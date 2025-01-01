Ekipman Kiralama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Ekipman kiralama yazılımı, kiralama şirketlerine operasyonlarını kolaylaştırmak ve yönetmek için gerekli araçları sunar. Bu yazılım, işletmelerin envanteri denetlemesine, ekipman bakımını izlemesine ve muhasebe dahil çeşitli arka ofis görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur. İnşaat, etkinlik ve eğlence ekipmanı kiralama gibi çeşitli sektörlere hitap etmektedir. Birçok kiralama işletmesi, satış noktası işlemlerinden ekipman takibine kadar operasyonlarının her yönünü yönetmek için bu yazılımı kullanabilir. Ancak, genellikle özel araç kiralama yazılımı kullanan araç kiralama hariç, çeşitli kiralama işletmeleri için özel olarak tasarlanmıştır.
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Rentman
rentman.io
Rentman, AV ve Etkinlik sektöründe günlük operasyonları yönetmeye ve iş akışlarını iyileştirmeye yardımcı olan bir kaynak yönetim yazılımıdır.
Booqable
booqable.com
Booqable, işletmelerin kiralama, envanter yönetimi ve rezervasyon süreçlerini basit bir şekilde yönetmelerini sağlayan bir yazılımdır.
Goodshuffle Pro
goodshuffle.com
Goodshuffle Pro, etkinlik profesyonellerinin envanter yönetimi ve müşteri iletişimini kolaylaştıran bir etkinlik yönetim yazılımıdır.
Twice Commerce
twicecommerce.com
Twice Commerce, işletmelerin ürün ve hizmetleri kiralaması, satması ve yeniden satması için bir platformdur. Güvenli ödeme ve envanter yönetimi sağlar.
Reservety
reservety.com
Reservety, kiralama işletmeleri için çevrimiçi rezervasyon ve yönetim süreçlerini kolaylaştıran kapsamlı bir yazılımdır.
Renterra
getrenterra.com
Renterra, modern bir ekipman kiralama ve envanter yönetim yazılımıdır. Bulut tabanlı olarak işletmenizi kolaylaştırır.
Flecto
flecto.io
Flecto uygulaması, envanter, rezervasyon ve müşteri yönetimi için kapsamlı araçlar sunarak tüm rezervasyon sürecini tek bir yerden yönetmenizi sağlar.
Eqpme
eqpme.com
Eqpme, bağımsız ekipman kiralama işletmeleri için envanter takibi, ödeme alma ve müşteri ilişkilerini yönetmeyi sağlayan bir kira yazılımıdır.
Smartyard
yoursmartyard.com
Smartyard, işyerinde makineleri hızlıca talep etmenizi sağlayarak dakikalar içinde teklifler almanıza imkân tanır.
StayOnHire
stayonhire.com
StayOnHire, kiralama firmaları için bulut tabanlı bir yazılımdır. Ekiplerin günlük operasyonlarını kolaylaştırarak, sözleşme takibi ve kullanım faturalandırması yapar.