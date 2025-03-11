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Şifreleme yazılımı, verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için kriptografi kullanır. İşletmeler bu yazılımı yalnızca yetkili tarafların bilgilere erişebilmesini sağlamak ve ifşa veya ihlal riskini en aza indirmek için kullanır. Okunabilir verileri şifrelenmiş, anlaşılmaz bir formata dönüştüren şifreleme yazılımı, yetkisiz kullanıcıların verileri çözmesini neredeyse imkansız hale getirir. Şirketler iletişimler, veritabanları ve çeşitli dosya veya depolama sistemleri genelinde şifreleme uygulayabilir. Durağan verilere, aktarılan verilere ve kullanımdaki verilere uygulanabilmesi, onu özellikle kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (PII), korunan sağlık bilgileri (PHI) ve ödeme kartı endüstrisi (PCI) gibi hassas bilgilerin korunması açısından değerli kılar. veri.
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Tresorit
tresorit.com
Tresorit, uçtan uca şifrelemeyle güvenli dosya paylaşımı ve işbirliği sunan bir bulut depolama platformudur.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield, ekiplerin işbirliği yapmasını sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Görev yönetimi, sohbet ve belge paylaşımı gibi özellikler sunar.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central, kuruluşların cihazlarını yönetip koruyan, AI tabanlı siber güvenlik platformudur. Tehditleri tespit eder ve otomatik yanıt sağlar.
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
Bitdefender GravityZone, çeşitli cihazları koruyan bulut tabanlı bir güvenlik çözümüdür. Tehditler için çok katmanlı koruma sağlar.
Virtru
virtru.com
Virtru, verileri şifreleyerek güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir veri güvenlik platformudur. Çeşitli uygulamalarla entegre çalışır.
Progress
progress.com
İlerleme uygulaması, dijital deneyimler geliştirmek için çeşitli platformlarda etkileşim oluşturan araçlar sunar.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security, hassas verileri güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir platformdur. Veri koruma ve uyum sertifikaları için çözümler sunar.
SlashID
slashid.dev
SlashID, kullanıcı kimliklerini güvenli bir şekilde yönetmeyi ve kimlik doğrulama süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan bir dijital kimlik platformudur.
Ubiq
ubiqsecurity.com
Ubiq, geliştiricilerin uygulamalarına veri şifrelemesi entegrasyonu yapmasını sağlayan API tabanlı bir platformdur.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal, cihazları kötü amaçlı yazılımlara, fidye yazılımlarına ve web tehditlerine karşı koruyan bir siber güvenlik uygulamasıdır.
WatchGuard
watchguard.com
WatchGuard, ağ güvenliği için kapsamlı çözümler sunan bir siber güvenlik uygulamasıdır. Güvenlik duvarı ve tehdit yönetimi özellikleri içerir.
ShareSecret
sharesecret.co
ShareSecret, şifreler ve hassas verileri güvenli bir şekilde paylaşmayı ve yönetmeyi sağlayan kısa süreli, şifrelenmiş bir depolama uygulamasıdır.
Protegrity
protegrity.com
Protegrity, kuruluşların hassas verilerini korumalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir veri koruma platformudur.
Actifile
actifile.com
Actifile, kuruluşların verileri otomatik olarak keşfetmesini, izlemesini ve korumasını sağlayan bir veri yönetim uygulamasıdır.
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