Kurumsal Sosyal Ağ (ESN) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Surinam

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Kurumsal sosyal ağ (ESN) yazılımı, çalışanların sosyal olarak etkileşim kurması, işbirliği yapması ve bilgi paylaşması için dijital bir platform sağlayarak kuruluşlar içinde aşağıdan yukarıya iletişimi ve işbirliğini teşvik eder. Bu, resmi olmayan, eşler arası iletişimi teşvik eder. Tüketici sosyal medya platformlarına benzer şekilde ESN yazılımı, çalışanların güncellemeleri, fotoğrafları ve mesajları doğrudan meslektaşlarıyla paylaşmalarına olanak tanır. Kuruluşlar, özellikle hibrit veya uzaktan çalışma ortamlarında çalışanlar arasındaki etkileşimi ve işbirliğini geliştirmek için ESN yazılımını kullanabilir ve konumlarından bağımsız olarak bağlantı kurma, etkileşim kurma ve sosyalleşme fırsatlarına sahip olmalarını sağlayabilir. Bu, morali ve genel çalışan memnuniyetini artırabilir. ESN yazılımı bir tür iç iletişim platformu olmakla birlikte, amacı itibarıyla çalışan iletişim yazılımlarından farklılık göstermektedir. Çalışan iletişim yazılımı, çeşitli iletişim stilleri (yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, asenkron, senkron) ve şirket çapında temel mesajların yayınlanması için kapsamlı çözümler sunar. Buna karşılık, ESN yazılımı resmi olmayan, etkileşimli ve eşler arası işbirliğine odaklanarak bilgi paylaşımı ve ekip çalışması kültürünü teşvik eder. Her iki yazılım türü de iç iletişimi geliştirmek ve iyi bağlantılara sahip, etkileşimli bir iş gücünü teşvik etmek için çok önemlidir.
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Blink
joinblink.com
Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.
Guru
getguru.com
Kurumsal Yapay Zeka Arama, İntranet ve Wiki tek bir platformda. Guru halihazırda kullandığınız araçlarda yaşar, dolayısıyla bağlam değiştirmeye gerek yoktur. Herhangi bir uygulamada bilgi bulun, bulamıyorsanız bir uzmandan yardım alın ve Guru'nun proaktif olarak bilgi boşluklarını belirlemesine, bilgiyi çoğaltmasına ve 100 dile çevirmesine izin verin.. sizin ve geri kalanınız için akıllı bir arkadaş gibi şirket.
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların her yerden kuruluşlarına bağlı olmalarını ve işleriyle meşgul olmalarını sağlayan tek intranet paketli çözümüdür. LumApps, modern ve akıllı bir dijital genel merkez sunarak çalışanların katılımında ve işyerinde üretkenlikte devrim yaratıyor. LumApps, akıllı, hedefe yönelik dahili iletişimi daha zahmetsiz hale getirmek için yapay zeka destekli bir platform kullanıyor ve önemli İK kaynaklarını ve iş uygulamalarını, işbirliği paketi Google Workspace veya Microsoft 365'ten bağımsız olarak tek bir platformda merkezileştiriyor. Hem Microsoft hem de Google ile güçlü entegrasyonlar, artı görev açısından kritik iş uygulamalarına (Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday ve daha fazlası gibi) yönelik 100'den fazla OOTB bağlayıcısı, kuruluşların BT yatırımlarından yararlanmalarına ve bireysel ve ekip üretkenliğini artırmalarına olanak tanır. Dünya çapında 5 milyondan fazla kullanıcısıyla LumApps, zorlukları çözmek ve çalışan deneyimini ve işin geleceğini geliştirmek için birlikte yaratmaya devam ediyor. LumApps, 2023 Gartner® Magic Quadrant™ İntranet Paketli Çözümlerinde Lider olarak tanındı.
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, şirketinizin hâlihazırda iş yapma biçimine uyum sağlayarak masanız ve ön saflardaki çalışanlar arasındaki boşluğu dolduran tek bir dijital merkez oluşturur. Çalışanlar, iletişim ve işbirliği araçlarının yanı sıra ihtiyaç duydukları tüm şirket bilgilerini, tek bir gerçek kaynak olarak hizmet veren özelleştirilebilir pencere öğesi tabanlı bir kontrol panelinde bulabilirler. Ürünümüz, çeşitli sektörlerdeki her boyuttaki ekip için uygundur ve kurumsal ölçekte dağıtım için gereken tüm güvenlik özelliklerine sahiptir. MangoApps'in arayüzü, başlıklar, yorumlar, emoji tepkileri ve ekip ve proje gruplarıyla modern sosyal medyayı temel alır. Bu nedenle, müşterilerimizin çalışanları onu hemen sezgisel ve kullanıcı dostu buluyor. Ayrıca, tüm bu araçları ve entegrasyonları diğer birçok kurumsal ve kurumsal araçla birleştirmek, zamandan ve hayal kırıklığından tasarruf sağlar. Şirketinizin markasıyla beyaz etiketli olan ekibiniz, MangoApps'in harici bir araç olduğunun farkına bile varmayabilir; günlerinin ve iş akışlarının doğal bir parçası gibi gelir. Günümüzde pek çok kuruluş, modası geçmiş intranet ve iletişim araçlarına güveniyor ve e-posta gelen kutusu olan kara deliğe zaman ve bilgi kaybediyor. MangoApps size, ön saflardaki çalışanlardan şirket ofislerine kadar tüm ekiplerinizi döngünün içinde ve oyunun zirvesinde tutan tek bir merkezi merkeze bağlamanız için eşsiz bir fırsat sunar.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr, temelinde en kapsamlı intranet bulunan yapay zeka destekli çalışan deneyimi platformudur. Simpplr, kesintisiz, uyumlu ve kişiselleştirilmiş bir çalışan deneyimi sunmak için en son teknolojiye sahip yapay zeka modellerinden yararlanarak çalışanların katılımını, olanaklarını ve hizmetlerini birleştiren tek platformdur. Snowflake, Moderna, Eurostar, DocuSign ve AAA dahil olmak üzere 1000'den fazla lider markanın güvendiği müşterilerimiz, çalışan bağlılığı, üretkenlik ve hızlandırılmış iş performansında ölçülebilir iyileştirmeler elde ediyor.
Workplace
workplace.com
Workplace, uzaktan çalışıyor olsalar bile şirketinizdeki herkesi birbirine bağlayan bir iletişim aracıdır. İnsanların konuşmasını ve birlikte çalışmasını sağlamak için Gruplar, Sohbet ve Canlı video yayını gibi tanıdık özellikleri kullanın. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal bir bağlantı platformudur ve grupların, anlık mesajlaşmanın ve haber akışının kullanımını içerir. Geliştirme, İşyeri Başkan Yardımcısı Julien Codorniou ve İşyeri Başkanı Karandeep Anand tarafından yönetilmektedir.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışanların sesini duyurmasını sağlayarak ve nerede çalışırsa çalışsın herkesin dahil olduğunu hissetmesine yardımcı olarak iletişimi kolaylaştıran ve katılımı artıran bir çalışan deneyimi platformudur (EXP). Platform, çalışan iletişimi, katılımı, intranet ve ölçüm özelliklerini, kuruluşun kalp atışını yakalayan ve kültürünü hayata geçiren tek bir modern çalışan uygulamasında birleştirir. 2017'de kurulan Workvivo, 2023'te Zoom tarafından satın alınmasına yol açan çok önemli bir büyüme kaydetti. Workvivo, Amazon, Motherson, White Castle, Bupa ve Ryanair dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki tüm sektörlerdeki şirketlerde çalışan deneyimine güç veriyor.
Joincube
joincube.com
Basit, sezgisel işbirliği Ağa bağlı bir şirket daha hızlı sonuç alır. joincube ile birlikte daha güçlü olun.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8, çalışanlarınızı etki sahibi olmaları için güçlendirmenize yardımcı olan 1 numaralı çalışan savunuculuğu platformudur. Çalışan savunuculuğu, pazarlama ve satıştan İK ve işe alıma kadar işletmenizin tüm alanlarını etkiler. Dolayısıyla, ister daha fazla erişim ve etkileşim, ister daha fazla satış, ister bir sonraki süperstar çalışanınızı bulmak istiyor olun, DSMN8'de bir çözüm var. Kuruluşların çalışanlarının etkisinden yararlanmalarını kolaylaştırıyor, iş güçlerinin marka savunucuları ve daha etkili sosyal satıcılar olmalarına yardımcı oluyoruz. Yenilikçi çözümlerimiz çalışanlarınızın şirket onaylı içeriği kolaylıkla bulmasına, oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır. En basit haliyle şu şekilde çalışır: 1. Adım: Kuruluşunuzun içeriğini özel bir haber akışında merkezileştirin. Adım 2: Çalışanların şirket onaylı içeriği paylaşmalarına erişim sağlayın. 3. Adım: Sektör lideri analiz paketimizle sonuçları ve yatırım getirisini takip edin. McKinsey, Nokia, Ipsos, AkzoNobel, Bayer, Abbott, DropBox, Aramex, GroupM ve Snap Inc. dahil olmak üzere dünyanın en büyük şirketleri çalışan savunuculuğu programlarını desteklemek için DSMN8'e güveniyor. Müşterilerimizin kendi çalışanlarını güçlendirmelerine yardımcı olmak, her zaman çalışma şeklimizi yönlendiren şeydir. ve bizi en ileri çözümler sunmaya motive ediyor.
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