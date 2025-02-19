Kurumsal Arama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çad

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Kurumsal arama yazılımı, ister bir kuruluş içindeki dahili veriler, ister uygulamalar ve web siteleri gibi harici kaynaklar olsun, depolanan verilerin sistematik olarak alınmasını kolaylaştırır. Bu çözümler verileri organize edip hassaslaştırarak kullanıcıların veritabanları, belgeler, uygulamalar, web siteleri ve intranetler gibi çeşitli kaynaklardaki bilgilere güvenli bir şekilde erişmesini ve bu bilgileri bulmasını sağlar. Birden fazla veri tabanından ve paylaşılan kaynaklardan verilere erişim, bir iş ortamında çok sayıda görevi gerçekleştirmenin ayrılmaz bir parçası olduğundan, bir kuruluş içindeki çeşitli roller ve ekiplerdeki kullanıcılara fayda sağlar. Ek olarak, kurumsal arama yazılımı, bir hizmet olarak arama işlevleri sunarak işletmelerin ürün katalogları, videolar ve pazarlama içeriği gibi belirli veri ve bilgi kaynaklarını mobil uygulamalar ve web siteleri gibi harici platformlara güvenli bir şekilde sunmasına olanak tanır.
Yeni Uygulama Gönder
Outmind
outmind.ai
Outmind, zaman, kalite ve verimlilik kazanmanızı sağlamak için belgelerinize, e-postalarınıza, konuşmalarınıza anında erişmenizi sağlar. Outmind ile mevcut belgeleri yeniden oluşturmanız gerekmez; dahili referans öğelerinden başlayabilirsiniz. Makine öğrenimi algoritmalarımız her sorgu için otomatik olarak en iyi sonuçları gösterir. Paylaşılandan daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda Outmind, katkılarına göre en ilgili dahili kişileri de belirler. Bu, gereksiz yere yanlış kişilerden talepte bulunmaktan kaçınmanıza olanak tanır.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services, pazar lideri bir Kişiselleştirme ve Müşteri Veri Platformu sağlayıcısıdır. Çözümlerimiz, markaların kanallardaki kullanıcı davranışlarını tanımasına, kişiselleştirilmiş öneriler sunmasına ve Müşteri Veri Platformumuz üzerinden tüm kanallardaki verileri etkinleştirmesine olanak tanır. Yüzlerce iddialı marka, daha yüksek dönüşüm oranları, daha verimli iş akışları ve daha iyi kullanıcı deneyimleri için halihazırda Raptor kullanıyor. Daha fazla bilgi için https://www.raptorservices.com/ adresini ziyaret edin.
Raffle
raffle.ai
Arama insani hale getirildi ve kullanımı basitleştirildi Yenilikçi şirketler, arama yeteneklerini geliştirmek, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve müşterilerin ve çalışanların davranış ve ihtiyaçlarına ilişkin derinlemesine içgörüler elde etmek için Raffle'ın yazılımını ve API'sini kullanıyor. Web Sitesi Araması, İşyeri Araması ve Uygulama İçi Aramayı içeren arama çözümlerimiz, şirketlerin mevcut içeriklerini düzenlemesini ve optimize etmesini kolaylaştırır. Raffle Search ile arama sürecinizi kolaylaştırabilir ve verilerinizden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Etkileşimleri takip ederek ve trend sorular, bilgi boşlukları ve çözüm oranları gibi veri öngörüleri için davranış analizlerinden yararlanarak şirketlerin müşteri ve çalışan anlayışını geliştirmek için yapay zekayı kullanıyoruz, böylece iletişim ve desteği artırıyoruz.
QBox
qbox.ai
QBox, konuşmaya dayalı yapay zeka uygulamalarını test etmek için kapsamlı ve özelleştirilebilir bir uygulama sağlayan mükemmel bir araçtır. Test sürecini basitleştirir ve hızlandırır, doğruluğu artırır ve kullanıcıların yüksek kaliteli dijital asistanlar sunmasına yardımcı olur. QBox, chatbot eğitim verilerinizi, nerede performans gösterdiğini ve performans göstermediğini ve nedenini (seçtiğiniz NLP sağlayıcısı için) görselleştirerek ve anlayarak analiz eder ve karşılaştırır. Chatbot modelinizi birkaç dakika içinde test edecek, anlayacak ve düzeltecektir. QBox, chatbotunuzun doğruluğunu artırmaya yardımcı olarak konuşlandırma konusunda size %100 güven verir.
Akooda
akooda.co
Akooda, şirketlere dahili dijital ayak izlerine ilişkin kapsamlı bir anlayış sağlayan, çığır açan bir Operasyon İstihbaratı Platformudur. Yapay zekayla desteklenen Akooda'nın motoru, kritik iş sorularına yanıt veren içgörüler sunmak için süreçler, insanlar, müşteriler ve kaynaklar dahil olmak üzere temel iş öğelerini analiz eder. Bu platform, ekiplerin sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmasına ve işbirliği yapmasına olanak tanır, operasyonları kolaylaştırır ve daha hızlı karar almayı mümkün kılar. Akooda, mevcut SaaS araçlarıyla entegre olarak manuel veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırır ve tüm iş birimlerinin ve disiplinlerin etkili bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlar. Platform, veri korumayı korurken üretkenliği artırmak için gerekli araçları sağlayarak güvenlik ve gizliliğe öncelik verir. Akooda ile kullanıcılar, iletişim kanalları, proje yönetimi uygulamaları, HRIS sistemleri ve CRM platformları da dahil olmak üzere şirketlerinin dijital ayak izi genelindeki bilgilere hızlı bir şekilde erişebilir. Gerçek zamanlı uyarılar, kullanıcıları anormallikler ve olası zorluklar konusunda bilgilendirerek sorunları proaktif bir şekilde ele almalarına olanak tanır. Özelleştirilebilir kontrol panelleri, ölçümler, olaylar ve hedefler, müşteri kaybı ve fiyatlandırma gibi temel iş alanlarına ilişkin derinlemesine bir anlayış sağlar. Akooda, her kullanıcı için kişiselleştirilmiş temel bilgilerin derlenmiş bir görünümünü sunarak gerçekten önemli olana odaklanmak üzere tasarlanmıştır. Platform, mevcut iş akışlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşiyor ve Slack gibi popüler araçlar için eklentiler sunarak ekipler için sorunsuz bir geçiş sağlıyor. Memnun müşterilerden gelen referanslar, Akooda'nın operasyonel verimliliği, karar verme yeteneklerini ve kaynak tahsisini iyileştirmedeki etkinliğini vurguluyor. Akooda, gizli fırsatların kilidini açarak ve eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayarak şirketlerin hızlı tempolu, veri odaklı bir ortamda başarılı olmalarını sağlar. Genel olarak Akooda, şirketlere iç süreçlerine ilişkin derinlemesine içgörüler elde etmek ve işleri yönlendirmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlayarak operasyon zekasında devrim yaratır. başarı.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box, her türlü e-ticaret platformuna uygun bir ürün arama ve keşfetme çözümüdür. Luigi's Box'ın büyüsü, sitenizdeki arama ve gezinme öğelerinin performansıyla ilgili tüm bilgileri size veren ayrıntılı analiz kontrol panelleriyle başlar. Platformunuzun performansı hakkında daha fazla bilgi edinin ve yapay zeka destekli Arama, Önerici ve Ürün Listeleme sayesinde en iyi sonuçları elde edin. Ziyaretçilerinize ürünlerinizi mümkün olduğunca verimli bir şekilde keşfetmeleri için en iyi araçları sunun. Luigi's Box sizin ve müşterilerinizin kullanmaktan keyif alacağı bir yazılımdır.
SearchStax
searchstax.com
Güçlü Arama Artık Kolaylaştı SearchStax, pazarlamacılar ve geliştiriciler için en güçlü, alakalı ve sağlam arama deneyimlerini sunmanın en kolay ve hızlı yoludur. Arka uçta yönetilen, barındırılan Solr altyapısından ön uçta gelişmiş ve kişiselleştirilmiş site aramasına kadar uçtan uca yazılım çözümleri sunuyoruz. SearchStax Yönetilen Arama - Her Bulutta Tamamen Yönetilen Solr Hizmeti .SearchStax Yönetilen Arama, genel veya özel bulutlardaki Solr altyapısını otomatikleştiren, yöneten ve ölçeklendiren tam olarak yönetilen bir SaaS çözümüdür: • Daha az riskle daha hızlı uygulayın • Kaynakları daha iyi arama oluşturmaya odaklayın • Solr SearchStax Site Aramasını yönetmeye ve desteklemeye daha az zaman ayırın - Web Sitesinde Aramayı Kolaylaştırın. SearchStax Site Arama, web siteniz veya özel uygulamanız için gelişmiş, modern ve kişiselleştirilmiş arama sunar. Arama deneyimini iyileştirin, Müşteri memnuniyetini ve dönüşümleri artırın ve sonuçsuz aramaları azaltın. Olağanüstü site arama deneyimleri sunun: • Web siteniz için sınıfının en iyisi arama deneyimi • Yöneticiler ve üst düzey yöneticiler için eyleme geçirilebilir arama bilgileri • Pazarlama ekibi için self servis araçlar • Geliştiriciler için hızlı uygulama Merkezimiz Los Angeles, California'dadır ve dağıtılmış bir dünyanın her yerinde bulunan ekip.
Site Search 360
sitesearch360.com
Web siteniz için akıllı, hızlı, son derece özelleştirilebilir arama. - Site sayfalarınızı, ürünlerinizi, YouTube videolarınızı, SSS'lerinizi ve belgelerinizi (PDF, DOC, XLS, PPT) dizine ekleyin. - - İçeriğinizi başarıyla dizine eklemek için güçlü tarayıcımızı kullanın, bir site haritası sağlayın, bir yayın yükleyin, API'mızı kullanın veya tüm yöntemleri aynı anda birleştirin. - Akıllı sonuçlar alın. Motorumuzu geliştirmek için anlamsal akıl yürütmeyi kullanırız. Bu, köpek seven ziyaretçilerinizin "köpek yavrusu" veya "köpek" araması yapması durumunda yine de köpeklerle ilgili sayfaları bulacakları anlamına gelir. Sınırsız özel eş anlamlılar ekleyin. - Kendi istediğin gibi ayarla. Alan adlarında ve hatta farklı platformlarda arama yapın. İstenmeyen sayfaları gizleyin, daha kolay gezinmek için sonuçlarınızı özel kategoriler halinde gruplandırın, filtreler ve sıralama seçenekleri ekleyin. - İnanılmaz hızlı arama önerilerinin ve sonuçlarının keyfini çıkarın. Kimse beklemekten hoşlanmaz. Aramamız, arama yapanları en iyi sonuçlara yönlendiren anında otomatik tamamlama önerileri sağlar. - Anlayışlı analizler alın. Nelerin arandığını, hangi sonuçların tıklandığını ve ne sıklıkla tıklandığını bilmek ister misiniz? Analitiklerimiz size tam da bunu söylüyor; böylece trendler ve talepler hakkında bilgi sahibi olabilir ve satış dönüşümlerinizi artırmanıza yardımcı olmak için aramanızı ziyaretçilerinize ve alışveriş yapanlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. - Kendin yap. Arama kutusunun stili, tıkla ve önizle Arama Tasarımcımız veya özel CSS'miz ile tamamen özelleştirilebilir. Kodlama bilgisine gerek yok. Bunu sitenizin görünümü ve tarzıyla eşleştirin. - Aramanızın kontrolünü elinize alın. Hangi içeriği göstereceğinize siz karar verirsiniz. Seçilen sayfaları en üste sabitleyin, özel sonuçlar ekleyin, sorgularınızı yeniden yönlendirin veya yeniden yazın ve yapılandırılmış verileri gösterin; tam da kullanıcılarınızın görmesi gereken şeyleri gösterin. - Sorunsuz ve kolay bir şekilde entegre edin. Bu cümleyi okumaktan yeni aramanızın sitenizde yayınlanmasına kadar 5 dakikadan az zaman alabilir. Tek ihtiyacınız olan bir JavaScript bloğu! - Kodlama konusunda emin değil misiniz? WordPress, Lightspeed, Cloudflare, Magento, Shopware, Duda, Oxid, Weebly için eklentilerimiz var ve liste büyümeye devam ediyor. Site platformunuz henüz kapsanmıyor mu? Uygulama boyunca size rehberlik edecek sınıfının en iyisi desteğe sahibiz.
Cludo
cludo.com
Cludo, hem sizin hem de son kullanıcılarınız için aramayı kolaylaştırır. Otomasyon ve anlamlı veriler aracılığıyla web ve pazarlama ekiplerinin hayatlarını basitleştirmek için tasarlanan, dijital kitlenizi anlama ve iletişim kurma şeklinizi optimize etmek için güçlü analizleri, içgörüleri ve araçları birleştirir. Cludo, kuruluşların ve müşterilerinin bilgilerle bağlantı kurma ve kullanma şeklini optimize eder. Kullanımı kolay site arama platformu, web sitenizin arama işlevselliğinden kolayca özelleştirmenizi ve derin bilgiler kazanmanızı sağlar. İster artan alaka düzeyi ister daha iyi analitik arıyor olun, Cludo arama için daha iyi bir yol sunar. Merkezi Kopenhag'da bulunan, Minneapolis ve Londra'daki ofisleri olan Cludo’nun akıllı arama ve içgörüler SaaS ürünü, herhangi bir web sitesi ve CMS ile uyumludur ve müşteri mutluluğuna olağanüstü bir bağlılıkla desteklenmektedir.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch, tüm sektörlerdeki her büyüklükteki işletmenin başarısını destekleyen, Yapay Zeka odaklı, kişiselleştirilmiş bir arama ve öneri platformudur. Amacımız, markaların, cihaz, platform veya dil ne olursa olsun, kullanıcıların bağlam içinde ihtiyaçlarına uygun sonuçları bulmalarına olanak tanıyan doğru, alakalı arama deneyimleri sunmak için yenilikçi araçlara sahip olmasını sağlamaktır. 800'den fazla uygulamayı tamamlamış olan Hawksearch, pazarlamacıların, satıcıların ve geliştiricilerin hedeflerine ulaşmasını sağlayan yenilikçi özelliklerimiz aracılığıyla ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş arama deneyimleri sunmak için kullanılıyor. Hawksearch'ün gelişmiş makine öğrenimi ve otomasyonu, tüm reaktif ve günlük izleme işlemlerini üstlenerek ekibinizin büyük resim çözümüne odaklanmasını sağlar. Dönüşüm analiz aracımız, müşterinizin anahtar kelimelerini anlamak ve bunları verilerinizde yer alan ifadelere dönüştürmek için tasarlanmıştır. Yerleşik metrik aileleri ve kitaplıkları sayesinde, ölçü birimlerini ve diğer metrikleri yönetmek için artık yüzlerce eşanlamlıya ihtiyacınız yok.
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec'in özel arama motoru, süper hızlı arama sonuçlarını web sitenize hızlı bir şekilde eklemenizi sağlar. Ayrıca tek bir tıklamayla güçlü özelleştirme seçenekleri sunar. Aynı zamanda harika bir Google site arama alternatifidir. Özellikler- 1. Süper hızlı otomatik tamamlama. 2. Spell CorrectExpertrec'in uygun fiyatlı özel arama motoru, süper hızlı arama sonuçlarını web sitenize hızlı bir şekilde eklemenizi sağlar. Ayrıca tek bir tıklamayla güçlü özelleştirme seçenekleri sunar. Özellikler - 1. Süper hızlı otomatik tamamlama. 2. Yazımı doğru 3. Özel tarayıcı. 4. Oturum açma sayfalarının arkasında dizin oluşturun. 5. Sesli arama. 6. Kullanıcı arayüzü düzenleyicisini arayın. 3. Özel tarayıcı. 4. Oturum açma sayfalarının arkasında dizin oluşturun. 5. Sesli arama. 6. Kullanıcı arayüzü düzenleyicisini arayın.
Constructor
constructor.io
Arama ve Göz Atma'dan Öneriler ve Rehberli Satış'a kadar tüm alışveriş yolculuğu boyunca her kanalda ilgi çekici ürün keşfetme anlarını yönlendiren Ürün Keşif Platformu. En yeni AI/ML arama teknolojisini temel alan Constructor'ın Native Commerce Core'u, her müşteri etkileşiminden bilgi alır, öncelikli e-ticaret ölçümlerinize göre optimizasyon yapar ve satış ekiplerini benzersiz iş sonuçları elde etmek için kontroller ve öngörülerle güçlendirir. Gizli sos mu? Diğer çözümler açık kaynaklı anahtar kelime eşleştirme motorları ve en üstte yapay zeka ile başlarken, biz e-ticaret için özel olarak tasarlanmış, tescilli, yerel bir çekirdeğe sahip tek ürün keşif çözümüyüz. Constructor'ın gelişmiş algoritmaları, dönüştürücüleri ve büyük dil modellerinin tümü, karmaşık kalıpların kodunu çözen ve kullanıcının amacını anlayan gerçek zamanlı, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için birlikte çalışır. Bu nedenle gelir, dönüşüm oranı ve kâr marjı gibi önemli iş metriklerini artırma konusunda hiçbir A/B testini kaybetmedik. Müşterilerimizin başarıları ortada: Grove Collaborative 20,07 kat yatırım getirisi elde etti ve Bonobo'lar eski araçlara göre arama gelirinde %9 artış elde etti. Ama bunun için bizim sözümüze güvenmeyin. Daha sözleşme imzalamadan başarınızı kanıtlamamızı sağlayın. Gerçek kataloğunuzu ve gerçek trafiğinizi kullanan 4 haftalık bir gelir fırsatı değerlendirmesi olan Proof Planımızla Constructor'ı sitelerinizde veya uygulamalarınızda test edin. Ücretsiz.
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia, kullanıcıların sorularına hızlı ve verimli bir şekilde doğru yanıtlar bulmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir arama motorudur. Kullanıcıların ihtiyaçlarını anlayan bir Yapay Zeka Analisti ile kullanıcıların geniş pazar araştırması, hedefe yönelik bilgi çıkarma ve daha fazlasını aramasına olanak tanır. Hebbia'nın sinirsel araması, insanların gözden kaçırabileceği yanıtları bulmak için en son yapay zeka teknolojisini kullanarak daha hızlı ve daha güvenilir araştırma sonuçlarına olanak tanıyor. Hebbia, Ağustos 2020'de kuruldu ve o zamandan beri iki tur finansman topladı ve dünyanın dört bir yanından yetenekli insanlardan oluşan çeşitli bir ekibi işe aldı. Hebbia, tutkusu yüksek, meraklı ve fark yaratmak isteyen bireylere de açık pozisyonlar sunuyor. Şirket, kullanıcılara mümkün olan en iyi arama deneyimini sağlamaya kararlıdır ve çalışma şeklimizi yeniden keşfetmeye kendini adamıştır.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı kurumsal arama motoruyla doğru arama sonuçları sağlar. Keyspider ile ek zaman veya maliyet olmadan kendi kişiselleştirilmiş web sitesi aramanızı oluşturabilirsiniz. Keyspider müşterinin gereksinimlerini anlar ve arama sorgularına doğru sonuçları sunar. Web sitelerine yönelik, daha iyi arama deneyimlerinin ve gelişmiş dönüşümlerin önünü açacak çözüm. Müşterilerin, çevrilmemiş hiçbir taş bırakmayan bir hizmet olarak arama ile müşterilerin web sitelerinde nasıl gezineceğini yeniden tanımlamayı amaçlıyor. Özel aramayla ortamlar arasındaki alaka düzeyini artırın.
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io, işletmelerin sektör lideri kullanıcı arayüzü bileşenleri, değişiklikleri gerçek zamanlı olarak dağıtmak için bir kontrol düzlemi ve arama için eyleme dönüştürülebilir analizler ile en iyi uygulama arama deneyimini oluşturmasına olanak tanır. Elasticsearch ve OpenSearch ile kutudan çıktığı gibi çalışır.
Findr
usefindr.com
Tüm uygulamalarınız için evrensel arama. Findr, tüm uygulamalarınızda aynı anda arama yapmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir arama asistanıdır. Findr ile şunları yapabilirsiniz: 1. Bilgi aramak için harcanan süreyi azaltın. 2. Bağlantı ve belge istemeyi bırakın; ekip işbirliğini ve üretkenliği artırın. 3. Merkezi veri aramayla tek bir görünümden bir konu hakkındaki referansları toplayın
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide, PowerPoint eklentisine sahip bir slayt arama ve kütüphane çözümüdür. PowerPoint'ten ayrılmadan tüm slaytlarınıza, resimlerinize ve videolarınıza erişin. TeamSlide, sunumlarınızı sürüm kontrolü açısından kontrol ederek güncel olmayan slaytlar olduğunda sizi uyarır. TeamSlide'ı SharePoint, Box, OneDrive, Google Drive veya başka herhangi bir içerik yönetim sistemine sorunsuz bir şekilde bağlayın. TeamSlide'ın slayt kitaplığı özellikleri sayesinde içeriğinizin değerini en üst düzeye çıkarın ve daha iyi sunumlar oluşturun.
Loop54
loop54.com
Loop54'ün E-ticaret sitesi arama ve kişiselleştirmesi, tescilli yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Loop54 AI, site aramanızı ve kategori gezinmenizi kişiselleştirir, böylece her ziyaretçi alakalı sonuçları deneyimler. Çoğu kişiselleştirme aracı aylarca veri toplamayı gerektirirken Loop54, binlerce kuralın işini yapmak için küçük veri kümeleri kullanır. Kullanıcı deneyimini hızlı bir şekilde otomatik olarak kişiselleştirmenize olanak tanır. Site arama Arama kutunuzu, sizi zorlayan bir şekilde gezinmeye gerek kalmadan yardımcı bir satış ortağına dönüştürün. - Tahmine dayalı kişiselleştirme - Otomatik tamamlama - Yeni kelimeler öğrenme - Yazım denetimi - Otomatik sıralama ve sıralama - İçerik arama - Dinamik fasetleme - İlgili sonuçlar Aramamız, AOV'yi ve dönüşüm oranını ortalama %30 artırır. Birlikte çalıştığımız müşterilerimizden bazıları Not On The High Street, Webhallen, Office Depot ve diğerleridir.
Miso.ai
miso.ai
Miso, Google ve Amazon gibi platformların makine öğreniminin süper güçlerini demokratikleştirerek herhangi bir ekibin tüm kullanıcı yolculuğu boyunca hızlı bir şekilde ölçeklenebilir ve birleşik arama, keşif ve etkileşim oluşturabilmesini sağlar. Ve geleneksel çözümlerden farklı olarak Miso, kullanıcıları veya madencilik verilerini takip etmeden %100 anonim olarak kişiselleştirebiliyor.
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch, GoLinks'in yapımcılarından üretken bir yapay zeka kurumsal arama platformudur. GoSearch, birden fazla kaynaktan özetlenen içgörüler için üretken yapay zeka tarafından desteklenen tek, birleşik bir arama arayüzü sağlamak amacıyla 100'den fazla kişisel ve şirket uygulamasını birbirine bağlar. Sorgu ister "şifremi nasıl sıfırlayabilirim", ister "q4 yol haritası" olsun, GoSearch, kaynakları alaka düzeyine göre ortaya çıkarmak için Google gibi çalışır: dahili belgeler, kişiler, görevler, sohbet konuşmaları ve daha fazlası. Üretken yapay zeka, kapsamlı bir yanıt sunmak için kişisel kaynaklarda ve şirket kaynaklarında bulunan ilgili bağlamı ve bilgileri özetler - kuruluşunuzdaki ek bilgileri ortaya çıkarabileceğiniz doğru kişiler ve yerler dahil. GoSearch'ün yerleşik konuşma asistanı GoAI, aramanızı takipleri destekleyen ve hem kuruluşunuzun bağlı uygulamalarından hem de ChatGPT'den gelen harici bilgilerden çıktılar döndüren etkileşimli bir sohbete dönüştürür. GoSearch ile iletişimi kolaylaştırın ve bilgi yönetimini yeni bir verimlilik düzeyine taşıyın. Daha fazla bilgi için www.gosearch.ai adresini ziyaret edin ve özel demonuzu www.gosearch.ai/sales adresinden edinin.
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch, geliştiricilere ve iş ekiplerine, arama tabanlı dönüşümleri artıran en sezgisel arama deneyimini oluşturmaları için güç veriyor
Vectara
vectara.com
Vectara, işletmelerin kendi verileri (ChatGPT'yi düşünün, ancak verileriniz için) üzerinde akıllı konuşmalar yapmasına olanak tanıyan, LLM destekli bir konuşma arama ve bilgi keşif platformudur. Önce geliştirici olan platform, basit bir API sağlar ve geliştiricilere sektör lideri uygunlukla en son NLU (doğal dil anlama) teknolojisine erişim sağlar. Vectara'nın "Grounded Generation" ile işletmeler, sınıfının en iyisi semantik arama ve soru yanıtlamayı uygulamalarına, bilgi tabanlarına, sitelerine, sohbet robotlarına veya destek yardım masalarına hızlı, güvenli ve uygun maliyetli bir şekilde entegre edebilirler. "Anında İndeksleme", "Çapraz Dikkatli Nöral Yeniden Sıralama" ve "Soyut Özetleme" gibi özellikler, en son bilgilerin her zaman erişilebilir olmasını ve kullanıcıya yalnızca en alakalı yanıtların sunulmasını sağlar. Ayrıca sonuçlar, alıntılarla birlikte doğal dilde özetlenerek kullanıcıların yanıtların doğruluğunu anlamasına ve güvenmesine olanak tanır. Vectara yalnızca kendi iş verilerinizi indekslediği için halüsinasyon riski neredeyse tamamen ortadan kalkar; yani oluşturulan yanıtlar gerçek gerçeğe dayanır; şifrelenmiş biçimde aktarılan ve saklanan müşteri verileri hiçbir zaman Vectara modellerini eğitmek için kullanılmaz. Web ve uygulama geliştiricileri, uygulamalarına anlamsal arama yeteneklerini kolayca eklemek için cömert veri limitleriyle ücretsiz olarak kaydolabilirler. Vectara'nın güçlü uçtan uca platformu, kendi kendini optimize eder ve basit API'ler yoluyla kolayca tüketilir, herhangi bir uzman mühendis veya altyapının eklenmesini gerektirmeden işletmeleri yalnızca birkaç dakika içinde çalışır duruma getirir. Kuruluşta bulunan tüm standart belge türlerine ve veri formatlarına yönelik destek sayesinde, verilerinizin dizine eklenmesi de aynı derecede kolaydır. Daha fazla bilgi için Vectara.com'u ziyaret edin.
Bonsai
bonsai.io
Bonsai, Elasticsearch veya OpenSearch için uzman dağıtım, sürekli bakım ve maksimum veri güvenliği ile aramanızı her zaman yeşil tutar.
Instaclustr
instaclustr.com
OpenSearch için Tamamen Barındırılan ve Yönetilen Hizmet OpenSearch, veri alımına, günlüğe kaydetmeye, aramaya, birleştirmeye, görüntülemeye ve analize olanak tanıyan güçlü bir arama ve analiz paketidir. Bu yetenekler, günlüğe kaydetme ve uygulama arama gibi çok çeşitli değerli kullanım durumlarına olanak tanır. Instaclustr Managed OpenSearch %100 açık kaynaklı bir çözümdür; bu, topluluk inovasyonu ve tedarikçi seçiminden yararlanacağınız ve aynı zamanda kullanımı kolay otomatik platformumuzdan ve uzman desteğimizden de yararlanacağınız anlamına gelir. Yönetilen Açık Arama çözümümüzü dakikalar içinde mevcut iş akışlarınıza ekleyin ve değerli kaynaklarınızı uygulama yığınınızın geri kalanına odaklanmak için serbest bırakın.
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm bir Hizmet Olarak Arama'dır. Arama API'miz, verileriniz ve belgeleriniz için web ölçeğinde, gerçek zamanlı, tam metinli, anında arama olanağı sunar. SeekStorm, Hizmet olarak bir Tarayıcıdır. Yüksek performanslı, odaklanmış bir tarayıcı, herhangi bir web sitesini, Lucene'ye kıyasla 20 kat hız ve 200 kat yük taşıma kapasitesiyle, diğer SaaS'lara kıyasla harcanan dolar başına 30 kat daha fazla sorgu ve belge ile herhangi bir web sitesini JSON belgelerine dönüştürür
Search.io
search.io
Dakikalar içinde web sitenize, e-ticaret mağazanıza veya uygulamanıza makine öğrenimi tarafından desteklenen arama ve keşif ekleyin. Tamamen barındırılan, 14 günlük ücretsiz deneme.
Algolia
algolia.com
Algolia dünyanın tek uçtan uca yapay zeka arama ve keşif platformudur. Mühendislerimiz katlanarak daha iyi arama ve keşif sağlamak için yapay zekanın çığır açıcı kullanımını icat etti. Tescilli NeuralSearch teknolojimiz, vektör tabanlı doğal dil işlemeyi ve anahtar kelime eşleştirmeyi tek bir API'de birleştirir. Algolia, yılda 1,75 Trilyon veya haftada 30 Milyardan fazla arama isteğini karşılayarak 150'den fazla ülkede 17.000'den fazla müşterinin uygulama içi kullanıcıları ve/veya çevrimiçi ziyaretçileri için (herhangi bir web sitesini kullanarak) son derece hızlı ve alakalı arama ve keşif deneyimleri oluşturmasına olanak tanır. mobil veya sesli cihaz) – istenen içeriği anında ve geniş ölçekte ortaya çıkararak. Daha fazla bilgi edinmek için www.algolia.com adresini ziyaret edin.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, dünyanın 1 numaralı Ticaret Deneyimi Bulutu olup, markalara sihir gibi hissettirecek kadar kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunma gücü vermektedir. Gerçek kişiselleştirmeyi ve dijital ticaretin büyümesini sağlayan bir ürün paketi sunar; bunlar arasında şunlar yer alır: Yapay zeka odaklı arama ve satış sunan Discovery; Başsız bir CMS sunan içerik; ve Engagement, lider bir CDP ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunuyor. Bu çözümler, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zeka optimizasyonunun hızı ve ölçeğiyle birleştirerek her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan gelir artırıcı dijital ticaret deneyimlerine olanak tanıyor. Bloomreach, aralarında Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München ve Marks & Spencer'ın da bulunduğu 850'den fazla küresel markaya hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için Bloomreach.com'u ziyaret edin. (Exponea, 2021 yılında Bloomreach tarafından satın alındı.)
Command E
getcommande.com
Her Şeyi Aramanız. Komut E de sizin kadar hızlı düşünüyor. Bilgisayarınızdaki ve bulutunuzdaki her şeye kesinlikle erişmenin en yeni ve en hızlı yöntemiyle tanışın.
Coveo
coveo.com
Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili, kişiselleştirilmiş bilgilerin dağıtımını otomatikleştirmek için arama, analiz ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanır. Coveo, e-ticaret, müşteri hizmetleri ve iş gücü yeterliliği için çözümler sunar. Şirket, Insight Engines için Gartner Magic Quadrant'ta Lider, Forrester Wave™: Bilişsel Arama'da Lider ve Forrester Wave™: Yolculuk Düzenleme Platformlarında Güçlü Performans Gösteren Bir Firma olarak tanınmaktadır.
Glean
glean.com
Glean, ihtiyacınız olan bilgiyi keşfetmenizi sağlar. Dinamik, yapay zeka destekli teknolojimiz, çalışanlarınızın ihtiyaç duydukları bilgiyi ihtiyaç duydukları anda hızlı bir şekilde ortaya çıkarmak için şirketinizin tümünde ve içeriğinizin derinliklerinde arama yapar. Glean, kuruluşunuza özgü bağlamı, dili, davranışı ve çalışan ilişkilerini anlayarak sorunsuz bir şekilde alakalı ve son derece kişiselleştirilmiş sonuçlar sunar. Ayrıca, aramamız şirketinizin tamamını güvenli ve emniyetli bir şekilde kapsar ve entegrasyon için minimum düzeyde ek yük gerektirir. Işık hızında uygulanmasıyla kullanımı kolaydır ve kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazırdır. Çalışanların zaten bildiği ve sevdiği uygulamalara olan bağlantılar sayesinde işe alım çok kolaydır. Çeşitli yazılım uygulamaları aracılığıyla sonsuz bir şekilde yanıt aramanın günleri geride kaldı; bunun yerine onları toplayın.
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search, kullanıcıların Gmail, Google Dokümanlar, Google Drive, Google Takvim, Google Kişiler ve benzeri tüm ilişkili Google uygulamalarında ilgili bilgileri ihtiyaç duydukları anda hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olan yapay zeka destekli bir asistandır.
Guru
getguru.com
Kurumsal Yapay Zeka Arama, İntranet ve Wiki tek bir platformda. Guru halihazırda kullandığınız araçlarda yaşar, dolayısıyla bağlam değiştirmeye gerek yoktur. Herhangi bir uygulamada bilgi bulun, bulamıyorsanız bir uzmandan yardım alın ve Guru'nun proaktif olarak bilgi boşluklarını belirlemesine, bilgiyi çoğaltmasına ve 100 dile çevirmesine izin verin.. sizin ve geri kalanınız için akıllı bir arkadaş gibi şirket.
Happeo
happeo.com
Happeo, ekiplerin bilgi ve iç iletişimleri birleşik bir yerde yönetmelerine yardımcı olan yeni nesil bir intranettir. Şablon tabanlı bir sayfa oluşturucunun yanı sıra tüm şirket araçlarında entegrasyonlar ve evrensel arama sunan Happeo, herhangi bir büyüklükteki şirketler için kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolaydır. Bu yüzden Doctolib, Gant ve Marqeta gibi pazar liderleri, takımlarını bilgilendirme, hizalanmış ve üretken tutmak için Happeo'ya güveniyor. Evlat edinme oranları ile 3x endüstri ortalaması, Happsters kuruluşların olağanüstü şekillerde büyümelerine yardımcı olmak için bir görevdir.
Onna
onna.com
Onna, kuruluşların yapılandırılmamış verilerinden hızlı bir şekilde iş değeri elde etmelerini sağlar. Onna'nın Veri Yönetimi Platformu, Slack, Google Workspace, Microsoft 365 ve daha fazlası gibi günümüzün işyeri uygulamalarını kapsayan, eyleme dönüştürülebilir birleşik bir veri kümesi üreten merkezi bir iş akışı sağlar. Hukuk ve BT ekipleri, farklı veri kaynaklarını birbirine bağlayıp birleştirerek e-Keşif, dahili araştırmalar ve bilgi yönetimi gibi önemli kullanım örneklerini geliştirir. Onna, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki ekipleriyle Dropbox, Electronic Arts, Lyft, Carvana ve NewsCorp gibi dünyanın önde gelen şirketlerinden bazılarını desteklemektedir.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak kabul edilmektedir. 2016, Mediacorp Canada Inc.OpenText yazılım uygulamaları, büyük şirketler, devlet kurumları ve profesyonel hizmet firmaları için içeriği veya yapılandırılmamış verileri yönetir. OpenText, ürünlerini, büyük hacimli içeriğin yönetimi, yasal gerekliliklere uyum ve mobil ve çevrimiçi deneyim yönetimi dahil olmak üzere bilgi yönetimi gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. OpenText, dünya çapında 14.000'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır ve NASDAQ'da (OTEX) listelenmiş, halka açık bir şirkettir. ve Toronto Menkul Kıymetler Borsası (OTEX).
Qatalog
qatalog.com
Katalog iş karmaşanızı ortadan kaldırır. Artık sürekli ping'ler yok, artık önemsiz toplantılar yok ve artık en son dokümanı taramak yok. Çalışma merkezimiz, wiki'ler, proje yönetimi, ekip sohbeti ve daha fazlası gibi modern işbirliği araçlarını birbirine bağlar ve bunları birbirinizle uyum içinde kullanmanıza olanak tanır. Kişileri ve ekipleri aynı şekilde birbirine bağlar, böylece aynı yerde olmadıklarında senkronize olabilirler. Bu yeni çalışma şekli.
Aiven
aiven.io
Tüm veritabanı ihtiyaçları için merkezi bir merkez görevi gören Aiven, bir görselleştirme paketi ve yüksek verimli mesaj aracısının yanı sıra ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanı hizmetleri sunar. Hizmet teklifimiz Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M3 ve Grafana'yı içerir. Tüm Aiven hizmetleri, hiçbir gizli ücret olmaksızın fiili kullanıma dayalı olarak saat bazında faturalandırılır. 30 günlük deneme sürenizi bugün başlatın!
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT), dünya çapında binlerce müşteriye sahip, çok lokasyonlu markalar için lider dijital varlık platformudur. Markalar tek bir merkezi platformla tutarlı, doğru ve ilgi çekici deneyimleri sorunsuz bir şekilde sunabilir ve dijital dünyanın her yerindeki müşterilerle anlamlı bir şekilde bağlantı kurabilir. Yext'in yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojisi, her müşteri etkileşiminin ardındaki bilgiyi güçlendirir, iş akışlarını geniş ölçekte otomatikleştirir ve veriye dayalı kararlara olanak tanıyan eyleme geçirilebilir kanallar arası öngörüler sunar. Yext, SEO ve web sitelerinden sosyal medya ve itibar yönetimine kadar markaların dijital varlıklarını farklılaştırıcıya dönüştürmelerine olanak tanır.
Collato
collato.com
Collato, ürün ekipleri tarafından kullanılan çeşitli kaynaklardan dağınık bilgileri birbirine bağlamak ve düzenlemek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir arama motoru aracıdır. Collato ile kullanıcılar ürünle ilgili sorularına hiçbir çaba harcamadan ve gerçek zamanlı olarak yanıt bulabilirler. Araç, bilgi silolarını ortadan kaldırmak ve her şeyi tek bir yerde bulmak için kullanıcıların Confluence, Jira, Figma veya Google Drive gibi araçlarını bağlayabilecekleri görsel bir harita sunuyor. Collato'nun akıllı algoritması, basit bir soru arama girişi aracılığıyla bağlama özel bağlantılar, dosyalar ve tasarımlar aramayı mümkün kılar. Araç, sonsuz sayıda belgeye göz atmak yerine, kullanıcıların etkili bir şekilde göz atabileceği, farklı kaynaklardan ilgili bilgilerin anlık, küçük boyutlu ve otomatik olarak oluşturulmuş özetlerini oluşturur. Collato kusursuz bir kurulum ve ölçeklendirme süreciyle tasarlanmıştır. Kullanıcılar tek bir dokümanı veya bir aracın tamamını bağlayabilir ve basit bir bağlantı aracılığıyla ekip üyelerini katılmaya davet edebilir. Collato ayrıca verileri Almanya'da barındırılan sertifikalı veri sunucularında depolayan ve GDPR ile uyumlu olan güvenli bir platform sunar. Aracın kullanımı ücretsizdir ve paydaşlara projeleri için gerekli görsel ve özel içeriğe erişim imkanı sunar.
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io, web mağazanızın performansını ve karlılığını artırırken zamandan tasarruf etmenizi ve işletmenizin büyümesini artırmanızı sağlayan hepsi bir arada bir e-ticaret kişiselleştirme platformudur. Müşteri yolculuğunuz boyunca hiper alakayı güçlendirmek için sektör lideri yapay zekayı kullanarak daha yüksek dönüşüm oranlarını, sepet boyutlarını ve sipariş değerlerini otomatikleştiriyoruz. Clerk olarak, müşterilerimize e-ticaret kişiselleştirme platformumuzdan en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyaç duydukları tüm araçları sunmaya kendimizi adadık. Dinamik ürün önerileri, kişiselleştirilmiş e-postalar, verimli site araması ve hedef kitle segmentasyonu yoluyla müşterilerimizin satışlarını artırmalarına yardımcı oluyoruz: bunların hepsini çerezsiz çözümümüzle gerçekleştiriyoruz. Dünyanın her yerindeki müşterilerimizi, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunma konusunda desteklemek için buradayız. Düzenli ürün güncellemeleri de dahil olmak üzere, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili birçok ayrıntı web sitemizde mevcuttur. Her zaman güncel kalabilmeniz için sizi en son ürün değişiklikleri ve özellikleri konusunda bilgilendirmenin ne kadar kritik olduğunun farkındayız. Mevcut çözümleri ve bunların kuruluşunuza nasıl fayda sağlayabileceğini daha iyi anlamak için çeşitli ürünler için kullanıcı örnekleri de veriyoruz. Vaka çalışmalarımız, diğer işletmelerin Clerk'in yapay zeka destekli teknolojisini kullanarak satışlarını nasıl artırdığını gösteriyor. Kaynaklarımıza ek olarak, web sitemiz aracılığıyla özel yardım sunarak profesyonel teknoloji uzmanlarından oluşan grubumuza hızlı erişim sağlıyoruz. Ekibimiz, platformumuzdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için size mümkün olan en iyi tavsiye ve yardımı sağlamaya kararlıdır. Yapay zeka odaklı özelleştirme çözümlerimizin profesyonel hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabileceğinden eminiz; bu nedenle bırakın işinizi büyütmenize ve iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olalım.
nuclia
nuclia.com
Yapay zeka aramasını ve üretken yanıtları ürününüze ekleyin. Nuclia API, verilerinizin gizliliğini korurken ve halüsinasyonlardan kaçınırken %100 kullanıma hazır yapay zeka araması ve belgelerden, metinlerden ve videolardan üretken yanıtlar almanızı sağlar.
Unleash
getunleash.io
Arkadaşlar, arkadaşlarının kendi özellik işaretleme sistemlerini oluşturmalarına izin vermez. Unleash özellik yönetimi büyük işletmeler düşünülerek oluşturulmuştur, dolayısıyla bunu kendiniz oluşturmanıza gerek yoktur. Açık kaynaklıyız, özeliz, güvenliyiz ve kutudan çıktığı anda en karmaşık kurulumlara hazırız.
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense, dünyanın en gelişmiş şirketlerinin karar verme süreçlerindeki belirsizliği ortadan kaldırma yöntemidir. Kanıtlanmış yapay zeka üzerine kurulu pazar zekası ve arama ile AlphaSense, hisse senedi araştırmaları, şirket kayıtları, etkinlik transkriptleri, uzman çağrıları, haberler, ticari dergiler ve müşterilerin kendi araştırma içerikleri de dahil olmak üzere güvenilir bir kamu ve özel içerik evreninden ilgili bilgileri hızlı bir şekilde sunar. Merkezi New York City'de bulunan AlphaSense, ABD, İngiltere, Finlandiya, Hindistan ve Singapur'daki ofislerinde 1.000'den fazla kişiyi istihdam etmektedir.
Conversica
conversica.com
Conversica, Konuşmalı Yapay Zekayı kullanarak dünyanın en büyük artırılmış iş gücünü oluşturuyor. Her bağlantıyı kişiselleştiriyoruz. Conversica, şirketlerin müşteri yaşam döngüsü boyunca gelir elde etmesine, elde etmesine ve büyütmesine yardımcı olan Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka'nın lider sağlayıcısıdır. Çok kanallı Yapay Zeka Asistanlarımız, üretkenliği artırmak, performansı artırmak ve sonuçta gelir fırsatlarını artırmak için gerçek zamanlı olarak veya alıcıların zamanında insan benzeri, iki yönlü diyaloga girer. On yılı aşkın deneyimi ve 1 milyar etkileşimi ile savaşta test edilmiş yerleşik en iyi uygulamalarla Conversica Yapay Zeka Asistanları, Pazarlama, Satış ve Müşteri Başarısı ekiplerinin müşteri beklentilerini karşılamak için daha akıllı çalışmasına yardımcı olur. Gelir ekiplerinizi Doğal Dil İşleme (NLP) destekli gerçek, gelişmiş yapay zeka, derin öğrenme yetenekleri ve iş süreci otomasyonuyla güçlendirin. %98 doğruluk oranıyla Yapay Zeka Asistanlarımız bir insandan daha doğrudur. Gelir liderleri statükodan memnun olmayı göze alamazlar. Yapay Zeka Asistanları, her müşteri adayına geniş ölçekte dokunarak, fırsatları hızlandırarak ve çalışan sayısını artırmadan ekip performansını artırarak imkansızı mümkün kılar. Geniş ölçekte hızlı, kalıcı ve kişiselleştirilmiş iletişim için müşteri beklentilerini karşılayarak bir sonraki büyüme düzeyine ulaşın.
Doofinder
doofinder.com
Müşterilerin %15'i aradığını bulamadan ayrılıyor. Doofinder bunu düzeltmenize yardımcı olur. Doofinder, e-Ticaret için arama sonuçlarını ve ürün görünürlüğünü iyileştiren, yapay zeka destekli bir akıllı site arama motorudur. Uygulamamız, yükleme hızınızı artırmadan, 25 milisaniyeden daha kısa bir sürede bireysel, gerçek zamanlı tercihlere dayalı kişiselleştirilmiş arama sonuçları sunar. - Doofinder'ın hemen çıkma oranlarını azaltan ve satış şansını artıran gelişmiş arama teknolojisiyle müşterilerinizin tam olarak aradıklarını bulmalarını sağlayın. - Arama sonuçlarını analiz ederek müşterinizin davranışlarını ve ihtiyaçlarını daha derinlemesine anlayın - Arama karmaşık olduğunda bile e-Ticaret arama deneyiminizi kesin sonuçlarla dönüştürün - Güçlü arama sonucu analizimizle bilinçli kararlar alın ve müşteri talebini ve yeni trendleri tahmin edin +20 Yalnızca aramayı iyileştirerek dönüşüm yüzdesi: Bu kadar basit. 10.000'den fazla mutlu müşteri yanılıyor olamaz. Çözümümüzün kullanımı kolaydır, çünkü herhangi bir web veya e-ticaret çözümünün yanı sıra özel olarak oluşturulmuş sitelerle hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilir ve size ihtiyacınız olan esnekliği sağlar. Kodlama gerektirmez, kurulumu ve kullanmaya başlaması kolaydır.
AddSearch
addsearch.com
AddSearch, herhangi bir web sitesi, e-ticaret veya web uygulaması için ışık hızında, zahmetsiz ve özelleştirilebilir kişiselleştirilmiş site araması sağlar. İçeriği dizine eklemek ve güncel tutmak için Tarayıcı veya Dizine Ekleme API'sini kullanın. Geliştiricilerinizin zamanından tasarruf etmek ve AddSearch'ün arama uzmanlığından tam anlamıyla yararlanmak için tam uygulama hizmetini kullanın. Medya, Telekomünikasyon, Devlet, Eğitim, e-ticaret ve daha pek çok alanda dünya çapında yaklaşık 2000 müşterisi bulunan AddSearch, türünün en iyisi olduğu kanıtlanmış bir site arama çözümüdür. Pazara hızlı giriş, güçlü yapay zeka tabanlı özellikler ve analizlerle AddSearch, aramayla iş sonuçlarınıza ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. AddSearch özellikleri şunları içerir: - Otomatik tamamlama - Akıllı sonuç sıralaması - İçerik dahil etme/hariç tutma - 1 yıllık saklamayla gelişmiş arama analitiği - Filtreler ve özellikler - Arama kişiselleştirme - Özel SSO - Denetim günlükleri - Öneri Motoru - Otomatik eş anlamlı kelimeler önerileri - Kurumsal Kullanıcı Yönetimi - Çalışmalar herhangi bir CMS ile - Tarayıcı veya API ile uygulamalar - %99,999'a varan SLA - Hızlı geri dönüş süresi
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks, şirketlerin bilgilerini her çalışan için erişilebilir ve uygulanabilir hale getirmesine yardımcı olan bir yapay zeka üretkenlik platformudur. Dash AI bilgi asistanı işle ilgili soruları anında yanıtlıyor, ilgili içerik üretiyor, belgeleri, mesajları, görevleri ve daha fazlasını buluyor. Dash AI, web arayüzüne ek olarak güçlü bir Slack entegrasyonuna da sahiptir. Sık sorulan sorulara otomatik yanıt verebildiği şirket Slack kanallarına eklenebiliyor. Dashworks şu anda bir şirketin teknoloji yığınındaki 20'den fazla uygulamayla entegre oluyor.
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