Kurumsal İçerik Dağıtım Ağı (eCDN) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Sao Tome ve Principe

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Kurumsal İçerik Dağıtım Ağı (eCDN), içeriği kurumsal bir güvenlik duvarı içerisinde dağıtmak için özel altyapıyı kullanır. Uzun mesafelerde geniş ölçekli içerik dağıtımı için tasarlanan geleneksel CDN'lerin aksine eCDN'ler, kurumsal ağlarda yüksek kaliteli içeriği verimli bir şekilde sunmaya odaklanır. İçeriğin kullanıcıya en yakın kaynaktan iletilmesini sağlamak için video yönlendirmeyi optimize ederek performansı artırır ve bant genişliği tüketimini en aza indirir. Hem CDN'ler hem de eCDN'ler benzer zorluklarla mücadele ederken farklı ihtiyaçları karşılar. Geleneksel CDN'ler, kurumsal ağların dışındaki geniş kitlelere yüksek bant genişlikli medya sunma konusunda uzmandır ve çok uzak mesafelerde istikrarlı bir veri akışı sağlar. Buna karşılık, eCDN'ler, içeriğin aynı kurumsal ağ içindeki çalışanlar arasında dağıtılması ve verimli ve güvenli içerik dağıtımı için dahili kaynaklardan yararlanılması için özel olarak tasarlanmıştır.
Yeni Uygulama Gönder
Medianova
medianova.com
Medianova, akış, kodlama, önbelleğe alma, mikro önbellekleme, hibrit CDN ve web sitesi hızlandırma konularında deneyimli, küresel CDN çözümleri ve bulut platformları sağlar. 20 ülkedeki ayak izi ve %100 SSD destekli her noktaya yayın ağıyla Medianova, Cedexis tabanlı Avrupa ve Orta Doğu'daki en hızlı https güvenli CDN'lerden biridir.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi hedefliyor. Cisco Spaces, Cisco donanım ve sensörlerinin (Catalyst, Meraki, Webex) gücünden yararlanarak binaları kusursuz insan deneyimleriyle güvenli, akıllı ve sürdürülebilir hale getiriyor.
Chinafy
chinafy.com
Chinafy, Çin'de daha hızlı web performansı elde etmek için web sitelerini yeniden tasarlayan ve yeniden tasarlayan SaaS tabanlı bir platformdur. Bugüne kadar denizde neredeyse karada performans elde edebilen tek Web Uyumluluk platformudur. Platform, Çin'de hızlı, tam ve güvenli bir şekilde yüklenmelerine yardımcı olmak için web sitelerine bağlanıyor. Karada seçenekler mevcuttur Chinafy'nin platformu, donanım eklemeden, bir kod satırını manuel olarak değiştirmeden veya yeni bir URL eklemeden Çin'de teslimat için herhangi bir internet mülkünü hızlandırır, optimize eder ve korur. Akıllı Çin'e özgü kaynak optimizasyonlarını çoklu yük dengeli bir altyapıyla birleştirerek web siteleri, genel performansta önemli iyileştirmeler elde edebiliyor. Sayfaların tamamen oluşturulmasından tüm sitenin daha tutarlı yüklenmesine kadar Chinafied siteleri, uygun maliyetli, sonuç odaklı bir şekilde hemen çıkma oranlarında bir azalma, kullanılabilirlikte bir artış ve dönüşümlerde bir artış yaşar. Merkezi Hong Kong'dadır. Chinafy ve Ortakları, Çin hükümeti Sanayi ve MIIT Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın düzenlemelerine saygı gösterir ve düzenlemelerine uyar ve şu anda erişilemeyen siteleri desteklemez.
Imgix
imgix.com
Görseller internetin en önemli bağ dokusudur; insanların satın alma kararlarını bilgilendirir, içeriği insanlarla, insanları da birbirine bağlar. Görsel medya ortamının son on yılda hiç olmadığı kadar karmaşık ve çeşitli hale gelmesine rağmen çoğu işletme, görselleri yanlış bir şekilde uzun süredir çözülmüş bir sorun olarak görüyor. Görsellerinizin yanlış olması, zamanla daha da artacak, işinizi beklenmedik ve yankı uyandıracak şekilde ciddi şekilde sınırlayacak olumsuz sonuçlara yol açar. Zorluklar özellikle sık güncellenen ve zengin multimedya içeriğine sahip yüksek etkileşimli web sitelerinde belirgindir. imgix'te görseller aracılığıyla işletmenizi geliştirmeyi basit hale getiriyorlar. Görüntü depolarınızı platformlarıyla entegre edin ve optimize edilmiş görüntüleri zahmetsizce oluşturup dünya çapındaki herhangi bir cihaza dakikalar içinde sunabilirsiniz. Görüntü yönetimi, işleme ve AVIF, HLS kod dönüştürme ve görüntü yapay zekası gibi üst düzey teknolojiler için bize güvenin. Birden fazla aracı yönetmek ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak yerine, bırakın hepsini biz halledelim. Daha fazlasını www.imgix.com adresinde keşfedin. imgix, Y Combinator, RRE, AceCap ve Tuesday Capital gibi vizyoner yatırımcılar tarafından desteklenmektedir. Ünlü Y Combinator hızlandırıcı programı aracılığıyla başlatıldı. Müşterileri arasında Google, Spotify, Netflix, Lyft, Airbnb, Vimeo ve Eventbrite yer alıyor.
© 2025 WebCatalog, Inc.