi, kullanıcı yönetimi, gelir ve finansal akış yönetimi, gider yönetimi, satın alma yönetimi, satış ve satıcı yönetimi, müşteri yönetimi, çalışan ve envanter yönetimi,...
Fraction ERP
fractionerp.com
Fraction ERP, aynı anda kontrol ve büyüme isteyen küçük ve orta ölçekli üreticiler için tasarlanmış bir bulut ERP sistemidir. Benzersiz bir ekibimiz var; deneyimli üretim uzmanları ve yazılım geliştirme mühendisleri.
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy, B2B ticari ihtiyaçlarına yönelik Kapsamlı Bulut tabanlı bir platformdur. D2C markaları için arka uç ticari operasyonların etkinleştirilmesi. Konsept, tüm B2B paydaşlarını ortak bir bulut platformuna getirerek B2B Ticaretini yapmaktır: Otomatik | Verimli | Uysal. Cloud Platform, markaların...
Selly Erp
sellyerp.com
İtalya merkezli KOBİ'ler için bulut tabanlı ERP. Kullanıcılara müşterileri, satışları, etkinlikleri, faturalamayı, satın alma ve depoyu yönetme konusunda yardımcı olur.
Divalto
divalto.com
Divalto infinity, bir işletmenin yönetimi için gereken tüm uygulama alanlarını ve işlevleri benzersiz bir ortamda entegre eden eksiksiz ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Divalto infinity işinizin her seviyesinde yer alır. Maliyetleri azaltır (örneğin stok optimizasyonu, hazırlık, planlama) ve mar...
OpenPro
openpro.com
OpenPro, lisanslı açık kaynaklı ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımında liderdir. OpenPro'nun ERP yazılım çözümleri, küçük işletmelerden kurumsal şirketlere kadar esnek, ölçeklenebilir ve tam özellikli bir yönetim sistemi sunar. Sistemin modüler tasarımı müşterilere en üst düzeyde esneklik sağla...
Doso ERP
dosoerp.com
Dosso ERP - işinizin yönetimini kolaylaştıran ve karınızı artıran birden fazla sistem aracılığıyla daha iyi sonuçlar elde etmek için tercih ettiğiniz iş ortağınız
Composity
composity.com
Büyüme Odaklı Yöneticiler için İş Platformu Hayatınızı kolaylaştıracak ve çabalarınızı daha ödüllendirici hale getirecek uygun fiyatlı yazılım!
SoftLedger
softledger.com
Bulut tabanlı ERP'mizin öğrenilmesi kolaydır, işinize uyum sağlar ve diğer uygulamalara bağlanır.
Workcube
workcube.com
Workcube Catalyst, günümüz dünyasında kurumsal yazılımların en büyük, en yeni ve nihai adresidir. Workcube Catalyst, işinizi daha iyi yönetmenize ve organize etmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış iş modellerine ve yaratıcı yaklaşımlara sahiptir. Workcube Catalyst, bulut ortamındaki en...
Wiise
wiise.com
Avustralya'daki işletmeler için tasarlanan Wiise, tüm işinizi tek bir güvenli Microsoft platformunda yürütmenize yardımcı olan bulut tabanlı bir ERP yazılımıdır. Mali durumunuzu yönetin, operasyonları otomatikleştirin ve doğru kararları vermek için ihtiyaç duyduğunuz iş zekasını ve öngörüleri edinin...
Veepan ERP
veepan.com
Veepan, her işletmeye yönelik Bulut tabanlı bir ERP Yazılımıdır. Kasım 2018'de Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde kuruldu. Veepan'ın Hizmetleri şunları içerir: 1) Faturalandırma Yazılımı 2) Envanter Yönetimi 3) Muhasebe 4) GST Dosyalama Desteği 5) Satışları ve Satın Almaları Yönetin 6) İşletme Giderl...
UdyogMART ERP
udyogmart.com
ERP çözümü, operasyonları kolaylaştırmak ve bilinçli kararlar vermeniz için ayrıntılı raporlar sağlamak açısından çok önemlidir. Birçok kişi ERP'nin bir öğe olduğuna inanmaktadır. Sonuç olarak ERP muhasebe yazılımı, muhasebe yönetimi yaklaşımının tamamını gerçekleştiren mutlak bir çözümdür. Muhasebe...
TECHO
techoerp.in
Techo ERP kurumsal kaynak planlama yazılımıdır. Bu ürün imalat, perakende ve profesyonel hizmetler gibi sektörlerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelere hitap etmektedir. Ürün, muhasebe, envanter yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi için modüller içerir. Techo ERP, rol tabanlı k...
Lead Commerce
leadcommerce.com
Lead Commerce, envanterinizi, depolarınızı, siparişlerinizi, e-ticaretinizi ve paket teslim alma operasyonlarınızı tek bir web tabanlı yönetim konsolundan yöneten bulut tabanlı (SaaS) bir B2C ve B2B Sipariş Yönetimi Yazılımıdır.
Hisaab
hisaab.pk
Hisaab, en son muhasebe, finans ve defter tutma araçları ve kullanımı kolay gösterge paneli arayüzü ile donatılmış, 7/24 çevrimiçi Web Tabanlı bir ERP çözümüdür.
Freespace ERP
freespaceerp.com
Freespace, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kolaylıkla çalışmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Satış ve satın almalardan finans ve operasyonlara kadar işiniz bulut uygulaması tarafından halledilir.
Inventory365
inventory365.co
Inventory365, her büyüklükteki işletmenin envanter operasyonlarını kolaylaştırmasına yardımcı olan son teknoloji ürünü bir envanter yönetimi yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü özellikleriyle Inventory365, şirketlerin stok seviyelerini takip etmesini, stok hareketlerini izlemesini, satın a...
Daftra
daftra.com
Daftra, işletmenizi veya şirketinizi çevrimiçi olarak yönetmenizi sağlayan ilk entegre ve güvenli portaldır. Daftra bulut hizmetleri, güvenli sunucularımız çeşitli ülkelerde bulunduğundan ve şirketinizin güvenli verilerine herhangi bir yerden veya cihazdan mümkün olan en hızlı şekilde erişmek için p...
KB CloudERP
kbclouderp.com
KB CloudERP, Nepal'de bulut tabanlı bir ERP, POS, HRM, CRM, Muhasebe, Stok ve Envanter Yönetimi Çözümüdür. Küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerini çalışanlarına, birden fazla işletme lokasyonuna ve banka hesaplarına bağlayan bir çevrimiçi muhasebe yazılımıdır. KB CloudERP, kullanıma hazır birçok ...
KEBS
kebs.ai
KEBS, profesyonel hizmet sektörünün hayatını kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir iş paketidir. Bu modern ERP, işletmelerin maliyet ve kaynak sızıntılarını azaltmalarına ve üretkenliklerini ve karlılıklarını 10 kat artırmalarına olanak tanıyacak. Boyutları ve ölçekleri ne olursa olsun kuruluşlar, g...
ERP Gold
erp.gold
ERP Gold sizin ve süreçleriniz için tasarlandı. Operasyonlarınıza göre hazırlanmış esnek bir sistemle muhasebe, üretim, envanter, sipariş, e-ticaret ve nakliye dahil tüm süreçlerinizi kolaylaştırın. Herhangi bir temel muhasebe sisteminin, Excel'in veya başka bir paketin sağladığı esneklik ve özelle...
Tyler Technologies
tylertech.com
Tyler Technologies (NYSE:TYL), kamu sektörüne entegre yazılım ve teknoloji hizmetleri sunmaktadır. Tyler'ın uçtan uca çözümleri yerel, eyalet ve federal hükümet kurumlarının bölge sakinleri ve birbirleriyle verimli ve şeffaf bir şekilde çalışmalarını sağlar. Tyler'ın çözümleri, verileri ve süreçleri...
IFS
ifs.com
IFS, dünya çapında mal üreten ve dağıtan, varlıkları inşa eden ve bakımını yapan ve hizmet odaklı operasyonları yöneten şirketler için kurumsal yazılımlar geliştirir ve sunar. Tek platformumuzda, sektöre özel ürünlerimiz doğası gereği tek bir veri modeline bağlıdır ve gömülü dijital inovasyonu kulla...
Appward
appward.com
Yazılım şirketleri işinizi anlamıyor. Bir gruptan pahalı ve zaman alıcı uygulama gerektiren katı bir çözüm elde edersiniz. Diğerinden bağlantısız uygulamalardan oluşan bir karmakarışıklık elde edersiniz. Acınızı hissediyoruz. Appward, proje yönetimi, CRM, çalışan yönetimi, operasyonlar, kalite, üret...
Glowsis
glowsis.com
Glowsis Technologies, tüm endüstriler için tam ERP yazılım çözümleri sağlayan Kerala'daki en iyi erp sağlayıcılarından biridir. Kurumsal düzeyde ERP, muhasebe ve insan kaynakları yönetimi yaratıyoruz
TiM ERP
tim-erp.com
TiM ERP je program za knjigovodstvo i kompletan poslovni softver za efikasno upravljanje firmom. Sadrži sve od vođenja magacinskog poslovanja, PDV obračuna, finansijskih podataka, obračuna zarada, osnovnih sredstava, blagajne... TiM ERP je savremeni knjigovodstveni softver koji će Vam omogućiti lak...
Fujishka B-Quick
fujishka.com
B-Quick, İşletmelerin daha hızlı büyümesine, yeni pazarlara girmesine ve dayanıklılığı artırmasına yardımcı olabilecek Uyarlanabilir bir Bulut ERP uygulamasıdır KDV özellikli ve hem İngilizce hem de Arapça dil desteğine sahip olan B-Quick, Bulutun Gücüyle güvenlik ve esneklikle sektör lideri çözüml...