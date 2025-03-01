Very Good Security

verygoodsecurity.com

Çok İyi Güvenlik (VGS), verilerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin maliyet veya yükümlülük olmaksızın hassas veriler üzerinde çalışmasına olanak tanır. VGS ayrıca PCI, SOC2 ve diğer uyumluluk sertifikalarını almasına da yardımcı olur. VGS, mevcut ürün veya sistemlerde hiçbir değişiklik yapmadan anahtar teslimi güvenlik sağlayan hassas bir veri saklayıcıdır. Pazara sunma süresini hızlandırır ve hassas verilerin kullanımını basitleştirirken ihlal riskini de ortadan kaldırır. Sonuçta bilgisayar korsanları orada olmayan bir şeyi çalamaz. VGS, ödeme tokenizasyonunda dünya lideridir. Kartlar, banka hesapları ve dijital cüzdanlardaki hassas ödeme verilerini depolamak ve zenginleştirmek için tüccarlar, fintech'ler ve bankalar da dahil olmak üzere Fortune 500 kuruluşları tarafından güveniliyor. Küresel olarak yönetilen 4 milyardan fazla token ile VGS, şekillendirilebilir bir kart yönetimi platformu, PCI uyumlu kasa ve ağ tokenleri, hesap güncelleyici ve kart özellikleri gibi ağ katma değerli hizmetleri içeren bir çözüm paketi sunar. Çözümleri, mevcut teknoloji yığınlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olurken, daha yüksek yetkilendirme oranları, sahtekarlığı azaltma ve operasyonel verimlilikle geliri artırır. Tüm ABD kartlarının %70'ini depolar ve çoklu PSP yönetimi, orkestrasyon etkinleştirme, PCI uyumluluğu ve PII koruması dahil olmak üzere kritik ödeme kabulü zorluklarını çözer. VGS, müşterilere ödeme verilerine ilişkin sahiplik, kontrol ve içgörü sağlayarak sektörler genelinde büyümeyi ve kullanıcı deneyimlerini artırır.