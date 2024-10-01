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Kurumsal Sosyal Ağ (ESN) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Malta
Kurumsal sosyal ağ (ESN) yazılımı, çalışanların sosyal olarak etkileşim kurması, işbirliği yapması ve bilgi paylaşması için dijital bir platform sağlayarak kuruluşlar içinde aşağıdan yukarıya iletişimi ve işbirliğini teşvik eder. Bu, resmi olmayan, eşler arası iletişimi teşvik eder. Tüketici sosyal medya platformlarına benzer şekilde ESN yazılımı, çalışanların güncellemeleri, fotoğrafları ve mesajları doğrudan meslektaşlarıyla paylaşmalarına olanak tanır. Kuruluşlar, özellikle hibrit veya uzaktan çalışma ortamlarında çalışanlar arasındaki etkileşimi ve işbirliğini geliştirmek için ESN yazılımını kullanabilir ve konumlarından bağımsız olarak bağlantı kurma, etkileşim kurma ve sosyalleşme fırsatlarına sahip olmalarını sağlayabilir. Bu, morali ve genel çalışan memnuniyetini artırabilir. ESN yazılımı bir tür iç iletişim platformu olmakla birlikte, amacı itibarıyla çalışan iletişim yazılımlarından farklılık göstermektedir. Çalışan iletişim yazılımı, çeşitli iletişim stilleri (yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, asenkron, senkron) ve şirket çapında temel mesajların yayınlanması için kapsamlı çözümler sunar. Buna karşılık, ESN yazılımı resmi olmayan, etkileşimli ve eşler arası işbirliğine odaklanarak bilgi paylaşımı ve ekip çalışması kültürünü teşvik eder. Her iki yazılım türü de iç iletişimi geliştirmek ve iyi bağlantılara sahip, etkileşimli bir iş gücünü teşvik etmek için çok önemlidir.
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Guru
getguru.com
Kurumsal Yapay Zeka Arama, İntranet ve Wiki tek bir platformda. Guru halihazırda kullandığınız araçlarda yaşar, dolayısıyla bağlam değiştirmeye gerek yoktur. Herhangi bir uygulamada bilgi bulun, bulamıyorsanız bir uzmandan yardım alın ve Guru'nun proaktif olarak bilgi boşluklarını belirlemesine, bil...
Workvivo
workvivo.com
Workvivo, çalışanların sesini duyurmasını sağlayarak ve nerede çalışırsa çalışsın herkesin dahil olduğunu hissetmesine yardımcı olarak iletişimi kolaylaştıran ve katılımı artıran bir çalışan deneyimi platformudur (EXP). Platform, çalışan iletişimi, katılımı, intranet ve ölçüm özelliklerini, kuruluşu...
Workplace
workplace.com
Workplace, uzaktan çalışıyor olsalar bile şirketinizdeki herkesi birbirine bağlayan bir iletişim aracıdır. İnsanların konuşmasını ve birlikte çalışmasını sağlamak için Gruplar, Sohbet ve Canlı video yayını gibi tanıdık özellikleri kullanın. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal...
Blink
joinblink.com
Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr, temelinde en kapsamlı intranet bulunan yapay zeka destekli çalışan deneyimi platformudur. Simpplr, kesintisiz, uyumlu ve kişiselleştirilmiş bir çalışan deneyimi sunmak için en son teknolojiye sahip yapay zeka modellerinden yararlanarak çalışanların katılımını, olanaklarını ve hizmetlerini b...
LumApps
lumapps.com
LumApps, çalışanların her yerden kuruluşlarına bağlı olmalarını ve işleriyle meşgul olmalarını sağlayan tek intranet paketli çözümüdür. LumApps, modern ve akıllı bir dijital genel merkez sunarak çalışanların katılımında ve işyerinde üretkenlikte devrim yaratıyor. LumApps, akıllı, hedefe yönelik dahi...
MangoApps
mangoapps.com
Tüm şirketinizi harekete geçirin, heyecanlandırın ve birbirine bağlayın! MangoApps, intranet, eğitim, ekip çalışması ve içerik yönetimini bir kontrol paneli ve çalışma alanında birleştiren birleşik bir çalışan deneyimi platformudur. Kullanıcı dostu, sonsuz derecede özelleştirilebilir yaklaşımımız, ş...
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8, çalışanlarınızı etki sahibi olmaları için güçlendirmenize yardımcı olan 1 numaralı çalışan savunuculuğu platformudur. Çalışan savunuculuğu, pazarlama ve satıştan İK ve işe alıma kadar işletmenizin tüm alanlarını etkiler. Dolayısıyla, ister daha fazla erişim ve etkileşim, ister daha fazla satı...
Joincube
joincube.com
Basit, sezgisel işbirliği Ağa bağlı bir şirket daha hızlı sonuç alır. joincube ile birlikte daha güçlü olun.