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Kurumsal Arama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Cibuti
Kurumsal arama yazılımı, ister bir kuruluş içindeki dahili veriler, ister uygulamalar ve web siteleri gibi harici kaynaklar olsun, depolanan verilerin sistematik olarak alınmasını kolaylaştırır. Bu çözümler verileri organize edip hassaslaştırarak kullanıcıların veritabanları, belgeler, uygulamalar, web siteleri ve intranetler gibi çeşitli kaynaklardaki bilgilere güvenli bir şekilde erişmesini ve bu bilgileri bulmasını sağlar. Birden fazla veri tabanından ve paylaşılan kaynaklardan verilere erişim, bir iş ortamında çok sayıda görevi gerçekleştirmenin ayrılmaz bir parçası olduğundan, bir kuruluş içindeki çeşitli roller ve ekiplerdeki kullanıcılara fayda sağlar. Ek olarak, kurumsal arama yazılımı, bir hizmet olarak arama işlevleri sunarak işletmelerin ürün katalogları, videolar ve pazarlama içeriği gibi belirli veri ve bilgi kaynaklarını mobil uygulamalar ve web siteleri gibi harici platformlara güvenli bir şekilde sunmasına olanak tanır.
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Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve d...
Guru
getguru.com
Kurumsal Yapay Zeka Arama, İntranet ve Wiki tek bir platformda. Guru zaten kullandığınız araçlarda yaşar, dolayısıyla bağlam değiştirmeye gerek yoktur. Herhangi bir uygulamada bilgi bulun, bulamıyorsanız bir uzmandan yardım alın ve Guru'nun proaktif olarak bilgi boşluklarını belirlemesine, bilgiyi ç...
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Cloud Search, kullanıcıların Gmail, Google Dokümanlar, Google Drive, Google Takvim, Google Kişiler ve benzeri tüm ilişkili Google uygulamalarında ilgili bilgileri ihtiyaç duydukları anda hızlı bir şekilde bulmalarına yardımcı olan yapay zeka destekli bir asistandır.
Qatalog
qatalog.com
Katalog iş karmaşanızı ortadan kaldırır. Artık sürekli ping'ler yok, artık önemsiz toplantılar yok ve artık en son dokümanı taramak yok. Çalışma merkezimiz, wiki'ler, proje yönetimi, ekip sohbeti ve daha fazlası gibi modern işbirliği araçlarını birbirine bağlar ve bunları birbirinizle uyum içinde ku...
Algolia
algolia.com
Algolia dünyanın tek uçtan uca yapay zeka arama ve keşif platformudur. Mühendislerimiz katlanarak daha iyi arama ve keşif sağlamak için yapay zekanın çığır açıcı kullanımını icat etti. Tescilli NeuralSearch teknolojimiz, vektör tabanlı doğal dil işlemeyi ve anahtar kelime eşleştirmeyi tek bir API'de...
Happeo
happeo.com
Happeo, Google Workspace kuruluşları için 1 numara olarak derecelendirilen yapay zeka destekli intranettir. Bilgi kaosuna düzen getirerek, yapılandırılmış bilgi yönetimi sağlayarak ve tek bir ekip olarak bir araya gelerek kuruluşların bağlantıda kaldığı ve verimliliği artırdığı dijital evler yaratıy...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Command E
getcommande.com
Her Şeyi Aramanız. Komut E de sizin kadar hızlı düşünüyor. Bilgisayarınızdaki ve bulutunuzdaki her şeye kesinlikle erişmenin en yeni ve en hızlı yöntemiyle tanışın.
Coveo
coveo.com
Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili,...
Glean
glean.com
Glean, ihtiyacınız olan bilgiyi keşfetmenizi sağlar. Dinamik, yapay zeka destekli teknolojimiz, çalışanlarınızın ihtiyaç duydukları bilgiyi ihtiyaç duydukları anda hızlı bir şekilde ortaya çıkarmak için şirketinizin tümünde ve içeriğinizin derinliklerinde arama yapar. Glean, kuruluşunuza özgü bağlam...
nuclia
nuclia.com
Yapay zeka aramasını ve üretken yanıtları ürününüze ekleyin. Nuclia API, verilerinizin gizliliğini korurken ve halüsinasyonlardan kaçınırken %100 kullanıma hazır yapay zeka araması ve belgelerden, metinlerden ve videolardan üretken yanıtlar almanızı sağlar.
Search.io
search.io
Dakikalar içinde web sitenize, e-ticaret mağazanıza veya uygulamanıza makine öğrenimi tarafından desteklenen arama ve keşif ekleyin. Tamamen barındırılan, 14 günlük ücretsiz deneme.
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT), dünya çapında binlerce müşteriye sahip, çok lokasyonlu markalar için lider dijital varlık platformudur. Markalar tek bir merkezi platformla tutarlı, doğru ve ilgi çekici deneyimleri sorunsuz bir şekilde sunabilir ve dijital dünyanın her yerindeki müşterilerle anlamlı bir şekilde b...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense, dünyanın en gelişmiş şirketlerinin karar verme süreçlerindeki belirsizliği ortadan kaldırma yöntemidir. Kanıtlanmış yapay zeka üzerine kurulu pazar zekası ve arama ile AlphaSense, hisse senedi araştırmaları, şirket kayıtları, etkinlik transkriptleri, uzman çağrıları, haberler, ticari der...
Aiven
aiven.io
Tüm veritabanı ihtiyaçları için merkezi bir merkez görevi gören Aiven, görselleştirme paketi ve yüksek verimli mesaj aracısının yanı sıra ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanı hizmetleri sunar. Hizmet teklifimiz Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M3 ...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı kurumsal arama motoruyla doğru arama sonuçları sağlar. Keyspider ile ek zaman veya maliyet olmadan kendi kişiselleştirilmiş web sitesi aramanızı oluşturabilirsiniz. Keyspider müşterinin gereksinimlerini anlar ve arama sorgularına doğru sonuçları sunar. Web sitelerine yönelik...
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia, kullanıcıların sorularına hızlı ve verimli bir şekilde doğru yanıtlar bulmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir arama motorudur. Kullanıcıların ihtiyaçlarını anlayan bir Yapay Zeka Analisti ile kullanıcıların geniş pazar araştırması, hedefe yönelik bilgi çıkarma ve daha fazlasını arama...
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec'in özel arama motoru, süper hızlı arama sonuçlarını web sitenize hızlı bir şekilde eklemenizi sağlar. Ayrıca tek bir tıklamayla güçlü özelleştirme seçenekleri sunar. Aynı zamanda harika bir Google site arama alternatifidir. Özellikler- 1. Süper hızlı otomatik tamamlama. 2. Spell CorrectExp...
Site Search 360
sitesearch360.com
Web siteniz için akıllı, hızlı, son derece özelleştirilebilir arama. - Site sayfalarınızı, ürünlerinizi, YouTube videolarınızı, SSS'lerinizi ve belgelerinizi (PDF, DOC, XLS, PPT) dizine ekleyin. - - İçeriğinizi başarıyla dizine eklemek için güçlü tarayıcımızı kullanın, bir site haritası sağlayın, bi...
Akooda
akooda.co
Akooda, şirketlere dahili dijital ayak izlerine ilişkin kapsamlı bir anlayış sağlayan, çığır açan bir Operasyon İstihbaratı Platformudur. Yapay zekayla desteklenen Akooda'nın motoru, kritik iş sorularına yanıt veren içgörüler sunmak için süreçler, insanlar, müşteriler ve kaynaklar dahil olmak üzere ...
Findr
usefindr.com
Tüm uygulamalarınız için evrensel arama. Findr, tüm uygulamalarınızda aynı anda arama yapmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir arama asistanıdır. Findr ile şunları yapabilirsiniz: 1. Bilgi aramak için harcanan süreyi azaltın. 2. Bağlantı ve belge istemeyi bırakın; ekip işbirliğini ve üretken...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, dünyanın 1 numaralı Ticaret Deneyimi Bulutu olup, markalara sihir gibi hissettirecek kadar kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunma gücü vermektedir. Gerçek kişiselleştirmeyi ve dijital ticaretin büyümesini sağlayan bir ürün paketi sunar; bunlar arasında şunlar yer alır: Yapay zeka ...
AddSearch
addsearch.com
AddSearch, herhangi bir web sitesi, e-ticaret veya web uygulaması için ışık hızında, zahmetsiz ve özelleştirilebilir kişiselleştirilmiş site araması sağlar. İçeriği dizine eklemek ve güncel tutmak için Tarayıcı veya Dizine Ekleme API'sini kullanın. Geliştiricilerinizin zamanından tasarruf etmek ve A...
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks, şirketlerin bilgilerini her çalışan için erişilebilir ve uygulanabilir hale getirmesine yardımcı olan bir yapay zeka üretkenlik platformudur. Dash AI bilgi asistanı işle ilgili soruları anında yanıtlıyor, ilgili içerik üretiyor, belgeleri, mesajları, görevleri ve daha fazlasını buluyor. D...
ReactiveSearch
reactivesearch.io
ReactiveSearch.io, işletmelerin sektör lideri kullanıcı arayüzü bileşenleri, değişiklikleri gerçek zamanlı olarak dağıtmak için bir kontrol düzlemi ve arama için eyleme dönüştürülebilir analizler ile en iyi uygulama arama deneyimini oluşturmasına olanak tanır. Elasticsearch ve OpenSearch ile kutudan...
Raffle
raffle.ai
Arama insani hale getirildi ve kullanımı basitleştirildi Yenilikçi şirketler, arama yeteneklerini geliştirmek, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve müşterilerin ve çalışanların davranış ve ihtiyaçlarına ilişkin derinlemesine içgörüler elde etmek için Raffle'ın yazılımını ve API'sini kullanıyor. Web S...
Doofinder
doofinder.com
Müşterilerin %15'i aradığını bulamadan ayrılıyor. Doofinder bunu düzeltmenize yardımcı olur. Doofinder, e-Ticaret için arama sonuçlarını ve ürün görünürlüğünü iyileştiren, yapay zeka destekli bir akıllı site arama motorudur. Uygulamamız, yükleme hızınızı artırmadan, 25 milisaniyeden daha kısa bir sü...
Conversica
conversica.com
Conversica, Konuşmalı Yapay Zekayı kullanarak dünyanın en büyük artırılmış iş gücünü oluşturuyor. Her bağlantıyı kişiselleştiriyoruz. Conversica, şirketlerin müşteri yaşam döngüsü boyunca gelir elde etmesine, elde etmesine ve büyütmesine yardımcı olan Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka'nın lider sağlayıcıs...
Unleash
getunleash.io
Arkadaşlar, arkadaşlarının kendi özellik işaretleme sistemlerini oluşturmalarına izin vermez. Unleash özellik yönetimi büyük işletmeler düşünülerek oluşturulmuştur, dolayısıyla bunu kendiniz oluşturmanıza gerek yoktur. Açık kaynaklıyız, özeliz, güvenliyiz ve kutudan çıktığı anda en karmaşık kurulum...
Onna
onna.com
Onna, kuruluşların yapılandırılmamış verilerinden hızlı bir şekilde iş değeri elde etmelerini sağlar. Onna'nın Veri Yönetimi Platformu, Slack, Google Workspace, Microsoft 365 ve daha fazlası gibi günümüzün işyeri uygulamalarını kapsayan, eyleme dönüştürülebilir birleşik bir veri kümesi üreten merkez...
Instaclustr
instaclustr.com
OpenSearch için Tamamen Barındırılan ve Yönetilen Hizmet OpenSearch, veri alımına, günlüğe kaydetmeye, aramaya, birleştirmeye, görüntülemeye ve analize olanak tanıyan güçlü bir arama ve analiz paketidir. Bu yetenekler, günlüğe kaydetme ve uygulama arama gibi çok çeşitli değerli kullanım durumlarına ...
Bonsai
bonsai.io
Bonsai, Elasticsearch veya OpenSearch için uzman dağıtım, sürekli bakım ve maksimum veri güvenliği ile aramanızı her zaman yeşil tutar.
Miso.ai
miso.ai
Miso, Google ve Amazon gibi platformların makine öğreniminin süper güçlerini demokratikleştirerek herhangi bir ekibin tüm kullanıcı yolculuğu boyunca hızlı bir şekilde ölçeklenebilir ve birleşik arama, keşif ve etkileşim oluşturabilmesini sağlar. Ve geleneksel çözümlerden farklı olarak Miso, kullanı...
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide, PowerPoint eklentisine sahip bir slayt arama ve kitaplık çözümüdür. PowerPoint'ten ayrılmadan tüm slaytlarınıza, resimlerinize ve videolarınıza erişin. TeamSlide, sunumlarınızı sürüm kontrolü açısından kontrol ederek güncel olmayan slaytlar olduğunda sizi uyarır. TeamSlide'ı SharePoint, B...
Constructor
constructor.io
Arama ve Göz Atma'dan Öneriler ve Rehberli Satış'a kadar tüm alışveriş yolculuğu boyunca her kanalda ilgi çekici ürün keşfetme anlarını yönlendiren Ürün Keşif Platformu. En yeni AI/ML arama teknolojisini temel alan Constructor'ın Native Commerce Core'u, her müşteri etkileşiminden bilgi alır, öncelik...
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm bir Hizmet Olarak Arama'dır. Arama API'miz, verileriniz ve belgeleriniz için web ölçeğinde, gerçek zamanlı, tam metinli, anında arama olanağı sunar. SeekStorm, Hizmet olarak bir Tarayıcıdır. Yüksek performanslı, odaklanmış bir tarayıcı, herhangi bir web sitesini, Lucene'ye kıyasla 20 kat h...
Vectara
vectara.com
Vectara, işletmelerin kendi verileri (ChatGPT'yi düşünün, ancak verileriniz için) üzerinde akıllı konuşmalar yapmasına olanak tanıyan, LLM destekli bir konuşma arama ve bilgi keşif platformudur. Önce geliştirici olan platform, basit bir API sağlar ve geliştiricilere sektör lideri uygunlukla en son N...
Meilisearch
meilisearch.com
Meilisearch, geliştiricilere ve iş ekiplerine, arama tabanlı dönüşümleri artıran en sezgisel arama deneyimini oluşturmaları için güç veriyor
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch, GoLinks'in yapımcılarından üretken bir yapay zeka kurumsal arama platformudur. GoSearch, birden fazla kaynaktan özetlenen içgörüler için üretken yapay zeka tarafından desteklenen tek, birleşik bir arama arayüzü sağlamak amacıyla 100'den fazla kişisel ve şirket uygulamasını birbirine bağlar...
Loop54
loop54.com
Loop54'ün E-ticaret sitesi arama ve kişiselleştirmesi, tescilli yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Loop54 AI, site aramanızı ve kategori gezinmenizi kişiselleştirir, böylece her ziyaretçi alakalı sonuçları deneyimler. Çoğu kişiselleştirme aracı aylarca veri toplamayı gerektirirken Loop54, binl...
Outmind
outmind.ai
Outmind, zaman, kalite ve verimlilik kazanmanızı sağlamak için belgelerinize, e-postalarınıza, konuşmalarınıza anında erişmenizi sağlar. Outmind ile mevcut belgeleri yeniden oluşturmanız gerekmez; dahili referans öğelerinden başlayabilirsiniz. Makine öğrenimi algoritmalarımız her sorgu için otomatik...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch, tüm sektörlerdeki her büyüklükteki işletmenin başarısını destekleyen, Yapay Zeka odaklı, kişiselleştirilmiş bir arama ve öneri platformudur. Amacımız, markaların, cihaz, platform veya dil ne olursa olsun, kullanıcıların bağlam içinde ihtiyaçlarına uygun sonuçları bulmalarına olanak tanıy...
Cludo
cludo.com
Cludo, otomasyon ve anlamlı veriler aracılığıyla web ve pazarlama ekiplerinin hayatlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış akıllı bir arama aracıdır. Hem sizin hem de son kullanıcılarınız için aramayı kolaylaştırıyoruz. Cludo, kuruluşların ve müşterilerinin bilgiyle bağlantı kurma ve bilgileri kullan...
SearchStax
searchstax.com
Güçlü Arama Artık Kolaylaştı SearchStax, pazarlamacılar ve geliştiriciler için en güçlü, alakalı ve sağlam arama deneyimlerini sunmanın en kolay ve hızlı yoludur. Arka uçta yönetilen, barındırılan Solr altyapısından ön uçta gelişmiş ve kişiselleştirilmiş site aramasına kadar uçtan uca yazılım çözüml...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box, her türlü e-ticaret platformuna uygun bir ürün arama ve keşfetme çözümüdür. Luigi's Box'ın büyüsü, sitenizdeki arama ve gezinme öğelerinin performansıyla ilgili tüm bilgileri size veren ayrıntılı analiz kontrol panelleriyle başlar. Platformunuzun performansı hakkında daha fazla bilgi ed...
QBox
qbox.ai
QBox, konuşmaya dayalı yapay zeka uygulamalarını test etmek için kapsamlı ve özelleştirilebilir bir uygulama sağlayan mükemmel bir araçtır. Test sürecini basitleştirir ve hızlandırır, doğruluğu artırır ve kullanıcıların yüksek kaliteli dijital asistanlar sunmasına yardımcı olur. QBox, chatbot eğiti...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services, pazar lideri bir Kişiselleştirme ve Müşteri Veri Platformu sağlayıcısıdır. Çözümlerimiz, markaların kanallardaki kullanıcı davranışlarını tanımasına, kişiselleştirilmiş öneriler sunmasına ve Müşteri Veri Platformumuz üzerinden tüm kanallardaki verileri etkinleştirmesine olanak tanır...
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io, web mağazanızın performansını ve karlılığını artırırken zamandan tasarruf etmenizi ve işletmenizin büyümesini artırmanızı sağlayan hepsi bir arada bir e-ticaret kişiselleştirme platformudur. Müşteri yolculuğunuz boyunca hiper alakayı güçlendirmek için sektör lideri yapay zekayı kullanarak ...
Collato
collato.com
Collato, ürün ekipleri tarafından kullanılan çeşitli kaynaklardan dağınık bilgileri birbirine bağlamak ve düzenlemek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir arama motoru aracıdır. Collato ile kullanıcılar ürünle ilgili sorularına hiçbir çaba harcamadan ve gerçek zamanlı olarak yanıt bulabilirler. ...