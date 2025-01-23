Kurumsal Arama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ruanda

Site Search 360

sitesearch360.com

Web siteniz için akıllı, hızlı, son derece özelleştirilebilir arama. - Site sayfalarınızı, ürünlerinizi, YouTube videolarınızı, SSS'lerinizi ve belgelerinizi (PDF, DOC, XLS, PPT) dizine ekleyin. - - İçeriğinizi başarıyla dizine eklemek için güçlü tarayıcımızı kullanın, bir site haritası sağlayın, bir yayın yükleyin, API'mızı kullanın veya tüm yöntemleri aynı anda birleştirin. - Akıllı sonuçlar alın. Motorumuzu geliştirmek için anlamsal akıl yürütmeyi kullanırız. Bu, köpek seven ziyaretçilerinizin "köpek yavrusu" veya "köpek" araması yapması durumunda yine de köpeklerle ilgili sayfaları bulacakları anlamına gelir. Sınırsız özel eş anlamlılar ekleyin. - Kendi istediğin gibi ayarla. Alan adlarında ve hatta farklı platformlarda arama yapın. İstenmeyen sayfaları gizleyin, daha kolay gezinmek için sonuçlarınızı özel kategoriler halinde gruplandırın, filtreler ve sıralama seçenekleri ekleyin. - İnanılmaz hızlı arama önerilerinin ve sonuçlarının keyfini çıkarın. Kimse beklemekten hoşlanmaz. Aramamız, arama yapanları en iyi sonuçlara yönlendiren anında otomatik tamamlama önerileri sağlar. - Anlayışlı analizler alın. Nelerin arandığını, hangi sonuçların tıklandığını ve ne sıklıkla tıklandığını bilmek ister misiniz? Analitiklerimiz size tam da bunu söylüyor; böylece trendler ve talepler hakkında bilgi sahibi olabilir ve satış dönüşümlerinizi artırmanıza yardımcı olmak için aramanızı ziyaretçilerinize ve alışveriş yapanlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. - Kendin yap. Arama kutusunun stili, tıkla ve önizle Arama Tasarımcımız veya özel CSS'miz ile tamamen özelleştirilebilir. Kodlama bilgisine gerek yok. Bunu sitenizin görünümü ve tarzıyla eşleştirin. - Aramanızın kontrolünü elinize alın. Hangi içeriği göstereceğinize siz karar verirsiniz. Seçilen sayfaları en üste sabitleyin, özel sonuçlar ekleyin, sorgularınızı yeniden yönlendirin veya yeniden yazın ve yapılandırılmış verileri gösterin; tam da kullanıcılarınızın görmesi gereken şeyleri gösterin. - Sorunsuz ve kolay bir şekilde entegre edin. Bu cümleyi okumaktan yeni aramanızın sitenizde yayınlanmasına kadar 5 dakikadan az zaman alabilir. Tek ihtiyacınız olan bir JavaScript bloğu! - Kodlama konusunda emin değil misiniz? WordPress, Lightspeed, Cloudflare, Magento, Shopware, Duda, Oxid, Weebly için eklentilerimiz var ve liste büyümeye devam ediyor. Site platformunuz henüz kapsanmıyor mu? Uygulama boyunca size rehberlik edecek sınıfının en iyisi desteğe sahibiz.