Kurumsal İçerik Dağıtım Ağı (eCDN) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Suriye

Imgix

imgix.com

Görseller internetin en önemli bağ dokusudur; insanların satın alma kararlarını bilgilendirir, içeriği insanlarla, insanları da birbirine bağlar. Görsel medya ortamının son on yılda hiç olmadığı kadar karmaşık ve çeşitli hale gelmesine rağmen çoğu işletme, görselleri yanlış bir şekilde uzun süredir çözülmüş bir sorun olarak görüyor. Görsellerinizin yanlış olması, zamanla daha da artacak, işinizi beklenmedik ve yankı uyandıracak şekilde ciddi şekilde sınırlayacak olumsuz sonuçlara yol açar. Zorluklar özellikle sık güncellenen ve zengin multimedya içeriğine sahip yüksek etkileşimli web sitelerinde belirgindir. imgix'te görseller aracılığıyla işletmenizi geliştirmeyi basit hale getiriyorlar. Görüntü depolarınızı platformlarıyla entegre edin ve optimize edilmiş görüntüleri zahmetsizce oluşturup dünya çapındaki herhangi bir cihaza dakikalar içinde sunabilirsiniz. Görüntü yönetimi, işleme ve AVIF, HLS kod dönüştürme ve görüntü yapay zekası gibi üst düzey teknolojiler için bize güvenin. Birden fazla aracı yönetmek ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak yerine, bırakın hepsini biz halledelim. Daha fazlasını www.imgix.com adresinde keşfedin. imgix, Y Combinator, RRE, AceCap ve Tuesday Capital gibi vizyoner yatırımcılar tarafından desteklenmektedir. Ünlü Y Combinator hızlandırıcı programı aracılığıyla başlatıldı. Müşterileri arasında Google, Spotify, Netflix, Lyft, Airbnb, Vimeo ve Eventbrite yer alıyor.