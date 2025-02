Kurumsal Arama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tunus

Loop54

loop54.com

Loop54'ün E-ticaret sitesi arama ve kişiselleştirmesi, tescilli yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Loop54 AI, site aramanızı ve kategori gezinmenizi kişiselleştirir, böylece her ziyaretçi alakalı sonuçları deneyimler. Çoğu kişiselleştirme aracı aylarca veri toplamayı gerektirirken Loop54, binlerce kuralın işini yapmak için küçük veri kümeleri kullanır. Kullanıcı deneyimini hızlı bir şekilde otomatik olarak kişiselleştirmenize olanak tanır. Site arama Arama kutunuzu, sizi zorlayan bir şekilde gezinmeye gerek kalmadan yardımcı bir satış ortağına dönüştürün. - Tahmine dayalı kişiselleştirme - Otomatik tamamlama - Yeni kelimeler öğrenme - Yazım denetimi - Otomatik sıralama ve sıralama - İçerik arama - Dinamik fasetleme - İlgili sonuçlar Aramamız, AOV'yi ve dönüşüm oranını ortalama %30 artırır. Birlikte çalıştığımız müşterilerimizden bazıları Not On The High Street, Webhallen, Office Depot ve diğerleridir.