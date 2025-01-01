Kurumsal Arama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Kurumsal arama yazılımı, ister bir kuruluş içindeki dahili veriler, ister uygulamalar ve web siteleri gibi harici kaynaklar olsun, depolanan verilerin sistematik olarak alınmasını kolaylaştırır. Bu çözümler verileri organize edip hassaslaştırarak kullanıcıların veritabanları, belgeler, uygulamalar, web siteleri ve intranetler gibi çeşitli kaynaklardaki bilgilere güvenli bir şekilde erişmesini ve bu bilgileri bulmasını sağlar. Birden fazla veri tabanından ve paylaşılan kaynaklardan verilere erişim, bir iş ortamında çok sayıda görevi gerçekleştirmenin ayrılmaz bir parçası olduğundan, bir kuruluş içindeki çeşitli roller ve ekiplerdeki kullanıcılara fayda sağlar. Ek olarak, kurumsal arama yazılımı, bir hizmet olarak arama işlevleri sunarak işletmelerin ürün katalogları, videolar ve pazarlama içeriği gibi belirli veri ve bilgi kaynaklarını mobil uygulamalar ve web siteleri gibi harici platformlara güvenli bir şekilde sunmasına olanak tanır.
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Guru
getguru.com
Guru, ekipler için bilgi arama, yönetim ve paylaşımı sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search, kullanıcıların Gmail, Google Dokümanlar, Google Takvim gibi Google uygulamalarındaki ilgili bilgileri hızlıca bulmalarına yardımcı olan bir yapay zeka destekli asistentir.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetlerini geliştiren bir platformdur. Canlı sohbet, chatbotlar ve AI destekli çözümler sunarak işletmelere hızlı destek sağlar.
Algolia
algolia.com
Algolia, AI tabanlı arama ve keşif platformu olup, hızlı ve alakalı arama sonuçları sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirir.
Happeo
happeo.com
Happeo, ekiplerin bilgi yönetimini ve iç iletişimini merkezi bir platformda kolaylaştıran bir intranet uygulamasıdır.
OpenText
opentext.com
OpenText, büyük şirketler ve kamu kurumları için içerik yönetimi ve bilgi yönetimi yazılımları geliştiren Kanadalı bir firmadır.
Command E
getcommande.com
Command E, bilgisayarınızdaki ve bulutunuzdaki her şeye hızlı erişim sağlayan bir arama uygulamasıdır.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog, iş kaosunu ortadan kaldırarak modern işbirliği araçlarını bir araya getirir ve ekiplerin senkronize çalışmasını sağlar.
AlphaSense
alpha-sense.com
Alphasense, iş kararlarını desteklemek için piyasa istihbaratı sunan, içerik ve verileri hızlıca analiz eden bir platformdur.
Site Search 360
sitesearch360.com
Site Search 360, web sitelerinde içerik aramasını kolaylaştıran, özelleştirilebilir ve hızlı bir arama çözümüdür.
Aiven
aiven.io
Aiven, ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanı hizmetleri sunan bulut tabanlı bir veri platformudur. Kullanıcılara veri yönetimini basit ve etkili bir şekilde sağlar.
Glean
glean.com
Glean, şirket içindeki bilgileri hızlıca bulmanıza yardımcı olan, AI destekli bir arama uygulamasıdır.
Coveo
coveo.com
Coveo, kişiselleştirilmiş arama ve içerik sunumu sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Şirketler için veri entegrasyonu ve analitik imkanı sunar.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia, kullanıcıların hızlı ve doğru yanıtlar bulmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir arama motorudur. Veri analizi ve belge yönetimi için tasarlanmıştır.
Findr
usefindr.com
Findr, tüm uygulamalarınızda aynı anda arama yapmanızı sağlayan AI destekli bir arama asistanıdır. Bilgi arama süresini kısaltır ve veri aramasını merkezi hale getirir.
AddSearch
addsearch.com
AddSearch, web siteleri için özelleştirilebilir ve hızlı arama çözümleri sunan bir araçtır. İçerik dizinleme ve gelişmiş arama özellikleri sağlar.
Yext
yext.com
Yext, çoklu konumlu markaların dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. SEO, inceleme yönetimi ve sosyal medya araçları sunar.
Search.io
search.io
Search.io, web siteleri ve uygulamalar için makine öğrenimi ile arama ve keşif deneyimlerini geliştiren bir platformdur.
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch, 100'den fazla uygulamayı birleştirerek şirket içi aramaları güçlendiren bir yapay zeka arama platformudur.
ExpertRec
expertrec.com
ExpertRec, sitenize hızlı arama sonuçları eklemenizi sağlayan özelleştirilebilir bir arama motorudur. Yeterli özelleştirme seçenekleri sunar.
nuclia
nuclia.com
Nuclia, kullanıcıların verileri organize etmesine ve aramasına yardımcı olan, kullanıcı dostu bir veri yönetimi aracıdır.
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm, verilerinizi ve belgelerinizi gerçek zamanlı olarak aramak için bir arama API'si ve odaklı tarayıcı hizmeti sunar.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı bir arama motoru ile özelleştirilmiş web sitesi arama çözümü sunar ve kullanıcıların arama sonuçlarını iyileştirir.
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide, PowerPoint için slayt arama ve kütüphane çözümüdür. Kullanıcılar slaytları etkili şekilde yönetebilir ve paylaşabilir.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, markaların müşteri deneyimlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olan bir dijital deneyim platformudur. Arama, içerik yönetimi ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunar.
Akooda
akooda.co
Akooda, AI destekli bir platform olarak şirketlerin dijital ayak izlerini analiz eder, ekiplerin iş birliğini artırır ve veri odaklı karar almayı kolaylaştırır.
Outmind
outmind.ai
Outmind, belgelerinize, e-postalarınıza ve konuşmalarınıza hızlı erişim sağlar. İçeriklerinizi yeniden oluşturmadan referans noktalarından başlayarak verimliliği artırır.
Cludo
cludo.com
Cludo, web arama işlevselliğini optimize eden, kullanıcıların bilgiye erişimini kolaylaştıran bir platformdur.
Raffle
raffle.ai
Raffle uygulaması, şirketlerin arama yeteneklerini artırarak içeriklerini düzenlemeye ve analiz yaparak müşteri ile çalışan davranışlarını anlamalarına yardımcı olur.
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch, geliştiricilere web siteleri ve uygulamalar için özelleştirilmiş arama deneyimleri oluşturan bir arama motorudur.
Doofinder
doofinder.com
Doofinder, e-ticaret siteleri için AI destekli bir arama motorudur. Kullanıcıların hızlı ve doğru şekilde ürün bulmalarını sağlar.
Unleash
getunleash.io
Unleash, geliştiricilerin uygulamalarda yeni özelliklerin yönetimini sağlayan açık kaynaklı bir özellik bayrağı yönetim platformudur.
Miso.ai
miso.ai
Miso, makine öğrenimini demokratikleştirerek ekiplerin ölçeklenebilir arama ve keşif yapmalarını sağlar, kullanıcıları takip etmeden kişiselleştirme sunar.
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch, Elasticsearch ve OpenSearch ile entegre çalışarak, arama deneyimini iyileştiren güçlü bir araçtır.
QBox
qbox.ai
QBox, sohbet robotu uygulamalarını test etmek için kapsamlı ve özelleştirilebilir bir araçtır. Doğruluğu artırır ve kullanıcıların dijital asistanlar sunmasına yardımcı olur.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks, çalışanların iş bilgilerine hızlı erişim sağlamak için tasarlanmış bir yapay zeka platformudur. Slack entegrasyonu ile sorulara anında yanıt verir.
Conversica
conversica.com
Conversica, yapay zeka destekli sanal asistanlarla müşteri etkileşimlerini ve satış süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur.
Onna
onna.com
Onna, yapılandırılmamış verilerin yönetimi ve entegrasyonu için bir platformdur. Kuruluşların verilerini merkezi bir sistemde birleştirmesine yardımcı olur.
Bonsai
bonsai.io
Bonsai, Elasticsearch veya OpenSearch için uzman dağıtım, sürekli bakım ve veri güvenliği sağlar.
Constructor
constructor.io
Constructor, e-ticaret alanında ürün keşfi için kişiselleştirilmiş deneyimler sunan bir platformdur. Kullanıcı etkileşimlerini analiz ederek ürün önerileri yapar.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch, AI destekli kişiselleştirilmiş arama ve ürün öneri platformudur. İşletmelerin müşteri etkileşimini ve satışlarını artırmalarına yardımcı olur.
SearchStax
searchstax.com
SearchStax, kullanıcıların web siteleri için güçlü ve kişiselleştirilmiş arama çözümleri sunan yönetilen bir platformdur.
Collato
collato.com
Collato, ürün ekiplerinin farklı kaynaklardan bilgi bulup organize etmelerini sağlayan, AI destekli bir arama motoru aracıdır.
Instaclustr
instaclustr.com
Instaclustr, OpenSearch'ü tamamen barındırılan ve yönetilen bir hizmet olarak sunar. Veri alma, günlük kaydı ve arama gibi işlevler sağlar.
Loop54
loop54.com
Loop54, AI destekli arama ve öneri teknolojisi ile e-ticaret sitelerinde kişiselleştirilmiş ürün bulma ve kullanıcı deneyimini iyileştirme sağlar.
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io, e-ticaret için kişiselleştirilmiş ürün önerileri ve e-posta otomasyonu sunan bir platformdur. Müşteri etkileşimini geliştirir ve satışları artırır.
Vectara
vectara.com
Vectara, işletmelerin kendi verileri üzerinden akıllı sohbetler gerçekleştirmesini sağlayan bir semantik arama ve bilgi bulma platformudur.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box, e-ticaret platformları için AI destekli arama ve ürün keşif çözümleri sunan bir yazılımdır. Kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanır.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services, markaların kullanıcı davranışlarını tanımasına ve kişiselleştirilmiş öneriler sunmasına yardımcı olan bir Müşteri Veri Platformu sağlar.
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