Şifreleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

Actifile

actifile.com

Actifile, kuruluşların Veri Keşfi, İzleme ve Koruma ihtiyaçlarını otomatikleştirmesine, harici veri tehditlerini (fidye yazılımı gibi), içeriden gelen tehditleri (gölge BT gibi) ele almasına ve Veri Gizliliği düzenlemelerine uymaya yardımcı olmasına yardımcı olur. Actifile'ın verileri korumaya yaklaşımı iki ana noktaya odaklanır: * Riski tanımlayın ve ölçün: Hem depolamada hem de uygulamalara/uygulamalardan hareket halindeki (hem şirket onaylı hem de gölge BT) hassas verileri tanımlayın, keşfedin ve izleyin. * Veri hırsızlığıyla ilgili sorumluluğu sınırlayın: Otomatik şifreleme kullanarak verileri hırsızlığa karşı koruyun, veri hırsızlığı olayıyla (fidye yazılımı gibi) ilgili sorumluluğu ve düzenleyici sonuçları azaltın. Böyle bir yaklaşım, günümüzün çoklu bulut, çoklu SaaS uygulamasında sorunsuz bir şekilde çalışır ve en önemli varlıkları olan VERİ'yi güvence altına alıp korurken çalışanlarını güçlendirmek isteyenlere de uygundur! Actifile birden fazla kullanım senaryosunu ve çerçeveyi destekler ve HIPAA, GDPR ve NIFRA'dan CMMC ve CCPA'ya kadar giderek büyüyen gizlilik düzenlemelerini destekleyerek dünya çapında başarıyla dağıtılır.