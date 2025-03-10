Vectara

vectara.com

Vectara, işletmelerin kendi verileri (ChatGPT'yi düşünün, ancak verileriniz için) üzerinde akıllı konuşmalar yapmasına olanak tanıyan, LLM destekli bir konuşma arama ve bilgi keşif platformudur. Önce geliştirici olan platform, basit bir API sağlar ve geliştiricilere sektör lideri uygunlukla en son NLU (doğal dil anlama) teknolojisine erişim sağlar. Vectara'nın "Grounded Generation" ile işletmeler, sınıfının en iyisi semantik arama ve soru yanıtlamayı uygulamalarına, bilgi tabanlarına, sitelerine, sohbet robotlarına veya destek yardım masalarına hızlı, güvenli ve uygun maliyetli bir şekilde entegre edebilirler. "Anında İndeksleme", "Çapraz Dikkatli Nöral Yeniden Sıralama" ve "Soyut Özetleme" gibi özellikler, en son bilgilerin her zaman erişilebilir olmasını ve kullanıcıya yalnızca en alakalı yanıtların sunulmasını sağlar. Ayrıca sonuçlar, alıntılarla birlikte doğal dilde özetlenerek kullanıcıların yanıtların doğruluğunu anlamasına ve güvenmesine olanak tanır. Vectara yalnızca kendi iş verilerinizi indekslediği için halüsinasyon riski neredeyse tamamen ortadan kalkar; yani oluşturulan yanıtlar gerçek gerçeğe dayanır; şifrelenmiş biçimde aktarılan ve saklanan müşteri verileri hiçbir zaman Vectara modellerini eğitmek için kullanılmaz. Web ve uygulama geliştiricileri, uygulamalarına anlamsal arama yeteneklerini kolayca eklemek için cömert veri limitleriyle ücretsiz olarak kaydolabilirler. Vectara'nın güçlü uçtan uca platformu, kendi kendini optimize eder ve basit API'ler yoluyla kolayca tüketilir, herhangi bir uzman mühendis veya altyapının eklenmesini gerektirmeden işletmeleri yalnızca birkaç dakika içinde çalışır duruma getirir. Kuruluşta bulunan tüm standart belge türlerine ve veri formatlarına yönelik destek sayesinde, verilerinizin dizine eklenmesi de aynı derecede kolaydır. Daha fazla bilgi için Vectara.com'u ziyaret edin.