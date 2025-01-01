Kurumsal Sosyal Ağ (ESN) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Kurumsal sosyal ağ (ESN) yazılımı, çalışanların sosyal olarak etkileşim kurması, işbirliği yapması ve bilgi paylaşması için dijital bir platform sağlayarak kuruluşlar içinde aşağıdan yukarıya iletişimi ve işbirliğini teşvik eder. Bu, resmi olmayan, eşler arası iletişimi teşvik eder. Tüketici sosyal medya platformlarına benzer şekilde ESN yazılımı, çalışanların güncellemeleri, fotoğrafları ve mesajları doğrudan meslektaşlarıyla paylaşmalarına olanak tanır. Kuruluşlar, özellikle hibrit veya uzaktan çalışma ortamlarında çalışanlar arasındaki etkileşimi ve işbirliğini geliştirmek için ESN yazılımını kullanabilir ve konumlarından bağımsız olarak bağlantı kurma, etkileşim kurma ve sosyalleşme fırsatlarına sahip olmalarını sağlayabilir. Bu, morali ve genel çalışan memnuniyetini artırabilir. ESN yazılımı bir tür iç iletişim platformu olmakla birlikte, amacı itibarıyla çalışan iletişim yazılımlarından farklılık göstermektedir. Çalışan iletişim yazılımı, çeşitli iletişim stilleri (yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, asenkron, senkron) ve şirket çapında temel mesajların yayınlanması için kapsamlı çözümler sunar. Buna karşılık, ESN yazılımı resmi olmayan, etkileşimli ve eşler arası işbirliğine odaklanarak bilgi paylaşımı ve ekip çalışması kültürünü teşvik eder. Her iki yazılım türü de iç iletişimi geliştirmek ve iyi bağlantılara sahip, etkileşimli bir iş gücünü teşvik etmek için çok önemlidir.
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Workplace
workplace.com
Workplace, uzaktan çalışanlar dahil olmak üzere ekiplerin iletişimini ve işbirliğini kolaylaştıran bir iletişim platformudur.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışan deneyimini geliştiren bir platformdur. İletişim, katılım ve sosyal intranet özelliklerini bir araya getirir.
Guru
getguru.com
Guru, ekipler için bilgi arama, yönetim ve paylaşımı sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Blink
joinblink.com
Blink, masa başında ve masa dışında çalışanları birleştiren bir mobil platformdur. İletişimi ve çalışan katılımını geliştirir.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr, çalışan katılımını artıran ve iletişimi kolaylaştıran modern bir iç iletişim platformudur.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların organizasyonlarına ve işlerine uzaktan bağlanmalarını sağlayan, entegre iç iletişim ve yönetim platformudur.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8, çalışanların onaylı içeriği paylaşmasını sağlayarak marka görünümünü ve katılımı artırmayı amaçlayan bir çalışan savunuculuk platformudur.
Joincube
joincube.com
Joincube, ekiplerin iletişimini ve iş akışını yöneterek iş verimliliğini artırmak için tasarlanmış bir işbirliği uygulamasıdır.
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