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Şifreleme anahtarı yönetimi yazılımı, şifreleme anahtarlarının yönetimini, dağıtımını ve depolanmasını denetlemek için tasarlanmıştır. Etkili yönetim, bu anahtarların ve dolayısıyla hassas bilgilerin şifrelenmesinin ve şifrelerinin çözülmesinin yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını garanti eder. BT ve güvenlik uzmanları, son derece hassas verilere erişimi korumak için bu araçlara güveniyor. Bu yazılım aynı zamanda anahtarları depolanırken koruyacak özellikler sunar ve veri kaybını önlemek için yedekleme yetenekleri içerir. Ayrıca, anahtarların yetkili taraflara güvenli bir şekilde dağıtılmasını kolaylaştırır ve anahtar paylaşımını düzenleyen politikaları uygular.
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Box
box.com
Box, kullanıcıların dijital dosyaları güvenli bir şekilde depolayıp paylaşmalarını sağlayan bulut tabanlı bir dosya yönetim uygulamasıdır.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, veri depolama, işleme ve yapay zeka hizmetleri sunan bir bulut bilişim platformudur. Asya-Pasifik bölgesindeki işletmelere yönelik çözümler geliştirir.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte, veri güvenliğini sağlarken dosya paylaşımı ve içerik işbirliği sunan bir platformdur. Bulut ve yerel depolama çözümlerini birleştirir.
Virtru
virtru.com
Virtru, verileri şifreleyerek güvenli bir şekilde yönetmeyi sağlayan bir veri güvenlik platformudur. Çeşitli uygulamalarla entegre çalışır.
Doppler
doppler.com
Doppler, geliştiricilerin gizli bilgileri yönetmesine, paylaşmasına ve otomatik entegrasyonlarla iş akışlarını kolaylaştırmasına olanak tanıyan bir gizli yönetimi platformudur.
Ubiq
ubiqsecurity.com
Ubiq, geliştiricilerin uygulamalarına veri şifrelemesi entegrasyonu yapmasını sağlayan API tabanlı bir platformdur.
Vaultody
vaultody.com
Vaultody, dijital varlık yönetimi için güvenli bir MPC cüzdan altyapısı sunan bir saklama teknolojisi platformudur.
Akeyless
akeyless.io
Akeyless, şirketlerin kimlik bilgileri, sertifikalar ve anahtarları güvenli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir SaaS tabanlı sır yönetimi çözümüdür.
Equinix Deploy
deploy.equinix.com
Equinix Dağıtım, dijital altyapıyı hızla dağıtmayı ve yönetmeyi sağlayan merkezi bir platformdur. Çoklu bulut ve hibrit mimarileri destekler.
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