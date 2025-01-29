Şifreleme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bahreyn

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Şifreleme yazılımı, verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için kriptografi kullanır. İşletmeler bu yazılımı yalnızca yetkili tarafların bilgilere erişebilmesini sağlamak ve ifşa veya ihlal riskini en aza indirmek için kullanır. Okunabilir verileri şifrelenmiş, anlaşılmaz bir formata dönüştüren şifreleme yazılımı, yetkisiz kullanıcıların verileri çözmesini neredeyse imkansız hale getirir. Şirketler iletişimler, veritabanları ve çeşitli dosya veya depolama sistemleri genelinde şifreleme uygulayabilir. Durağan verilere, aktarılan verilere ve kullanımdaki verilere uygulanabilmesi, onu özellikle kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler (PII), korunan sağlık bilgileri (PHI) ve ödeme kartı endüstrisi (PCI) gibi hassas bilgilerin korunması açısından değerli kılar. veri.
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Bitdefender GravityZone
bitdefender.com
GravityZone, fiziksel uç noktalara, mobil cihazlara, genel buluttaki sanal makinelere ve xchange posta sunucularına güvenlik hizmetleri sunmak amacıyla sanallaştırma ve bulut için sıfırdan oluşturulmuş bir iş güvenliği çözümüdür. GravityZone, bulutta bulunan, Bitdefender tarafından barındırılan veya şirketin tesislerine kurulacak tek bir sanal cihaz olarak sunulan birleşik yönetim konsoluna sahip bir üründür ve herhangi bir sayıda uç nokta ve güvenlik politikalarının dağıtılması, uygulanması ve yönetilmesi için tek bir nokta sağlar. her türden, her yerde. GravityZone, uç noktalar ve Microsoft Exchange posta sunucuları için çok sayıda güvenlik katmanı sunar: davranış izlemeli kötü amaçlı yazılım önleme, sıfır gün tehdit koruması, uygulama kontrolü ve korumalı alan oluşturma, güvenlik duvarı, cihaz kontrolü, içerik kontrolü, kimlik avına karşı koruma ve antispam.
Sophos Central
sophos.com
Sophos'un uyarlanabilir savunmaları ve hizmetinizdeki uzmanlığıyla kuruluşunuzu siber saldırılara karşı koruyun. İşletmenizin geleceğini güvenle koruyun.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield, ekiplerin birlikte çalışması için gereken tüm özelliklere sahip, Almanya'dan bir Hepsi Bir Arada İşbirliği Aracıdır: Görev ve proje yönetimi, video konferans, ekip sohbeti, belgeler üzerinde ortak çalışma ve daha fazlası. Stackfield yalnızca DSGVO uyumlu olmakla kalmaz, aynı zamanda en yüksek gizlilik ve veri güvenliği standartlarını da karşılar. Tüm veriler Almanya'da saklanmaktadır, AB dışından erişim mümkün değildir. Ayrıca Stackfield, tüm proje yönetimini ve tüm iş akışlarını uçtan uca şifrelemeyle koruyan tek sağlayıcıdır. Böylece Stackfield çalışanları dahil hiç kimse sohbet mesajlarının, görevlerin veya dosyaların içeriğini göremez. 10.000'den fazla şirket, projelerini yönetmek, ekip olarak daha iyi iletişim kurmak ve hedeflerine ulaşmak için Hepsi Bir Arada İşbirliği Aracını kullanıyor.
Tresorit
tresorit.com
Tresorit, güvenlik bilincine sahip şirketlerin dosyalarını güvenli bir şekilde yönetmesine, senkronize etmesine, imzalamasına ve paylaşmasına olanak tanıyan, uçtan uca şifrelenmiş, sıfır bilgi içeren bir içerik işbirliği platformudur. Diğer genel bulut sağlayıcılarının aksine Tresorit'in kullanıcıların dosyalarına erişimi yoktur, bu da maksimum gizliliği sağlar. - Ödünsüz güvenlik: Dosyalarınız buluta yüklediğiniz andan hedeflenen alıcıya ulaşana kadar korunur. Başka birinin dosyalarınıza yetkisiz erişim sağlaması teknik olarak imkansızdır. - Sorunsuz ve güvenli ekip çalışması: İster İK belgeleri, yasal sözleşmeler, finansal planlar veya çok gizli Ar-Ge prototipleri için kişisel veriler olsun, Tresorit son derece hassas belgelerinizin güvende kaldığı dijital bir çalışma alanı sağlar. - Güçlü kontrol ve izleme seçenekleri: Tüm kullanıcıları, bilgilerini ve etkinliklerini yönetin ve denetleyin. Tresorit, doğru çalışanların doğru dosyalara eriştiğinden emin olabilmeniz için güçlü kontrol özellikleri sunar. -Tresorit, sıkı standartlara uymanın zorunlu olduğu, sıkı düzenlemelere tabi bir sektörde faaliyet gösteren her türlü işletme için ideal tamamlayıcı çözümdür. Tresorit, GDPR, CCPA, HIPAA, TISAX, FINRA veya ITAR uyumluluğunu desteklemek için Microsoft'un çözümleriyle birlikte dağıtılabilir. İstemci tarafındaki uçtan uca şifreleme teknolojimiz, en hassas belgelerinizin her zaman koruma altında kalmasını garanti eder.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Çok İyi Güvenlik (VGS), verilerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin maliyet veya yükümlülük olmaksızın hassas veriler üzerinde çalışmasına olanak tanır. VGS ayrıca PCI, SOC2 ve diğer uyumluluk sertifikalarını almasına da yardımcı olur. VGS, mevcut ürün veya sistemlerde hiçbir değişiklik yapmadan anahtar teslimi güvenlik sağlayan hassas bir veri saklayıcıdır. Pazara sunma süresini hızlandırır ve hassas verilerin kullanımını basitleştirirken ihlal riskini de ortadan kaldırır. Sonuçta bilgisayar korsanları orada olmayan bir şeyi çalamaz. VGS, ödeme tokenizasyonunda dünya lideridir. Kartlar, banka hesapları ve dijital cüzdanlardaki hassas ödeme verilerini depolamak ve zenginleştirmek için tüccarlar, fintech'ler ve bankalar da dahil olmak üzere Fortune 500 kuruluşları tarafından güveniliyor. Küresel olarak yönetilen 4 milyardan fazla token ile VGS, şekillendirilebilir bir kart yönetimi platformu, PCI uyumlu kasa ve ağ tokenleri, hesap güncelleyici ve kart özellikleri gibi ağ katma değerli hizmetleri içeren bir çözüm paketi sunar. Çözümleri, mevcut teknoloji yığınlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olurken, daha yüksek yetkilendirme oranları, sahtekarlığı azaltma ve operasyonel verimlilikle geliri artırır. Tüm ABD kartlarının %70'ini depolar ve çoklu PSP yönetimi, orkestrasyon etkinleştirme, PCI uyumluluğu ve PII koruması dahil olmak üzere kritik ödeme kabulü zorluklarını çözer. VGS, müşterilere ödeme verilerine ilişkin sahiplik, kontrol ve içgörü sağlayarak sektörler genelinde büyümeyi ve kullanıcı deneyimlerini artırır.
Virtru
virtru.com
Virtru, askeri düzeyde şifrelemeyi oldukça kolaylaştırır. Dünyanın en büyük bankalarından en küçük sağlık hizmetleri uygulamalarına kadar Virtru, günlük iş uygulamalarınız için esnek, uçtan uca şifrelemeyle her boyuttaki kuruluşun verilerinin kontrolünü ele almasına yardımcı olur. Açık standart Güvenilir Veri Formatını temel alan Virtru yazılımının kullanımı kolaydır ve Google Workspace/Gmail ve Microsoft 365/Outlook, Google Drive ve Salesforce, Confluence ve Zendesk gibi kurumsal uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Ayrıntılı erişim kontrolleri, şirket içinde barındırılan anahtar yönetimi seçenekleri, DLP ve denetim, müşterilerimizin ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA ve GLBA/FTC Korumaları dahil en katı gizlilik ve uyumluluk gereksinimlerini bile karşılamalarına yardımcı olur. Virtru, her gün kullandığınız uygulamalara doğrudan entegre olduğundan, mevcut iş akışlarınızdan ayrılmadan hassas bilgileri tek tıklamayla şifreleyin.
WatchGuard
watchguard.com
WatchGuard, 20 yılı aşkın bir süredir en son siber güvenlik teknolojisine öncülük ediyor ve bunu kurulumu kolay ve yönetimi kolay çözümler olarak sunuyor. Ağ güvenliğine yönelik benzersiz yaklaşımımız, boyutu veya teknik uzmanlığı ne olursa olsun, herhangi bir kuruluşa sınıfının en iyisi, kurumsal düzeyde güvenlik sağlamaya odaklanır. KOBİ'ler ve dağıtılmış kurumsal kuruluşlar için ideal olan ödüllü Birleşik Tehdit Yönetimi (UTM) cihazlarımız, mümkün olan en güçlü güvenliği sağlamanın yanı sıra, baştan sona dağıtım, kullanım ve sürekli yönetim kolaylığına odaklanacak şekilde tasarlanmıştır.
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS), kuruluşların görev açısından kritik uygulamalarını ve deneyimlerini geliştirmelerine ve devreye almalarının yanı sıra veri platformlarını, bulut ve BT altyapılarını etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan bir yazılım sağlar. Deneyimli, güvenilir bir sağlayıcı olarak teknoloji profesyonellerinin hayatını kolaylaştırıyoruz. Yüzbinlerce kuruluşta 4 milyondan fazla geliştirici ve teknoloji uzmanı Progress'e güveniyor. Daha fazlasını www.progress.com adresinden öğrenin ve bizi LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook ve Instagram'da takip edin.
Protegrity
protegrity.com
Protegrity'nin veri koruma çözümleri ve ürünleri, korumalı ve dinamik veri paylaşımı yoluyla iş becerilerinizi geliştirebilir. Kapsamlı yöntem yelpazemiz, verilerinizin kilidini açmanıza ve onları hayata geçirmenize olanak tanır. Protegrity Veri Koruma Yazılımı, şirket içi, bulut ve aradaki her yer dahil olmak üzere verileriniz nerede saklanırsa, taşınırsa veya kullanılırsa kullanılsın en kapsamlı koruma yelpazesini sağlar.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal®, sürekli teknolojik yeniliğe odaklanan, hızla büyüyen bir siber güvenlik şirketidir. Heimdal, CTF Dünya Şampiyonlarının kazanan fikrine dayanarak 2014 yılında Kopenhag'da kurulduğundan bu yana, tehdit ortamı trendlerini öngören ürünleri proaktif bir şekilde üreterek olağanüstü bir büyüme yaşadı. Şirket, müşterileri siber saldırılara karşı koruyan ve kritik bilgileri ve fikri mülkiyet haklarını güvende tutan tehdit önleme, yama ve varlık yönetimi, uç nokta hakları yönetimi ve antivirüs ve posta güvenliğini birleştiren çok katmanlı bir güvenlik paketi sunuyor. Heimdal, sektörde bir düşünce lideri olarak tanındı ve hem çözümleri hem de eğitim içeriği oluşturması nedeniyle çok sayıda uluslararası ödül kazandı. Heimdal ürün grubu şu anda 10 ürün ve 2 hizmetten oluşmaktadır. İlk kategori, Tehdit Önleme Uç Noktası, Tehdit Önleme Ağı, Yama ve Varlık Yönetimi, Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi, Uygulama Kontrolü, Yeni Nesil Uç Nokta Antivirüsü, Fidye Yazılımı Şifreleme Koruması, E-posta Güvenliği, E-posta Dolandırıcılığını Önleme ve Uzak Masaüstü'nü kapsar. İkincisi, Uç Nokta Algılama ve Yanıt'ın yanı sıra eGenişletilmiş Algılama ve Yanıt veya kısaca EDR ve XDR ile temsil edilir. Şu anda Heimdal'ın siber güvenlik çözümleri 45'ten fazla ülkede kullanılıyor ve 15'ten fazla ülkedeki ofislerden 175'ten fazla yüksek vasıflı uzman tarafından bölgesel olarak destekleniyor. Heimdal, ISAE 3000 sertifikasına sahiptir ve 10.000'den fazla şirket için 2 milyondan fazla uç noktayı güvence altına almaktadır. Şirket, öngörülebilirlik ve ölçeklenebilirlik temelinde ortaklarına ödün vermeden destek vermektedir. Ortak amaç sürdürülebilir bir ekosistem ve stratejik ortaklık yaratmaktır.
ShareSecret
sharesecret.co
ShareSecret'in kısa vadeli, otomatik süresi dolan şifreli kasasındaki şifreleri, jetonları, kredi kartlarını ve diğer her şeyi güvenle paylaşın.
Ubiq
ubiqsecurity.com
Ubiq platformu, geliştiricilerin önceden şifreleme bilgisi veya uzmanlığı gerektirmeden, birden fazla programlama dilinde herhangi bir uygulamada hızlı bir şekilde müşteri tarafı veri şifrelemesi (verileriniz yanınızda kalır) oluşturmasına olanak tanıyan API tabanlı bir geliştirici platformudur. Yeni kriptografi ve şifreleme yenilikleri ortaya çıktıkça bunları platformumuza dahil ediyoruz, böylece sizin bunu yapmanıza gerek kalmıyor. İSTEMCİ KÜTÜPHANELERİ Tüm önemli programlama dilleri için tamamen birlikte çalışabilen istemci kitaplıkları sunarak API katmanımızla etkileşime olanak sağlıyoruz. API KATMANI Genişletilebilir API katmanımız, istemci kitaplıklarımızla arayüz oluşturur ve SaaS tabanlı şifreleme platformumuzla etkileşime olanak sağlar. ŞİFRELEME PLATFORMU Anahtar yönetimi ve kurcalamaya dayanıklı, FIPS 140-2 Düzey 3 uyumlu donanım güvenliği sağlayan ölçeklenebilir bulut tabanlı altyapıyla desteklenen zarif ve basit bir geliştirici kontrol paneli aracılığıyla kriptografi ve şifrelemenin tahmine dayalı çalışmasını, jargonunu ve karmaşıklığını ortadan kaldırıyoruz. Güvenli anahtar depolama için modüller (HSM).
Actifile
actifile.com
Actifile, kuruluşların Veri Keşfi, İzleme ve Koruma ihtiyaçlarını otomatikleştirmesine, harici veri tehditlerini (fidye yazılımı gibi), içeriden gelen tehditleri (gölge BT gibi) ele almasına ve Veri Gizliliği düzenlemelerine uymaya yardımcı olmasına yardımcı olur. Actifile'ın verileri korumaya yaklaşımı iki ana noktaya odaklanır: * Riski tanımlayın ve ölçün: Hem depolamada hem de uygulamalara/uygulamalardan hareket halindeki (hem şirket onaylı hem de gölge BT) hassas verileri tanımlayın, keşfedin ve izleyin. * Veri hırsızlığıyla ilgili sorumluluğu sınırlayın: Otomatik şifreleme kullanarak verileri hırsızlığa karşı koruyun, veri hırsızlığı olayıyla (fidye yazılımı gibi) ilgili sorumluluğu ve düzenleyici sonuçları azaltın. Böyle bir yaklaşım, günümüzün çoklu bulut, çoklu SaaS uygulamasında sorunsuz bir şekilde çalışır ve en önemli varlıkları olan VERİ'yi güvence altına alıp korurken çalışanlarını güçlendirmek isteyenlere de uygundur! Actifile birden fazla kullanım senaryosunu ve çerçeveyi destekler ve HIPAA, GDPR ve NIFRA'dan CMMC ve CCPA'ya kadar giderek büyüyen gizlilik düzenlemelerini destekleyerek dünya çapında başarıyla dağıtılır.
SlashID
slashid.dev
SlashID, kullanıcı sürtünmesi olmadan kimlik güvenliğini artıran şekillendirilebilir kimlik platformudur. SlashID Gate, API'lerinize ve iş yüklerinize dakikalar içinde kimlik doğrulama, yetkilendirme, hız sınırlama ve CAPTCHA'sız bot algılamaları ekler. Gate ayrıca herhangi bir kod değişikliğine gerek kalmadan herhangi bir dahili uygulamada geçiş anahtarlarını ve SSO'yu zorunlu kılabilir. SlashID Access, HSM destekli, küresel olarak kopyalanan, sunucusuz mimarimiz sayesinde en güvenilir ve emniyetli kullanıcı kimliği yönetimi modülüdür. Access ile parolasız kimlik doğrulama akışlarını, çoklu kiracılığı, tek tıklamayla kullanıcı davetlerini, RBAC, SAML ve MFA'yı haftalar değil saatler içinde uygulayabilirsiniz. Access, kullanıcılarınız için gecikmeyi en aza indirir, trafik artışlarını sorunsuz bir şekilde yönetir ve kesintileri ve müşteri veri ihlallerini önler.
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