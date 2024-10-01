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Şifreleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Maldivler
Şifreleme yazılımı, verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için kriptografi kullanır. İşletmeler bu yazılımı yalnızca yetkili tarafların bilgilere erişebilmesini sağlamak ve ifşa veya ihlal riskini en aza indirmek için kullanır. Okunabilir verileri şifrelenmiş, anlaşılmaz bir formata dönüştüren şifreleme yazılımı, yetkisiz kullanıcıların verileri çözmesini neredeyse imkansız hale getirir. Şirketler iletişimler, veritabanları ve çeşitli dosya veya depolama sistemleri genelinde şifreleme uygulayabilir. Durağan verilere, aktarılan verilere ve kullanımdaki verilere uygulanabilmesi, onu özellikle kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (PII), korunan sağlık bilgileri (PHI) ve ödeme kartı endüstrisi (PCI) gibi hassas bilgilerin korunması açısından değerli kılar. veri.
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Tresorit
tresorit.com
Tresorit, güvenlik bilincine sahip şirketlerin dosyalarını güvenli bir şekilde yönetmesine, senkronize etmesine, imzalamasına ve paylaşmasına olanak tanıyan, uçtan uca şifrelenmiş, sıfır bilgi içeren bir içerik işbirliği platformudur. Diğer genel bulut sağlayıcılarının aksine Tresorit'in kullanıcıla...
Stackfield
stackfield.com
Stackfield, ekiplerin birlikte çalışması için gereken tüm özelliklere sahip, Almanya'dan bir Hepsi Bir Arada İşbirliği Aracıdır: Görev ve proje yönetimi, video konferans, ekip sohbeti, belgeler üzerinde ortak çalışma ve daha fazlası. Stackfield yalnızca DSGVO uyumlu olmakla kalmaz, aynı zamanda en y...
Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone, fiziksel uç noktalara, mobil cihazlara, genel buluttaki sanal makinelere ve xchange posta sunucularına güvenlik hizmetleri sunmak amacıyla sanallaştırma ve bulut için sıfırdan oluşturulmuş bir iş güvenliği çözümüdür. GravityZone, bulutta bulunan, Bitdefender tarafından barındırılan veya...
Sophos Central
sophos.com
Sophos'un uyarlanabilir savunmaları ve hizmetinizdeki uzmanlığıyla kuruluşunuzu siber saldırılara karşı koruyun. İşletmenizin geleceğini güvenle koruyun.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Çok İyi Güvenlik (VGS), hassas veriler üzerinde, verileri koruma maliyeti veya yükümlülüğü olmadan çalışmanıza olanak tanır. VGS ayrıca PCI, SOC2 ve diğer uyumluluk sertifikalarını almanıza da yardımcı olur. VGS, mevcut ürün veya sistemlerde hiçbir değişiklik yapmadan anahtar teslimi güvenlik sağlay...
Virtru
virtru.com
Virtru, askeri düzeyde şifrelemeyi oldukça kolaylaştırır. Dünyanın en büyük bankalarından en küçük sağlık hizmetleri uygulamalarına kadar Virtru, günlük iş uygulamalarınız için esnek, uçtan uca şifrelemeyle her boyuttaki kuruluşun verilerinin kontrolünü ele almasına yardımcı olur. Açık standart Güve...
WatchGuard
watchguard.com
WatchGuard, 20 yılı aşkın süredir en son siber güvenlik teknolojisine öncülük ediyor ve bunu kurulumu kolay ve yönetimi kolay çözümler olarak sunuyor. Ağ güvenliğine yönelik benzersiz yaklaşımımız, boyutu veya teknik uzmanlığı ne olursa olsun, herhangi bir kuruluşa sınıfının en iyisi, kurumsal düzey...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS), kuruluşların görev açısından kritik uygulamalarını ve deneyimlerini geliştirmelerine ve devreye almalarının yanı sıra veri platformlarını, bulut ve BT altyapılarını etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan bir yazılım sağlar. Deneyimli, güvenilir bir sağlayıcı olarak ...
Ubiq
ubiqsecurity.com
Ubiq platformu, geliştiricilerin önceden şifreleme bilgisi veya uzmanlığı gerektirmeden, birden fazla programlama dilinde herhangi bir uygulamada hızlı bir şekilde müşteri tarafı veri şifrelemesi (verileriniz yanınızda kalır) oluşturmasına olanak tanıyan API tabanlı bir geliştirici platformudur. Yen...
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal®, sürekli teknolojik yeniliğe odaklanan, hızla büyüyen bir siber güvenlik şirketidir. Heimdal, CTF Dünya Şampiyonlarının kazanan fikrine dayanarak 2014 yılında Kopenhag'da kurulduğundan bu yana, tehdit ortamı trendlerini önceden tahmin eden ürünleri proaktif bir şekilde üreterek olağanüstü b...
SlashID
slashid.dev
SlashID, kullanıcı sürtünmesi olmadan kimlik güvenliğini artıran şekillendirilebilir kimlik platformudur. SlashID Gate, API'lerinize ve iş yüklerinize dakikalar içinde kimlik doğrulama, yetkilendirme, hız sınırlama ve CAPTCHA'sız bot algılamaları ekler. Gate ayrıca herhangi bir kod değişikliğine ger...
Actifile
actifile.com
Misyonumuz, Veri Gizliliği Risk Yönetimini her boyuttaki kuruluş için erişilebilir kılmaktır Actifile, veri ve gizlilik düzenlemelerinin küçük güvenlik ekipleri için giderek artan bir risk oluşturduğuna inanan BT uzmanları tarafından kuruldu; bunun temel nedeni, verilerin her yerde bulunması ve hare...
ShareSecret
sharesecret.co
ShareSecret'in kısa vadeli, otomatik süresi dolan şifreli kasasındaki şifreleri, jetonları, kredi kartlarını ve diğer her şeyi güvenle paylaşın.
Protegrity
protegrity.com
Protegrity'nin veri koruma çözümleri ve ürünleri, korumalı ve dinamik veri paylaşımı yoluyla iş becerilerinizi geliştirebilir. Kapsamlı yöntem yelpazemiz, verilerinizin kilidini açmanıza ve onları hayata geçirmenize olanak tanır. Protegrity Veri Koruma Yazılımı, verileriniz nerede saklanırsa, taşını...