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Kurumsal Sosyal Ağ (ESN) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Kurumsal sosyal ağ (ESN) yazılımı, çalışanların sosyal olarak etkileşim kurması, işbirliği yapması ve bilgi paylaşması için dijital bir platform sağlayarak kuruluşlar içinde aşağıdan yukarıya iletişimi ve işbirliğini teşvik eder. Bu, resmi olmayan, eşler arası iletişimi teşvik eder. Tüketici sosyal medya platformlarına benzer şekilde ESN yazılımı, çalışanların güncellemeleri, fotoğrafları ve mesajları doğrudan meslektaşlarıyla paylaşmalarına olanak tanır. Kuruluşlar, özellikle hibrit veya uzaktan çalışma ortamlarında çalışanlar arasındaki etkileşimi ve işbirliğini geliştirmek için ESN yazılımını kullanabilir ve konumlarından bağımsız olarak bağlantı kurma, etkileşim kurma ve sosyalleşme fırsatlarına sahip olmalarını sağlayabilir. Bu, morali ve genel çalışan memnuniyetini artırabilir. ESN yazılımı bir tür iç iletişim platformu olmakla birlikte, amacı itibarıyla çalışan iletişim yazılımlarından farklılık göstermektedir. Çalışan iletişim yazılımı, çeşitli iletişim stilleri (yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya, asenkron, senkron) ve şirket çapında temel mesajların yayınlanması için kapsamlı çözümler sunar. Buna karşılık, ESN yazılımı resmi olmayan, etkileşimli ve eşler arası işbirliğine odaklanarak bilgi paylaşımı ve ekip çalışması kültürünü teşvik eder. Her iki yazılım türü de iç iletişimi geliştirmek ve iyi bağlantılara sahip, katılımcı bir iş gücünü teşvik etmek için çok önemlidir.
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Workplace
workplace.com
Workplace, uzaktan çalışıyor olsalar bile şirketinizdeki herkesi birbirine bağlayan bir iletişim aracıdır. İnsanların konuşmasını ve birlikte çalışmasını sağlamak için Gruplar, Sohbet ve Canlı video yayını gibi tanıdık özellikleri kullanın. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal...
Blink
joinblink.com
Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki çalışanlara ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.
Guru
getguru.com
İşinizi yapmak için gerçekten ihtiyaç duyduğunuz bilgileri size sunmak üzere sohbet gürültüsünü ortadan kaldıran güçlü şirket wiki'si Guru ile ücretsiz olarak başlayın.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo™ ile şirketinizi heyecanlandırın, etkileşime geçirin ve sorunsuz bir şekilde bağlayın. Zengin şirket kültürünü geliştirmek için tasarlanmış çalışan bağlılığı yazılımı. Demonuzu buradan ayırtın!
LumApps
lumapps.com
LumApps, her çalışanın konum veya dilden bağımsız olarak kişiselleştirilmiş iletişim kurmasını sağlayan ve onlara ellerinden gelenin en iyisini yapma gücü veren bir çalışan deneyimi platformudur.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps intraneti, iletişimi ve eğitimi birleşik bir platformda birleştirerek masa başı çalışanlar ile masasız çalışanlar arasındaki boşluğu dolduruyor.
Simpplr
simpplr.com
Bir intranet yazılımıyla şirket içi iletişimi dönüştürün. Simpplr'ın verimliliği ve elde tutmayı artırmak için çalışanları nasıl birbirine bağladığını ve etkileşime geçirdiğini öğrenin.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8, çalışanlarınızı etki sahibi olmaları için güçlendirmenize yardımcı olan 1 numaralı çalışan savunuculuğu platformudur. Çalışan savunuculuğu, pazarlama ve satıştan İK ve işe alıma kadar işletmenizin tüm alanlarını etkiler. Dolayısıyla, ister daha fazla erişim ve etkileşim, ister daha fazla satı...
Joincube
joincube.com
Basit, sezgisel işbirliği Ağa bağlı bir şirket daha hızlı sonuç alır. joincube ile birlikte daha güçlü olun.