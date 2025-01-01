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Şifreleme Anahtarı Yönetim Yazılımı
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Şifreleme Anahtarı Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Şifreleme anahtarı yönetimi yazılımı, şifreleme anahtarlarının yönetimini, dağıtımını ve depolanmasını denetlemek için tasarlanmıştır. Etkili yönetim, bu anahtarların ve dolayısıyla hassas bilgilerin şifrelenmesinin ve şifrelerinin çözülmesinin yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını garanti eder. BT ve güvenlik uzmanları, son derece hassas verilere erişimi korumak için bu araçlara güveniyor. Bu yazılım aynı zamanda anahtarları depolanırken koruyacak özellikler sunar ve veri kaybını önlemek için yedekleme yetenekleri içerir. Ayrıca, anahtarların yetkili taraflara güvenli bir şekilde dağıtılmasını kolaylaştırır ve anahtar paylaşımını düzenleyen politikaları uygular.

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Box

Box

box.com

Box, kullanıcıların dijital dosyaları güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmalarını sağlayan bulut tabanlı bir dosya yönetim uygulamasıdır.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud, veri depolama, işleme ve yapay zeka hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Asya-Pasifik bölgesindeki işletmelere yönelik çözümler geliştirir.

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte, veri güvenliğini sağlarken dosya paylaşımı ve içerik işbirliği sunan bir platformdur. Bulut ve yerel depolama çözümlerini birleştirir.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru, verileri şifreleyerek güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir veri güvenlik platformudur. Çeşitli uygulamalarla entegre çalışır.

Doppler

Doppler

doppler.com

Doppler, geliştiricilerin gizli bilgileri yönetmesine, paylaşmasına ve otomatik entegrasyonlarla iş akışlarını kolaylaştırmasına olanak tanıyan bir gizli yönetimi platformudur.

Ubiq

Ubiq

ubiqsecurity.com

Ubiq, geliştiricilerin uygulamalarına veri şifrelemesi entegrasyonu yapmasını sağlayan API tabanlı bir platformdur.

Vaultody

Vaultody

vaultody.com

Vaultody, dijital varlık yönetimi için güvenli bir MPC cüzdan altyapısı sunan bir saklama teknolojisi platformudur.

Akeyless

Akeyless

akeyless.io

Akeyless, şirketlerin kimlik bilgileri, sertifikalar ve anahtarları güvenli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir SaaS tabanlı sır yönetimi çözümüdür.

Equinix Deploy

Equinix Deploy

deploy.equinix.com

Equinix Dağıtım, dijital altyapıyı hızla dağıtmayı ve yönetmeyi sağlayan merkezi bir platformdur. Çoklu bulut ve hibrit mimarileri destekler.

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