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Şifreleme Anahtarı Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Mikronezya
Şifreleme anahtarı yönetimi yazılımı, şifreleme anahtarlarının yönetimini, dağıtımını ve depolanmasını denetlemek için tasarlanmıştır. Etkili yönetim, bu anahtarların ve dolayısıyla hassas bilgilerin şifrelenmesinin ve şifrelerinin çözülmesinin yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasını garanti eder. BT ve güvenlik uzmanları, son derece hassas verilere erişimi korumak için bu araçlara güveniyor. Bu yazılım aynı zamanda anahtarları depolanırken koruyacak özellikler sunar ve veri kaybını önlemek için yedekleme yetenekleri içerir. Ayrıca, anahtarların yetkili taraflara güvenli bir şekilde dağıtılmasını kolaylaştırır ve anahtar paylaşımını düzenleyen politikaları uygular.
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Box
box.com
Box, Inc. (eski adıyla Box.net), Redwood City, Kaliforniya merkezli bir Amerikan internet şirketidir. Şirket, işletmeler için bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım hizmetine odaklanıyor. Resmi istemciler ve uygulamalar Windows, macOS ve çeşitli mobil platformlar için mevcuttur. Kutu 2005 yılında ...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, kapsamlı bulut ürünleri ve çözümleriyle desteklenen dijitalleşmeyi hızlandırmak için küresel olarak ölçeklenebilir, güvenli ve güvenilir bulut bilişim hizmetleri sunan, dünyanın en büyük bulut bilişim şirketlerinden biridir.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte, kuruluşların en değerli içeriklerini daha iyi korumalarına ve üzerinde işbirliği yapmalarına olanak tanıyan, içerik güvenliği ve yönetimine yönelik güvenli çoklu bulut platformudur. 2008 yılında kurulan Egnyte, 17.000'den fazla kuruluş için bulut içerik güvenliğini demokratikleştirerek müşte...
Doppler
doppler.com
Doppler'in geliştiriciye öncelik veren sır yönetim platformu, ekiplerin sırları her ortamda ve ölçekte sorunsuz bir şekilde düzenlemesine, yönetmesine ve kontrol etmesine olanak tanır. Yeni kurulan şirketlerden kuruluşlara kadar her boyutta binlerce şirket, sırlarını ve uygulama yapılandırmalarını c...
Virtru
virtru.com
Virtru, askeri düzeyde şifrelemeyi oldukça kolaylaştırır. Dünyanın en büyük bankalarından en küçük sağlık hizmetleri uygulamalarına kadar Virtru, günlük iş uygulamalarınız için esnek, uçtan uca şifrelemeyle her boyuttaki kuruluşun verilerinin kontrolünü ele almasına yardımcı olur. Açık standart Güve...
Ubiq
ubiqsecurity.com
Ubiq platformu, geliştiricilerin önceden şifreleme bilgisi veya uzmanlığı gerektirmeden, birden fazla programlama dilinde herhangi bir uygulamada hızlı bir şekilde müşteri tarafı veri şifrelemesi (verileriniz yanınızda kalır) oluşturmasına olanak tanıyan API tabanlı bir geliştirici platformudur. Yen...
Vaultody
vaultody.com
VAULTODY, kesintisiz ve esnek kripto varlık yönetimi için güvenli bir MPC cüzdan altyapısı sağlayan bir saklama teknolojisi platformudur. Platform, dijital varlıklarla çalışmak, işlem göndermek ve almak, sıcak ve sıcak cüzdanlar oluşturmak ve daha fazlası için sektör lideri koruma teknolojilerini ve...
Akeyless
akeyless.io
Akeyless Security, kurumsal sırların (kimlik bilgileri, sertifikalar ve anahtarlar) yönetilmesine yardımcı olan ve aynı zamanda geleneksel kasaları etkili bir şekilde devre dışı bırakan ve ilgili maliyetleri %70'e kadar azaltan bulut tabanlı SaaS tabanlı bir yaklaşım olan Akeyless Platform'un arkası...
Equinix Deploy
deploy.equinix.com
Aylar değil dakikalar içinde devreye alın. Equinix'teki otomatikleştirilmiş hizmet olarak altyapıyla uygulama performansını artırın ve ağınızı güçlendirin. Küresel olarak konuşlandırın ve ardından binlerce hedefe özel olarak bağlanın.