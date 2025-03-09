Kurumsal Sosyal Ağ (ESN) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Özbekistan

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Kurumsal sosyal ağ (ESN) yazılımı, çalışanların sosyal olarak etkileşim kurması, işbirliği yapması ve bilgi paylaşması için dijital bir platform sağlayarak kuruluşlar içinde aşağıdan yukarıya iletişimi ve işbirliğini teşvik eder. Bu, resmi olmayan, eşler arası iletişimi teşvik eder. Tüketici sosyal medya platformlarına benzer şekilde ESN yazılımı, çalışanların güncellemeleri, fotoğrafları ve mesajları doğrudan meslektaşlarıyla paylaşmalarına olanak tanır. Kuruluşlar, özellikle hibrit veya uzaktan çalışma ortamlarında çalışanlar arasındaki etkileşimi ve işbirliğini geliştirmek için ESN yazılımını kullanabilir ve konumlarından bağımsız olarak bağlantı kurma, etkileşim kurma ve sosyalleşme fırsatlarına sahip olmalarını sağlayabilir. Bu, morali ve genel çalışan memnuniyetini artırabilir. ESN yazılımı bir tür iç iletişim platformu olmakla birlikte, amacı itibarıyla çalışan iletişim yazılımlarından farklılık göstermektedir. Çalışan iletişim yazılımı, çeşitli iletişim stilleri (yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, asenkron, senkron) ve şirket çapında temel mesajların yayınlanması için kapsamlı çözümler sunar. Buna karşılık, ESN yazılımı resmi olmayan, etkileşimli ve eşler arası işbirliğine odaklanarak bilgi paylaşımı ve ekip çalışması kültürünü teşvik eder. Her iki yazılım türü de iç iletişimi geliştirmek ve iyi bağlantılara sahip, etkileşimli bir iş gücünü teşvik etmek için çok önemlidir.
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Guru
getguru.com
Guru, ekipler için bilgi arama, yönetim ve paylaşımı sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Blink
joinblink.com
Blink, masa başında ve masa dışında çalışanları birleştiren bir mobil platformdur. İletişimi ve çalışan katılımını geliştirir.
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların her yerden kuruluşlarına bağlı olmalarını ve işleriyle meşgul olmalarını sağlayan tek intranet paketli çözümüdür. LumApps, modern ve akıllı bir dijital genel merkez sunarak çalışanların katılımında ve işyerinde üretkenlikte devrim yaratıyor. LumApps, akıllı, hedefe yönelik dahili iletişimi daha zahmetsiz hale getirmek için yapay zeka destekli bir platform kullanıyor ve önemli İK kaynaklarını ve iş uygulamalarını, işbirliği paketi Google Workspace veya Microsoft 365'ten bağımsız olarak tek bir platformda merkezileştiriyor. Hem Microsoft hem de Google ile güçlü entegrasyonlar, artı görev açısından kritik iş uygulamalarına (Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday ve daha fazlası gibi) yönelik 100'den fazla OOTB bağlayıcısı, kuruluşların BT yatırımlarından yararlanmalarına ve bireysel ve ekip üretkenliğini artırmalarına olanak tanır. Dünya çapında 5 milyondan fazla kullanıcısıyla LumApps, zorlukları çözmek ve çalışan deneyimini ve işin geleceğini geliştirmek için birlikte yaratmaya devam ediyor. LumApps, 2023 Gartner® Magic Quadrant™ İntranet Paketli Çözümlerinde Lider olarak tanındı.
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, şirketinizin hâlihazırda iş yapma biçimine uyum sağlayarak masanız ve ön saflardaki çalışanlar arasındaki boşluğu dolduran tek bir dijital merkez oluşturur. Çalışanlar, iletişim ve işbirliği araçlarının yanı sıra ihtiyaç duydukları tüm şirket bilgilerini, tek bir gerçek kaynak olarak hizmet veren özelleştirilebilir pencere öğesi tabanlı bir kontrol panelinde bulabilirler. Ürünümüz, çeşitli sektörlerdeki her boyuttaki ekip için uygundur ve kurumsal ölçekte dağıtım için gereken tüm güvenlik özelliklerine sahiptir. MangoApps'in arayüzü, başlıklar, yorumlar, emoji tepkileri ve ekip ve proje gruplarıyla modern sosyal medyayı temel alır. Bu nedenle, müşterilerimizin çalışanları onu hemen sezgisel ve kullanıcı dostu buluyor. Ayrıca, tüm bu araçları ve entegrasyonları diğer birçok kurumsal ve kurumsal araçla birleştirmek, zamandan ve hayal kırıklığından tasarruf sağlar. Şirketinizin markasıyla beyaz etiketli olan ekibiniz, MangoApps'in harici bir araç olduğunun farkına bile varmayabilir; günlerinin ve iş akışlarının doğal bir parçası gibi gelir. Günümüzde pek çok kuruluş, modası geçmiş intranet ve iletişim araçlarına güveniyor ve e-posta gelen kutusu olan kara deliğe zaman ve bilgi kaybediyor. MangoApps size, ön saflardaki çalışanlardan şirket ofislerine kadar tüm ekiplerinizi döngünün içinde ve oyunun zirvesinde tutan tek bir merkezi merkeze bağlamanız için eşsiz bir fırsat sunar.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr, tüm çalışanlar için iş deneyimini dönüştüren modern intranettir - nerede ve ne olursa olsun. Simpplr, çalışanların katılımını, etkinleştirmesini ve hizmetlerini birleştiren tek platformdur ve kesintisiz, uyumlu ve kişiselleştirilmiş bir çalışan deneyimi sunmak için son teknoloji ürünü AI modellerinden yararlanır. Moderna, Snowflake, Splunk, Penske, Eurostar ve AAA dahil olmak üzere 700'den fazla küresel marka tarafından güvenilen Simpplr müşterileri, çalışanlarının verimliliği, elde tutma ve genel memnuniyetinde önemli bir iyileşme sağlıyor.
Workplace
workplace.com
Workplace, uzaktan çalışanlar dahil olmak üzere ekiplerin iletişimini ve işbirliğini kolaylaştıran bir iletişim platformudur.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışan deneyimini geliştiren bir platformdur. İletişim, katılım ve sosyal intranet özelliklerini bir araya getirir.
Joincube
joincube.com
Basit, sezgisel işbirliği Ağa bağlı bir şirket daha hızlı sonuç alır. joincube ile birlikte daha güçlü olun.
DSMN8
dsmn8.com
Çalışanlarınızın parmak uçlarında marka onaylı, bilgiye hazır içerik. Endüstrinizdeki en güvenilir etkileyiciler aracılığıyla içerik dağıtım - çalışanlarınız: ✓ Reklam bütçenizi artırmadan içerik erişimini artırın ✓ Boru hattını sürün ve satış döngülerini kısaltın ✓ En iyi yeteneğe ulaşın ve kiralanma maliyetini azaltın DSMN8, sıralı çalışan savunuculuk platformudur. DSMN8, markaların profesyonel ve kişisel ağlarında marka onaylı içeriği paylaşmak için aerodinamik bir yol sağlayarak markaların bir numaralı varlıklarının - çalışanları - çalışanlarının gücüne girmelerine yardımcı olur. Daha fazla içerik katılımı, daha fazla gelen satış elde edin ve DSMN8 ile bir sonraki süperstar çalışanınızı bulun.
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