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Kurumsal Arama Yazılımı
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Kurumsal Arama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Kurumsal arama yazılımı, ister bir kuruluş içindeki dahili veriler, ister uygulamalar ve web siteleri gibi harici kaynaklar olsun, depolanan verilerin sistematik olarak alınmasını kolaylaştırır. Bu çözümler verileri organize edip hassaslaştırarak kullanıcıların veritabanları, belgeler, uygulamalar, web siteleri ve intranetler gibi çeşitli kaynaklardaki bilgilere güvenli bir şekilde erişmesini ve bu bilgileri bulmasını sağlar. Birden fazla veri tabanından ve paylaşılan kaynaklardan verilere erişim, bir iş ortamında çok sayıda görevi gerçekleştirmenin ayrılmaz bir parçası olduğundan, bir kuruluş içindeki çeşitli roller ve ekiplerdeki kullanıcılara fayda sağlar. Ek olarak, kurumsal arama yazılımı, bir hizmet olarak arama işlevleri sunarak işletmelerin ürün katalogları, videolar ve pazarlama içeriği gibi belirli veri ve bilgi kaynaklarını mobil uygulamalar ve web siteleri gibi harici platformlara güvenli bir şekilde sunmasına olanak tanır.

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Guru

Guru

getguru.com

Guru, ekipler için bilgi arama, yönetim ve paylaşımı sağlayan kapsamlı bir platformdur.

Google Cloud Search

Google Cloud Search

cloudsearch.google.com

Google Cloud Search, kullanıcıların Gmail, Google Dokümanlar, Google Takvim gibi Google uygulamalarındaki ilgili bilgileri hızlıca bulmalarına yardımcı olan bir yapay zeka destekli asistentir.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio, müşteri hizmetlerini geliştiren bir platformdur. Canlı sohbet, chatbotlar ve AI destekli çözümler sunarak işletmelere hızlı destek sağlar.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia, AI tabanlı arama ve keşif platformu olup, hızlı ve alakalı arama sonuçları sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirir.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo, ekiplerin bilgi yönetimini ve iç iletişimini merkezi bir platformda kolaylaştıran bir intranet uygulamasıdır.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText, büyük şirketler ve kamu kurumları için içerik yönetimi ve bilgi yönetimi yazılımları geliştiren Kanadalı bir firmadır.

Command E

Command E

getcommande.com

Command E, bilgisayarınızdaki ve bulutunuzdaki her şeye hızlı erişim sağlayan bir arama uygulamasıdır.

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Qatalog, iş kaosunu ortadan kaldırarak modern işbirliği araçlarını bir araya getirir ve ekiplerin senkronize çalışmasını sağlar.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

Alphasense, iş kararlarını desteklemek için piyasa istihbaratı sunan, içerik ve verileri hızlıca analiz eden bir platformdur.

Site Search 360

Site Search 360

sitesearch360.com

Site Search 360, web sitelerinde içerik aramasını kolaylaştıran, özelleştirilebilir ve hızlı bir arama çözümüdür.

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven, ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanı hizmetleri sunan bulut tabanlı bir veri platformudur. Kullanıcılara veri yönetimini basit ve etkili bir şekilde sağlar.

Glean

Glean

glean.com

Glean, şirket içindeki bilgileri hızlıca bulmanıza yardımcı olan, AI destekli bir arama uygulamasıdır.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo, kişiselleştirilmiş arama ve içerik sunumu sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Şirketler için veri entegrasyonu ve analitik imkanı sunar.

Hebbia

Hebbia

hebbia.ai

Hebbia, kullanıcıların hızlı ve doğru yanıtlar bulmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir arama motorudur. Veri analizi ve belge yönetimi için tasarlanmıştır.

Findr

Findr

usefindr.com

Findr, tüm uygulamalarınızda aynı anda arama yapmanızı sağlayan AI destekli bir arama asistanıdır. Bilgi arama süresini kısaltır ve veri aramasını merkezi hale getirir.

AddSearch

AddSearch

addsearch.com

AddSearch, web siteleri için özelleştirilebilir ve hızlı arama çözümleri sunan bir araçtır. İçerik dizinleme ve gelişmiş arama özellikleri sağlar.

Yext

Yext

yext.com

Yext, çoklu konumlu markaların dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. SEO, inceleme yönetimi ve sosyal medya araçları sunar.

Search.io

Search.io

search.io

Search.io, web siteleri ve uygulamalar için makine öğrenimi ile arama ve keşif deneyimlerini geliştiren bir platformdur.

GoSearch

GoSearch

gosearch.ai

GoSearch, 100'den fazla uygulamayı birleştirerek şirket içi aramaları güçlendiren bir yapay zeka arama platformudur.

ExpertRec

ExpertRec

expertrec.com

ExpertRec, sitenize hızlı arama sonuçları eklemenizi sağlayan özelleştirilebilir bir arama motorudur. Yeterli özelleştirme seçenekleri sunar.

nuclia

nuclia

nuclia.com

Nuclia, kullanıcıların verileri organize etmesine ve aramasına yardımcı olan, kullanıcı dostu bir veri yönetimi aracıdır.

SeekStorm

SeekStorm

seekstorm.com

SeekStorm, verilerinizi ve belgelerinizi gerçek zamanlı olarak aramak için bir arama API'si ve odaklı tarayıcı hizmeti sunar.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider, bulut tabanlı bir arama motoru ile özelleştirilmiş web sitesi arama çözümü sunar ve kullanıcıların arama sonuçlarını iyileştirir.

TeamSlide

TeamSlide

teamsli.de

TeamSlide, PowerPoint için slayt arama ve kütüphane çözümüdür. Kullanıcılar slaytları etkili şekilde yönetebilir ve paylaşabilir.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach, markaların müşteri deneyimlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olan bir dijital deneyim platformudur. Arama, içerik yönetimi ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunar.

Akooda

Akooda

akooda.co

Akooda, AI destekli bir platform olarak şirketlerin dijital ayak izlerini analiz eder, ekiplerin iş birliğini artırır ve veri odaklı karar almayı kolaylaştırır.

Outmind

Outmind

outmind.ai

Outmind, belgelerinize, e-postalarınıza ve konuşmalarınıza hızlı erişim sağlar. İçeriklerinizi yeniden oluşturmadan referans noktalarından başlayarak verimliliği artırır.

Cludo

Cludo

cludo.com

Cludo, web arama işlevselliğini optimize eden, kullanıcıların bilgiye erişimini kolaylaştıran bir platformdur.

Raffle

Raffle

raffle.ai

Raffle uygulaması, şirketlerin arama yeteneklerini artırarak içeriklerini düzenlemeye ve analiz yaparak müşteri ile çalışan davranışlarını anlamalarına yardımcı olur.

Meilisearch

Meilisearch

meilisearch.com

Meilisearch, geliştiricilere web siteleri ve uygulamalar için özelleştirilmiş arama deneyimleri oluşturan bir arama motorudur.

Doofinder

Doofinder

doofinder.com

Doofinder, e-ticaret siteleri için AI destekli bir arama motorudur. Kullanıcıların hızlı ve doğru şekilde ürün bulmalarını sağlar.

Unleash

Unleash

getunleash.io

Unleash, geliştiricilerin uygulamalarda yeni özelliklerin yönetimini sağlayan açık kaynaklı bir özellik bayrağı yönetim platformudur.

Miso.ai

Miso.ai

miso.ai

Miso, makine öğrenimini demokratikleştirerek ekiplerin ölçeklenebilir arama ve keşif yapmalarını sağlar, kullanıcıları takip etmeden kişiselleştirme sunar.

ReactiveSearch

ReactiveSearch

reactivesearch.io

ReactiveSearch, Elasticsearch ve OpenSearch ile entegre çalışarak, arama deneyimini iyileştiren güçlü bir araçtır.

QBox

QBox

qbox.ai

QBox, sohbet robotu uygulamalarını test etmek için kapsamlı ve özelleştirilebilir bir araçtır. Doğruluğu artırır ve kullanıcıların dijital asistanlar sunmasına yardımcı olur.

Dashworks

Dashworks

dashworks.ai

Dashworks, çalışanların iş bilgilerine hızlı erişim sağlamak için tasarlanmış bir yapay zeka platformudur. Slack entegrasyonu ile sorulara anında yanıt verir.

Conversica

Conversica

conversica.com

Conversica, yapay zeka destekli sanal asistanlarla müşteri etkileşimlerini ve satış süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur.

Onna

Onna

onna.com

Onna, yapılandırılmamış verilerin yönetimi ve entegrasyonu için bir platformdur. Kuruluşların verilerini merkezi bir sistemde birleştirmesine yardımcı olur.

Bonsai

Bonsai

bonsai.io

Bonsai, Elasticsearch veya OpenSearch için uzman dağıtım, sürekli bakım ve veri güvenliği sağlar.

Constructor

Constructor

constructor.io

Constructor, e-ticaret alanında ürün keşfi için kişiselleştirilmiş deneyimler sunan bir platformdur. Kullanıcı etkileşimlerini analiz ederek ürün önerileri yapar.

Hawksearch

Hawksearch

hawksearch.com

Hawksearch, AI destekli kişiselleştirilmiş arama ve ürün öneri platformudur. İşletmelerin müşteri etkileşimini ve satışlarını artırmalarına yardımcı olur.

SearchStax

SearchStax

searchstax.com

SearchStax, kullanıcıların web siteleri için güçlü ve kişiselleştirilmiş arama çözümleri sunan yönetilen bir platformdur.

Collato

Collato

collato.com

Collato, ürün ekiplerinin farklı kaynaklardan bilgi bulup organize etmelerini sağlayan, AI destekli bir arama motoru aracıdır.

Instaclustr

Instaclustr

instaclustr.com

Instaclustr, OpenSearch'ü tamamen barındırılan ve yönetilen bir hizmet olarak sunar. Veri alma, günlük kaydı ve arama gibi işlevler sağlar.

Loop54

Loop54

loop54.com

Loop54, AI destekli arama ve öneri teknolojisi ile e-ticaret sitelerinde kişiselleştirilmiş ürün bulma ve kullanıcı deneyimini iyileştirme sağlar.

Clerk.io

Clerk.io

clerk.io

Clerk.io, e-ticaret için kişiselleştirilmiş ürün önerileri ve e-posta otomasyonu sunan bir platformdur. Müşteri etkileşimini geliştirir ve satışları artırır.

Vectara

Vectara

vectara.com

Vectara, işletmelerin kendi verileri üzerinden akıllı sohbetler gerçekleştirmesini sağlayan bir semantik arama ve bilgi bulma platformudur.

Luigi's Box

Luigi's Box

luigisbox.com

Luigi's Box, e-ticaret platformları için AI destekli arama ve ürün keşif çözümleri sunan bir yazılımdır. Kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanır.

Raptor Services

Raptor Services

auth.raptorsmartadvisor.com

Raptor Services, markaların kullanıcı davranışlarını tanımasına ve kişiselleştirilmiş öneriler sunmasına yardımcı olan bir Müşteri Veri Platformu sağlar.

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