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Şifreleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Şifreleme yazılımı, verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için kriptografi kullanır. İşletmeler bu yazılımı yalnızca yetkili tarafların bilgilere erişebilmesini sağlamak ve ifşa veya ihlal riskini en aza indirmek için kullanır. Okunabilir verileri şifrelenmiş, anlaşılmaz bir formata dönüştüren şifreleme yazılımı, yetkisiz kullanıcıların verileri çözmesini neredeyse imkansız hale getirir. Şirketler iletişimler, veritabanları ve çeşitli dosya veya depolama sistemleri genelinde şifreleme uygulayabilir. Durağan verilere, aktarılan verilere ve kullanımdaki verilere uygulanabilmesi, onu özellikle kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (PII), korunan sağlık bilgileri (PHI) ve ödeme kartı endüstrisi (PCI) gibi hassas bilgilerin korunması açısından değerli kılar. veri.

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Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Tresorit, uçtan uca şifrelemeyle güvenli dosya paylaşımı ve işbirliği sunan bir bulut depolama platformudur.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Stackfield, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Görev yönetimi, sohbet ve belge paylaşımı gibi özellikler sunar.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.

Bitdefender GravityZone

Bitdefender GravityZone

bitdefender.com

Bitdefender GravityZone, çeşitli cihazları koruyan bulut tabanlı bir güvenlik çözümüdür. Tehditler için çok katmanlı koruma sağlar.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru, verileri şifreleyerek güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir veri güvenlik platformudur. Çeşitli uygulamalarla entegre çalışır.

Progress

Progress

progress.com

İlerleme uygulaması, dijital deneyimler geliştirmek için çeşitli platformlarda etkileşim oluşturan araçlar sunar.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Very Good Security, hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Veri koruma ve uyum sertifikaları için çözümler sunar.

Ubiq

Ubiq

ubiqsecurity.com

Ubiq, geliştiricilerin uygulamalarına veri şifrelemesi entegrasyonu yapmasını sağlayan API tabanlı bir platformdur.

SlashID

SlashID

slashid.dev

SlashID, kullanıcı kimliklerini güvenli bir şekilde yönetmeyi ve kimlik doğrulama süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan bir dijital kimlik platformudur.

Heimdal

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal, cihazları kötü amaçlı yazılımlara, fidye yazılımlarına ve web tehditlerine karşı koruyan bir siber güvenlik uygulamasıdır.

WatchGuard

WatchGuard

watchguard.com

WatchGuard, ağ güvenliği için kapsamlı çözümler sunan bir siber güvenlik uygulamasıdır. Güvenlik duvarı ve tehdit yönetimi özellikleri içerir.

ShareSecret

ShareSecret

sharesecret.co

ShareSecret, şifreler ve hassas verileri güvenli bir şekilde paylaşmayı ve yönetmeyi sağlayan kısa süreli, şifrelenmiş bir depolama uygulamasıdır.

Protegrity

Protegrity

protegrity.com

Protegrity, kuruluşların hassas verilerini korumalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir veri koruma platformudur.

Actifile

Actifile

actifile.com

Actifile, kuruluşların verileri otomatik olarak keşfetmesini, izlemesini ve korumasını sağlayan bir veri yönetim uygulamasıdır.

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