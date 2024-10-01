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Kurumsal İçerik Dağıtım Ağı (eCDN) Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransa
Kurumsal İçerik Dağıtım Ağı (eCDN), içeriği kurumsal bir güvenlik duvarı içerisinde dağıtmak için özel altyapıyı kullanır. Uzun mesafelerde geniş ölçekli içerik dağıtımı için tasarlanan geleneksel CDN'lerin aksine eCDN'ler, kurumsal ağlarda yüksek kaliteli içeriği verimli bir şekilde sunmaya odaklanır. İçeriğin kullanıcıya en yakın kaynaktan iletilmesini sağlamak için video yönlendirmeyi optimize ederek performansı artırır ve bant genişliği tüketimini en aza indirir. Hem CDN'ler hem de eCDN'ler benzer zorluklarla mücadele ederken farklı ihtiyaçları karşılar. Geleneksel CDN'ler, kurumsal ağların dışındaki geniş kitlelere yüksek bant genişlikli medya sunma konusunda uzmandır ve çok uzak mesafelerde istikrarlı bir veri akışı sağlar. Buna karşılık, eCDN'ler, içeriğin aynı kurumsal ağ içindeki çalışanlar arasında dağıtılması ve verimli ve güvenli içerik dağıtımı için dahili kaynaklardan yararlanılması için özel olarak tasarlanmıştır.
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Chinafy
chinafy.com
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Imgix
imgix.com
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