Egnyte

egnyte.com

Egnyte, kuruluşların en değerli içeriklerini daha iyi korumalarına ve üzerinde işbirliği yapmalarına olanak tanıyan, içerik güvenliği ve yönetimine yönelik güvenli çoklu bulut platformudur. 2008 yılında kurulan Egnyte, 17.000'den fazla kuruluş için bulut içerik güvenliğini demokratikleştirerek müşterilerin veri güvenliğini artırmasına, uyumluluğu sürdürmesine, fidye yazılımı tehditlerini önlemesine ve tespit etmesine ve herhangi bir uygulamada, herhangi bir bulutta ve herhangi bir yerde çalışan verimliliğini artırmasına yardımcı oluyor. Egnyte'ın basit, anahtar teslim çözümü, BT liderlerinin kazara veri silmeden veri sızdırmaya, mevzuat uyumluluğuna, uygun yaşam döngüsü yönetimine, gizliliğe ve çok daha fazlasına kadar geniş bir yelpazedeki içerik risklerini yönetmesi ve kontrol etmesi kolaydır; üstelik tüm bunları iş kullanıcılarına sağlar. Herhangi bir buluttan, herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden daha hızlı ve daha akıllı çalışmak için ihtiyaç duydukları araçlar.