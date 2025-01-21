Kurumsal Sosyal Ağ (ESN) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sırbistan

MangoApps

mangoapps.com

Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, şirketinizin hâlihazırda iş yapma biçimine uyum sağlayarak masanız ve ön saflardaki çalışanlar arasındaki boşluğu dolduran tek bir dijital merkez oluşturur. Çalışanlar, iletişim ve işbirliği araçlarının yanı sıra ihtiyaç duydukları tüm şirket bilgilerini, tek bir gerçek kaynak olarak hizmet veren özelleştirilebilir pencere öğesi tabanlı bir kontrol panelinde bulabilirler. Ürünümüz, çeşitli sektörlerdeki her boyuttaki ekip için uygundur ve kurumsal ölçekte dağıtım için gereken tüm güvenlik özelliklerine sahiptir. MangoApps'in arayüzü, başlıklar, yorumlar, emoji tepkileri ve ekip ve proje gruplarıyla modern sosyal medyayı temel alır. Bu nedenle, müşterilerimizin çalışanları onu hemen sezgisel ve kullanıcı dostu buluyor. Ayrıca, tüm bu araçları ve entegrasyonları diğer birçok kurumsal ve kurumsal araçla birleştirmek, zamandan ve hayal kırıklığından tasarruf sağlar. Şirketinizin markasıyla beyaz etiketli olan ekibiniz, MangoApps'in harici bir araç olduğunun farkına bile varmayabilir; günlerinin ve iş akışlarının doğal bir parçası gibi gelir. Günümüzde pek çok kuruluş, modası geçmiş intranet ve iletişim araçlarına güveniyor ve e-posta gelen kutusu olan kara deliğe zaman ve bilgi kaybediyor. MangoApps size, ön saflardaki çalışanlardan şirket ofislerine kadar tüm ekiplerinizi döngünün içinde ve oyunun zirvesinde tutan tek bir merkezi merkeze bağlamanız için eşsiz bir fırsat sunar.