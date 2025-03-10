Kurumsal Arama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Kurumsal arama yazılımı, ister bir kuruluş içindeki dahili veriler, ister uygulamalar ve web siteleri gibi harici kaynaklar olsun, depolanan verilerin sistematik olarak alınmasını kolaylaştırır. Bu çözümler verileri organize edip hassaslaştırarak kullanıcıların veritabanları, belgeler, uygulamalar, web siteleri ve intranetler gibi çeşitli kaynaklardaki bilgilere güvenli bir şekilde erişmesini ve bu bilgileri bulmasını sağlar. Birden fazla veri tabanından ve paylaşılan kaynaklardan verilere erişim, bir iş ortamında çok sayıda görevi gerçekleştirmenin ayrılmaz bir parçası olduğundan, bir kuruluş içindeki çeşitli roller ve ekiplerdeki kullanıcılara fayda sağlar. Ek olarak, kurumsal arama yazılımı, bir hizmet olarak arama işlevleri sunarak işletmelerin ürün katalogları, videolar ve pazarlama içeriği gibi belirli veri ve bilgi kaynaklarını mobil uygulamalar ve web siteleri gibi harici platformlara güvenli bir şekilde sunmasına olanak tanır.
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Outmind
outmind.ai
Outmind, zaman, kalite ve verimlilik kazanmanızı sağlamak için belgelerinize, e-postalarınıza, konuşmalarınıza anında erişmenizi sağlar. Outmind ile mevcut belgeleri yeniden oluşturmanız gerekmez; dahili referans öğelerinden başlayabilirsiniz. Makine öğrenimi algoritmalarımız her sorgu için otomatik olarak en iyi sonuçları gösterir. Paylaşılandan daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda Outmind, katkılarına göre en ilgili dahili kişileri de belirler. Bu, gereksiz yere yanlış kişilerden talepte bulunmaktan kaçınmanıza olanak tanır.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services, pazar lideri bir Kişiselleştirme ve Müşteri Veri Platformu sağlayıcısıdır. Çözümlerimiz, markaların kanallardaki kullanıcı davranışlarını tanımasına, kişiselleştirilmiş öneriler sunmasına ve Müşteri Veri Platformumuz üzerinden tüm kanallardaki verileri etkinleştirmesine olanak tanır. Yüzlerce iddialı marka, daha yüksek dönüşüm oranları, daha verimli iş akışları ve daha iyi kullanıcı deneyimleri için halihazırda Raptor kullanıyor. Daha fazla bilgi için https://www.raptorservices.com/ adresini ziyaret edin.
Raffle
raffle.ai
Arama insani hale getirildi ve kullanımı basitleştirildi Yenilikçi şirketler, arama yeteneklerini geliştirmek, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve müşterilerin ve çalışanların davranış ve ihtiyaçlarına ilişkin derinlemesine içgörüler elde etmek için Raffle'ın yazılımını ve API'sini kullanıyor. Web Sitesi Araması, İşyeri Araması ve Uygulama İçi Aramayı içeren arama çözümlerimiz, şirketlerin mevcut içeriklerini düzenlemesini ve optimize etmesini kolaylaştırır. Raffle Search ile arama sürecinizi kolaylaştırabilir ve verilerinizden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Etkileşimleri takip ederek ve trend sorular, bilgi boşlukları ve çözüm oranları gibi veri öngörüleri için davranış analizlerinden yararlanarak şirketlerin müşteri ve çalışan anlayışını geliştirmek için yapay zekayı kullanıyoruz, böylece iletişim ve desteği artırıyoruz.
QBox
qbox.ai
QBox, konuşmaya dayalı yapay zeka uygulamalarını test etmek için kapsamlı ve özelleştirilebilir bir uygulama sağlayan mükemmel bir araçtır. Test sürecini basitleştirir ve hızlandırır, doğruluğu artırır ve kullanıcıların yüksek kaliteli dijital asistanlar sunmasına yardımcı olur. QBox, chatbot eğitim verilerinizi, nerede performans gösterdiğini ve performans göstermediğini ve nedenini (seçtiğiniz NLP sağlayıcısı için) görselleştirerek ve anlayarak analiz eder ve karşılaştırır. Chatbot modelinizi birkaç dakika içinde test edecek, anlayacak ve düzeltecektir. QBox, chatbotunuzun doğruluğunu artırmaya yardımcı olarak konuşlandırma konusunda size %100 güven verir.
Akooda
akooda.co
Akooda, AI destekli bir platform olarak şirketlerin dijital ayak izlerini analiz eder, ekiplerin iş birliğini artırır ve veri odaklı karar almayı kolaylaştırır.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box, her türlü e-ticaret platformuna uygun bir ürün arama ve keşfetme çözümüdür. Luigi's Box'ın büyüsü, sitenizdeki arama ve gezinme öğelerinin performansıyla ilgili tüm bilgileri size veren ayrıntılı analiz kontrol panelleriyle başlar. Platformunuzun performansı hakkında daha fazla bilgi edinin ve yapay zeka destekli Arama, Önerici ve Ürün Listeleme sayesinde en iyi sonuçları elde edin. Ziyaretçilerinize ürünlerinizi mümkün olduğunca verimli bir şekilde keşfetmeleri için en iyi araçları sunun. Luigi's Box sizin ve müşterilerinizin kullanmaktan keyif alacağı bir yazılımdır.
SearchStax
searchstax.com
Güçlü Arama Artık Kolaylaştı SearchStax, pazarlamacılar ve geliştiriciler için en güçlü, alakalı ve sağlam arama deneyimlerini sunmanın en kolay ve hızlı yoludur. Arka uçta yönetilen, barındırılan Solr altyapısından ön uçta gelişmiş ve kişiselleştirilmiş site aramasına kadar uçtan uca yazılım çözümleri sunuyoruz. SearchStax Yönetilen Arama - Her Bulutta Tamamen Yönetilen Solr Hizmeti .SearchStax Yönetilen Arama, genel veya özel bulutlardaki Solr altyapısını otomatikleştiren, yöneten ve ölçeklendiren tam olarak yönetilen bir SaaS çözümüdür: • Daha az riskle daha hızlı uygulayın • Kaynakları daha iyi arama oluşturmaya odaklayın • Solr SearchStax Site Aramasını yönetmeye ve desteklemeye daha az zaman ayırın - Web Sitesinde Aramayı Kolaylaştırın. SearchStax Site Arama, web siteniz veya özel uygulamanız için gelişmiş, modern ve kişiselleştirilmiş arama sunar. Arama deneyimini iyileştirin, Müşteri memnuniyetini ve dönüşümleri artırın ve sonuçsuz aramaları azaltın. Olağanüstü site arama deneyimleri sunun: • Web siteniz için sınıfının en iyisi arama deneyimi • Yöneticiler ve üst düzey yöneticiler için eyleme geçirilebilir arama bilgileri • Pazarlama ekibi için self servis araçlar • Geliştiriciler için hızlı uygulama Merkezimiz Los Angeles, California'dadır ve dağıtılmış bir dünyanın her yerinde bulunan ekip.
Site Search 360
sitesearch360.com
Site Search 360, web sitelerinde içerik aramasını kolaylaştıran, özelleştirilebilir ve hızlı bir arama çözümüdür.
Cludo
cludo.com
Cludo, web arama işlevselliğini optimize eden, kullanıcıların bilgiye erişimini kolaylaştıran bir platformdur.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch, tüm sektörlerdeki her büyüklükteki işletmenin başarısını destekleyen, Yapay Zeka odaklı, kişiselleştirilmiş bir arama ve öneri platformudur. Amacımız, markaların, cihaz, platform veya dil ne olursa olsun, kullanıcıların bağlam içinde ihtiyaçlarına uygun sonuçları bulmalarına olanak tanıyan doğru, alakalı arama deneyimleri sunmak için yenilikçi araçlara sahip olmasını sağlamaktır. 800'den fazla uygulamayı tamamlamış olan Hawksearch, pazarlamacıların, satıcıların ve geliştiricilerin hedeflerine ulaşmasını sağlayan yenilikçi özelliklerimiz aracılığıyla ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş arama deneyimleri sunmak için kullanılıyor. Hawksearch'ün gelişmiş makine öğrenimi ve otomasyonu, tüm reaktif ve günlük izleme işlemlerini üstlenerek ekibinizin büyük resim çözümüne odaklanmasını sağlar. Dönüşüm analiz aracımız, müşterinizin anahtar kelimelerini anlamak ve bunları verilerinizde yer alan ifadelere dönüştürmek için tasarlanmıştır. Yerleşik metrik aileleri ve kitaplıkları sayesinde, ölçü birimlerini ve diğer metrikleri yönetmek için artık yüzlerce eşanlamlıya ihtiyacınız yok.
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec'in özel arama motoru, süper hızlı arama sonuçlarını web sitenize hızlı bir şekilde eklemenizi sağlar. Ayrıca tek bir tıklamayla güçlü özelleştirme seçenekleri sunar. Aynı zamanda harika bir Google site arama alternatifidir. Özellikler- 1. Süper hızlı otomatik tamamlama. 2. Spell CorrectExpertrec'in uygun fiyatlı özel arama motoru, süper hızlı arama sonuçlarını web sitenize hızlı bir şekilde eklemenizi sağlar. Ayrıca tek bir tıklamayla güçlü özelleştirme seçenekleri sunar. Özellikler - 1. Süper hızlı otomatik tamamlama. 2. Yazımı doğru 3. Özel tarayıcı. 4. Oturum açma sayfalarının arkasında dizin oluşturun. 5. Sesli arama. 6. Kullanıcı arayüzü düzenleyicisini arayın. 3. Özel tarayıcı. 4. Oturum açma sayfalarının arkasında dizin oluşturun. 5. Sesli arama. 6. Kullanıcı arayüzü düzenleyicisini arayın.
Constructor
constructor.io
Arama ve Göz Atma'dan Öneriler ve Rehberli Satış'a kadar tüm alışveriş yolculuğu boyunca her kanalda ilgi çekici ürün keşfetme anlarını yönlendiren Ürün Keşif Platformu. En yeni AI/ML arama teknolojisini temel alan Constructor'ın Native Commerce Core'u, her müşteri etkileşiminden bilgi alır, öncelikli e-ticaret ölçümlerinize göre optimizasyon yapar ve satış ekiplerini benzersiz iş sonuçları elde etmek için kontroller ve öngörülerle güçlendirir. Gizli sos mu? Diğer çözümler açık kaynaklı anahtar kelime eşleştirme motorları ve en üstte yapay zeka ile başlarken, biz e-ticaret için özel olarak tasarlanmış, tescilli, yerel bir çekirdeğe sahip tek ürün keşif çözümüyüz. Constructor'ın gelişmiş algoritmaları, dönüştürücüleri ve büyük dil modellerinin tümü, karmaşık kalıpların kodunu çözen ve kullanıcının amacını anlayan gerçek zamanlı, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için birlikte çalışır. Bu nedenle gelir, dönüşüm oranı ve kâr marjı gibi önemli iş metriklerini artırma konusunda hiçbir A/B testini kaybetmedik. Müşterilerimizin başarıları ortada: Grove Collaborative 20,07 kat yatırım getirisi elde etti ve Bonobo'lar eski araçlara göre arama gelirinde %9 artış elde etti. Ama bunun için bizim sözümüze güvenmeyin. Daha sözleşme imzalamadan başarınızı kanıtlamamızı sağlayın. Gerçek kataloğunuzu ve gerçek trafiğinizi kullanan 4 haftalık bir gelir fırsatı değerlendirmesi olan Proof Planımızla Constructor'ı sitelerinizde veya uygulamalarınızda test edin. Ücretsiz.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia, kullanıcıların hızlı ve doğru yanıtlar bulmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir arama motorudur. Veri analizi ve belge yönetimi için tasarlanmıştır.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı kurumsal arama motoruyla doğru arama sonuçları sağlar. Keyspider ile ek zaman veya maliyet olmadan kendi kişiselleştirilmiş web sitesi aramanızı oluşturabilirsiniz. Keyspider müşterinin gereksinimlerini anlar ve arama sorgularına doğru sonuçları sunar. Web sitelerine yönelik, daha iyi arama deneyimlerinin ve gelişmiş dönüşümlerin önünü açacak çözüm. Müşterilerin, çevrilmemiş hiçbir taş bırakmayan bir hizmet olarak arama ile müşterilerin web sitelerinde nasıl gezineceğini yeniden tanımlamayı amaçlıyor. Özel aramayla ortamlar arasındaki alaka düzeyini artırın.
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io, işletmelerin sektör lideri kullanıcı arayüzü bileşenleri, değişiklikleri gerçek zamanlı olarak dağıtmak için bir kontrol düzlemi ve arama için eyleme dönüştürülebilir analizler ile en iyi uygulama arama deneyimini oluşturmasına olanak tanır. Elasticsearch ve OpenSearch ile kutudan çıktığı gibi çalışır.
Findr
usefindr.com
Findr, tüm uygulamalarınızda aynı anda arama yapmanızı sağlayan AI destekli bir arama asistanıdır. Bilgi arama süresini kısaltır ve veri aramasını merkezi hale getirir.
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide, PowerPoint için slayt arama ve kütüphane çözümüdür. Kullanıcılar slaytları etkili şekilde yönetebilir ve paylaşabilir.
Loop54
loop54.com
Loop54'ün E-ticaret sitesi arama ve kişiselleştirmesi, tescilli yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Loop54 AI, site aramanızı ve kategori gezinmenizi kişiselleştirir, böylece her ziyaretçi alakalı sonuçları deneyimler. Çoğu kişiselleştirme aracı aylarca veri toplamayı gerektirirken Loop54, binlerce kuralın işini yapmak için küçük veri kümeleri kullanır. Kullanıcı deneyimini hızlı bir şekilde otomatik olarak kişiselleştirmenize olanak tanır. Site arama Arama kutunuzu, sizi zorlayan bir şekilde gezinmeye gerek kalmadan yardımcı bir satış ortağına dönüştürün. - Tahmine dayalı kişiselleştirme - Otomatik tamamlama - Yeni kelimeler öğrenme - Yazım denetimi - Otomatik sıralama ve sıralama - İçerik arama - Dinamik fasetleme - İlgili sonuçlar Aramamız, AOV'yi ve dönüşüm oranını ortalama %30 artırır. Birlikte çalıştığımız müşterilerimizden bazıları Not On The High Street, Webhallen, Office Depot ve diğerleridir.
Miso.ai
miso.ai
Miso, Google ve Amazon gibi platformların makine öğreniminin süper güçlerini demokratikleştirerek herhangi bir ekibin tüm kullanıcı yolculuğu boyunca hızlı bir şekilde ölçeklenebilir ve birleşik arama, keşif ve etkileşim oluşturabilmesini sağlar. Ve geleneksel çözümlerden farklı olarak Miso, kullanıcıları veya madencilik verilerini takip etmeden %100 anonim olarak kişiselleştirebiliyor.
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch, GoLinks'in yapımcılarından üretken bir yapay zeka kurumsal arama platformudur. GoSearch, birden fazla kaynaktan özetlenen içgörüler için üretken yapay zeka tarafından desteklenen tek, birleşik bir arama arayüzü sağlamak amacıyla 100'den fazla kişisel ve şirket uygulamasını birbirine bağlar. Sorgu ister "şifremi nasıl sıfırlayabilirim", ister "q4 yol haritası" olsun, GoSearch, kaynakları alaka düzeyine göre ortaya çıkarmak için Google gibi çalışır: dahili belgeler, kişiler, görevler, sohbet konuşmaları ve daha fazlası. Üretken yapay zeka, kapsamlı bir yanıt sunmak için kişisel kaynaklarda ve şirket kaynaklarında bulunan ilgili bağlamı ve bilgileri özetler - kuruluşunuzdaki ek bilgileri ortaya çıkarabileceğiniz doğru kişiler ve yerler dahil. GoSearch'ün yerleşik konuşma asistanı GoAI, aramanızı takipleri destekleyen ve hem kuruluşunuzun bağlı uygulamalarından hem de ChatGPT'den gelen harici bilgilerden çıktılar döndüren etkileşimli bir sohbete dönüştürür. GoSearch ile iletişimi kolaylaştırın ve bilgi yönetimini yeni bir verimlilik düzeyine taşıyın. Daha fazla bilgi için www.gosearch.ai adresini ziyaret edin ve özel demonuzu www.gosearch.ai/sales adresinden edinin.
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch, geliştiricilere web siteleri ve uygulamalar için özelleştirilmiş arama deneyimleri oluşturan bir arama motorudur.
Vectara
vectara.com
Vectara, işletmelerin kendi verileri (ChatGPT'yi düşünün, ancak verileriniz için) üzerinde akıllı konuşmalar yapmasına olanak tanıyan, LLM destekli bir konuşma arama ve bilgi keşif platformudur. Önce geliştirici olan platform, basit bir API sağlar ve geliştiricilere sektör lideri uygunlukla en son NLU (doğal dil anlama) teknolojisine erişim sağlar. Vectara'nın "Grounded Generation" ile işletmeler, sınıfının en iyisi semantik arama ve soru yanıtlamayı uygulamalarına, bilgi tabanlarına, sitelerine, sohbet robotlarına veya destek yardım masalarına hızlı, güvenli ve uygun maliyetli bir şekilde entegre edebilirler. "Anında İndeksleme", "Çapraz Dikkatli Nöral Yeniden Sıralama" ve "Soyut Özetleme" gibi özellikler, en son bilgilerin her zaman erişilebilir olmasını ve kullanıcıya yalnızca en alakalı yanıtların sunulmasını sağlar. Ayrıca sonuçlar, alıntılarla birlikte doğal dilde özetlenerek kullanıcıların yanıtların doğruluğunu anlamasına ve güvenmesine olanak tanır. Vectara yalnızca kendi iş verilerinizi indekslediği için halüsinasyon riski neredeyse tamamen ortadan kalkar; yani oluşturulan yanıtlar gerçek gerçeğe dayanır; şifrelenmiş biçimde aktarılan ve saklanan müşteri verileri hiçbir zaman Vectara modellerini eğitmek için kullanılmaz. Web ve uygulama geliştiricileri, uygulamalarına anlamsal arama yeteneklerini kolayca eklemek için cömert veri limitleriyle ücretsiz olarak kaydolabilirler. Vectara'nın güçlü uçtan uca platformu, kendi kendini optimize eder ve basit API'ler yoluyla kolayca tüketilir, herhangi bir uzman mühendis veya altyapının eklenmesini gerektirmeden işletmeleri yalnızca birkaç dakika içinde çalışır duruma getirir. Kuruluşta bulunan tüm standart belge türlerine ve veri formatlarına yönelik destek sayesinde, verilerinizin dizine eklenmesi de aynı derecede kolaydır. Daha fazla bilgi için Vectara.com'u ziyaret edin.
Bonsai
bonsai.io
Bonsai, Elasticsearch veya OpenSearch için uzman dağıtım, sürekli bakım ve maksimum veri güvenliği ile aramanızı her zaman yeşil tutar.
Instaclustr
instaclustr.com
OpenSearch için Tamamen Barındırılan ve Yönetilen Hizmet OpenSearch, veri alımına, günlüğe kaydetmeye, aramaya, birleştirmeye, görüntülemeye ve analize olanak tanıyan güçlü bir arama ve analiz paketidir. Bu yetenekler, günlüğe kaydetme ve uygulama arama gibi çok çeşitli değerli kullanım durumlarına olanak tanır. Instaclustr Managed OpenSearch %100 açık kaynaklı bir çözümdür; bu, topluluk inovasyonu ve tedarikçi seçiminden yararlanacağınız ve aynı zamanda kullanımı kolay otomatik platformumuzdan ve uzman desteğimizden de yararlanacağınız anlamına gelir. Yönetilen Açık Arama çözümümüzü dakikalar içinde mevcut iş akışlarınıza ekleyin ve değerli kaynaklarınızı uygulama yığınınızın geri kalanına odaklanmak için serbest bırakın.
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm bir Hizmet Olarak Arama'dır. Arama API'miz, verileriniz ve belgeleriniz için web ölçeğinde, gerçek zamanlı, tam metinli, anında arama olanağı sunar. SeekStorm, Hizmet olarak bir Tarayıcıdır. Yüksek performanslı, odaklanmış bir tarayıcı, herhangi bir web sitesini, Lucene'ye kıyasla 20 kat hız ve 200 kat yük taşıma kapasitesiyle, diğer SaaS'lara kıyasla harcanan dolar başına 30 kat daha fazla sorgu ve belge ile herhangi bir web sitesini JSON belgelerine dönüştürür
Search.io
search.io
Search.io, web siteleri ve uygulamalar için makine öğrenimi ile arama ve keşif deneyimlerini geliştiren bir platformdur.
Algolia
algolia.com
Algolia, AI tabanlı arama ve keşif platformu olup, hızlı ve alakalı arama sonuçları sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirir.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, markaların müşteri deneyimlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olan bir dijital deneyim platformudur. Arama, içerik yönetimi ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunar.
Command E
getcommande.com
Command E, bilgisayarınızdaki ve bulutunuzdaki her şeye hızlı erişim sağlayan bir arama uygulamasıdır.
Coveo
coveo.com
Coveo, kişiselleştirilmiş arama ve içerik sunumu sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Şirketler için veri entegrasyonu ve analitik imkanı sunar.
Glean
glean.com
Glean, şirket içindeki bilgileri hızlıca bulmanıza yardımcı olan, AI destekli bir arama uygulamasıdır.
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search, kullanıcıların Gmail, Google Dokümanlar, Google Takvim gibi Google uygulamalarındaki ilgili bilgileri hızlıca bulmalarına yardımcı olan bir yapay zeka destekli asistentir.
Guru
getguru.com
Guru, ekipler için bilgi arama, yönetim ve paylaşımı sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Happeo
happeo.com
Happeo, ekiplerin bilgi yönetimini ve iç iletişimini merkezi bir platformda kolaylaştıran bir intranet uygulamasıdır.
Onna
onna.com
Onna, kuruluşların yapılandırılmamış verilerinden hızlı bir şekilde iş değeri elde etmelerini sağlar. Onna'nın Veri Yönetimi Platformu, Slack, Google Workspace, Microsoft 365 ve daha fazlası gibi günümüzün işyeri uygulamalarını kapsayan, eyleme dönüştürülebilir birleşik bir veri kümesi üreten merkezi bir iş akışı sağlar. Hukuk ve BT ekipleri, farklı veri kaynaklarını birbirine bağlayıp birleştirerek e-Keşif, dahili araştırmalar ve bilgi yönetimi gibi önemli kullanım örneklerini geliştirir. Onna, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki ekipleriyle Dropbox, Electronic Arts, Lyft, Carvana ve NewsCorp gibi dünyanın önde gelen şirketlerinden bazılarını desteklemektedir.
OpenText
opentext.com
OpenText, büyük şirketler ve kamu kurumları için içerik yönetimi ve bilgi yönetimi yazılımları geliştiren Kanadalı bir firmadır.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog, iş kaosunu ortadan kaldırarak modern işbirliği araçlarını bir araya getirir ve ekiplerin senkronize çalışmasını sağlar.
Aiven
aiven.io
Aiven, ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanı hizmetleri sunan bulut tabanlı bir veri platformudur. Kullanıcılara veri yönetimini basit ve etkili bir şekilde sağlar.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetlerini geliştiren bir platformdur. Canlı sohbet, chatbotlar ve AI destekli çözümler sunarak işletmelere hızlı destek sağlar.
Yext
yext.com
Yext, çoklu konumlu markaların dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. SEO, inceleme yönetimi ve sosyal medya araçları sunar.
Collato
collato.com
Collato, ürün ekipleri tarafından kullanılan çeşitli kaynaklardan dağınık bilgileri birbirine bağlamak ve düzenlemek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir arama motoru aracıdır. Collato ile kullanıcılar ürünle ilgili sorularına hiçbir çaba harcamadan ve gerçek zamanlı olarak yanıt bulabilirler. Araç, bilgi silolarını ortadan kaldırmak ve her şeyi tek bir yerde bulmak için kullanıcıların Confluence, Jira, Figma veya Google Drive gibi araçlarını bağlayabilecekleri görsel bir harita sunuyor. Collato'nun akıllı algoritması, basit bir soru arama girişi aracılığıyla bağlama özel bağlantılar, dosyalar ve tasarımlar aramayı mümkün kılar. Araç, sonsuz sayıda belgeye göz atmak yerine, kullanıcıların etkili bir şekilde göz atabileceği, farklı kaynaklardan ilgili bilgilerin anlık, küçük boyutlu ve otomatik olarak oluşturulmuş özetlerini oluşturur. Collato kusursuz bir kurulum ve ölçeklendirme süreciyle tasarlanmıştır. Kullanıcılar tek bir dokümanı veya bir aracın tamamını bağlayabilir ve basit bir bağlantı aracılığıyla ekip üyelerini katılmaya davet edebilir. Collato ayrıca verileri Almanya'da barındırılan sertifikalı veri sunucularında depolayan ve GDPR ile uyumlu olan güvenli bir platform sunar. Aracın kullanımı ücretsizdir ve paydaşlara projeleri için gerekli görsel ve özel içeriğe erişim imkanı sunar.
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io, web mağazanızın performansını ve karlılığını artırırken zamandan tasarruf etmenizi ve işletmenizin büyümesini artırmanızı sağlayan hepsi bir arada bir e-ticaret kişiselleştirme platformudur. Müşteri yolculuğunuz boyunca hiper alakayı güçlendirmek için sektör lideri yapay zekayı kullanarak daha yüksek dönüşüm oranlarını, sepet boyutlarını ve sipariş değerlerini otomatikleştiriyoruz. Clerk olarak, müşterilerimize e-ticaret kişiselleştirme platformumuzdan en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyaç duydukları tüm araçları sunmaya kendimizi adadık. Dinamik ürün önerileri, kişiselleştirilmiş e-postalar, verimli site araması ve hedef kitle segmentasyonu yoluyla müşterilerimizin satışlarını artırmalarına yardımcı oluyoruz: bunların hepsini çerezsiz çözümümüzle gerçekleştiriyoruz. Dünyanın her yerindeki müşterilerimizi, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunma konusunda desteklemek için buradayız. Düzenli ürün güncellemeleri de dahil olmak üzere, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili birçok ayrıntı web sitemizde mevcuttur. Her zaman güncel kalabilmeniz için sizi en son ürün değişiklikleri ve özellikleri konusunda bilgilendirmenin ne kadar kritik olduğunun farkındayız. Mevcut çözümleri ve bunların kuruluşunuza nasıl fayda sağlayabileceğini daha iyi anlamak için çeşitli ürünler için kullanıcı örnekleri de veriyoruz. Vaka çalışmalarımız, diğer işletmelerin Clerk'in yapay zeka destekli teknolojisini kullanarak satışlarını nasıl artırdığını gösteriyor. Kaynaklarımıza ek olarak, web sitemiz aracılığıyla özel yardım sunarak profesyonel teknoloji uzmanlarından oluşan grubumuza hızlı erişim sağlıyoruz. Ekibimiz, platformumuzdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için size mümkün olan en iyi tavsiye ve yardımı sağlamaya kararlıdır. Yapay zeka odaklı özelleştirme çözümlerimizin profesyonel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabileceğinden eminiz; bu nedenle bırakın işinizi büyütmenize ve iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olalım.
nuclia
nuclia.com
Nuclia, kullanıcıların verileri organize etmesine ve aramasına yardımcı olan, kullanıcı dostu bir veri yönetimi aracıdır.
Unleash
getunleash.io
Unleash, geliştiricilerin uygulamalarda yeni özelliklerin yönetimini sağlayan açık kaynaklı bir özellik bayrağı yönetim platformudur.
AlphaSense
alpha-sense.com
Alphasense, iş kararlarını desteklemek için piyasa istihbaratı sunan, içerik ve verileri hızlıca analiz eden bir platformdur.
Conversica
conversica.com
Conversica, Konuşmalı Yapay Zekayı kullanarak dünyanın en büyük artırılmış iş gücünü oluşturuyor. Her bağlantıyı kişiselleştiriyoruz. Conversica, şirketlerin müşteri yaşam döngüsü boyunca gelir elde etmesine, elde etmesine ve büyütmesine yardımcı olan Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka'nın lider sağlayıcısıdır. Çok kanallı Yapay Zeka Asistanlarımız, üretkenliği artırmak, performansı artırmak ve sonuçta gelir fırsatlarını artırmak için gerçek zamanlı olarak veya alıcıların zamanında insan benzeri, iki yönlü diyaloga girer. On yılı aşkın deneyimi ve 1 milyar etkileşimi ile savaşta test edilmiş yerleşik en iyi uygulamalarla Conversica Yapay Zeka Asistanları, Pazarlama, Satış ve Müşteri Başarısı ekiplerinin müşteri beklentilerini karşılamak için daha akıllı çalışmasına yardımcı olur. Gelir ekiplerinizi Doğal Dil İşleme (NLP) destekli gerçek, gelişmiş yapay zeka, derin öğrenme yetenekleri ve iş süreci otomasyonuyla güçlendirin. %98 doğruluk oranıyla Yapay Zeka Asistanlarımız bir insandan daha doğrudur. Gelir liderleri statükodan memnun olmayı göze alamazlar. Yapay Zeka Asistanları, her müşteri adayına geniş ölçekte dokunarak, fırsatları hızlandırarak ve çalışan sayısını artırmadan ekip performansını artırarak imkansızı mümkün kılar. Geniş ölçekte hızlı, kalıcı ve kişiselleştirilmiş iletişim için müşteri beklentilerini karşılayarak bir sonraki büyüme düzeyine ulaşın.
Doofinder
doofinder.com
Doofinder, e-ticaret siteleri için AI destekli bir arama motorudur. Kullanıcıların hızlı ve doğru şekilde ürün bulmalarını sağlar.
AddSearch
addsearch.com
AddSearch, web siteleri için özelleştirilebilir ve hızlı arama çözümleri sunan bir araçtır. İçerik dizinleme ve gelişmiş arama özellikleri sağlar.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks, şirketlerin bilgilerini her çalışan için erişilebilir ve uygulanabilir hale getirmesine yardımcı olan bir yapay zeka üretkenlik platformudur. Dash AI bilgi asistanı işle ilgili soruları anında yanıtlıyor, ilgili içerik üretiyor, belgeleri, mesajları, görevleri ve daha fazlasını buluyor. Dash AI, web arayüzüne ek olarak güçlü bir Slack entegrasyonuna da sahiptir. Sık sorulan sorulara otomatik yanıt verebildiği şirket Slack kanallarına eklenebiliyor. Dashworks şu anda bir şirketin teknoloji yığınındaki 20'den fazla uygulamayla entegre oluyor.
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