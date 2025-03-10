Akeyless

akeyless.io

Akeyless Security, kurumsal sırların (kimlik bilgileri, sertifikalar ve anahtarlar) yönetilmesine yardımcı olan ve aynı zamanda geleneksel kasaları etkili bir şekilde devre dışı bırakan ve ilgili maliyetleri %70'e kadar azaltan bulut tabanlı SaaS tabanlı bir yaklaşım olan Akeyless Platform'un arkasındaki şirkettir. Kurumsal hibrit ve çoklu bulut ortamlarındaki Infosec ve DevOps profesyonelleri için tasarlanan Akeyless platformu, sırların yayılmasını etkili bir şekilde kontrol eder ve sır yönetimini otomatikleştirir. Platform aynı zamanda Güvenli Uzaktan Erişim, Anahtar Yönetimi ve Parola Yönetimi çözümlerine yönelik uzantılar da sağlar. Patentli Dağıtılmış Parça Kriptografisinden (DFC™) yararlanan Akeyless, birçok Fortune 500 şirketinin güvenilir bir ortağıdır ve onların sırları üzerinde güvenli ve tam kontrole sahip olmalarını sağlar.