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En Popüler Son Eklenenler Şifreleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Şifreleme yazılımı, verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için kriptografi kullanır. İşletmeler bu yazılımı yalnızca yetkili tarafların bilgilere erişebilmesini sağlamak ve ifşa veya ihlal riskini en aza indirmek için kullanır. Okunabilir verileri şifrelenmiş, anlaşılmaz bir formata dönüştüren şifreleme yazılımı, yetkisiz kullanıcıların verileri çözmesini neredeyse imkansız hale getirir. Şirketler iletişimler, veritabanları ve çeşitli dosya veya depolama sistemleri genelinde şifreleme uygulayabilir. Durağan verilere, aktarılan verilere ve kullanımdaki verilere uygulanabilmesi, onu özellikle kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (PII), korunan sağlık bilgileri (PHI) ve ödeme kartı endüstrisi (PCI) gibi hassas bilgilerin korunması açısından değerli kılar. veri.